Велика Британія готова оперативно перекинути до України 600 бійців спеціального призначення з огляду на можливе російське вторгнення, - Mirror

Британська оперативна група спецпризначенців може бути відряджена до України, оскільки МІ-6 попереджає прем'єр-міністра, що президент Путін може бути загрозою для України та Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пише британська газета Mirror.

Газета віздначає: "Оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова бути розгорнутою в Україні на тлі побоювання, що Росія готова вторгнутися".

По інформації видання підрозділи SAS і парашутного полку були попереджені, що вони можуть бути відправлені в країну протягом декількох годин.

Підготовка відбувається після того, як начальники оборони та глава МІ-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України та Заходу.

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Зараз створюються британські сили, які складаються з членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців і до 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Хантс.

Джерело повідомило: "Підрозділу високої готовності бригади сказали, що, можливо, доведеться розгортатися в дуже короткий термін".

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або спуститися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків".

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