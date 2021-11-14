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Водій, який під дією наркотиків збив дітей на переході в Харкові, не вносив застави та перебуває в ізоляторі, - речник облпрокуратури Чубенко

Водій, який під дією наркотиків збив дітей на переході в Харкові, не вносив застави та перебуває в ізоляторі, - речник облпрокуратури Чубенко

Водій Toyota Land Cruiser, підозрюваний у наїзді у стані наркотичного сп'яніння на двох дітей на пішохідному переході в Харкові, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і застави ще не вносив.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ. 

"34-річний водій Toyota Land Cruiser, підозрюваний у наїзді на двох дітей у стані наркотичного сп'яніння, застави ще не вносив та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначив Дмитро Чубенко.

За його словами, апеляційний суд у вихідні не працює: "Апеляції на міру запобіжного заходу поки не розглядали".

"Повного тексту судового рішення судді Київського райсуду Харкова Наталії Бородіної про обрання для підозрюваного такої низької застави поки не маємо. Тому не мали можливості повноцінно підготувати апеляційну скаргу", - додав речник прокуратури.

За його словами, є побоювання, що особа з кримінальним досвідом через низьку заставу може звільнитися та ховатися від слідства чи втекти з країни: "Вважаю, що в цієї ситуації вирок буде близький до максимального, і підозрюваний не отримає знов умовний строк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій, який збив двох підлітків на переході в Харкові, цьогоріч засуджений за крадіжку, в суді є ще одна справа за керування під наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов

Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

Автор: 

ДТП (4465) наркотики (1446) Харків (5549)


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Топ коментарі
+4
Треба ввести практику негайно на торгах продавати автотарабайку і гроші віддавати на лікування потерпілим.
А потім продавати житло і майно воділи - й теж направляти на лікування потерпілих.
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14.11.2021 09:05
+2
От і я про це саме - щось я не бачу кримінальної справи стосовно керівника фірми який довірив управління транспортним засобом фірми сторонній особі ("гонщик" - офіційно безробітний) Або справи про угон автомобіля - якщо "гонщик" автомобіль взяв без відома власників!
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14.11.2021 09:27
+1
Коли виженем Бубочку потрібно переглянути КПК та звільнити всіх суддів, призначити їм мінімальні пенсії.
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14.11.2021 09:09
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Треба ввести практику негайно на торгах продавати автотарабайку і гроші віддавати на лікування потерпілим.
А потім продавати житло і майно воділи - й теж направляти на лікування потерпілих.
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14.11.2021 09:05 Відповісти
Машина же вроде не его даже
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14.11.2021 09:22 Відповісти
От і я про це саме - щось я не бачу кримінальної справи стосовно керівника фірми який довірив управління транспортним засобом фірми сторонній особі ("гонщик" - офіційно безробітний) Або справи про угон автомобіля - якщо "гонщик" автомобіль взяв без відома власників!
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14.11.2021 09:27 Відповісти
Коли виженем Бубочку потрібно переглянути КПК та звільнити всіх суддів, призначити їм мінімальні пенсії.
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14.11.2021 09:09 Відповісти
Ту автотарабайку оценят в 20 тыс грн. И скорее всего ни х ему не будет
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14.11.2021 09:11 Відповісти
Напишіть хто він - чий синочок (бехзробітний, який збив і прочую облуду)

Страшно вам , аж жуть.

І журналісти гімнюки - бояться написать прізвище, я вже не кажу про мєнтов і прочих лівоохоронців.
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14.11.2021 09:31 Відповісти
Уже была его фамилия
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14.11.2021 09:52 Відповісти
Машина одного из харьковских зебобиков(глава рда), а это его водила...
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14.11.2021 09:55 Відповісти
****** разрешили внести заставу. Чубенко ответишь на рот если он в понедельник выйдет.
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14.11.2021 09:35 Відповісти
Тоесть его нужно судить за нарушение закона, но в его сторону этот закон не соблюдать? Не демократично) Если нет смерти, нет оснований за помещение в сизо "без залога". Тут хочешь не хочешь, но закон есть закон.
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14.11.2021 11:42 Відповісти
У тому кайкавє, напевно кернес продовжує керувати через чортів з пекла!
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14.11.2021 10:05 Відповісти
.. а, вообще-то, там все подсутились и мажора быстро заменили таким-же нариком...
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14.11.2021 10:21 Відповісти
как вариант, сидеть формально кто то должен ...
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14.11.2021 10:25 Відповісти
чувачёк близок к Зе!Власти, так что пешеходам придётся извиниться ...
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14.11.2021 10:24 Відповісти
Под действием наркотиков?Любой адвокат-недоучка разобьет это обвинение в прах так как водитель не дал согласие на его тестирование на алкоголь или наркотики.А принудительное тестирование ,по Законам Украины,не является законным.А дети?А дети прыгнули под автомобиль в целях заработать на новые гаджеты.
А теперь попробуй докажи вину водителя.
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14.11.2021 10:37 Відповісти
попробуй видно посмотреть перед тем как чушь писать
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14.11.2021 11:25 Відповісти
Ты забыл только что отказ от сдачи анализов, автоматически активирует пункт опьянение. И ничего доказывать уже не надо.
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14.11.2021 11:46 Відповісти
А опянения то небыло так как по оф данным водила находился под наркотой.Так что опянение здесь не фигурирует а анализы не законны.
Вот так и понапринимали уроды под себя законы.
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14.11.2021 11:58 Відповісти
Наркотики это наркотическое опьянение, разницы нет. Оно идет одним пунктом.
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14.11.2021 12:06 Відповісти
вообще жаль что он не внес залог и не вышел, так бы с ним мог несчастный случай произойти...а так он под охраной....
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14.11.2021 11:26 Відповісти
Боится.
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14.11.2021 18:39 Відповісти
 
 