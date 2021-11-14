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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба закликав Борреля вжити політичних заходів задля стримування РФ від подальших агресивних дій, - МЗС

Кулеба закликав Борреля вжити політичних заходів задля стримування РФ від подальших агресивних дій, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що глава української дипломатії розповів високому представнику ЄС про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

"Міністр наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій", - сказано в повідомленні.

За даними МЗС, Боррель запевнив у підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також: Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу

Автор: 

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а як що запропонувати ЄС спробу України віддати путіну яворівський полігон років так на 50 в оренду? може хоч тоді ці борелі зрозуміють що буде якщо раша захватить Україну
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14.11.2021 13:25 Відповісти
Озабоченности хватит? Или обязательно вкупе с обеспокоенностью? Но это будет совсем уж сурово со стороны ЕС.)
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14.11.2021 13:37 Відповісти
иногда у меня складывается впечатление...что не надо призывать помогать.... надо просить - не мешать !! не гавкать когда отбиваемся (отбиваемся - подчеркиваю) чем можем (и украинские Бай-рай-к-таре)))) тому подтверждение), когда имеем право на своей земле ответить за раненного или за погибшего так....так что поняли! а те твари не понимают уговоров - а поняли "Байрактар"!
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14.11.2021 13:39 Відповісти
У Вас правильное впечатление,от тех стран кторые сидидят на мокшанском СП-2 будут на кануне зимы просто сдавать Украину,им просто на нас насрать.Оно-то и правильно нормальные страны беспокоятся в первую очередь об интересах своих стран чему следует поучится и будущей власти в Украине,о настоящей уже и не говорю так как горбатого только могила исправит.И чем скорее эта могила будет тем лучше для страны.
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14.11.2021 13:48 Відповісти
А що,Україна ще сама не здатна здержувати мокшандію?Чи Україні потрібно звітуватись перед тими хто заборонює нам визволяти вже окуповані території та ще і всі наші наміри здає *****?
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14.11.2021 13:43 Відповісти
Найшов кого закликати. Хоча у Кулеби така робота.
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14.11.2021 15:22 Відповісти
Кулеба імітатор при Козирі
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14.11.2021 15:52 Відповісти
Закликати слимака бореля до чогось проти расєї це щось від 95 кварталу...)))
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14.11.2021 22:16 Відповісти
 
 