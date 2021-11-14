Польський солдат загинув у результаті нещасного випадку на кордоні з Білоруссю, - місцевий телеканал Polsat

На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат.

Про це повідомив телеканал Polsat, зазначаючи, що смерть настала "не під час виконання службових повноважень", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Велькопольської механізованої бригади", - наводить телеканал витяги з повідомлення командування підрозділу.

"За попередніми даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якого настала смерть солдата", - йдеться у повідомленні.

Телеканал зазначає, що "контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав".

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