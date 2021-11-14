РФ постачатиме винищувачі, засоби ППО та іншу зброю до Білорусі, - директор служби з військово-технічного співробітництва Шугаєв

Російська Федерація постачатиме до Білорусі винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю. Відповідні контракти були підписані в цьому році.

Про це заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв на виставці Dubai Airshow, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, військові поставки будуть здійснюватися в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями.

"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на поставку авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - заявив він.

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