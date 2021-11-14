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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення з огляду на можливе російське вторгнення, - Mirror

Велика Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення з огляду на можливе російське вторгнення, - Mirror

Британська оперативна група спецпризначенців може бути відряджена до України, оскільки МІ-6 попереджає прем'єр-міністра, що президент Путін може бути загрозою для України та Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пише британська газета Mirror.

Газета віздначає: "Оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова бути розгорнутою в Україні на тлі побоювання, що Росія готова вторгнутися".

По інформації видання підрозділи SAS і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені в країну протягом декількох годин.

Підготовка відбувається після того, як начальники оборони та глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України та Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Існує великий ризик війни з Росією" - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

Зараз створюються британські сили, які складаються з членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

Джерело повідомило: "Підрозділу високої готовності бригади сказали, що, можливо, доведеться розгортатися в дуже короткий термін".

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або спуститися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам у протистоянні з мігрантами

Автор: 

агресія (1194) Велика Британія (5535)


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Топ коментарі
+85
Серьезно началось еще в сентябре. Об этом и намекали и прямо писали американцы. Даже директор ЦРУ ездил к ***** с предостережением. Только вот все это было за гранью понимания для нашего торчка-недонаполеона.
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14.11.2021 13:53
+85
СЕРЙОЗНО, ЩО ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ВЕЛИКА ДЕРЖАВА ПРОПОНУЄ ПОСЛАТИ СВОЇ ВІЙСЬКА ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ.
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14.11.2021 14:00
+66
Це вже серйозно. Краще попередити війну. Остудять англійці гарячі мокшанські голови.
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14.11.2021 13:48
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Котрий кацапський дЕбіл заспамив мій «rule Britannia.."?!
це відома патріотична пісня британців і футб фанів!
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14.11.2021 16:46 Відповісти
Реальной внешнеполитической и военной поддержки можно ожидать только от англосаксов - Штатов, Британии и стран Британского содружества, ну и, конечно же от наших близких и географически и исторически, соседей - Литвы и Польши, которые не по наслышке знают что такое московская орда ... Вся остальная, так называемая, "старая Европа", во главе с Германией, (ее высокопоставленные чиновники) уже давно и с потрохами куплены Московией и кроме циничной "глубокой озабоченности" от них нечего ожидать ...
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14.11.2021 16:55 Відповісти
Ждать помощи от гитлеровских наследников? Ну они всё своё гнилое нутро показали еще с турбинами на полуострове.
"Ибо не по словам их судите, а по делам ихним" (с)
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14.11.2021 17:21 Відповісти
да какие нафиг "гитлеровские наследники"??? перестаньте поезда под откос пускать, война уже давно закончилась просто падкие на шальное москальское бабло немецкие, итальянские, французские, венгерские, австрийские и т.д., чинуши, были давно и планомерно скуплены кремлевской "гебней" и сейчас (с 2014 года) они просто отрабатывают вложенные в них миллиарды баксов ...
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14.11.2021 17:32 Відповісти
Так вы же сами, только что и перечислили гитлеровцев и их союзников.

Ну вам так, на слух, а верить или нет, дело ваше.
Лет двадцать назад в ФРГ стажировался по языку один мой знакомый, в те времена совсем молодой человек. Немецкий у него и тогда был превосходный, он собственно акцент отрабатывал. Ну и ему было многое из истории интересно, а потому встречался со стариками, в том числе и из СС, и с молодежью. Хорошо когда ты сам из состоятельной семьи и можешь их угощать, а немцы очень падки на халявную выпивку. Ну алкоголь языки развязывает, это вы знаете.
Вот этот молодой человек вернувшись и рассказывал мне, что вся эта "денацификация", она мимо прошла, просто немцы делают вид, что перевоспитались, хотя безусловно есть и много перевоспитавшихся. Старики так прямо и говорили - "нас судили, потому что мы проиграли, а проиграли бы большевики, то судили бы их".
А потом пошла политика фрау Штази по завозу эмигрантов с Ближнего Востока и то что тлело под корочкой пепла, то снова налилось пламенем углей. Просто в этот раз гитлеровцы доверяют Путину, который обожает и преклоняется перед их Адольфом еще с времен работы в Дрездене и решили, что в этот раз кацапы их союзники.
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14.11.2021 17:43 Відповісти
Если так все серьезно, то нужно увеличивать по численности ВСУ либо уже сейчас проводить мобилизацию по всей Украине.
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14.11.2021 16:59 Відповісти
Экономику подорвём.

У нас давно разработана система первоочередной мобилизации тех, кто имеет боевой опыт на Донбассе, всех кто прошел подготовку в СпН, но не призывался ранее, и всех офицеров запаса. То есть тех, кого не надо после мобилизации минимум три месяца слаживать на полигонах.

И в Кремле про это знают.

Почему путин активизировался? Я думаю он увидел, как команда Зеленского провалила подготовку к зиме. Он вполне ожидает массовых акций протеста против нынешней власти и под шумок способен организовать вторжение не только с Донбасса и с полуострова Крым. Вот потому британское правительство и пытается пояснить Путину, что вмешательство во внутренние дела Украины чреваты последствиями.
Ну а ВБ не покупает у Московии ни капли нефти и не молекулы газа, потому у Путина нет против неё экономических рычагов, скорее они есть у британцев, которые в состоянии за один час конфисковать и недвижимость, и счета кацапских олигархов.
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14.11.2021 17:32 Відповісти
ну то есть - не шатайте ЗЕленую ОПу, а то путин нападет??? так путин и зашевелился вдруг возле наших границ, потому что у зеленой крысы рейтинги начали рушиться, как и у всей зеленой шоблы... нужен ЗЕленый клоун кремлевскому ху@лу на посту преЗЕдента, ох как нужен, потому и обострение такое именно сейчас ...
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14.11.2021 18:01 Відповісти
Нет, зеленая ОПа им давно уже не интересна. Их же не даром приглашали к начальнику разведки и там, я уверен, четко пояснили что следят, что знают, что...

Это папередники у нас уговаривали - "не качайте лодку, нашу крысу укачивает".

Теперь (на мой взгляд) ситуация такова.
Путин ждет массовых протестов и готовится на их фоне прорвать оборону на Донбассе и прорваться с полуострова и с Житомирского, Черниговского и харьковского направлений.
Потому нас будут и наши западные союзники уговаривать дождаться очередных или внеочередних выборов.
В тоже время, в Лондоне очень хорошо знают мировую историю и понимают, что сколько генералов не назначай и не приручай, военные перевороты всегда делают малыми силами молодые подполковники и майоры. Как и Путин, они понимают, что после восьми лет войны такой вариант вполне возможен и армия скорее всего поддержит такой переворот. И вот если Украина сама совершит такой, очень быстрый вариант, то тогда как раз британские военнослужащие и не дадут Путину вторгнуться, потому что это ВНУТРЕННЕЕ дело украинского народа.

Ну это как вариант.
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14.11.2021 18:26 Відповісти
Через Волинські ліси й болота швидко не пройдуть. Хіба що підкуплять бурштинову мафію щоб переправила їх.

Який військовий переворот ахаха, помрійте. Для цього треба роками складена каста військових. А у нас рядові ненавидять генералів, фронтовики не довіряють тиловим крисам, добровольці, ті хто приїхав за корочкою атошніка, заробітчани... Дуже багато прошарків у всіх різна мета і мотиви
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14.11.2021 18:44 Відповісти
Навіщо їм Волинська область, коли Житомирське Полісся набагато ближче до Печерських холмів.
Болотами не пройдуть, тому Трамп і виделів Україні Джавелини, яки заборонив Порошенку використовувати на Данбассі, щоб перекривати їми та Корсарами дороги та мости Полісся Житомирщини та Черніговщини.

Історичний приклад.
Я тоді проходив службу на територіі РСФСР. З моїх товаріщив по військовій службі, не було жодного, кто заступився би за Горбачова, так ми його неповажали. Тільки політрабітники під час ГКЧП погрожували нам розстрілами на плацу.
Щось мені каже, що за Зеленського теж ніхто не заступиться.
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14.11.2021 18:57 Відповісти
За ЗЕ дійсно ніхто не піде- його єлекторат то не пасіонарії а ті хто за телеком сидів і жаліуся що кастрюлеголові руйнують таку стабільність на своїх майданах.

За Волинь- я мав на увазі всю Волинь а не тільки одноіменну область. Втлинь це і Житомирщина теж. А за Чернігівщину ой не кажіть- там особливо біля кордону населення ватне на всю голову, просто занадто пасивне щоб щось робити. Але повірте Луку вони ******* більше за Україну. Що говорити- навіть в Чернігові повно білоруських каналів ТБ бо кілька років тому відключили безкоштовні українські канали
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14.11.2021 22:01 Відповісти
Я мав на увазі інший бік справи.
В нас немае Луцької области, а є Волинська, тому я ввів уточнення. А "Волинська губернія", це з часів Російської імперії, а зараз кажуть всеж таки Полісся.

Як на мій розсуд, то Путлер не полизе скрізь болота Луцької та Рівенської областей, до речи Рівенщину навить Гитлер не міг контролювати, тому там було всього п'ять гарнізонів, а само Рівне, хоч там і була ставка Гуаляйтера України, залишили взагалі біз бою.
А ось Житомирщина, з напрямку переходу Виступовичи, то це вихід на бетону Варшавку і на Київ,та через Черняхів на трасу Ужгород-Київ.
На відміну від Черніговського та Харьківського напрямків, Житомирське виводить їх війська відразу до ВР, Кабміну, Банкової, і при цьому не треба форсирувати річку Дніпро.

Але наши болота змусять ворога витягиватися у колони, а наши мости можно підірвати, і ось тоді наши Корсари та Стугни можуть дуже ефективно знищувати кацапську бойову технику, а Джавелинами зніщувати її на маршах, бо цей комплекс всеж більш мобільний та швідкий у розвертанні.
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15.11.2021 16:52 Відповісти
З приводу електорату Зе.
Я не можу казати за всі області, але на Житомирщині за Зеленського як раз агитували та голосовали ті мали підприємці, котри раніше були зовсім аполитичні і яки бачили, що команда Порошенко розподіляє гроши тільки своїм.
Зараз ті, хто тоді голосував за Зеленського та СН, звертаються до нас та готові до нас приєднатися.
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15.11.2021 16:55 Відповісти
Перекличка предателей Украины. Тех кто не собирается выполнять приказы, а пойдет воевать в одиночку, считая себя самым умным и умеющим. Селюки тупые
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26.11.2021 23:49 Відповісти
Покупают они у РФ и нефть, и газ, и не только:
https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-velikobritaniey-v-2020-g/
Кроме того, британцы имеют акции ведущих российских нефтяных компаний.
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14.11.2021 19:01 Відповісти
Не британцы, а компании зарегистрированные в ВБ, в том числе в их офшорных зонах.
Покупают не для своих нужд, а для перепродажи по всему миру - обычная коммерция.

Вообще не критично для ВБ. Зато Лондон как был, так и остаётся главной финансовой площадкой в мире и из Московии туда не протянуто ни одного газопровода или нефтепровода.
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14.11.2021 19:10 Відповісти
Слиш,куромер !
будеш не по тем кнопкам копитом стучать, тебе дух кабзона пальци покрутит,нечем дрочить будет!!))
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14.11.2021 22:23 Відповісти
Это было бы очпуительно! Ещё бы Канада,США, Турция, и пуйло очпуеет.
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14.11.2021 17:16 Відповісти
а можна серед них якогось Бонда щоб по дорозі шмарклю прибрав ?
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14.11.2021 17:20 Відповісти
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14.11.2021 17:28 Відповісти
просыпайтесь озабоченные
просыпайтесь быстрей
бриться не надо
надо хвататься за оружие
чудес не бывает
впереди - война
чем раньше проснётесь
тем меньше умрёт
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14.11.2021 17:29 Відповісти
Не верю! Ната себя защитить не может!
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14.11.2021 17:36 Відповісти
Наты не вояки, адын, адын, адын!
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14.11.2021 18:34 Відповісти
Слишком хорошо что бы быть правдой... но будем посмотреть, вдруг и на нашей улице прогрохочет натовский сапог, а не лапоть прошуршит.
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14.11.2021 18:01 Відповісти
в нате сапогов нет, там берцы
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14.11.2021 18:56 Відповісти
У другій світовій, всього дві атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі завершили війну та примусили Японію підписати акт про капітуляцію. Впевнений, що зараз, дві атомні (або ядерні) бомби - одна на кремль, друга на бункер хуʼла також можуть заспокоїти недоімперію, припинити її злочини та встановити мир.
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14.11.2021 18:14 Відповісти
Забув ще про "лубʼянку".
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14.11.2021 18:18 Відповісти
Ці хлопці жартувати не будуть- аргентинці (Фолкленська війна), і індонезійські повстанці (50-ті роки) не дадуть збрехати!
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14.11.2021 18:38 Відповісти
От хто наші справжні друзі!
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14.11.2021 18:42 Відповісти
Дякуємо!
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14.11.2021 18:43 Відповісти
Вот где настоящая поддержка и союзники! Англичане и Американцы!...Еврожопики могут только озабоченность выражать ,да старуха шМеркель к Пуйлу на отсосы кататься!....
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14.11.2021 18:46 Відповісти
завтра з ранку шмайсера вiдкопаю.... пора.......
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14.11.2021 18:51 Відповісти
Не дуже вірте газеті "Mirror" поки немає офіційної заяви когось з МО Британії.
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14.11.2021 18:55 Відповісти
There are many countries in the world… and only Britain is Great
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14.11.2021 18:58 Відповісти
America, Canada 🇨🇦 is well.
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14.11.2021 19:02 Відповісти
мало 6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 на челенджерах
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14.11.2021 19:01 Відповісти
На кацапів - рагульних висточить!
путин-*****.
РФ - фашисти-рашиссти.
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14.11.2021 19:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fPZzZNDz9Fk 1995 г. Джохар Дудаев: Украина еще схлестнется с Россией

https://www.youtube.com/watch?v=fPZzZNDz9Fk - https://www.youtube.com/watch?v=fPZzZNDz9Fk

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14.11.2021 19:05 Відповісти
якщо вторгненя відбудеться
монобільшість відразу покине Україну
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14.11.2021 19:21 Відповісти
В потім ще й придумає страшилку типу "бабин яр" про те чому в Україні їх не лишилось...
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14.11.2021 19:39 Відповісти
було б непогано, для того щоб управління в свої руки взяли ті, кому Україна не порожнє слово
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14.11.2021 20:10 Відповісти
На що й натякалося: союзники знають більше, ніж говорить зе-влада.

Не пам'ятаю, щоб Британія раніше так реагувала. І в плані офіційних заяв, і навіть щодо готовності надати активну (хоч і дуже обмежену) військову підтримку.

Звичайно, ми в курсі допомоги британських інструкторів, і побудови морських баз.

А в 2014 ніхто і не думав ворушитися: покладалися на диплЬОматію.
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14.11.2021 19:26 Відповісти
Путляр опять спрячеться в бункер!
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14.11.2021 19:28 Відповісти
А краще б 6 тисяч, та british navy на постійнній основі...
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14.11.2021 19:42 Відповісти
Звучить як фантастика. Аби ж то. Навіть якщо дійсно правда, то за це повинна буде проголосувати ВР, і щось мені здається, зі слугами урода буде 50/50.
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14.11.2021 19:49 Відповісти
Более приемлемым был бы вариант с патрулированием самолетами ВБ наших границ по примеру стран Балтии .Или размещение возле крупных населенных пунктов позиций с расчетами ,,Пэтриот,, или THAAD. А 600 десантников это просто демонстрация флага и поддержки ВБ а не реальная военная сила . А для предотвращения крупного вторжения ВСЕ население Украины и ВСУ должны были готовиться все предыдущие 7 лет , к сожалению этого НЕ происходило в должной мере и в должных объемах . Вместо патриотического воспитания молодежи и возможности легально вооружиться и обучиться владению оружием -7 лет демагогии от популистско -самовлюбленного ,,унеможливлю навіть саму можливість ,, и ,,весьмирснами!,. до ,,какаяразница (( Приехали ....

И в таком случае действительно остается надеяться на 600 британцев , украинских патриотов (тех которых 7 лет подряд ,,радикалами,, обзывали ) -им никаких разрешений чтобы защищать страну ни от соевых , ни от квартальных и их личных стражиков под знакомой всем аббревиатурой ,,мвд,, не нужно . Да еще на наиболее подготовленные части ВСУ .....но по ним будет главный удар врага , к сожалению нужно это понимать.
Надеяться на НАТО с Германией и Францией дело пустое , от них никакой помощи кроме крайней озабоченности не дождешься
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14.11.2021 19:56 Відповісти
давайте все таки дивитись тверезо - є імовірність, що це фейк. я наприклад знайомий із британськими виданнями по футбольних новинах і the mirror там не сама жовта газета, але це і не the telegraph i не the independent
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14.11.2021 20:22 Відповісти
Бутусов, СОС !!!

Делайте что-то ! Сын на передке, вот скрин переписки !

Мы в жопе полной !!!!
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14.11.2021 20:29 Відповісти
Никто ничего не знает !

Накормить не могут !!

Боекомплекта НЕТ !!!

Задач НЕТ !

И твари рапортуют, что ВСЁ в порядке !!!

На СЕДЬМОМ году войны !!!!
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14.11.2021 20:34 Відповісти
Верещать будешь на пляшке из по горилки так гучно ,рашкотварь
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14.11.2021 21:22 Відповісти
Район Мамрика.

Делайте хоть что-то !!!!!!
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14.11.2021 20:36 Відповісти
очевидно же, что для защиты посольства и обеспечения эвакуации подданых Ее Величества) кто там что напридумывал то)
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14.11.2021 20:42 Відповісти
вполне возможно! Тоже так думаю для эвакуации своих людей!
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14.11.2021 23:29 Відповісти
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14.11.2021 20:43 Відповісти
Плохо тут не готовность британцев - а то, что их никто не звал. Зеленому они не нужны. Тогда 600 человек как раз хватит только для путча,вдруг чего. Иначе верховная власть ничего не даст им тут делать.
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14.11.2021 20:48 Відповісти
для путча у нас своїх військових повна країна

покажіть лише нашого "Піночета" і прочитайте прогноз погоди:

"Над всією Україною безхмарне небо"

народ вже давно готовий !
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14.11.2021 22:02 Відповісти
Там был дождь у Пиночета.у Франко безоблачное небо.Нам остаётся туман или снег.
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15.11.2021 06:06 Відповісти
То к путчу вечно готово население Донбасса и западной Украины, ну и Одесса криво посматривает. А за остальное население я бы помолчал, оно ж обидеться может и ваву сделать таким псевдопатриотам )
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27.11.2021 13:20 Відповісти
Было бы очень хорошо, суть в том, что эти британцы своего рода живой щит... из серии попробуйте кацапы убить хоть одного британского солдата... тонкая красная линия... Слава Британии и Слава Украине )
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14.11.2021 21:27 Відповісти
ЗЕ! от британцев откажется. А то ***** не даст себе в очко смотреть. ЗЕ! этого не переживёт
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14.11.2021 21:42 Відповісти
Супер !
Бритам респект !
"Бульдожа" хватка

вот з ким треба мати союза, а не з ковбасниками та жабоїдами - від їх бойового минулого залишились одні лахміття
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14.11.2021 21:56 Відповісти
Всем писакам... 600 британцев спасут Украину??? Так почему они давно уже не здесь?!
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14.11.2021 22:47 Відповісти
Дядя, если грандиозный замес намечается, 600 бриттов - это как волосинка в пожаре нового тысячелетия.
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14.11.2021 22:56 Відповісти
Если в Украине погибнет хота бы сотня британских военных - нынешний Мордор можно будет списывать с карты мира.
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15.11.2021 11:14 Відповісти
"Маловато,панимаеш,маловато будет." (с)
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15.11.2021 00:47 Відповісти
Даподдержка конечно великая, только как тикать будут, перед амерами или после 🤣
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15.11.2021 02:50 Відповісти
Від кого вони будуть втікати ?
Від твого духу немитого ?
Ой, лапоть...ти такий потєшний.
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15.11.2021 11:05 Відповісти
Текать
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15.11.2021 02:51 Відповісти
Британцы всегда епли русню в войнах.Начиная от крымской и заканчивая холодной войной.Правда контингент нужно побольше отправлять - от 5 тыс минимум.Тогда рашотвари и их орки на Донбассе подожмут тут хвост и не будут рыпаться.
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15.11.2021 04:23 Відповісти
Буде вторгнення тоді і перекидайте. А так - ці безглузді понти нам ні до чого.
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15.11.2021 07:25 Відповісти
Вторгнення треба упередити, бо за півдня захоплять ОП і підпишуть капітуляцію, а розвідка британська і американська завжди має точну інформацію, і рідко її оголошує.
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15.11.2021 14:13 Відповісти
Вам, оркам, сєпарам і ватнікам, звісно, ні до чого. А українцями така помічь стане в нагоді.
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16.11.2021 15:49 Відповісти
Американцы или англичане за всю историю не отобрали ни одного метра украинской земли и никогда насильно не отселяли украинцев в таёжные лагеря. В противоположное отличие от касабов.
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15.11.2021 10:57 Відповісти
Єрмак і Демченко не дадуть згоди на приїзд англійців, бо це зруйнує плани Кремля!
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15.11.2021 13:00 Відповісти
У них згоди не питатимуть, ні у бєні. Їх просто кинуть на підвал.
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15.11.2021 14:21 Відповісти
давно нужно было размещать базы НАТО, лучше всего полк беспилотников.
вместо 600 солдат, намного эффективней против кацапского скота взять в аренду 600 Байрактаров.
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15.11.2021 13:55 Відповісти
600 британских военных означает автоматическое противостояние с НАТО, поэтому, бункерному деду Вове Путину стали чаще менять памперсы.

А вы как считаете?
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15.11.2021 13:55 Відповісти
если бы после Карабаха удалось договорится с турками и направить Байрактары на Донбасс, то его уже давно можно было освободить.
козлорылые ничего не смогли бы сделать.
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15.11.2021 14:09 Відповісти
Турки легко могли направить Байрактары на Донбасс, они бункерное Х#уйло презирают и не боятся. Проблема с нашим ЗЕ-говнокомадующим, который всего боится и мечтает непонятно о чем договориться с Х#уйлом.
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15.11.2021 14:56 Відповісти
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