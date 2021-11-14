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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Стан Саакашвілі погіршився, сьогодні він не зміг підвестися з ліжка, йому важко говорити, - особистий лікар Кіпшидзе

Стан Саакашвілі погіршився, сьогодні він не зміг підвестися з ліжка, йому важко говорити, - особистий лікар Кіпшидзе

Особистий лікар екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, Ніколоз Кіпшидзе повідомив про погіршення його стану.

"Сьогодні перший день, що він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Він ослаблений. Практично весь день не вставав. Йому трохи важко говорити", - сказав Кіпшидзе журналістам після відвідин Саакашвілі у тюремній лікарні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, рано чи пізно має бути вирішено питання переведення Саакашвілі до цивільної клініки.

Лікар зазначив, що Саакашвілі продовжує голодування.

Він також підтвердив, що у тюремній лікарні розглядається питання переведення Саакашвілі у разі погіршення його стану до реанімаційного відділення.

"Це питання розглядається, але лише розглядається і більше нічого. Головний лікар (тюремної лікарні) це визнає", - сказав Кіпшидзе, зазначивши, що особисто не бачив реанімаційного відділення.

Кіпшидзе також прокоментував інформацію про появу увечері у суботу реанімобіля на території тюремної установи. За його словами, цей реанімобіль не пов'язаний із Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1840) Саакашвілі Міхеіл (2155) госпіталізація (187)


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Топ коментарі
+31
ТО він , "бідолаха", "надірвався", коли чотирьох поліцаїв у тюремній лікарні розкидАв!
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14.11.2021 09:30
+26
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14.11.2021 09:35
+22
Ага! А чого ж після того як Каха Бендукідзе "послав нах**" "великого реформатора" і пішов з уряду , у того все "наперекосяк" пішло? Може реформи були не "Карлсонові"?
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14.11.2021 10:23
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Таки правда що не встає, Ясько підтвердила, мабуть в пюре щось підмішали.
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14.11.2021 11:13 Відповісти
Пенітенціарна служба Грузії заперечила інформацію, що у Михайла Саакашвілі в тюремній лікарні значно погіршився стан здоров'я і через це до нього викликали реанімобіль. Про це повідомив канал «Руставі-2».

Спеціальна служба виконання покарань заявила, що є неправдивими дані про те, що через погіршення стану здоров'я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18.

Водночас із заяви випливає, що саме дані про реанімобіль ймовірно не відповідають дійсності, а стан політика чиновники називають «стабільним».

«Уточнюємо, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Михайло Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням. Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним ******** обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації», - повідомили у пенітенціарній службі.
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14.11.2021 11:22 Відповісти
Всем оборудована реанимация, Киндзмараули, Хванчкара.
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14.11.2021 11:47 Відповісти
хачапури, чахохбили, хинкали, ткемали-сацебели там всякие... ну и чурчхела ))))
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14.11.2021 12:11 Відповісти
Главная ошибка Михо(увы ,у него куча ошибок) даже не в том чтобы пролезть в Грузию незаконно(непонятно зачем),а в том, что он полагался на помощь Зе, путинская власть Грузии совершенно эдентична прорассийской власти нашего клоуна.
Есть правда ,предположение,что Миша так же решил влезть во власть как и Зе,устроив шоу и навешав лапши на уши своих сторонников.Кто знает цели Саакашвили? Не один патриотически настроенный лидер не стал бы сотрудничать с нашим уклонистом,офшорником,предателем, который крутит свои фильмецы для оккупантов, приглашает сюда крымнашистов типа Киркорова,Лобуды и пр.,в 14 году выступавшего концертами перед сепарастистами,радовавшегося сбитым украинским танкам,сливавшему позиции ВСУ... много где Зе обгадился,чтобы серьезные политик с ним имел дело.
К чему я веду, есть подозрения .уважаемые грузины,что ваш Михо такая же подсадная кремлевсая утка для Грузии,как и наш клоун. Сейчас он разыгрывает великомученника из себя ,но спросите зачем он поперся в Грузию ,зная что его таки арестуют?Все за тем же - втереться в доверие к патриотам ,в Украине был другой раскрут, кремлевская киношка про честного и умного президента Голобородька.
Будьте бдительны ,братья грузины, спектакли,шоу и киношки это методы одурманивания Путлера для доверчивых и наивных.Еще раз, -скажи мне кто твой друг...,так вот ,друг Михо предатель Украины Зеленский , женщина разбившая семью Михо- из команды бездельников и воров Зеленского,выводы делайте сами!
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14.11.2021 11:26 Відповісти
Странно, а с чего вы берете, что в Грузии пропутинскач власть?
С пиз..жа Саакашвили?
У меня есть знакомые грузины, нормальные и адекватные люди, которые совершенно не воспринимают это недоразумение и вполне спокойно воспринимают власть.
А что там у партии саакашвили на выборах?
И да не видать никакой поддержки из нигде)))
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14.11.2021 14:51 Відповісти
Со слов Вахтанга Кикабидзе,например, которого я искренне уважаю.Он для вас не грузин?Не патриот?Человек отказавшийся от награды с рук путлера, отказавшийся концертировать по россии.Всегда поддерживающий Украину,увы, по своей чистоте ,верящий аферисту.
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14.11.2021 23:20 Відповісти
Ми дуже "стурбовані"!
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14.11.2021 11:31 Відповісти
І що, ми повинні дружно ридати ?
Ідіот отримав те, що хотів. І що заслужив.
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14.11.2021 11:35 Відповісти
Хотів він зовсім не такого. Завданням агента ГРУ РФ Саакашвілі було підняти громадянську війну в Грузії, як він намагався зробити і в Україні.
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14.11.2021 11:40 Відповісти
И на шо намек, Саакашвили переведут в цивильную больницу . ГРУ РФ его "сворует" и также нелегально переправит , тока в Украину, списав все на "силы" сопротивления грузинскому "режиму"?
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14.11.2021 11:58 Відповісти
Не здивуюся. До речі, якщо в Грузії проросійська влада, як заявляють прихильники Саакашвілі і він- перший ворог *****, як заявляє сам Саакашвілі, його давно віддали б в РФ.
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14.11.2021 13:38 Відповісти
Побочка после молочки.
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14.11.2021 11:45 Відповісти
Здоров'я Міхо
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14.11.2021 11:57 Відповісти
поцілуй його у#жо...!
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14.11.2021 15:29 Відповісти
любит зе власть из любого события делать сериальчик, на всем, что хоть на миллиметр отвлечет избирателей от собственных проколов" слуг народа" и Зеленского ...
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14.11.2021 12:00 Відповісти
цензор зачем вы пишете такую вот туфту
Саакашвили то Саакашвили се ...
гемарой у него будет вы что тоже об этом напишите ?или стояк у него будет утрений
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14.11.2021 12:06 Відповісти
Что оплачивают, то и пишут.
Пленки Бигуса освещались с превел ким удовольствием
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14.11.2021 12:20 Відповісти
наверное не дают, а пялят
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14.11.2021 12:33 Відповісти
Ну да, пару дней назад его толпой еле усмирили с сегодня уже не может встать с кровати.
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14.11.2021 12:46 Відповісти
"Отпустите меня в Украину
Сало жрать в шоколаде,в вине
Там на крыше резвиться хочу я
На пиано сыграет мне Зе
Отпустите меня в Украину
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем"
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14.11.2021 12:52 Відповісти
и это не правда, видели видео, нормального телосложения, громко ругался, обессиленным не выглядел
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14.11.2021 12:55 Відповісти
из за своей глупости Саакашвили посетить Грузию для организации новой революции теперь ему терять нечего - или он умрет от истощения или позорно как осужденный преступник. Кормите этого тупого ублюдка - хоть через анальное отверстие. Он должен предстать перед судом.
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14.11.2021 13:28 Відповісти
То может пусть бьі в тюрьме оставался: там он ходил самостоятельно, даже пожитки сам в больничку нес
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14.11.2021 13:55 Відповісти
А еще физически унижал охранников
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14.11.2021 13:58 Відповісти
Карлсону? Важко говорити?
НЕ ВІРЮ!
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14.11.2021 15:42 Відповісти
Зае**ли вы новостями об этом упыре. Вот реально. Надеюсь ближайшие годы этот урод будет тр***ть мозг только представителям пенитенциарной системы Грузии
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14.11.2021 17:49 Відповісти
...когда уже пирожков поедим?
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14.11.2021 18:45 Відповісти
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