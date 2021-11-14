Кулеба закликав Борреля вжити політичних заходів задля стримування РФ від подальших агресивних дій, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що глава української дипломатії розповів високому представнику ЄС про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

"Міністр наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій", - сказано в повідомленні.

За даними МЗС, Боррель запевнив у підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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