Засідання представників силових відомств та ряду голів ОДА з питань захисту кордону відбулося в Луцьку. ФОТО
У Луцьку відбулася міжвідомча нарада з питання забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону, скликана за дорученням Президента України Володимира Зеленського.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Волинської ОДА.
Засідання проходить під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова та за участю керівників міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, голів Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій.
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