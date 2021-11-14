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Новини
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Засідання представників силових відомств та ряду голів ОДА з питань захисту кордону відбулося в Луцьку. ФОТО

У Луцьку відбулася міжвідомча нарада з питання забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону, скликана за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Волинської ОДА.

Засідання проходить під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова та за участю керівників міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, голів Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій.

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Засідання представників силових відомств та ряду голів ОДА з питань захисту кордону відбулося в Луцьку 01

Автор: 

кордон (4748) Данілов (1259) Луцьк (412) мігранти (1105) нарада (56)


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Топ коментарі
+4
Скільки вже бабла потратив держбюджет на захист від ГІПОТЕТИЧНОЇ 15 тисяч біженців, що їх вистачилоб на серійне виробництво ракетних комплексів Сапсан.
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14.11.2021 15:27
+2
Та робіть уже щось ! Мобілізуйте місцеві самооборони, тероборони , волонтерів, спілки вет АТО-ООС ! Чекаємо і ніяких дій ...(( Довбні зелені !
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14.11.2021 16:12
+1
Мабуть чим більше засідань-тим міцніший кордон...
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14.11.2021 15:29
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Скільки вже бабла потратив держбюджет на захист від ГІПОТЕТИЧНОЇ 15 тисяч біженців, що їх вистачилоб на серійне виробництво ракетних комплексів Сапсан.
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14.11.2021 15:27 Відповісти
Меньше, чем Сеня "потратил" на "стену", которой нет.
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14.11.2021 16:04 Відповісти
Мабуть чим більше засідань-тим міцніший кордон...
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14.11.2021 15:29 Відповісти
Надо янтарную мафию подключить халявные чернорабочие саии к ним бегут. Помоют в холода песочек под дулами Сайгаков и мигранты больше не захотят эсперементировать с границей Украины.
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14.11.2021 15:51 Відповісти
Вот чисто интересно: в 21 веке, в условиях ну просто переизбытка интернета и средств связи надо проводить "выездное" совещание в кабинете с несколько хилеватенькой обстановкой чем на Банковой... Что за 2,5 года не исчезла тяга к гастролям?
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14.11.2021 15:51 Відповісти
Та немає тут ніякого кордону. ПС. Прикордонники є...
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14.11.2021 16:00 Відповісти
Та робіть уже щось ! Мобілізуйте місцеві самооборони, тероборони , волонтерів, спілки вет АТО-ООС ! Чекаємо і ніяких дій ...(( Довбні зелені !
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14.11.2021 16:12 Відповісти
Обсуждали тарифы на проход и схемы заноса ... Погранцы у стеночки уже ручки потирают...
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14.11.2021 17:05 Відповісти
Луцкая область в апапаснасті!
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14.11.2021 18:32 Відповісти
Ми багато чуємо звідкіля москаль може напасти на Україну але ніхто не каже про мрію російського окупанта захопити західні області щоб відрізати Україну від постачання необхідного з країн Євросоюзу. Тому нарада у Луцьку під головуванням Секретаря Радбезу Данилова присвячена саме питанням захисту цих областей від навали "братів". Ця нарада дуже не по душі "коментатарям" з проросійським душком.
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12.02.2022 16:55 Відповісти
 
 