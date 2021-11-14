Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів. Ми готові до дій, - прикордонники Польщі
Білоруські силовики протягом 14 листопада ведуть підготовку великого прориву мігрантів до Польщі. Людям роздають інструкції, обладнання та сльозогінний газ.
Про це повідомляє Прикордонна варта Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон в околицях Кузніци, де розташовано табір мігрантів, спостерігається все більше скупчення озброєних представників білоруських служб.
"Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій", - зазначили польські прикордонники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ми готові до дій, - прикордонники Польщі" - Сомневаюсь...
сегодня.
https://t.me/a_shtirlitz Telegram
У НАС рука не дрогнит !
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
всех желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах с сопровождением военных в ближайший аэропорт и отправлять бесплатно на историческую родину.
Ну а прикрываться женщинами и детьми, как там происходит, это же путинская классика.
Но в остальном-да,они как заложники.Наобещали им кучу всего,взяли деньги,а теперь...Люди озлоблены,в отчаянии,могут глупостей наделать
Даля Грибаускайте