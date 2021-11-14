РФ постачатиме винищувачі, засоби ППО та іншу зброю до Білорусі, - директор служби з військово-технічного співробітництва Шугаєв
Російська Федерація постачатиме до Білорусі винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю. Відповідні контракти були підписані в цьому році.
Про це заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв на виставці Dubai Airshow, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".
За його словами, військові поставки будуть здійснюватися в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями.
"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на поставку авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення", - заявив він.
Топ коментарі
+7 S. Fogger
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+4 Артур Надеин #487050
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+3 Анатолий Панасюк
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- вот если бы наши западные партнеры по Будапештскому меморандуму так же вооружали бы Украину, то риск вторжения упал бы почти до нуля...
- но лохам не подают..
они везде и во всё суют свои кровавые лапы