Стан Саакашвілі погіршився, сьогодні він не зміг підвестися з ліжка, йому важко говорити, - особистий лікар Кіпшидзе

Особистий лікар екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, Ніколоз Кіпшидзе повідомив про погіршення його стану.

"Сьогодні перший день, що він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Він ослаблений. Практично весь день не вставав. Йому трохи важко говорити", - сказав Кіпшидзе журналістам після відвідин Саакашвілі у тюремній лікарні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рано чи пізно має бути вирішено питання переведення Саакашвілі до цивільної клініки.

Лікар зазначив, що Саакашвілі продовжує голодування.

Він також підтвердив, що у тюремній лікарні розглядається питання переведення Саакашвілі у разі погіршення його стану до реанімаційного відділення.

"Це питання розглядається, але лише розглядається і більше нічого. Головний лікар (тюремної лікарні) це визнає", - сказав Кіпшидзе, зазначивши, що особисто не бачив реанімаційного відділення.

Кіпшидзе також прокоментував інформацію про появу увечері у суботу реанімобіля на території тюремної установи. За його словами, цей реанімобіль не пов'язаний із Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.