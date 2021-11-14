Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів. Ми готові до дій, - прикордонники Польщі

Білоруські силовики протягом 14 листопада ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.

Про це повідомляє Прикордонна варта Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон в околицях Кузніци, де розташовано табір мігрантів, спостерігається все більше скупчення озброєних представників білоруських служб.

"Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій", - зазначили польські прикордонники.

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