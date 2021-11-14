Глава британського МЗС закликала ЄС бойкотувати "Північний потік- 2". РФ - ненадійний партнер, - Sunday Telegraph
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Європейський Союз зміцнити свої зв'язки з іншими країнами-однодумцями та переглянути залежність від Росії у постачанні газу, заблокувавши сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомила британська Sunday Telegraph, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це (газопровід. - Ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, незважаючи на пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", - заявила Трасс виданню.
Вона зазначила: "У цей критичний час ми повинні поглиблювати наші інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці. Ми не можемо і ніколи не надаватимемо допомоги тим, хто хоче підірвати свободу і демократію".
10 вересня "Газпром" офіційно повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2". Для реалізації проекту через протидію з боку його противників знадобилося на 1,5 року більше, ніж було заплановано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розділяй і володюй.
Хто жопу лиже тому скидка на газ, хто ні тому дуля під ніс.
-
Меркель уже ушла? Она уходит с марта 18го года, вроде говорила. что 3-4 месяца и усе...Уже и цветы дарили, часы именные, финальные гастроли Россия-Украина-США провела...Где эта Газпром-баба?
РФ- фашисская страна.
Кацап- раб путина-*****.
Їм різниця у тому що потім розгрібати наслідки "дружби" деяких з рашисстами немає бажання!
а если не сертифицируют, то ****** будет через эту трубу поставлять в Европу иммигрантов
Вот би вся Европа так сделала и послала весь кацапский газ на х*
Вот что значит принципы! (и Ла - Манш, через который надо тянуть газопровод, чтоб покупать)
Ещё лет 50 пройдёт - и подозрение постепенно начнёт переходить в уверенность. Если, конечно, от этой Британии что-то останется.
СП-2 запустят нет сомнения
Великобритания триндит //она просто не использует российский газ //
Когла жимнули нас /соглашались на все /
Так и ЕС
Оно готово взорвать вход в украинскую трубу, ради СП-2.