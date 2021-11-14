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РФ постачатиме винищувачі, засоби ППО та іншу зброю до Білорусі, - директор служби з військово-технічного співробітництва Шугаєв

РФ постачатиме винищувачі, засоби ППО та іншу зброю до Білорусі, - директор служби з військово-технічного співробітництва Шугаєв

Російська Федерація постачатиме до Білорусі винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю. Відповідні контракти були підписані в цьому році.

Про це заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв на виставці Dubai Airshow, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, військові поставки будуть здійснюватися в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями.

"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на поставку авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - заявив він.

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Автор: 

Білорусь (7922) зброя (7430) ППО (3138) росія (64871)


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Топ коментарі
+7
А что еще мордор может поставлять? Нет, не хорошую зарплату и высокий уровень жизни, не отличную медицину и уровень образования, не права и свободу граждан. А только свой исконно русский экспортный товар: оружие, войну, разруху, боль, смерть, полицейское государство, нищету, бесправие, ложь и подлость.
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14.11.2021 12:24
+4
ОТРК Гром-2 (Сапсан) я бы разместил у границы РФ и Беларусь....это самые опасные участки для страны. Этот ОТРК давно должен уже быть войсках и на боевом дежурстве. Но с приходом клоуна Зе.... все спустили на тормоза.
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14.11.2021 19:18
+3
Прийдеться шахтьорам Бамбаса горбатитися в три зміни - 24/7!
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14.11.2021 11:16
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тепер вже необхідні дійсно мінські угоди, конкретно по самому мінську
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14.11.2021 11:13 Відповісти
Рису привезіть . Біженці вже всіх голубів в Мінську з'їли .
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14.11.2021 11:15 Відповісти
Прийдеться шахтьорам Бамбаса горбатитися в три зміни - 24/7!
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14.11.2021 11:16 Відповісти
Московия вооружает своего сателита-союзника с ног до головы

- вот если бы наши западные партнеры по Будапештскому меморандуму так же вооружали бы Украину, то риск вторжения упал бы почти до нуля...
- но лохам не подают..
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14.11.2021 11:17 Відповісти
Враг на севере точит нож...
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14.11.2021 11:20 Відповісти
Бздиш коли сереш?
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14.11.2021 11:29 Відповісти
Легкомысленный болван
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14.11.2021 12:02 Відповісти
Ти вже панікував тут навесні шо зараз путіннападьот. І де?
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14.11.2021 12:10 Відповісти
А что, всё уже закончилось? Нет, ты таки реально идиот...
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14.11.2021 12:12 Відповісти
У військовий час панікерів стріляють на місці.
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14.11.2021 12:18 Відповісти
Бульбаші викопуватимуть самальоти, гвинтокрили та інші ППО в шахтах.
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14.11.2021 11:28 Відповісти
Забудьте( после последних президентских " выборах") на долго , очень долго ( возможно очень, очень долго) о наличии на карте мира такого понятия как " независимое государство Беларусь". Теперь это " Минское генерал губернаторство РФ", со всем вытекающим для Украины. Главное это трезво понимать и Украине и ЕС и НАТО .
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14.11.2021 11:28 Відповісти
Так і у нас не краще.
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14.11.2021 11:35 Відповісти
апчх*й пашол нах*й ))))
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14.11.2021 12:05 Відповісти
ох і тупі ви- подолянські дятли...
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14.11.2021 12:16 Відповісти
Тобі нах*й,напрямок показати чи само знайдеш?
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14.11.2021 14:57 Відповісти
апчх*й,не 3.14зди,там всі ваші,ти просто тупе не змогло дорогу знайти,ну признайся))))
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14.11.2021 15:03 Відповісти
апчх*й,де вас дибілів в розумні набирають?)) В ЗЕх*йла вже напряг з кадрами?
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14.11.2021 18:13 Відповісти
Кацапи, порохолизи і гівно це одне й те саме.
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14.11.2021 12:16 Відповісти
Будуть поставлять! Будуть! Разом з екіпажами!
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14.11.2021 11:29 Відповісти
Ну да, бо это один из элементов гибридной войны.... Но в этом для нас есть выгода. Разве могло НАТО с амерами даже в страшном сне представить свои "Першинги" у границ мордора. Ща кацапы развязали им руки. Скоро и от нас полчится прямое сообщение Москва-НАТОUS в 300-400 км.
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14.11.2021 12:28 Відповісти
Ну і як поставки кацапського металобрухту допомогли вірменам?
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14.11.2021 11:37 Відповісти
В чём новость? Как будто до этого оружие Луке поставляли США.
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14.11.2021 11:39 Відповісти
Китайцы поставляли, но там за деньги...
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14.11.2021 11:45 Відповісти
Нехай, чем больше этого таежного абсурда, тем быстрее все это недоразумение дрыснет. Нам главное к этому моменту приготовиться, что бы не заляпало...
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14.11.2021 11:44 Відповісти
Усраная армия Белоруцкого фронта - командующий узурпатор Лука...
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14.11.2021 12:12 Відповісти
нет подлей и ничтожнее нации , чем кацапы,
они везде и во всё суют свои кровавые лапы
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14.11.2021 12:19 Відповісти
Найбільший прибуток Росія отримала з постачання у Білорусію русскава язика.
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14.11.2021 12:20 Відповісти
А что еще мордор может поставлять? Нет, не хорошую зарплату и высокий уровень жизни, не отличную медицину и уровень образования, не права и свободу граждан. А только свой исконно русский экспортный товар: оружие, войну, разруху, боль, смерть, полицейское государство, нищету, бесправие, ложь и подлость.
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14.11.2021 12:24 Відповісти
Кацапьё никогда не позволит жить лучше постсовковому пространству, чем они сами. Ибо сразу вопросы своего народа к кремлю: как такое может быть и в чем дело
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14.11.2021 13:06 Відповісти
Беларуси как государства больше нет. Позорище вам беларусы. В Минске есть палац незалежнасти - переименуйте на палац "залежнасти". Помню двух беларусов в поезде , ехавших погулять во Львов. Они говорили: лишь бы не было войны. А теперь же ваше недогосударство и развязывает провокации, чтобы развязять конфликт, а потом и войну. Рабы вы кацапстана, что они и скажут , то вы и безропотно сделаете
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14.11.2021 13:16 Відповісти
Держави білорасєя ніколи не існувало))) ти коли там був останній раз?)) твоя відповідь "помню двух беларусов в поезде , ехавших погулять во Львов"))) це щурячі підлабузники расєян і українцям треба триматися від них як най далі...
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14.11.2021 19:13 Відповісти
ОТРК Гром-2 (Сапсан) я бы разместил у границы РФ и Беларусь....это самые опасные участки для страны. Этот ОТРК давно должен уже быть войсках и на боевом дежурстве. Но с приходом клоуна Зе.... все спустили на тормоза.
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14.11.2021 19:18 Відповісти
 
 