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Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів. Ми готові до дій, - прикордонники Польщі

Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів. Ми готові до дій, - прикордонники Польщі

Білоруські силовики протягом 14 листопада ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.

Про це повідомляє Прикордонна варта Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон в околицях Кузніци, де розташовано табір мігрантів, спостерігається все більше скупчення озброєних представників білоруських служб.

"Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій", - зазначили польські прикордонники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти закидали камінням польських поліцейських на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7922) мігранти (1105) Польща (8471)


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Топ коментарі
+33
Сил полякам.Зараз вони самотужки стримують "троянського коня" для інфантильної Європи.
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14.11.2021 13:43
+32
«Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення, в зв'язку з побоюванням повномасштабного вторгнення росії». Про це,з посиланням на власні джерела в уряді, повідомляє британське видання Mirror.
https://t.me/a_shtirlitz Telegram
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14.11.2021 13:40
+29
Поливайте их свиным говном из шлангов. И никакая Меркель не скажет, что это нарушение прав. Свою погранполосу можно удобрять чем угодно.
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14.11.2021 13:37
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Бгггг
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14.11.2021 13:36 Відповісти
"Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів." - Скорей за всё.
"Ми готові до дій, - прикордонники Польщі" - Сомневаюсь...
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14.11.2021 13:36 Відповісти
Поливайте их свиным говном из шлангов. И никакая Меркель не скажет, что это нарушение прав. Свою погранполосу можно удобрять чем угодно.
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14.11.2021 13:37 Відповісти
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14.11.2021 13:37 Відповісти
Да, похоже. Апокалипсис сегодня.
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14.11.2021 13:40 Відповісти
«Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення, в зв'язку з побоюванням повномасштабного вторгнення росії». Про це,з посиланням на власні джерела в уряді, повідомляє британське видання Mirror.
https://t.me/a_shtirlitz Telegram
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14.11.2021 13:40 Відповісти
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/british-special-forces-ready-deploy-25453247
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14.11.2021 13:42 Відповісти
Сил полякам.Зараз вони самотужки стримують "троянського коня" для інфантильної Європи.
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14.11.2021 13:43 Відповісти
Угу, по всей Западной Украине не поленилиь повывешивать польские флажки и ленты на могилах воевавших против УСС и попов, формально бывших не поляками, а римокатоликами.
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14.11.2021 14:13 Відповісти
Неплохая идея отвлечь внимание Европы мигрантами от Украины, не зря же рашка войск к нашей границе нагнала.
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14.11.2021 15:55 Відповісти
Если жизни ничего не угрожает ,можно прорываться. Остановит только смерть.
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14.11.2021 13:53 Відповісти
Тупин реально с ума сошел. Всем уже понятно как мигранты попали в Беларусь, чья это идея, кто исполнитель. А он все целочку играться продолжает.
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14.11.2021 14:13 Відповісти
_Он сошёл гораздо больше, и зайдёт в своих злодеяниях гораздо дальше, чем представляют себе большинство людов на Земле...
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14.11.2021 14:23 Відповісти
Изюминка тупинского сумасшествия в том что он несмотря ни на что считает что никто не догадывается о его детских комплексах из Питерской подворотни и что он до сих пор живет этими обидами.
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14.11.2021 14:49 Відповісти
Поляки.... Хватит жевать сопли... ! если не решаетесь - дайте НАМ клич..., мы в качестве "отпускников" и "их там нетов" - сам их на вашей границе покрошим !

У НАС рука не дрогнит !
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14.11.2021 14:23 Відповісти
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14.11.2021 14:36 Відповісти
Замінуйте місця можливого прориву кордону і попередьте арабів.
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14.11.2021 14:40 Відповісти
Протипехотні міни заборонені міжнародними конвенціями.
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14.11.2021 19:00 Відповісти
пшеки, не гальмуйте, а приженіть на кордон автобуси і заганяйте арабів зразу прямо в автобуси з обіцянками, що перевезете їх в омріяну німеччину і таки вигрузіть їх в берліні і брюселі!
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14.11.2021 14:42 Відповісти
это обычные заложники, которых кацапские козлины заманили и теперь никуда не отпустят, заградотряды будут гнать их только вперед не считаясь с количеством жертв.
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
всех желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах с сопровождением военных в ближайший аэропорт и отправлять бесплатно на историческую родину.
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14.11.2021 14:49 Відповісти
Нет, это обычные НАЕМНИКИ...
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14.11.2021 14:59 Відповісти
Если посмотреть видео из этой полосы белорусского пограничья, то видно очень много молодых и крепких мужчин. Как-то они на глупых заложников, которых обманом завезли в Беларусь, не похоже.
Ну а прикрываться женщинами и детьми, как там происходит, это же путинская классика.
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14.11.2021 15:27 Відповісти
Бесплатного ничего нет.Топливо стоит денег.
Но в остальном-да,они как заложники.Наобещали им кучу всего,взяли деньги,а теперь...Люди озлоблены,в отчаянии,могут глупостей наделать
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14.11.2021 22:01 Відповісти
Більше постановочного відео з озброєними кальсонами під командуванням белмусорів!
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14.11.2021 15:05 Відповісти
Предел наглости уродов сегодня в руках поляков. Удачи им - они там за всех стоят.
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14.11.2021 15:28 Відповісти
"Наші сили готові до дій" - не готові, тому що не готові застосувати вогнепальну зброю на ураження, бо це є єдиний засіб зупинити багатотисячний натовп. Інакше вони розтопчуть прикордонників і поліцію
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14.11.2021 15:44 Відповісти
Запустити на свою територію на 50-100 метрів і розстрілювати виборочно, і насрати.
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14.11.2021 16:57 Відповісти
Ти маєш на увазі білорасєйських силовиків?))
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14.11.2021 18:59 Відповісти
А курды , сирийцы , иракцы , афганцы и другие разве не знают как их мягко говоря недолюбливают в Европе. И все равно лезут как кацапская чума в Украину так и они в Европу. Это же отбросы в подавляющем большинстве. Они работать не будут, будут требовать пособия и все такое. Человек , который умеет работать руками или головой и у себя в стране найдет занятие. Эти нет - будут ждать халявы в лучшем случае, в худшем наркота и преступность, теракты и т.д.
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14.11.2021 18:01 Відповісти
Не можна ставитися до цього наброду як до втікачів від гуманітарної катастрофи, мігрантів. Це диверсанти, кримінальники, які свідомо йдуть на порушення законів Польщі. Розмова з ними має бути короткою. Злочинець є злочинець.
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14.11.2021 18:48 Відповісти
"Европа проснется и ужаснется тогда, когда Россия начнет устраивать на ее территории теракты. Вот тогда не лейте слезы, а вспомните, как вы призывали Украину к мирным переговорам».
Даля Грибаускайте
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14.11.2021 22:05 Відповісти
 
 