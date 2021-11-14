Україна і Туреччина реалізовують понад 30 оборонних контрактів, - техдиректор Baykar Makina

За останні чотири роки кількість спільних проєктів України і Туреччини в оборонній сфері перевищила 30.

Про це йшлося в ході панелі про українсько-турецьку оборонну співпрацю в рамках виставки SAHA Expo у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останні 4-5 років кількість угод та контрактів між Україною та Туреччиною зросла в рази. Це домовленості між сусідніми та дружніми країнами, з високим рівнем довіри стратегічного партнерства, які несуть взаємну вигоду обом країнам... За останні 4 роки ми збільшили кількість спільних проєктів і зараз їх понад 30. Загальний товарообіг досягає 5 млрд доларів, 1 млрд з яких – це оборонні контракти, підписані за останні 3-4 роки. Ми рухаємося в бік спільних бізнес-моделей", - сказав технічний директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

Він також зазначив, що ще 20 років тому в Туреччині було близько 17 компаній в оборонній сфері, зараз це понад 1,7 тисячі компаній, а кількість проєктів зросла із 60 до 750.

Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив на тому, що "Україна та Туреччина не просто дві країни, які продають один одному продукцію, а країни, які ведуть бізнес разом і працюють над зміцненням обох країн в оборонній сфері".

"Наше стратегічне партнерство ґрунтується на довірі та політичному діалозі між нашими Президентами, практичним локомотивом якого є співпраця в оборонній сфері… Ми прагнемо додати нових вимірів у нашу співпрацю, використовуючи весь чинний потенціал. Я чітко бачу це на цій виставці. Також ми працюємо не лише у вимірі інтересів двох країн, а й для третіх ринків, виступаючи з новими позитивними ініціативами", - сказав Боднар.

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Дипломат позитивно оцінив підписані в рамках SAHA Expo нові контракти між українськими підприємствами "Івченко-прогрес", "Мотор Січ" та Baykar Makina, висловивши сподівання, що кількість контрактів зростатиме.

Боднар також зазначив, що турецькі оборонні компанії відкривають свої представництва та налагоджують виробництво в Україні.

"Частина турецьких компаній вже відкрила свої представництва в Україні, це Aselsan, Bayraktar та інші. Вони можуть розвивати свою співпрацю в широкому спектрі пропозицій. Ми запрошуємо турецькі компанії відкривати виробничі потужності в Україні, оскільки ми зараз працюємо над змінами в системі оборонних замовлень і йде реформування структури Укроборонпрому, що дасть більш лібералізований ринок", - сказав посол.

За його словами, відкриття виробничих потужностей в Україні має й інші переваги, серед яких доступ на європейський ринок.

"Також виробництво у нас – це частково доступ на європейський ринок, оскільки ми маємо угоду про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом і це створює додаткові можливості для виробників на території України. Йдеться про продаж продукції військового чи цивільного призначення, використовуючи потенціал України", - сказав дипломат.

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Так само важливо, додав він, щоб Україна брала участь в нових спільних проєктах, як, наприклад, з компанією Baykar Makine стосовно виробництва безпілотників та літальних апаратів.