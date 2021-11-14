Близько 50 мігрантів прорвалися із Білорусі, 22 з них затримані, - польська поліція

Група мігрантів з Близького Сходу кількістю 50 осіб у суботу ввечері силою прорвалася на територію Польщі з Білорусі в районі населеного пункту Стажина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері поліція Підляського воєводства Польщі.

"Вчора близько 17-ї години (за місцевим часом), біля Стажини до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли більше тисячі спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.

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