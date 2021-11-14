"ГарПок" просить НАБУ розслідувати телефонні вказівки членів уряду зупинити виплату боргів виробникам електроенергії
Керівник ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець звернувся до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з проханням розслідувати телефонні вказівки представників уряду з вимогою не погашати виробникам "зеленої" енергії борги з коштів цільових єврооблігацій.
Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства "Гарантований покупець", інформує Цензор.НЕТ.
"Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться в повідомленні держпідприємства.
За його словами, посадові особи уряду в телефонному режимі намагалися втрутитися в господарську діяльність державного підприємства.
"Я готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск з вимогою вчинити незаконні дії. Саме відмова виконувати незаконні вказівки стала істинною причиною мого звільнення. Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати", - цитує підприємство слова Петриковця.
Він також звернувся до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками "зеленої" енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації.
Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника ГарПоку Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами.
Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.
Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів до України.
"Наші цілі до 2030 року скоротити обсяги викидів парникового газу на 65 відсотків. І не пізніше 2060-го року досягти кліматичної нейтральності. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового фінансування, особливо в рамках зеленого кліматичного фонду", - заявив тоді президент України.
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Та це ще тільки АЄС а скільки ще спроможні виробляти ГЄС які теж лише перегоняють воду.Тут потрібно змінювати не єнергетичну політику а явно ворожу владу.
Энергетическая безопасность Украины лежит на плечах СБУ но они почему-то не исполняют свои прямые обязаности а только гоняют проституток и бомжей по переулкам,а возможно у них именно такое указание никуда не вмешиваться.
А договогенность об закупках твеллов была достигнута еще Порошенко что не делает чести ЗЕ в последующих договоренностях поставок электричества из кацапии и бульбашей.