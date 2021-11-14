Боррель про ситуацію на польсько-білоруському кордоні: Це може стати гуманітарною катастрофою

Криза з нелегальними мігрантами, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, може перетворитися на гуманітарну катастрофу.

Про це заявив у неділю глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це може стати гуманітарною катастрофою", - сказав він в інтерв'ю французькому телеканалу France 24, пояснивши, що взимку людям на кордоні Білорусі з Польщею та країнами Балтії буде холодно.

Боррель нагадав, що у понеділок глави МЗС ЄС схвалять п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Крім того, вони, як очікується, вживуть заходів, які дадуть змогу розширити перелік санкціонованих людей і структур: це дозволить вживати заходів і проти тих, хто має стосунок до кризи з мігрантами.

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Боррель повідомив, що наразі щонайменше 12 країн переправляють нелегалів до Білорусі, які потім намагаються потрапити до Євросоюзу.