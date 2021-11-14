Польський солдат загинув у результаті нещасного випадку на кордоні з Білоруссю, - місцевий телеканал Polsat
На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат.
Про це повідомив телеканал Polsat, зазначаючи, що смерть настала "не під час виконання службових повноважень", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Велькопольської механізованої бригади", - наводить телеканал витяги з повідомлення командування підрозділу.
"За попередніми даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якого настала смерть солдата", - йдеться у повідомленні.
Телеканал зазначає, що "контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав".
Топ коментарі
+29 Leon Renk #454630
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+14 Артем Шаборонко
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+14 barrakud2
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белорусскиеросийские войска застрелили, но обеспокоеные боятся говорить правду? Как он мог сам застрелится?
Когда срочку служил в конце 90-х в ВСУ, то был у нас урок политиформации где информировали про свежие зашквары в армии. ЧП со смертями были постоянно, особенно в караулах где дикарям выдавали оружие что-то охранять.
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Чтобы был выстрел, нужно снять с предохранителя, передернуть затвор.
Где тут случайность?
Либо умышленно сам себя, либо кто-то... Не зря написали, что "контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав".
Чтобы не накалять страсти, все списали на несчастный случай.
Автомат не может сам по себе выстрелить, если не снят с предохранителя и патрон не послан в патронник. А это без команды делать категорически запрещается!
И посмотри видео с мест событий на польской границе.
У всех солдат автоматы висят за спиной стволом к земле.
Проспись сначала с бодуна...
Ну почему вы читаете через строчку?
И не надо мне рассказывать про небрежное обращение с оружием.
Я отслужил 25 лет и повидал много чего...
Міг буть подібний випадок і у поляків - процент ідіотів у будь-якій нації присутній!
Ну почему вы читаете через строчку?
Ну почему ты читаешь через строчку? Наверное потому, что проблема все же в твоей голове.
Даже написанное ты прочитать не в состоянии.
За свое оружие ты сам отвечаешь, и сам себе даешь команды ! Ты наверно в бумажной армии служил или был милым мальчиком - любимчиком командира... - паенька ?
Іди уроки вчи, завтра в школу.
Ну почему вы читаете через строчку? Наверное это тебе пора в школу и научиться читать хотя бы по слогам.
И не надо мне рассказывать про небрежное обращение с оружием и самострелы.
Я отслужил в армии 25 лет и повидал много чего... Даже то, что тебе еще и не снилось.
Неуч ты малолетний. Вылазь из-под стола.
Так что, иди в школу и «Вивчай і знай українську мову»
Ничего не происходит только там, где армия - на бумажке !
Выход есть,такое уже было на советско-китайской границе.Просто нужно поставить вдоль границы автоматические огнеметы и на каждом метре поставить уведомление что в случае нарушения територии нарушители будут сожжены автоматически без участвия человека.В таком случае никто кроме марушивших границу виновен не будет.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/779555.html "Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Велькопольської механізованої бригади", - наводить телеканал витяги з повідомлення командування підрозділу.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/779555.html "За попередніми даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якого настала смерть солдата", - йдеться у повідомленні.
Але то вже не перший https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-07/granica-polsko-bialoruska-smierc-zolnierza-w-obszarze-przygranicznym-zmarl-w-trakcie-odpoczynku/ випадок .
Ніби якесь попередження виглядає.
У каждого в мире в голове есть свой червьяк.
хотя для поляков это далеко не первая жертваот России
Ну на месте поляков я бы воспользовался ....этой пушкой. Вариант А! К границе подъезжают автобусы желательно с немецкими номерами и организованно сядят под опись! мигрантов. Каждому - бутылка воды и пакет чипсов. Предупредить, что надо пописать перед дорогой, автобусы не будут останавливаться. Затем колона автобусов отправляется на ближайший аэродром, где ждут транспортники НАТО. Грузить плотно в С-130 влазит 500 -600 чел. Всего мигрантов около 5 тысч.
Маршрут таков -Польша -Болгария -Турция(возможно дозаправка) - Ирак. Именно с Ираком и надо договариваться. Оттуда местными рейсами всех и надо рассредоточить по странам Сирия, Ирак, Афганистан.
Это намного дешевле чем держать армию возле границы. Задействоаать можно гуманитарные фонды, которые оплатять перелет и содержание в Ираке.
он на практике применял это в Украине, но тогда запад только выражал 10 ступеней озабоченностей.. и строил северный поток-2 в обход Украины, а теперь ***** добрался и до запада...
Погиб польский солдат...
Объявили, что контакта с мигрантами не было...
Картинка з обезьянами...
никакого "несчастного случая" не было, гниды кацапские...
несчастный случай - это -вы !
вы -причина гибели !
гибель польского солдата равно как и солдат других стран - это следствие того, что вы до сих пор существуете на этом земном шаре...
рашисты херовы !