Стан Саакашвілі погіршився, сьогодні він не зміг підвестися з ліжка, йому важко говорити, - особистий лікар Кіпшидзе
Особистий лікар екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, Ніколоз Кіпшидзе повідомив про погіршення його стану.
"Сьогодні перший день, що він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Він ослаблений. Практично весь день не вставав. Йому трохи важко говорити", - сказав Кіпшидзе журналістам після відвідин Саакашвілі у тюремній лікарні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, рано чи пізно має бути вирішено питання переведення Саакашвілі до цивільної клініки.
Лікар зазначив, що Саакашвілі продовжує голодування.
Він також підтвердив, що у тюремній лікарні розглядається питання переведення Саакашвілі у разі погіршення його стану до реанімаційного відділення.
"Це питання розглядається, але лише розглядається і більше нічого. Головний лікар (тюремної лікарні) це визнає", - сказав Кіпшидзе, зазначивши, що особисто не бачив реанімаційного відділення.
Кіпшидзе також прокоментував інформацію про появу увечері у суботу реанімобіля на території тюремної установи. За його словами, цей реанімобіль не пов'язаний із Саакашвілі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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Спеціальна служба виконання покарань заявила, що є неправдивими дані про те, що через погіршення стану здоров'я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18.
Водночас із заяви випливає, що саме дані про реанімобіль ймовірно не відповідають дійсності, а стан політика чиновники називають «стабільним».
«Уточнюємо, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Михайло Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням. Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним ******** обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації», - повідомили у пенітенціарній службі.
Есть правда ,предположение,что Миша так же решил влезть во власть как и Зе,устроив шоу и навешав лапши на уши своих сторонников.Кто знает цели Саакашвили? Не один патриотически настроенный лидер не стал бы сотрудничать с нашим уклонистом,офшорником,предателем, который крутит свои фильмецы для оккупантов, приглашает сюда крымнашистов типа Киркорова,Лобуды и пр.,в 14 году выступавшего концертами перед сепарастистами,радовавшегося сбитым украинским танкам,сливавшему позиции ВСУ... много где Зе обгадился,чтобы серьезные политик с ним имел дело.
К чему я веду, есть подозрения .уважаемые грузины,что ваш Михо такая же подсадная кремлевсая утка для Грузии,как и наш клоун. Сейчас он разыгрывает великомученника из себя ,но спросите зачем он поперся в Грузию ,зная что его таки арестуют?Все за тем же - втереться в доверие к патриотам ,в Украине был другой раскрут, кремлевская киношка про честного и умного президента Голобородька.
Будьте бдительны ,братья грузины, спектакли,шоу и киношки это методы одурманивания Путлера для доверчивых и наивных.Еще раз, -скажи мне кто твой друг...,так вот ,друг Михо предатель Украины Зеленский , женщина разбившая семью Михо- из команды бездельников и воров Зеленского,выводы делайте сами!
С пиз..жа Саакашвили?
У меня есть знакомые грузины, нормальные и адекватные люди, которые совершенно не воспринимают это недоразумение и вполне спокойно воспринимают власть.
А что там у партии саакашвили на выборах?
И да не видать никакой поддержки из нигде)))
Ідіот отримав те, що хотів. І що заслужив.
Саакашвили то Саакашвили се ...
гемарой у него будет вы что тоже об этом напишите ?или стояк у него будет утрений
Пленки Бигуса освещались с превел ким удовольствием
Сало жрать в шоколаде,в вине
Там на крыше резвиться хочу я
На пиано сыграет мне Зе
Отпустите меня в Украину
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"
НЕ ВІРЮ!