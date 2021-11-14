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Моравецький про санкції ЄС проти Білорусі: Можливе повне закриття кордону

Моравецький про санкції ЄС проти Білорусі: Можливе повне закриття кордону

У рамках пакету нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за дестабілізацію східного кордону ЄС не виключається повне закриття кордону з Білоруссю.

Про це в інтерв’ю РАР в неділю повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив глава польського уряду, в ЄС зростає переконання, що ця криза є не лише проблемою Польщі, Литви та Латвії, а й усього ЄС. Відтак усі починають розуміти: якщо не діяти спільно, то Лукашенко не відмовиться від штурму кордону мігрантами, привезеними з Близького Сходу.

"У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів",- заявив Моравецький.

Він зазначив, що така дискусія може відбутися під час позачергового саміту Євроради, який має відбутися найближчим часом за ініціативою Польщі.

Як підкреслив глава польського уряду, разом з прем’єрами Литви та Латвії вони все більше переконуються в необхідності проведення консультацій з союзниками по НАТО щодо безпеки східного флангу Альянсу в рамках 4-ї статті Вашингтонського договору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про ситуацію на польсько-білоруському кордоні: Це може стати гуманітарною катастрофою

"Здається, це (проведення консультацій. – Ред.) все більше стає потрібним, адже вже не достатньо лише публічно висловлювати занепокоєння. Зараз потрібними є конкретні кроки і залучення всього Альянсу", - повідомив Моравецький.

Глава польського уряду підкреслив, що з брехнею і маніпуляцією режиму Лукашенка можна боротися лише правдою. Тому уряд Польщі створив спеціальний інформаційний портал (Gov.pl/Granica) з фотографіями і відео, де польська сторона намагається відповідати "інформаційним контрнаступом" на дезінфрмацію РБ. Він закликав польських журналістів "не гнатися за сенсанціями" і "клікабельністю", а надавати лише перевірену інформацію, яка є "найкращою зброєю з білоруською машиною дезінформації".

Водночас глава польського уряду повідомив, що уряд продовжить заборону на перебування ЗМІ у вузькій смузі кордону з Білоруссю. Він пояснив це тим, що у присутності камер "провокації лише посиляться". Він також додав, що ситуація на кордоні є напруженою, відтак у випадку прориву кордону "життя і здоров’я журналістів буде під загрозою".

Моравецький поінформував, що оскільки наприкінці листопада завершиться термін надзвичайного стану на кордоні і через неможливість його продовження на наступний термін, уряд підготує нові юридичні рамки, які дадуть змогу польським службам ефективно діяти на кордоні. За його словами, ці механізми буде представлено на наступному тижні.

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Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4748) мігранти (1105) Польща (8471) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+16
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14.11.2021 15:58
+6
Україні варто ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією для росіян і їх союзників по оборонному союзу, зокрема, білорусів. Нам ці гості створюють лише проблеми з власною безпекою.
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14.11.2021 16:57
+5
"Брись під лавку, "котяра"! Не вистачає тут ще "вумнічання" того, хто привів до влади "какая разница"! Ти що - забув що саме я тебе вирахував - колишній Лео Кот"?
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14.11.2021 16:12
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14.11.2021 15:58 Відповісти
Полностью границу никто не закроет, слишком большие деньги вокруг неё крутятся. А вот слегка подпилить рога разошедшемуся не на шутку картофельному лосю не помешает, да и приунылых беларусов подбодрить, а то их не видно и не слышно, пока Бульбофюрер ведёт их же к военной провокации. Буйный Ближний Восток тоже не помешает успокоить и окончательно внушить бабаям, что через нас и наших соседей они не пройдут за халявой в Германию, поэтому даже и рыпаться не стоит
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14.11.2021 16:22 Відповісти
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14.11.2021 17:41 Відповісти
Неграм то "закриття кордону" і санкціі до ср...ки...
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14.11.2021 16:55 Відповісти
Да? Угадай, куда сразу ринутся белорусы и эта голожопая срань, которым нужно попасть в Европу? Правильно! - к нам.
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14.11.2021 18:07 Відповісти
Хай оголошують АТО! Можемо поділиться досвідом!
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14.11.2021 15:59 Відповісти
им наш досвид не нужен..
у нас разные философии и войны, и мира - им какаяразница нах.ненужна..
https://twitter.com/i/status/1459878603936645120
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14.11.2021 16:06 Відповісти
"Брись під лавку, "котяра"! Не вистачає тут ще "вумнічання" того, хто привів до влади "какая разница"! Ти що - забув що саме я тебе вирахував - колишній Лео Кот"?
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14.11.2021 16:12 Відповісти
а то я скрывался что пипец...
- меня Цукерберг забанил в ФБ, поэтому НИК и поменялся, так как вынужден был открыть новый аккаунт - дурачина ты, простофиля..
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14.11.2021 16:15 Відповісти
Чуєш - ти казку Івана Франка "Фарбований Лис" читав? Та мені однаково з-за чого ти нік поміняв Однак до виборів ти "з штанів вискакував" верещачи який тобі огидний "Порох" У тебе з язика "барига" і "марадьор" летіло як грох з дірявого мішка! А тепер ти вже і "Зелю" не любиш! Міняй нік! Тобі більше "фарбований Лис" підходить!
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14.11.2021 17:14 Відповісти
А что, не любить этих двух персонажей уже преступление? Для меня шо сивочолый, шо клоун - одного поля ягоды, только и разницы, что они из разных кланов. С куя ли, кто-то должен иметь те же взгляды на вещи, что и ты?
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14.11.2021 18:14 Відповісти
У кожного свої політичні погляди І кожний "любить" чи "не любить" того чи іншого "персонажа" з тих чи інших позицій А в нашій з "Лео Котом" історії те цікаво що до виборів "Кот" проклинав Порошенка Потім він "пісяв у стелю кип"ятком" як "ЗЕ" розбереться з "порохоботами" Я тоді йому написав що прийде час і він почне каяться у своєму виборі бо допоміг прийти до влади "цирковій болонці" Потім (коли він зрозумів що "лохонувся") то змінив нік і почав клясти "ЗЕ" на всі заставки!
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14.11.2021 18:34 Відповісти
Вони ще і міркують. Лука образився за підтримку білоруської опозиції, тепер буде мстити
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14.11.2021 16:05 Відповісти
Лукашеску - исполнитель, решает не оно.
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14.11.2021 16:13 Відповісти
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14.11.2021 16:20 Відповісти
А концы этого скандала находятся в той же Германии
Ведь оплата услуги доставки нелегала
Была кабул -- Берлин вероятно
Где то цепочка разорвалась
Ведь она работала и не один день /раз тысячи людей вовлечены/
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14.11.2021 16:23 Відповісти
Как польские журналисты могут предоставлять правдивую информацию, если их туда не пускают. Надобно предоставить коридор украинским журналистам. Думаю, они больше опыта имеют.
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14.11.2021 16:30 Відповісти
Jesli polnostiu zakryt granicu,eto budet udar dlia rezima.S ES nado takze nado ne simbolno vodit sankciji,a ziostkyje stob torgovle nebylo s rezimom sovsem.Vse aeroporti pod ban,kompaniji kotoryje priletajet v Belorus pod ban takze, aeroflot,turkish airline ili drugije
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14.11.2021 16:38 Відповісти
Резім тепер у вас, ви своїм заганянням Луки в рашу так захопилися, що накликали біду на білоруський народ і на себе теж, ненависні демократи, тепер ви дружите з масквой, їхнім газом і їхнім пуйлом.
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15.11.2021 05:14 Відповісти
И электричество тоже , или це святе , це Бiзнес
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14.11.2021 16:44 Відповісти
Україні варто ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією для росіян і їх союзників по оборонному союзу, зокрема, білорусів. Нам ці гості створюють лише проблеми з власною безпекою.
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14.11.2021 16:57 Відповісти
А нелегалов переправляют через официальные пропускные пункты?
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14.11.2021 17:00 Відповісти
Та пристарілий вусатий картопляний таракан тут як кажуть з боку припеку Десь декілька місяців тому, десь на початку літа в пресі проскочила інформація про те що, в Гродно вилитів і приземлився літак ФСБ , з Бортниковим і Патрушевим на борту. Тоді ще всі гадали , чому ці пани прилетіли саме в Гродно а не Мінськ , блище до польського кордону. А сьогодні в цьому районі знаходяться тисячі " туристів" з Сирії Катару і Лівії. Тепер все.стає на свої місця що до їхнього візиту туди. Прилітали з ціллю рекогнасцировки місцевості, планування операції.А Лукашенко ,це так. Місцевий дурник камікадзе, на якого все спишуть.
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14.11.2021 17:55 Відповісти
они вокруг да около... чем раньше подведут ситуацию к тому чтоб ***** свои же вальнули, а там есть кому что терять, тем меньше будет разгребать последствий, а этот чык-чырык бульборожденный со своим коленькой сам в лес убежит - поржем если выясниться что их возле той же границы поймают
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14.11.2021 18:29 Відповісти
та давайте уже опломпируйте эту белорусь с лукой , закройте небо, вздрючьте авиакомпании которые навезли псевдотуристов вагонами семьями ...спасайте от этой навалы тунеядцев .иначе они вас спустя годы уничтожат как белую рассу,как христианство...((
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14.11.2021 18:35 Відповісти
А курды , сирийцы , иракцы , афганцы и другие разве не знают как их мягко говоря недолюбливают в Европе. И все равно лезут как кацапская чума в Украину так и они в Европу. Это же отбросы в подавляющем большинстве. Они работать не будут, будут требовать пособия и все такое. Человек , который умеет работать руками или головой и у себя в стране найдет занятие. Эти нет - будут ждать халявы в лучшем случае, в худшем наркота и преступность, теракты и т.д.
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14.11.2021 18:44 Відповісти
Они все знают. Но так как их жизнь будет протекать в районах единоверцев, то разницу с родиной они ощутят только по комфортабельности жилья и инфраструктуры. На тротуарах и в лавченках района будут сплошные лица бывших соседей по кишлаку. Выезд на европейские улицы для них как поездка в зоопарк где они будут хохотать над белыми прохожими и женщинами в брюках.
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14.11.2021 19:35 Відповісти
Вони всі курди -- іракські, сирійські і турецькі, бо Курдистан розділили ці три країни. Справжні біженці -- це афганці, але цих відступників мало.
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15.11.2021 05:25 Відповісти
білорасєю і расєю давно вже треба ізолювати від цивілізованого світу як колись самоізолювалася срср...
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14.11.2021 18:53 Відповісти
ЄС і Західна Європа імпотенти політичні, як вам хочеться закрити очі на те що в цій кризі вина ЕРЕФІЯ а не Лукашенко. Бабло Москви робить свою справу. Ізолювати Москву слабо!? Закінчаться потоки бабло Меркельші і оточенню . А "зрєть нада в корінь".
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14.11.2021 20:28 Відповісти





Straż Graniczna


@Straz_Graniczna

W odpowiedzi do @Straz_Graniczna

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od służb. Widać, że strona przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja

@Прикордонники


2/2 Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують від служб інструкції, обладнання та газ. Видно, що сьогодні cторона(мігранти) готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові діяти @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja
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14.11.2021 21:02 Відповісти
- Nasza granica jest bardzo dobrze strzeżona, jej przełamanie jest raczej niemożliwe, dlatego Białorusini rozpoczęli realizację wariantu stworzenia kryzysu humanitarnego po swojej stronie, którego symbolem ma być powstające tam nowe obozowisko - powiedział w niedzielę wiceszef MSWiA Błażej Poboży

https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/kryzys-na-granicy-najnowsze-informacje-z-granicy-polski-z-bialorusia-relacja-na-zywo/xyd7df1

- Наш кордон дуже добре охороняється, прорвати його швидше неможливо, тому білоруси почали реалізовувати варіант створення гуманітарної кризи на своєму боці, символом якого стане новий табір, - зазначив заступник голови Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, Błażej Poboży
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14.11.2021 21:05 Відповісти
 
 