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"ГарПок" просить НАБУ розслідувати телефонні вказівки членів уряду зупинити виплату боргів виробникам електроенергії

Керівник ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець звернувся до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з проханням розслідувати телефонні вказівки представників уряду з вимогою не погашати виробникам "зеленої" енергії борги з коштів цільових єврооблігацій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства "Гарантований покупець", інформує Цензор.НЕТ.

"Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться в повідомленні держпідприємства.

За його словами, посадові особи уряду в телефонному режимі намагалися втрутитися в господарську діяльність державного підприємства.

"Я готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск з вимогою вчинити незаконні дії. Саме відмова виконувати незаконні вказівки стала істинною причиною мого звільнення. Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати", - цитує підприємство слова Петриковця.

Він також звернувся до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками "зеленої" енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації.

Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника ГарПоку Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами.

Читайте також: Кабмін про причини звільнення керівника "Гарантованого покупця" Петриковця: Заподіяння збитків на понад 500 млн грн і позови на 1,5 млрд грн

Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.

Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів до України.

"Наші цілі до 2030 року скоротити обсяги викидів парникового газу на 65 відсотків. І не пізніше 2060-го року досягти кліматичної нейтральності. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового фінансування, особливо в рамках зеленого кліматичного фонду", - заявив тоді президент України.

Автор: 

Кабмін (14060) звільнення (2664) Укренерго (2681) Гарантований покупець (184)


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Топ коментарі
+10
Может уже пора отделить от бюджетного корыта етого загадочного *гарантованого покупця* отдающего наши деньги Ахметову. Пускай со своего кармана платит миллиарды если они у него есть. Лично я не хочу чтобы ниодна моя копейка не пошла в карман Ахметову который покупает замки за бугром и финансирует боевиков на дамбасе
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14.11.2021 11:38
+8
А при якому розумі потрібно бути, щоб віддати майже задарма всю електроенергію олігарху-мафіозі каломойші, який тепер буде драти з українців та малоросів в десіятки разів дорожче?
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14.11.2021 11:39
+7
Сколько еще нужно совершить антигосударственных преступлений, чтобы отправить офшорника на нары, или до конца его каденции нельзя остановить преступника, а просто пассивно наблюдать, как он уничтожает страну?
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14.11.2021 12:06
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У нього 2 рускаязичних раба крутять динаму і сівтло є.
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14.11.2021 11:50 Відповісти
А гарантованый покупець ето кто? Рабы? Потому что никто в своем уме не будет платить за енергию в 10 раз дороже рыночной цены, тем более в кризис, в пандемию и во время войны.
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14.11.2021 11:33 Відповісти
А при якому розумі потрібно бути, щоб віддати майже задарма всю електроенергію олігарху-мафіозі каломойші, який тепер буде драти з українців та малоросів в десіятки разів дорожче?
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14.11.2021 11:39 Відповісти
Коломойський скуповує українську електроенергію за безцінь і тим самим нищить державні підприємства.

https://espreso.tv/news/2020/12/22/****************************************************************************************************************
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14.11.2021 11:41 Відповісти
Может уже пора отделить от бюджетного корыта етого загадочного *гарантованого покупця* отдающего наши деньги Ахметову. Пускай со своего кармана платит миллиарды если они у него есть. Лично я не хочу чтобы ниодна моя копейка не пошла в карман Ахметову который покупает замки за бугром и финансирует боевиков на дамбасе
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14.11.2021 11:38 Відповісти
А я не хочу ,чтоб хоть одна моя копейка пошла в карман зекрысам,которые в наглую через банки дылыныры финансируют)
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14.11.2021 11:55 Відповісти
А от Рижому , то це святе. "Що добре для Рижого- те й добре для України?"
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14.11.2021 11:59 Відповісти
Да пофіг вже кому-все одно не українцям ,головне щоб не в оманський офшор.
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14.11.2021 12:05 Відповісти
О да))) Сначала выпустить ЦЕЛЕВЫЕ облигации, а потом потратить деньги куда захочу) "Рубля нет, топора - нет и рубль остался должен"
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14.11.2021 11:57 Відповісти
Да. Стригут нас как могут. Кстати пару недель так расхваливали нас рекордный урожай в том числе гречки, в результате вчера покупал гречку по 58грн/кило хотя еще месяц назад была по 47грн. Ниче се так перемога. То же самое и с електроенергией. Чем больше Ахметов продает нам електроенергии тем дороже мы платим.
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14.11.2021 12:08 Відповісти
Все ети облигации называются, *если уже нечего взять с народа, тогда мы вгоним в долги ваших детей и внуков*.
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14.11.2021 12:35 Відповісти
Дело принимает неожиданный поворот.
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14.11.2021 11:40 Відповісти
Ааааа)))теперь,совершенно заслуженно,зекрысы мародёры,взяточники для ЕС ,но самое смешное ,что ахметка тут получился прозападный чел,требующий защиты -ай,молодца,классно зеплесень нагибает
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14.11.2021 11:52 Відповісти
Хрін з тим нірідом, головне -зєплєсєні допекти.
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14.11.2021 11:57 Відповісти
Ну да)) Сначала набраться ДОЛГОВ, чтобы заплатить ДОЛГИ... И в итоге потратить не понятно куда... И в итоге в ДВА раза больше должен, плюс проценты... Зебобики сбегут, а платить нам...
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14.11.2021 12:00 Відповісти
На зебілів вообще пофіг-ви вороги чи кретини ,як що голосили ,в воюючий країні з кризисной економикой ,за чувака-наркомана з "рассмеши комика" ,в угоду пуйлу
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14.11.2021 12:01 Відповісти
А хто этого урку назначил?
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14.11.2021 11:58 Відповісти
Сколько еще нужно совершить антигосударственных преступлений, чтобы отправить офшорника на нары, или до конца его каденции нельзя остановить преступника, а просто пассивно наблюдать, как он уничтожает страну?
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14.11.2021 12:06 Відповісти
Вот я не понимаю кем себя зекрыса с дерьмаком возомнили,что решили кинуть на бабло ахметку,который при Кучме кинул мертвечука,при Ющенко балогу ,при овоче левочкина...что о себе возомнили два тупых дерьмоеда?
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14.11.2021 12:13 Відповісти
Тільки АЄС України здатні забезпечити Україну на 150-200% від її потреб а змушені працювати на межі закриття із-за того що нікуди дівати єлектрику.При тому що влада закуповує потужності за кордоном та ще і у ворогів.
Та це ще тільки АЄС а скільки ще спроможні виробляти ГЄС які теж лише перегоняють воду.Тут потрібно змінювати не єнергетичну політику а явно ворожу владу.
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14.11.2021 12:34 Відповісти
А работа АЭС это не торговля на крови? Откуда у вас данные про 150-200%?
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14.11.2021 13:48 Відповісти
150-200%т это по официальным данным министерства атомной энергетики.Все АЭС Украины из за отсуствия реализации электричества по 56коп работают на 25-30% процентов от своих мощностей при том что номинальная(без перегрузок и из не предвидимими отключениями) может даже в пиковые нагрузки работать на 75-80% от своих мощностей.
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14.11.2021 13:53 Відповісти
P.S.Если еще месяц назад я верил министерству энергетики что запуск мощностей АЭС невозможно из-за возможностей ЛЭП то закупка мощностей у Белорусии указывает на их вранье.Значит наши ЛЭП и АЭС из ГЭС в состоянии обеспечить в полной мере восток Украины правда в ущерб Ахметову так как остановка егоТЭЦ оказывается несущественна и его ценовая драконовская политика основана на цене на уголь просто лопнет как мыльный пузырь.
Энергетическая безопасность Украины лежит на плечах СБУ но они почему-то не исполняют свои прямые обязаности а только гоняют проституток и бомжей по переулкам,а возможно у них именно такое указание никуда не вмешиваться.
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14.11.2021 14:05 Відповісти
Нет,уже не на крови.Украина производит закупки твеллов для нашиж АЭС уже из США хотя дешевле предлагала Австралия.
А договогенность об закупках твеллов была достигнута еще Порошенко что не делает чести ЗЕ в последующих договоренностях поставок электричества из кацапии и бульбашей.
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14.11.2021 14:11 Відповісти
Уже все АЭС перешли на американские твелы?
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14.11.2021 14:26 Відповісти
Директор этим обращением рискует, речь идет не сотнях гривень.....и эти бабки уже где-то на бумаге поделены, а он решил правду искать. За такие бабки не известно что могут сделать!? Где живем-то? Два месяца не могут определить был ли приближенный к власти депутат за рулем при ДТП и был ли он под кайфом, хотя масса свидетелей подтверждает, что он вылазил из авто???
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14.11.2021 12:37 Відповісти
ахметке на новый лайнер не хватает?
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14.11.2021 12:52 Відповісти
Петриківець правий. Цим має займатися НАБУ
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14.11.2021 12:53 Відповісти
Уничтожают Украину как независимое государство
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14.11.2021 12:55 Відповісти
В данной ситуации лучше всех выглядит Ахметка. Он как вор и бандит, которого из Великобритании выселили в Австралию и там он стал уважаемым и почётным гражданином. А Зеля и Беня так и остались бандитами за которыми будет бегать не только наша полиция, но и ИНТЕРПОЛ.
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14.11.2021 12:58 Відповісти
Из коментариев ясно, что экономической грамотности у народа нет. Всей политической зрелости тоже хватило только выбрать Зелю. А прокатить олигархов чтобы ещё раз назначили дату выборов слабо ? Вангую: если не проведём импичмент под давлением Майдана, то Зеля у нас надолго.
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14.11.2021 13:07 Відповісти
Украина сейчас напоминает мне древний Египет, где олигархи выступают в роли фараонов, а народ в роли рабов.
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14.11.2021 13:12 Відповісти
А как у вас на расєі, Вова кацап?
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14.11.2021 13:32 Відповісти
Кацапом никогда не был, а ты бот и путинский отсосиновик пошел ..... сам знаешь куда
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14.11.2021 20:40 Відповісти
Ти або ідіот, або провокатор. Вибрати Зєля це політична зрілість?)))
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14.11.2021 13:31 Відповісти
Що такого за два роки зробив Зеленський, щоб назвати його обрання «політичною зрілістю»? І якщо обрання Зеленського це політична зрілість чому тоді небажання Зеленського боротись із олігархами це провина того ж народу їх,олігархів, «пракатіть»? Із логікою явні проблеми.
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14.11.2021 13:39 Відповісти
Політична зрілість має стояти в лапках. Треба було всім відмовитися виходити на 2 тур. Зрозуміло було, що обидві кандидатури на пост президента були узгоджені в олігархічному обкомі.
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14.11.2021 18:01 Відповісти
 
 