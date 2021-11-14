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Глава британського МЗС закликала ЄС бойкотувати "Північний потік- 2". РФ - ненадійний партнер, - Sunday Telegraph

Глава британського МЗС закликала ЄС бойкотувати

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Європейський Союз зміцнити свої зв'язки з іншими країнами-однодумцями та переглянути залежність від Росії у постачанні газу, заблокувавши сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила британська Sunday Telegraph, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це (газопровід. - Ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, незважаючи на пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", - заявила Трасс виданню.

Вона зазначила: "У цей критичний час ми повинні поглиблювати наші інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці. Ми не можемо і ніколи не надаватимемо допомоги тим, хто хоче підірвати свободу і демократію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав об‘єднати зусилля проти енергетичної афери Кремля - "Північного потоку-2"

10 вересня "Газпром" офіційно повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2". Для реалізації проекту через протидію з боку його противників знадобилося на 1,5 року більше, ніж було заплановано.

Автор: 

Велика Британія (5535) росія (64871) Євросоюз (13306) Північний потік (2461) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+15
Америку відкрили, з самого початку було ясно для чого той потік будують.
Розділяй і володюй.
Хто жопу лиже тому скидка на газ, хто ні тому дуля під ніс.
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14.11.2021 08:37
+13
Идиоты, уничтожили угольную промышленность, закрывают атомные электростанции и бегут к кацапам за газом и углём.
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14.11.2021 09:22
+6
Розкрив рота. Допустять фріци, щоб такі гроші і прибиля пропали.
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14.11.2021 08:39
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Америку відкрили, з самого початку було ясно для чого той потік будують.
Розділяй і володюй.
Хто жопу лиже тому скидка на газ, хто ні тому дуля під ніс.
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14.11.2021 08:37 Відповісти
Розкрив рота. Допустять фріци, щоб такі гроші і прибиля пропали.
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14.11.2021 08:39 Відповісти
Піздно!
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14.11.2021 08:46 Відповісти
Бабайден лёг под путлера, так что...
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14.11.2021 08:50 Відповісти
Урки-терористи. "Ненадійні"вашу мамку.
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14.11.2021 09:10 Відповісти
Идиоты, уничтожили угольную промышленность, закрывают атомные электростанции и бегут к кацапам за газом и углём.
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14.11.2021 09:22 Відповісти
От угля нужно отказываться, но не сразу.
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14.11.2021 10:53 Відповісти
Спасибо и на этом. А то сказали бы после полного лицензирования и лажа вышла бы.
-
Меркель уже ушла? Она уходит с марта 18го года, вроде говорила. что 3-4 месяца и усе...Уже и цветы дарили, часы именные, финальные гастроли Россия-Украина-США провела...Где эта Газпром-баба?
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14.11.2021 09:24 Відповісти
Наступит время , когда амеры и саудиты выплеснут на мировой рынок и подешевле, свой товар Европа быстро переключится на выгодные контракты... Нужно понимать, шо всякие там стримы - это разуть и обуть каазлабад.
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14.11.2021 09:35 Відповісти
Мы о нынешней власти молчим, бо их политика настроена только на стяжать , а не производить... Тобто, зебики хотят с достигнутого до них выкрутить по максимуму, не вкладываясь. Но тут вопрос и к предшественникам, почему наша. углеводородная промышленность в запустении... Ведь залежей всего и вся в нашей стране достаточно, минимум на 1000 лет, чтобы ни от кого не зависить.
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14.11.2021 09:45 Відповісти
Чи знаєте Ви, що українське газовидобування постачає дешевий газ на заводи олігархів, а для бидломас постачає втридорога кассабський газ? - Хочу вам резюмировать , шо во власть идут не жители других стран, потому это минус нам всем, с нашей тупостью, недальновидностью, алчностью и безучастностью к соплеменникам... Здесь моя хата с краю - мягко сказано... Бо все получается таким образом , шо все мы спешим не царювати, а вцарюваты пока мастя идиет... Ведь наши законы не подконтрольны никому , чтобы их выполняли властьимущие.
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14.11.2021 09:51 Відповісти
Ведь наши законы не подконтрольны никому , чтобы их выполняли власть имущие... а электорат довольно таки тупенький, чтобы привести во власть достойного... Потому популисты , на которых клюнул электорат, долго во власти не задерживаются, о чем они знают, потому и стремятся побольше урвать и припрятать, бо будут пинаемы и преследуемы очередниками к власти. Т.е у нас из-за этого и нет преемственности власти - из-за чего весь этот и бедламный сыр-бор.
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14.11.2021 10:02 Відповісти
Поки цей нордстрім працюватиме і кассабів роззуватимуть, уураїнська ГТС отримає мільярдні збитки. - Вот нам и подвернулся очередной случай поднапрячься и перестроиться на свои ресурсы - когда-то же надо начинать , было бы желание и воля... Это не какая-то там напасть типа ковида, это вполне подъемный случай , чтобы раз и навсегда исправить ситуацию, пусть в начале и будет немного не камильфо.
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14.11.2021 09:56 Відповісти
Прочитав би ти спочатку договір про асоціацію з ЄС, за який виходив на майдан, а потім писав би тут дурню про дешевий український газ для населення. Там все написано. Властьімущі якраз його виконують.
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14.11.2021 12:49 Відповісти
Сумно, бо ви мене не зрозумiли.
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14.11.2021 13:20 Відповісти
Все я зрозумів. Просто в ситуації з цінами на газ власного видобування для населення від влади нічого не залежить. Щоб продавати його населенню дешевше імпортного, необхідно розірвати договір про асоціацію з ЄС. Тоді для чого був майдан?
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14.11.2021 13:32 Відповісти
Але ж бо олiгархам продають...
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14.11.2021 16:31 Відповісти
Розумна пропозиція. Дама в курсі справи, вам не на піаніно грати.
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14.11.2021 09:43 Відповісти
Что то фрау Трасс извините за поздно "проснулась" заботясь о ЕС, и давая свои рекомендации при том что сами вы вышли из ЕС??? Вам та какое дело до того что творится в европе?? У вас остров и вы всю жизнь были настроены на америкосов, хоть и живете рядом с европой. Пр факту СП2 уже построен, и теперь живите и думайте что делать дальше. Хотя вы как всегда можете выразит "глубокую озабоченность"!!!!
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14.11.2021 10:02 Відповісти
путин-*****.
РФ- фашисская страна.
Кацап- раб путина-*****.
Їм різниця у тому що потім розгрібати наслідки "дружби" деяких з рашисстами немає бажання!
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14.11.2021 10:23 Відповісти
Ну что ,ватные рашистские длббы, как побрекзитили?
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14.11.2021 10:57 Відповісти
В 1972 году, например, исследователи Л. Рокс и Р. Рангон под влиянием "западно-сибирской эпопеи" так рисовали перспективы СССР: через два десятилетия Советский Союз, оставаясь сверхмощной военной державой, будет иметь самый высокий уровень жизни. Они предсказывали отсутствие каких-либо отрицательных тенденций в развитии СССР по меньшей мере до 2000 года1
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14.11.2021 10:29 Відповісти
Німеччина є поганим партнером в ЄС, і скидається на те, що вона готує новий план "молотова-рібентропа". Тому Британія і вийшла з ЄС.
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14.11.2021 10:34 Відповісти
Экономические связи всех цивилизованных стран с РФ на сегодня непременно должны стремиться к нуля.Другого оружия с РФ не существует.Сегодня у РФ газ, завтра что-то другое. будет.Её можно остановить только экономическим оружием,которое рано или поздно приведёт е распаду этого монстра(россию),точно так.как распад союза.Мировому сообществу от этого будет значительно лучше.
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14.11.2021 10:37 Відповісти
А какое, собственно, этой Лиз дело? Мелкобритания, ведь, из ЕС вышла! Это что, советы со стороны? Так они, в ЕС, наверное сами в своих делах разберутся. Хотите - игнорируйте, ради бога, Британия только 2% газа получает из России.
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14.11.2021 10:57 Відповісти
Британия Великая ,ватный рашистский длбб, а твоя Засраха просто большая,но это дело поправимое ... Кстати, как побрекзитили,идиоты?
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14.11.2021 11:02 Відповісти
Потом опять будут во всем винить коцабов и просить больше газа.
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14.11.2021 11:04 Відповісти
Уже. Германское правительство подготовило анализ и меры по энергетическому переходу на переходный период (ну, до тех пор пока солнце не будет светить ярче и ветер не будет дуть постоянно и сильно). Согласно этому плану прекратят вывод из эксплуатации АЭС, закроют угольные электростанции и увеличат потребление газа (временно, конечно же). Так что понадобится и СП-2 и УГТС, а вместо СП-3 Газпром (чтобы не иметь проблем с Еврокомиссией) строит большой терминал по сжижению газа в Усть-Луге.
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14.11.2021 11:22 Відповісти
Как мало нужно ,чтобы в Европе был порытое и процветание и Россия была послушной собачкой- через Турцию поставлять в Европу только газ Азербайджана, байкотировать СП2,отказаться Европе от газа через Беларусь, украинской трубе понятно тоже ,,труба,,- перейти на сжиженный газ, норвежский,альтернативу. Украине газ брать с европейских хабов. Также полностью отказаться от российской нефти и отключить рашу от долларовых расчетов. Через два месяца это будет послушнейшая собачка, или дохлая собачка, что ещё лучше- прикопаем совместными усилиями. Как все спокойно вздохнут!!!!!!!
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14.11.2021 11:05 Відповісти
Через 2 месяца цены на газ и бензин в Европе уйдут в космос, а вот что за 2 месяца будет нанесён какой-то серьёзный урон рф очень сомнительно.
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14.11.2021 12:07 Відповісти
ЗВР у неё примерно на полтора года текущего уровня импорта при полном отсутствии экспорта.
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14.11.2021 12:57 Відповісти
наконец то начинает доходить...
а если не сертифицируют, то ****** будет через эту трубу поставлять в Европу иммигрантов
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14.11.2021 11:09 Відповісти
Британцы делом показали, что с кацапами нельзя дела иметь, нисколько газа у кацапни не покупают.
Вот би вся Европа так сделала и послала весь кацапский газ на х*
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14.11.2021 12:15 Відповісти
нисколько газа у кацапни не покупают

Вот что значит принципы! (и Ла - Манш, через который надо тянуть газопровод, чтоб покупать)
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14.11.2021 12:54 Відповісти
Согласен, ,, погорячился,, нужно немного больше времени- логистика, сланцевый газ , терминалы- нужно подготовиться. Если все сделать правильно , то цена( с учетом гарантированного уменьшения объема потребления) то цена вряд ли туда больше 45-50 долл. Главное, чтобы , как с Китаем, раша дула газом себе в зад. Уверен, что скоро раша не будет диктовать и выкручивать руки на энергорынке. РоССия всегда была нашим врагом, как и врагом всех- лучший враг это мертвый враг. Все должны это понять , что она будет врагом всегда , пока не сдохнет- вылечить нельзя, нет альтернативы, безнадежно гнилая страна и народ...
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14.11.2021 12:20 Відповісти
Кажется, пчёлы что-то подозревают!
Ещё лет 50 пройдёт - и подозрение постепенно начнёт переходить в уверенность. Если, конечно, от этой Британии что-то останется.
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14.11.2021 12:26 Відповісти
Ничего не будет
СП-2 запустят нет сомнения
Великобритания триндит //она просто не использует российский газ //
Когла жимнули нас /соглашались на все /
Так и ЕС
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14.11.2021 16:42 Відповісти
Еще как использует Британия расейский газ
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15.11.2021 11:04 Відповісти
Давненько небыло в ЕС газа по 2 000 евро, подумало *****.
Оно готово взорвать вход в украинскую трубу, ради СП-2.
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14.11.2021 17:06 Відповісти
Ото меркельша и сидит где то засунув язык в жопу....надеясь что про нее забудут.....проститутка двуличная
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21.04.2022 08:37 Відповісти
 
 