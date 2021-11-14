Моравецький про санкції ЄС проти Білорусі: Можливе повне закриття кордону

У рамках пакету нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за дестабілізацію східного кордону ЄС не виключається повне закриття кордону з Білоруссю.

Про це в інтерв’ю РАР в неділю повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив глава польського уряду, в ЄС зростає переконання, що ця криза є не лише проблемою Польщі, Литви та Латвії, а й усього ЄС. Відтак усі починають розуміти: якщо не діяти спільно, то Лукашенко не відмовиться від штурму кордону мігрантами, привезеними з Близького Сходу.

"У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів",- заявив Моравецький.

Він зазначив, що така дискусія може відбутися під час позачергового саміту Євроради, який має відбутися найближчим часом за ініціативою Польщі.

Як підкреслив глава польського уряду, разом з прем’єрами Литви та Латвії вони все більше переконуються в необхідності проведення консультацій з союзниками по НАТО щодо безпеки східного флангу Альянсу в рамках 4-ї статті Вашингтонського договору.

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"Здається, це (проведення консультацій. – Ред.) все більше стає потрібним, адже вже не достатньо лише публічно висловлювати занепокоєння. Зараз потрібними є конкретні кроки і залучення всього Альянсу", - повідомив Моравецький.

Глава польського уряду підкреслив, що з брехнею і маніпуляцією режиму Лукашенка можна боротися лише правдою. Тому уряд Польщі створив спеціальний інформаційний портал (Gov.pl/Granica) з фотографіями і відео, де польська сторона намагається відповідати "інформаційним контрнаступом" на дезінфрмацію РБ. Він закликав польських журналістів "не гнатися за сенсанціями" і "клікабельністю", а надавати лише перевірену інформацію, яка є "найкращою зброєю з білоруською машиною дезінформації".

Водночас глава польського уряду повідомив, що уряд продовжить заборону на перебування ЗМІ у вузькій смузі кордону з Білоруссю. Він пояснив це тим, що у присутності камер "провокації лише посиляться". Він також додав, що ситуація на кордоні є напруженою, відтак у випадку прориву кордону "життя і здоров’я журналістів буде під загрозою".

Моравецький поінформував, що оскільки наприкінці листопада завершиться термін надзвичайного стану на кордоні і через неможливість його продовження на наступний термін, уряд підготує нові юридичні рамки, які дадуть змогу польським службам ефективно діяти на кордоні. За його словами, ці механізми буде представлено на наступному тижні.

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