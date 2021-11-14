Близько 50 мігрантів прорвалися із Білорусі, 22 з них затримані, - польська поліція
Група мігрантів з Близького Сходу кількістю 50 осіб у суботу ввечері силою прорвалася на територію Польщі з Білорусі в районі населеного пункту Стажина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері поліція Підляського воєводства Польщі.
"Вчора близько 17-ї години (за місцевим часом), біля Стажини до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку", - йдеться в повідомленні.
Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли більше тисячі спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.
Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.
До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.
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скільки ще польщі чекати свого вашингтона, машіаха чи христа
ян длугош, сарматизм, поляки-сармати - в гуглі все є про ці паралелі шляхетського походження
там іронія...стає скучно відповідати на зверення...звиняйте
звичайно ваші вірять, бо ж земля плоска...
а українці викопали чорне море і весь верхній шар чорнозему розподілили по території україни...
ключевой момент - "он никогда не сознавался кто он и откуда")))
И это мудро. А вот если бы сказал, что украинец, был бы послан на историческую родину за секунду.
PS Это ещё что, он без документов по дороге умудрился жениться на сербке, ведущей сходный образ жизни, и через неделю с ней развестись Но это всё было задолго до короны, сейчас всё стало гораздо сложнее в этом плане.
ну а жениться без документов друг на друге, и потом без них же развестись - это что-то новенькое))
І лента за лентою, тільки на своїй території!
Агентура рюцька прорвалася і залягла на дно, які «мігранти», їх готували для цього давно, а піймала піхоту, прикриття прориву… (бєдніх жєнчін і грудних дітєй із старікамі)…, як кажуть прохуіловські ЗМІ у ЄС ..
США так во время войны раздавало гражданство тем же полякам