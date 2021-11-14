Засідання представників силових відомств та ряду голів ОДА з питань захисту кордону відбулося в Луцьку. ФОТО

У Луцьку відбулася міжвідомча нарада з питання забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону, скликана за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Волинської ОДА.

Засідання проходить під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова та за участю керівників міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, голів Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій.

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