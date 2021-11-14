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Новини Коронавірус і карантин
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Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 146 тис. осіб, - МОЗ

Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу майже 146 тис. осіб, - МОЗ

За добу 13 листопада в Україні 145 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані – 79 484 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 людину, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей. Загалом проведено 20 853 504 щеплення.

Крім того, зазначається, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Читайте також: Минулої доби вакциновано від коронавірусу майже 300 тис. осіб в Україні, - МОЗ

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вакцина (4418) МОЗ (5389) статистика (2247) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
А какое преимущество дает вакцинация по отношению к не вакцинированым?Закцинированый может заболеть так-же как и не вакцинированый,ношение масок и дистанционное ограничение одно для всех.То что вакцинированые легче переносят заразу,хотя по идеям вакцинаций вакцинированые уже не должны болеть,это еще бабка надвое сказала.
Так чем в мире доказано что вакцинация действительно защищает человека от этой заразы?А таких доказательств просто не существует а существуют только предположения по результатам которых весь мир загоняют в ГЕТТО.
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14.11.2021 11:12
+4
"Залізною рукою загрози втрати роботи змусимо "антиваксерів" жить!"
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14.11.2021 10:59
+4
Скоріше за все сумніваюсь.На днях пройшов первинну вакцинайію файзером,скоріше для того щоб мене пустили хочаби в туалет а не засирав довкілля.Заніс сертифікат в ,,Дія,, як виявилось що сертифікат даже повторного щеплення діє і Україні лише на певний період часу.А що далі?Хоча по всіх існуючих щепленнях пише на їх інструкциях що єдиний повний курс діє на все життя.
Так хто обманює,виробники вакцини чи український МОЗ зробивши термін дії сертифіката тоб-то щепленя 130 чи мало більше днів?
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14.11.2021 11:25
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Нужно как минимум пол миллиона вакцинации в день,чтобы уже весной мы смогли снова вернуть больницам их основной профиль
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14.11.2021 10:57 Відповісти
Ми - це хто? Ляшко, ти?
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14.11.2021 12:01 Відповісти
Нічого, з завтрашнього дня Київщина іде в школу. Буде навала супроводжуючих батьків в транспорті, діти будуть заражатись в тісних класах, а потім понесуть ковід додому до рідних. Місцева влада захотіла вислужитись перед Шмигалем. Чекайте через пару тижнів погіршення ситуації....

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14.11.2021 14:44 Відповісти
Знайшов, чим лякати. Якби ми в своїх дітей шукали корону, то знаходили б її майже щомісяця у всієї родини. Правда, знаю і таких, хто шукає до побєдного.
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14.11.2021 17:03 Відповісти
А діти не так, як ти, старий пердун , вдома сидять і ТВ дивляться. Вони і так бігали і гуляли на свіжому повітрі, надіюсь!
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14.11.2021 18:50 Відповісти
В дальнейшем в усиленном порядке принимать ковидных больных,че то по примерам европейских стран вакцины мало эфективны,как начинают массово уходить на локдауны,все по зомбоящикам якобы эксперты гнут политику партии что так как идет рост заболевания надо срочно вакцинироваться и никто не ставит вопрос почему пошел пик заболевания именно после вакцинирования,по факту кого не достали в первую волну добьют во вторую,логику и анализ еще никто не отменял,налетаем дружно и начинаем кричать что я агент кремля и во время пандемии не надо думать а делать так как говорят по телевизору куда вливаются большие деньги от фарм компаний для разгона паники и страха.
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14.11.2021 12:35 Відповісти
АНТИВАКСЕРСЬКИМ *****.

А Україна з населенням близько 37 млн осіб (дані електронного перепису, який не показує точних цифр) за добу від коронавірусу втратила 750 осіб. І якщо порівняти, наприклад, у країнах із високою абсолютною смертністю кількість втрат за тиждень (щоб мінімізувати денні коливання) із загальним населенням, отримаємо такі цифри:

Україна - 0,0127%

Румунія - 0,0123%

РФ - 0,0058%

США - 0,00214%

Індія - 0,00021%



Ситуація в Україні - найгірша у світі. Ми у відсотках від населення втрачаємо людей більше, ніж РФ, США та Індія разом узяті. Щоправда, є країни із зовсім невеликим населенням, наприклад, у державі Ангілья мешкає лише 15 тис. осіб. Там і одна смерть може спотворити статистику. Але якщо враховувати лише великі держави та лідерів щодо загальної кількості смертей, Україна показала найгірший результат.

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-vzhe-persha-u-sviti-za-smertnistyu-vid-koronavirusu-realni-tsifri-shokuyut.htm
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14.11.2021 12:38 Відповісти
В Індіїї знають що таке маски? Навіть Китай про них нічого не знав, поки Україна, як мати Тереза йому їх не надіслала сотнями тонн!
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14.11.2021 18:54 Відповісти
"Залізною рукою загрози втрати роботи змусимо "антиваксерів" жить!"
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14.11.2021 10:59 Відповісти
Кількість антиваксерів стрімко зменшується , по 150 -300 тисяч на добу.
Обмеження для не вакцинованих роблять свою корисну справу .
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14.11.2021 11:09 Відповісти
"91,1% госпитализированых невакцинированы..."
Это значит шо 9% заболевших вакцинированы.
Так шо вакцина это не панацея.
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14.11.2021 11:19 Відповісти
Вакцинация - это возможно выжить при ковиде.
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14.11.2021 11:47 Відповісти
Та сколько раз можно повторять, что это не для того, что бы не заболеть, а для того, что бы в случае болезни, она проходила на порядок легче и уменьшилась вероятность летального исхода
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14.11.2021 11:52 Відповісти
А какое преимущество дает вакцинация по отношению к не вакцинированым?Закцинированый может заболеть так-же как и не вакцинированый,ношение масок и дистанционное ограничение одно для всех.То что вакцинированые легче переносят заразу,хотя по идеям вакцинаций вакцинированые уже не должны болеть,это еще бабка надвое сказала.
Так чем в мире доказано что вакцинация действительно защищает человека от этой заразы?А таких доказательств просто не существует а существуют только предположения по результатам которых весь мир загоняют в ГЕТТО.
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14.11.2021 11:12 Відповісти
Тобто ти у користь вакцин взагалі не віриш?
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14.11.2021 11:15 Відповісти
Скоріше за все сумніваюсь.На днях пройшов первинну вакцинайію файзером,скоріше для того щоб мене пустили хочаби в туалет а не засирав довкілля.Заніс сертифікат в ,,Дія,, як виявилось що сертифікат даже повторного щеплення діє і Україні лише на певний період часу.А що далі?Хоча по всіх існуючих щепленнях пише на їх інструкциях що єдиний повний курс діє на все життя.
Так хто обманює,виробники вакцини чи український МОЗ зробивши термін дії сертифіката тоб-то щепленя 130 чи мало більше днів?
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14.11.2021 11:25 Відповісти
"Сливка" я вже давно кажу тобі що ти - "пришелепкуватий"! Кожна вакцина проти різних хвороб діє по-різному Вакцина проти віспи діє пожиттєво Деякі час від часу треба "поновлювать" - на протязі життя людям роблять щеплення кілька разів В армії БЦЖ не робили? А його дітям перший раз вводять ще у перший рік! У деяких хвороб вакцинація діє лише кілька місяців - наприклад протигрипозна Тобі ніхто не обіцяв пожиттєве вакцинування від "ковіду" Всі лікарі-вакцинатори кажуть про піврічний імунітет Тоді до чого тут твоє "сотрясание воздухов"?
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14.11.2021 11:38 Відповісти
Невже вже тебе в Україні розбанили,ліпше щепляйся своїм ,,Спутніком,, та радій...
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14.11.2021 12:05 Відповісти
"Сливка"! "Забанений" з нас двох тільки ти - у мене на темі !
І "забанений" саме за дурість і "тупорилість"!
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14.11.2021 12:12 Відповісти
НУ-ну,тому ти і бачиш мої пости.Ще і тут нагло брешеш.
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14.11.2021 12:16 Відповісти
Так і ти мої пости тут бачиш! І під ними набагато більше схвалень ніж під твоїми А це значить що набагато більше людей згодні зі мною а не з тобою! Так що "обтікай" мовчки!
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14.11.2021 12:18 Відповісти
Я і не дивуюсь,адже кацапських прихвостнів тут ще придостаточно,особливо тобою не нарадуються номерні які за кожний висер отримують серебряник на свій рахунок.
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14.11.2021 12:25 Відповісти
Ну "подзявкай" подзявкай" - розумнішим від того що обізвеш лишній раз мене "брехуном" кацапським прихвостнем" чи ще кимсь - ти не станеш!
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14.11.2021 12:33 Відповісти
Пройшовся по твоїх коментарях в мережі,окрім звинувачень та хамства від тебе і нечувати,ти просто своєї думки не маєш,Що скажуть те і гадиш.
Мені ти не цікавий так що відєбиль від мене.
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14.11.2021 12:38 Відповісти
Я знав тебе ще декілька років тому коли ти був ще людиною,я був під ніком ,,Чіп,, а тепер ти просто напросто зкурвився.
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14.11.2021 12:42 Відповісти
"Сливка", те, що ти - "дурний як чіп" , я не забувся "Драв" я тебе за тупість і коли ти був "Чіпом", продовжу "драть" і "Сливкою" Бо ти як слива - в кожну задницю пхаєшся з своїм "вумнічанням"
І запам"ятай - з нормальними людьми я веду себе по-людськи А з "тупорилими" - "відповідно"!
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14.11.2021 12:53 Відповісти
А те, що у кожного своя інформація по вакцинам? МОЗ каже, що вони взаємозамінні (mRNA та векторні), а на англомовних інформаційних сайтах дуже рекомендують не мішати вакцини (і краще почекати поки вона з'явиться)! Скоріше за все, у нас це пов'язано з можливим дефіцитом (нещодавно пфайзер тимчасово закінчився). Але ж цього ніхто не скаже. Скажуть вже про виробництво четвертої дози. Тобто кожен буде колотися постійно і, скоріше за все, вакцин одного виробника на всіх не буде вистачати. А мішаючи вакцини ти ставиш над собою експеримент, бо навіть вакцини від одного виробника до кінця не вивчені (бо сам вірус до кінця не вивчений). А ти будеш вводити все життя те, що скаже МОЗ
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14.11.2021 12:18 Відповісти
А ти різницю розумієш між "взаємозамінністю" і "змішуванням"? Взаємозамінність - це коли використовуються ліки чи вакцини різних виробників А "Змішування" - коли лікують чи проводять вакцинацію різними препаратами
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14.11.2021 12:30 Відповісти
Ти з МОЗ?
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14.11.2021 12:53 Відповісти
А ти? Я просто логічно мислить навчений!
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14.11.2021 13:07 Відповісти
Тримай, "логічно мислить навчений": However, COVID-19 vaccine products are not interchangeable. Data on the safety and efficacy of a mixed-product series are limited.
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14.11.2021 13:38 Відповісти
Ти таке слово "толерантність" чув? Це шанування свого співрозмовника в тому числі коли ти надаєш йому можливість ознайомиться з твоїми доводами мовою йому знайомою
Сен, есек ағылшын тілдің, білімімен ал мен қиқар, паңсы- саған түркіде жауап беремін!
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14.11.2021 14:09 Відповісти
Ти з МОЗ. Замість того, щоб відповісти на зауваження щодо вакцин, почав писати якусь нісенітницю про різницю між "взаємозамінністю" і "змішуванням". Тепер почав торочити про якусь там "толерантність" під час добровільно-примусової вакцинації. Вакцини mRNA і векторні виробляються та постачаються з англомовних країн. Інформацію, що я привів, виклала організація з однієї з цих країн. Якщо нічого в англійській мові не розумієш, то не варто і лізти в обговорення питання вакцин, бо в Україні вони не виробляються. А те, що МОЗ просто не знає іноземної мови при нинішньому преЗЕденті, і просто видумує інформацію для 73%-го стада, мене навіть не дивує
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14.11.2021 14:23 Відповісти
Телепню! Ти навіть не зрозумів про ЩО саме я тобі написав! Ти вирішив мене "задавить авторитетністю" посилаючись на англомовне видання а я тобі написав що культурна людина не кичиться знанням іноземної мови щоб довести свою правоту зовсім з іншого приводу Майже те саме я тобі написав на "тюркіш" - бо я теж "дещо знаю"! Однак якщо я можу в англійській мові розібраться то ти у тюркській - ні! То Хто ж "дурніший"?
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14.11.2021 14:54 Відповісти
Цитата: "Я просто логічно мислить навчений"
Я впевнений, що ти не тільки англійської, а й української не розумієш! Ще раз: "Якщо нічого в англійській мові не розумієш, то не варто і лізти в обговорення питання вакцин, бо в Україні вони не виробляються." На основі чого ти логічно мислиш? На основі слів МОЗ? Тільки слів, бо як стало зрозуміло читати ти українською не вмієш. І до чого тут "тюркіш"? Там що, вакцини виробляються (mRNA і векторні)? Розберись для початку в українській, якщо вже на ній пишеш, а потім вже берися за англійську, і тільки потім за обговорення вакцин.
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14.11.2021 16:03 Відповісти
Ні - ти точно "упоротий"! "Я йому - "стрижене" він мені - "брите"!
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14.11.2021 16:08 Відповісти
Може ти підеш на сайт для "тюркіш". Може хоч там тебе хтось зрозуміє? Обговорите ситуацію про вакцини на основі інформації отриманої від МОЗ країни, що не виробляє вакцини
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14.11.2021 16:13 Відповісти
Исследователи из США сообщили, что разработанная ими шпилька РНК SLR14 успешно активирует производство в организме интерферонов I типа (основного инструмента врожденного иммунного ответа) и защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Статья ученых опубликована в Journal of Experimental Medicine,
https://sud.ua/ru/news/abroad/219950-razrabotali-unikalnyy-podkhod-dlya-lecheniya-koronavirusa https://sud.ua/ru/news/abroad/219950-razrabotali-unikalnyy-podkhod-dlya-lecheniya-koronavirusa

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14.11.2021 11:33 Відповісти
Может этот КОVID специально выдумали, шоб нам колоть какую-то херню, под названием "вакцина".
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14.11.2021 11:35 Відповісти
Якщо тебе все-таки змусять вакцинуваться , купи обов"язково собі станок для бритви-"безопаски" і набір лез - кажуть , у кожного третього вакцинованого буде в роті рости шерсть А ще на всяк випадок , рашпіль - роги і копита спилювать!
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14.11.2021 11:48 Відповісти
Здається, Україна вже давно є полігоном для випробовувань.
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14.11.2021 12:07 Відповісти
Це так...терпіння українців вже мабуть років триста випробовують...
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14.11.2021 12:17 Відповісти
Думаю что не выдумали а выпустили,а вот намерено или нет это уже другой вопрос.Я только уверен в том что тот кто разрабатывал эту заразу знают из чего она состоит и знают как ее обезвредить но молчат или упустили контроль над мутацией этой заразы.
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14.11.2021 12:09 Відповісти
А СНІД спеціально придумали,щоб ти надягав на пісюна якусь хєрню під назвою кондом,карієс,щоб ти платив бабло якомусь хєру під назвою дантист...ну і далі по списку......
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14.11.2021 12:11 Відповісти
Про карієс мовчи, як каже мій дантист давно є 100% методи запобігання карієсу, але стомат. мафія їх саботує .
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14.11.2021 13:40 Відповісти
Бумажку можно получить (ну или аусвайс в электронном виде), чтобы предъявлять. Ну, а дальше по накатанной, "без бумажки ты букашка, а с бумажкой-Человек!"
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14.11.2021 12:08 Відповісти
И я о том-же,вакцинироваться вакцинироваться а поможет ли мне вакцинация сказать никто не может.Здесь главное отчет о вложеных средствах а не об здоровье человека.А сертификат это только отчет куда использовалась доза,хотя и на физраствор можна выдать сертификат.Возможно именно по этому никто не гарантирует защиту вакцинированых от болезни.
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14.11.2021 12:14 Відповісти
Причина смерті - повний провал вакцинації

У Європі в середньому вакцинувався 61% населення. Україна серед усіх своїх сусідів показала найнижчі показники. Станом на 12 листопада щеплення від коронавірусу отримало лише 27,5% українців. І це в умовах, коли ніхто не може знати, скільки з "вакцинованих" просто "домовилися" з лікарем, дали хабар та отримали сертифікат без реального щеплення.

...А сЛИВКИ НУЖНО ХОРОШО ДАВИТЬ ПРЕСОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЛИВОВОГО ВИНА..
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14.11.2021 12:41 Відповісти
дуже цікава стаття - кому не ліньки витратьте 3 хв. і прочитайте
////

Світ може перемогти пандемію, але не антивакцинаторів

Масові відмови від щеплень і навіть мітинги антивакцинаторів спричинили чергове побоїще в соціальних мережах і в телеефірах. Одні громадяни закидають іншим брак здорового глузду, другі першим - плазування перед владою. А що ж влада? А вона обрала найгіршу стратегію з можливих, і всі наслідки пандемії - на її совісті, а не на сумлінні противників щеплення. І найгірше, що вже нічим зарадити неможливо….
Уже є певний консенсус у тому, що єдиної спільноти антивакцинаторів немає, а є три більш-менш відмінні групи.
До першої, найменш численної, але вельми галасливої (через що вона опинилася під прицілом карикатуристів у мережі) належать усілякі диваки. Одні вірять у наночипування - із 5G або без нього, другі - у всесвітню змову урядів з метою зменшення населення, треті - у таку ж змову, але вже "бігфарми". Хтось не хоче піддаватися тиску Сороса, хтось - рептилоїдів, а комусь заважає вакцинуватися своєрідне уявлення про волю Бога.
Друга група дещо більша, але є такою ж малою у масштабах країни - не вірить у чипи, але вірить у порушення своїх прав. Мовляв, сьогодні маски й карантин, завтра - відмова в лікуванні й табори для невакцинованих, післязавтра - тоталітаризм. І хоча посилання на Конституцію в цієї групи, зазвичай, хибні й законів вони насправді не знають, і про судові прецеденти на Заході чути не хочуть - не можу сказати, що їхні аргументи нічого не варті. Бо й справді часто державі даси палець, а залишишся без руки.
І третя, найбільша група тих, хто принципово не проти щепитися, але банально боїться: неякісних вакцин, непередбачуваних побічних дій, незрозумілих наслідків у майбутньому. Або досі не вірить у важкі наслідки хвороби особисто для себе. І ці люди, можливо, перейшли б до табору вакцинаторів, якби не кілька великих "але".
І тут ми переходимо до найголовнішого - хто ж винуватий?
Є велика спокуса перекласти все на низькій рівень освіти в школі, блогерів-хайпожерів чи руку Москви, хоча заперечувати все згадане важко. Однак істинна правда полягає в тому, що єдиною причиною катастрофічної ситуації в Україні є дилетанти у владі. Якби у державного стерна стояли адекватні управлінці, здатні налагодити комунікацію в суспільстві, то величезна маса "недовірливих" рано чи пізно була б вакцинована, та й половина "законників" теж. А решта в шапочках із фольги вже не становила б проблеми - навіть у розвинених демократичних країнах немає 100% щеплення.
Згадайте, якою істерикою в Нових Санжарах супроводжувався початок пандемії. Причина цього зрозуміла - страх перед невідомим. А якщо це нова чума? Що, як ми масово вмиратимемо на вулицях, як показують в американських блокбастерах? Сильне почуття небезпеки з легкістю скидає людину з раціонального на емоційний рівень. І вже неважливо, у кого яка освіта. Хто серйозно боїться - поводитиметься, як його людиноподібні предки, хай він тричі професор. А страх найчастіше породжує саме агресію - звідси розбиті вікна в автобусі із хворими та срачі у Facebook. До нагнітання істерії доклалися і ЗМІ - бо жахливі новини продаються краще.
І що зробила наша влада замість того, щоб заспокоїти громадськість? Правильно, вона вчинила з точністю до навпаки й почала лякати людей ще більше. Заборона відвідувати парки задля створення атмосфери страху, у чому зізнався тодішній головний санлікар - це гасіння пожежі бензином. Що більше людина боїться, то ірраціональніше поводиться. Влада ще наганяє на нього страху, а потім дивується результатам. Це не тільки наша проблема. У Великій Британії навесні 2020 року звалили 20 веж мобільного зв'язку. Ось, що паніка робить навіть із багатими освіченими людьми. А Ляшка замість того, щоб звільнити за невідповідність посаді, підвищили до міністра охорони здоров'я. Молодці.
Друга проблема - "похмілля" після істерики. Люди, не бачачи трупів у під'їздах, починають отямлюватися від пережитого страху, найпершою реакцією стає роздратування і заперечення. Так, хвороб є, але не страшна. Грип, не важче. Безглуздо тицяти таких у статистику - цифри ніколи не переконують тих, хто шукає виправдання своїй поведінці. Невже вас вибори нічого не навчили? Лише смерть близьких здатна похитнути таку недовіру.
Що ж робить держава в такій ситуації? Перепрошує за перебільшення загрози??? За навмисне сіяння паніки???? За свої спекуляції на масках???? За витрачання грошей з медичного фонду на "Велике будівництво" чи ще кудись? Аж ніяк!!!!
Влада не тільки не перепрошує за свою бездарність, вона ще й демонструє нехлюйське ставлення до цієї проблеми. Ще вчора закликали ледь не у скафандрах ходити вулицями, а сьогодні президент посеред карантину п'є каву в начебто зачиненому кафе або їде кататися на лижах в Буковель, серед тисяч таких же безвідпповідальних. Локдаун мало того, що абсолютно непродуманий, так ще його ігнорують посіпаки, чиї ресторани, магазині, салони працюють, наче нічого не сталося. Тобто наочна демонстрація що одним - карантин та маски, іншим - все...
Що в таких умовах починає робити пересічний українець, чийого діда заморила радянська влада, а батьківські накопичення згоріли в Ощадбанку? Правильно, він перестає вірити й цій владі також. Можна довго дурити одного, але всіх не вийде. І в результаті цілком обґрунтована недовіра до дій влади необґрунтовано переноситься безпосередньо на хворобу. Наслідки ви можете спостерігати на вулицях (від неносіння масок до підробляння сертифікатів) і в моргах (щоденні втрати більші, ніж під Іловайськом).., та хто бува в тих моргах?...
А найгірше, з чого я почав, це неможливість виправити ситуацію. Довіра - це обмежений і недовговічний ресурс: утративши його раз, швидко не повернеш. Тож навіть якщо сьогодні ж влада перестане клеїти дурня, а візьметься за розум, поганя своїх антиваксерів і відвертих пофігістів до карантинних заходів.... народ їй однаково не повірить. І десятки, якщо не сотні тисяч життів, яких могло б урятувати щеплення, залишаться тільки на її совісті.
Брехлива, некомпетентна й жадібна влада - головна причина низького показника вакцинації в Україні. Та й тваринні інстинкти всередині нас також. А не паршива освіта, вплив блогерів чи падіння авторитету вчених. Бо навіть неосвічених, недовірливих та істеричних можна переконати, якщо говорити з ними просто й відверто. А будеш постійно брехати й порушувати власні правила або ще гірше принижувати і розділяти суспільство на два табори - не вмовиш навіть найрозумніших.
Завтра з'являться ефективні ліки проти коронавірусу й ця пошесть перейде в розряд сезонних недуг. Світ переможе цю пандемію, як пережив усіх її попередників.
Однак недолуга влада, яка своїми діями пробуджує в людях сплячу мавпу, - це та проблема, яка з нами буде ще не один рік. Тому й антивакцинатори ніколи не переведуться.
Однак влада владою, а вірус - вірусом. Отже, хто може - вакцинуйтеся.
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14.11.2021 12:04 Відповісти
Пане Василь!

нижче коментар це Вам, просто не туди тицнула, зачиталась.
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14.11.2021 12:39 Відповісти
Тут діло не у самій вакцинації,хвороба існує і суперечок тут бути не може,та і вакцинуватися потрібно.Але у світі при вже при примусовій вакцинації ніхто не може сакзати що вакцина допоможе але добровільно примушують.
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14.11.2021 12:46 Відповісти
і про це є в статті...
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14.11.2021 12:53 Відповісти
Чомусь для вакцинування вимагають підписати відмову від претензій та добровільну згоду на експерементальний укол , якось так.
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14.11.2021 13:46 Відповісти
у Вас вимагали? (чи Ви це знаєте з чиїхось слів?)
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14.11.2021 13:49 Відповісти
Таких статей про пнандемію і від дуже серйозних вчених в Інтернеті є багато! А хто ти такий, васятка, х... тебе знає!
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14.11.2021 19:01 Відповісти
Ви самі зрозуміли що накарябали????
До чого тут різноманіття статей і... Ваше не зрозуміле питання в останньому реченні? )))
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14.11.2021 19:05 Відповісти
Це замкнуте коло, по якому ми ходимо, бо саме ці антиваксери та недовірливі і превели цю владу собі на радість та нам на біду.

До речі, тут не згадали про ще одну категорію антиваксерів - це ті, які вже давно зробили собі вакцину, щоб працювати, подорожувати та нормально жити, але на форумах та у ютюбі на своїх канальчиках вони продовжують антиваксувати.
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14.11.2021 12:37 Відповісти
побачив і зрозумів))) дякую.
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14.11.2021 12:45 Відповісти
Я теж привився і себе до антивакцінарів не відношу.Але так і не розумію владу яка практично вакцинованих обмежує так як і не вакцинованих із всіми втікаючими.
Народ тільки поділили на сертифікованих та не сертифікованих.
Тобто створюють два табори для того щоб коли владі буде вигідно натровити одні на одник.
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14.11.2021 13:03 Відповісти
 
 