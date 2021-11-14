Водій, який під дією наркотиків збив дітей на переході в Харкові, не вносив застави та перебуває в ізоляторі, - речник облпрокуратури Чубенко
Водій Toyota Land Cruiser, підозрюваний у наїзді у стані наркотичного сп'яніння на двох дітей на пішохідному переході в Харкові, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і застави ще не вносив.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"34-річний водій Toyota Land Cruiser, підозрюваний у наїзді на двох дітей у стані наркотичного сп'яніння, застави ще не вносив та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначив Дмитро Чубенко.
За його словами, апеляційний суд у вихідні не працює: "Апеляції на міру запобіжного заходу поки не розглядали".
"Повного тексту судового рішення судді Київського райсуду Харкова Наталії Бородіної про обрання для підозрюваного такої низької застави поки не маємо. Тому не мали можливості повноцінно підготувати апеляційну скаргу", - додав речник прокуратури.
За його словами, є побоювання, що особа з кримінальним досвідом через низьку заставу може звільнитися та ховатися від слідства чи втекти з країни: "Вважаю, що в цієї ситуації вирок буде близький до максимального, і підозрюваний не отримає знов умовний строк".
Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.
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А потім продавати житло і майно воділи - й теж направляти на лікування потерпілих.
Страшно вам , аж жуть.
І журналісти гімнюки - бояться написать прізвище, я вже не кажу про мєнтов і прочих лівоохоронців.
А теперь попробуй докажи вину водителя.
Вот так и понапринимали уроды под себя законы.