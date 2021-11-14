Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 146 тис. осіб, - МОЗ

За добу 13 листопада в Україні 145 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані – 79 484 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 людину, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей. Загалом проведено 20 853 504 щеплення.

Крім того, зазначається, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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