Глава британського МЗС закликала ЄС бойкотувати "Північний потік- 2". РФ - ненадійний партнер, - Sunday Telegraph

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала Європейський Союз зміцнити свої зв'язки з іншими країнами-однодумцями та переглянути залежність від Росії у постачанні газу, заблокувавши сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила британська Sunday Telegraph, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це (газопровід. - Ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, незважаючи на пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", - заявила Трасс виданню.

Вона зазначила: "У цей критичний час ми повинні поглиблювати наші інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці. Ми не можемо і ніколи не надаватимемо допомоги тим, хто хоче підірвати свободу і демократію".

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10 вересня "Газпром" офіційно повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2". Для реалізації проекту через протидію з боку його противників знадобилося на 1,5 року більше, ніж було заплановано.