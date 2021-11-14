Велика Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення з огляду на можливе російське вторгнення, - Mirror
Британська оперативна група спецпризначенців може бути відряджена до України, оскільки МІ-6 попереджає прем'єр-міністра, що президент Путін може бути загрозою для України та Заходу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пише британська газета Mirror.
Газета віздначає: "Оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова бути розгорнутою в Україні на тлі побоювання, що Росія готова вторгнутися".
По інформації видання підрозділи SAS і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені в країну протягом декількох годин.
Підготовка відбувається після того, як начальники оборони та глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України та Заходу.
Зараз створюються британські сили, які складаються з членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.
Джерело повідомило: "Підрозділу високої готовності бригади сказали, що, можливо, доведеться розгортатися в дуже короткий термін".
"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або спуститися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це відома патріотична пісня британців і футб фанів!
"Ибо не по словам их судите, а по делам ихним" (с)
Ну вам так, на слух, а верить или нет, дело ваше.
Лет двадцать назад в ФРГ стажировался по языку один мой знакомый, в те времена совсем молодой человек. Немецкий у него и тогда был превосходный, он собственно акцент отрабатывал. Ну и ему было многое из истории интересно, а потому встречался со стариками, в том числе и из СС, и с молодежью. Хорошо когда ты сам из состоятельной семьи и можешь их угощать, а немцы очень падки на халявную выпивку. Ну алкоголь языки развязывает, это вы знаете.
Вот этот молодой человек вернувшись и рассказывал мне, что вся эта "денацификация", она мимо прошла, просто немцы делают вид, что перевоспитались, хотя безусловно есть и много перевоспитавшихся. Старики так прямо и говорили - "нас судили, потому что мы проиграли, а проиграли бы большевики, то судили бы их".
А потом пошла политика фрау Штази по завозу эмигрантов с Ближнего Востока и то что тлело под корочкой пепла, то снова налилось пламенем углей. Просто в этот раз гитлеровцы доверяют Путину, который обожает и преклоняется перед их Адольфом еще с времен работы в Дрездене и решили, что в этот раз кацапы их союзники.
У нас давно разработана система первоочередной мобилизации тех, кто имеет боевой опыт на Донбассе, всех кто прошел подготовку в СпН, но не призывался ранее, и всех офицеров запаса. То есть тех, кого не надо после мобилизации минимум три месяца слаживать на полигонах.
И в Кремле про это знают.
Почему путин активизировался? Я думаю он увидел, как команда Зеленского провалила подготовку к зиме. Он вполне ожидает массовых акций протеста против нынешней власти и под шумок способен организовать вторжение не только с Донбасса и с полуострова Крым. Вот потому британское правительство и пытается пояснить Путину, что вмешательство во внутренние дела Украины чреваты последствиями.
Ну а ВБ не покупает у Московии ни капли нефти и не молекулы газа, потому у Путина нет против неё экономических рычагов, скорее они есть у британцев, которые в состоянии за один час конфисковать и недвижимость, и счета кацапских олигархов.
Это папередники у нас уговаривали - "не качайте лодку, нашу крысу укачивает".
Теперь (на мой взгляд) ситуация такова.
Путин ждет массовых протестов и готовится на их фоне прорвать оборону на Донбассе и прорваться с полуострова и с Житомирского, Черниговского и харьковского направлений.
Потому нас будут и наши западные союзники уговаривать дождаться очередных или внеочередних выборов.
В тоже время, в Лондоне очень хорошо знают мировую историю и понимают, что сколько генералов не назначай и не приручай, военные перевороты всегда делают малыми силами молодые подполковники и майоры. Как и Путин, они понимают, что после восьми лет войны такой вариант вполне возможен и армия скорее всего поддержит такой переворот. И вот если Украина сама совершит такой, очень быстрый вариант, то тогда как раз британские военнослужащие и не дадут Путину вторгнуться, потому что это ВНУТРЕННЕЕ дело украинского народа.
Ну это как вариант.
Який військовий переворот ахаха, помрійте. Для цього треба роками складена каста військових. А у нас рядові ненавидять генералів, фронтовики не довіряють тиловим крисам, добровольці, ті хто приїхав за корочкою атошніка, заробітчани... Дуже багато прошарків у всіх різна мета і мотиви
Болотами не пройдуть, тому Трамп і виделів Україні Джавелини, яки заборонив Порошенку використовувати на Данбассі, щоб перекривати їми та Корсарами дороги та мости Полісся Житомирщини та Черніговщини.
Історичний приклад.
Я тоді проходив службу на територіі РСФСР. З моїх товаріщив по військовій службі, не було жодного, кто заступився би за Горбачова, так ми його неповажали. Тільки політрабітники під час ГКЧП погрожували нам розстрілами на плацу.
Щось мені каже, що за Зеленського теж ніхто не заступиться.
За Волинь- я мав на увазі всю Волинь а не тільки одноіменну область. Втлинь це і Житомирщина теж. А за Чернігівщину ой не кажіть- там особливо біля кордону населення ватне на всю голову, просто занадто пасивне щоб щось робити. Але повірте Луку вони ******* більше за Україну. Що говорити- навіть в Чернігові повно білоруських каналів ТБ бо кілька років тому відключили безкоштовні українські канали
В нас немае Луцької области, а є Волинська, тому я ввів уточнення. А "Волинська губернія", це з часів Російської імперії, а зараз кажуть всеж таки Полісся.
Як на мій розсуд, то Путлер не полизе скрізь болота Луцької та Рівенської областей, до речи Рівенщину навить Гитлер не міг контролювати, тому там було всього п'ять гарнізонів, а само Рівне, хоч там і була ставка Гуаляйтера України, залишили взагалі біз бою.
А ось Житомирщина, з напрямку переходу Виступовичи, то це вихід на бетону Варшавку і на Київ,та через Черняхів на трасу Ужгород-Київ.
На відміну від Черніговського та Харьківського напрямків, Житомирське виводить їх війська відразу до ВР, Кабміну, Банкової, і при цьому не треба форсирувати річку Дніпро.
Але наши болота змусять ворога витягиватися у колони, а наши мости можно підірвати, і ось тоді наши Корсари та Стугни можуть дуже ефективно знищувати кацапську бойову технику, а Джавелинами зніщувати її на маршах, бо цей комплекс всеж більш мобільний та швідкий у розвертанні.
Я не можу казати за всі області, але на Житомирщині за Зеленського як раз агитували та голосовали ті мали підприємці, котри раніше були зовсім аполитичні і яки бачили, що команда Порошенко розподіляє гроши тільки своїм.
Зараз ті, хто тоді голосував за Зеленського та СН, звертаються до нас та готові до нас приєднатися.
https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-velikobritaniey-v-2020-g/
Кроме того, британцы имеют акции ведущих российских нефтяных компаний.
Покупают не для своих нужд, а для перепродажи по всему миру - обычная коммерция.
Вообще не критично для ВБ. Зато Лондон как был, так и остаётся главной финансовой площадкой в мире и из Московии туда не протянуто ни одного газопровода или нефтепровода.
будеш не по тем кнопкам копитом стучать, тебе дух кабзона пальци покрутит,нечем дрочить будет!!))
просыпайтесь быстрей
бриться не надо
надо хвататься за оружие
чудес не бывает
впереди - война
чем раньше проснётесь
тем меньше умрёт
путин-*****.
РФ - фашисти-рашиссти.
https://www.youtube.com/watch?v=fPZzZNDz9Fk - https://www.youtube.com/watch?v=fPZzZNDz9Fk
монобільшість відразу покине Україну
Не пам'ятаю, щоб Британія раніше так реагувала. І в плані офіційних заяв, і навіть щодо готовності надати активну (хоч і дуже обмежену) військову підтримку.
Звичайно, ми в курсі допомоги британських інструкторів, і побудови морських баз.
А в 2014 ніхто і не думав ворушитися: покладалися на диплЬОматію.
И в таком случае действительно остается надеяться на 600 британцев , украинских патриотов (тех которых 7 лет подряд ,,радикалами,, обзывали ) -им никаких разрешений чтобы защищать страну ни от соевых , ни от квартальных и их личных стражиков под знакомой всем аббревиатурой ,,мвд,, не нужно . Да еще на наиболее подготовленные части ВСУ .....но по ним будет главный удар врага , к сожалению нужно это понимать.
Надеяться на НАТО с Германией и Францией дело пустое , от них никакой помощи кроме крайней озабоченности не дождешься
Делайте что-то ! Сын на передке, вот скрин переписки !
Мы в жопе полной !!!!
Накормить не могут !!
Боекомплекта НЕТ !!!
Задач НЕТ !
И твари рапортуют, что ВСЁ в порядке !!!
На СЕДЬМОМ году войны !!!!
Делайте хоть что-то !!!!!!
покажіть лише нашого "Піночета" і прочитайте прогноз погоди:
"Над всією Україною безхмарне небо"
народ вже давно готовий !
Бритам респект !
"Бульдожа" хватка
вот з ким треба мати союза, а не з ковбасниками та жабоїдами - від їх бойового минулого залишились одні лахміття
Від твого духу немитого ?
Ой, лапоть...ти такий потєшний.
вместо 600 солдат, намного эффективней против кацапского скота взять в аренду 600 Байрактаров.
А вы как считаете?
козлорылые ничего не смогли бы сделать.