Боррель про ситуацію на польсько-білоруському кордоні: Це може стати гуманітарною катастрофою
Криза з нелегальними мігрантами, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, може перетворитися на гуманітарну катастрофу.
Про це заявив у неділю глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це може стати гуманітарною катастрофою", - сказав він в інтерв'ю французькому телеканалу France 24, пояснивши, що взимку людям на кордоні Білорусі з Польщею та країнами Балтії буде холодно.
Боррель нагадав, що у понеділок глави МЗС ЄС схвалять п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Крім того, вони, як очікується, вживуть заходів, які дадуть змогу розширити перелік санкціонованих людей і структур: це дозволить вживати заходів і проти тих, хто має стосунок до кризи з мігрантами.
Боррель повідомив, що наразі щонайменше 12 країн переправляють нелегалів до Білорусі, які потім намагаються потрапити до Євросоюзу.
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Мигранты день идут ..ночь идут..вторые третьи сутки идут...
Наконец то кто то из работников порта удивленно спрашивает у когото из команды парома .."А скажите этот паром что безмерный...???" на что тот улыбаясь отвечает.."та не .. это же катамаран ...он у нас бездонный"
От така вся чмошна політична Західна Європа.
То чого ж ці біженці не залишаються там куди прилетіли а прориваються у Європу??? Або не рвуть кордон з багатою Немитою Ордою.
Запад после свержения тамошних диктаторов просто обязан женится на этих беженцах - до свержений они там как то худно-бедно, но жили на своих местах..
Московия кстати тоже обязана принять сирийцев - ихние сталинские соколы сносили целые города вместе с женщинами и детьми
Ви таки или трусы наденьте, или ...
- те, кто боялся талибов уже приехали куда им нужно..
Лука получит (П-бозон)
Лука получит (П-бозон)
ЕС нежиттєздатне штучне утворення яке нездатне адекватно реагувати на виклики. замість проголошенного економічного союзу, вони перетворилися в незрозуміле політичне утворення СССР2
https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-borrel-sanktsii-proty-rosii/31211663.html