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Новини
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Під час перевірки бюджету Кривого Рогу та роботи міськради виявили порушень на 27 млрд грн, - Держаудітслужба

Під час перевірки бюджету Кривого Рогу та роботи міськради виявили порушень на 27 млрд грн, - Держаудітслужба

Під час аудиту Криворізької міської територіальної громади Дніпропетровської області виявили недоліки та порушення на суму понад 27 млрд гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Державної аудиторської служби України.

Аудит тривав з травня 2021 року та проводився за період з 1 січня 2018 року по 31 березня 2021 року.

У рамках зазначеного аудиту провели 7 ревізій, зокрема бюджету Кривого Рогу, комунального підприємства "Криворіжтепломережа", Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Управління капітального будівництва, Департаменту розвитку інфраструктури міста, Виконавчого комітету міської ради і Управління охорони здоров’я.

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Перевірка видаткової частини бюджету, окремих установ, підприємств та організацій, встановила порушення, що призвели до втрат, на 3337,7 млн грн.

Серед них: видатки на будівництво/капітальний ремонт без дозвільної документації та в порушення державних будівельних норм (188,5 млн грн), оплата будівельних та ремонтних робіт, виконання яких документально не підтверджене ( 678,6 млн грн), придбання товарів, робіт, послуг за завищеними цінами (150,6 млн грн), завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг (53,7 млн грн) і завищення фізичних об’ємів робіт (17,7 млн грн).

Перевірка доходів бюджету встановило порушення та недоліки на 13 млрд грн. Так, перевірки закупівель засвідчили порушення законодавства на загальну суму 1567 млн гривень (75% від охоплених моніторингом та перевірками процедур закупівель).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС проводить обшуки у Криворізькій міськраді

Встановлено порушення земельного законодавства на загальну суму 1749,6 млн гривень і виявлено факти самовільного зайняття земельних ділянок юридичними та фізичними особами, використання їх не за цільовим призначенням.

"Встановлені факти порушення законодавства, через які жителі територіальної громади позбавлені можливості отримувати якісні соціальні послуги", – йдеться у повідомленні служби.

Окрім того, встановлено, що не дотримувалися норми харчування дітей у дитсадках, учнів у школах та хворих у закладах охорони здоров’я, а також не виконувалися нормативи забезпеченості медикаментами. Загальна сума – 282,3 млн гривень.

Матеріали аудиту та ревізій передали до правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунальники Кривого Рогу розікрали кошти, призначені для закупівлі міського транспорту, - СБУ. ФОТОрепортаж

аудит (566) Кривий Ріг (1303) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
+31
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14.11.2021 16:21
+23
сироты тяжелое наследство царского режима
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14.11.2021 16:33
+13
Да за такую сумму там вся мерия скоро может "самоубиться" ...
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14.11.2021 16:24
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Да вы что)),а в других все в порядке?
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14.11.2021 16:21 Відповісти
такого великого крадивництва даже в Киеве никогда не было...
это сталось сразу как зеленский поставил смотрящим своего друга Юзика по 95му кварталу по Кривому Рогу
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14.11.2021 22:19 Відповісти
Вот если бы в Харькове аудит провели, времен правления Кернеса. Кривой Рог цветочками показался бы. Но только "кто ж его посадит, он же памятник!" Позор харьковчанам, голосовавшим за Кернеса.
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14.11.2021 23:33 Відповісти
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14.11.2021 16:21 Відповісти
сироты тяжелое наследство царского режима
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14.11.2021 16:33 Відповісти
Это уставшие от войны сироты, которых распинали по всем стадионам Украины. Их же обнять и плакать от лишений, перенесенных в застенках независимой Украины.
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14.11.2021 16:49 Відповісти
А **** скоро в телек не влезет
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14.11.2021 16:53 Відповісти
О чьом вы говорите... Вон юзику лифчик не на что купить
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14.11.2021 18:18 Відповісти
Конечно не на что купить, так похудел в раде что на два размера больше нужны.
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14.11.2021 18:29 Відповісти
Просто Юзик пиво пьет ( ведрами) и очень много писяет! Пока что не под себя, надеюсь!
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14.11.2021 18:43 Відповісти
одним словом СЛУГИ НАРОДА мать их так
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14.11.2021 17:06 Відповісти
сиски как у бабы
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14.11.2021 16:52 Відповісти
Хоть дрова иногда бы кололи, как наш
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14.11.2021 16:57 Відповісти
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14.11.2021 17:09 Відповісти
це- від народу вілкулята ...
їх - слугам треба годувати !
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14.11.2021 17:14 Відповісти
бюджет страны дефицитный, а нарiдные лица не помещаются в экран тиливизора
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14.11.2021 17:41 Відповісти
Они задавят его своей любовью.
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14.11.2021 23:35 Відповісти
Тоді зрозуміло чого зачищають...
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14.11.2021 16:22 Відповісти
Да за такую сумму там вся мерия скоро может "самоубиться" ...
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14.11.2021 16:24 Відповісти
За такі гроші можна не одну сімейку самовбити.
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14.11.2021 16:25 Відповісти
Тепер питання. Для чого на МВФ?
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14.11.2021 16:26 Відповісти
Пока к стене не поставить, такие новости будут все чаще. Чтобы обсыкались и обсырались на камеру с соплями. Чисто сердечно признание, пожизненно лес валить, нет, к стенке или в петлю на столбе во дворе, приговор, сразу после оглашения. Вы только вдумайтесь в эту цифру , 1 миллиард доллапов
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14.11.2021 16:27 Відповісти
ипать. а сколько составляет вообще годовой бюджет КР? и какой у них откат, 130 процентов штоле?
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14.11.2021 16:28 Відповісти
Нет там "порушень"... Вы не понимаете, криворожцы - все творческие люди и никто там не ворует....они просто *занимаются творчеством*
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14.11.2021 16:28 Відповісти
Если на 2021 г. бюджет города 7,5 млрд. грн., то получается, что украли ВСЕ, но при этом город жил и развивался !?
Счетоводы туды их в качель.....
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14.11.2021 16:31 Відповісти
Виявлено порушень це не означає що всю суму врали, нецільове використання.
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14.11.2021 16:51 Відповісти
Сделай стойку на ушах и скажи, что это нарушения строго за один год! Вот так взяли и обрезали - с 01,01.21. А перед этим даже Юзик в туалете ссал!
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14.11.2021 18:29 Відповісти
МВФ-Нищеброды....пуст сами возьмут в долг у любой облрады.
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14.11.2021 16:32 Відповісти
Це кравасісі,це тільки їх робота...
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14.11.2021 16:33 Відповісти
и шо ж там за бюджет тогда такой если можно легко стыбзить 27 млрд ????)))
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14.11.2021 16:58 Відповісти
Это, видать, за два года керування Бубачки!
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14.11.2021 17:30 Відповісти
та панятна ))) но сумма... или там еще и в долг давали до 2035 года)))))
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14.11.2021 17:33 Відповісти
Аудит проходил с мая 2021 года и проводился за период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года. Источник:
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14.11.2021 20:30 Відповісти
Для Зели с Беней это на один зуб.
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14.11.2021 17:02 Відповісти
1 миллиард баксов? Да кто им такие деньги дал, а какой бюджет у Кривого Рога? Минимум 2-3 миллиарда баксов. Они что там золотой плиткой дороги строят?
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14.11.2021 17:03 Відповісти
поки шо - ні ) але муніципальний транспорт (трамваї, автобуси, метро) - безкоштовні
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14.11.2021 18:12 Відповісти
МЕТРО в Кривому Розі? Так там же всі вулиці криві! Як там можна метро прокласти? Хіба що по прямій - до Дніпра?
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14.11.2021 18:33 Відповісти
о-о, то в вас є підземні вулиці ? адже, зазвичай, метро проходе під землею
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19.11.2021 14:36 Відповісти
Тобто ціна питання життя криворізьких господарників 1 лярд зелені. Аудит хто проводив?
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14.11.2021 17:07 Відповісти
А шо за то хрюкнет Юзик? Не виноватая я?
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14.11.2021 17:09 Відповісти
Травмований. Рибніков писав, що впав з верхної полки вагона, проломав столика і пробив підлогу вагона.
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14.11.2021 17:34 Відповісти
Жалко. Столик.
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14.11.2021 17:58 Відповісти
Уже даже не миллионами а миллиардами воруют а у пенсионеров отбирают даже право на жизнь повышая пенсии на гривню а цены на десятки а то и сотни гривен.И ничего все им сходит с рук,ни один засранец реально не посажен и на отобрано ни одной наворованой копейки.
Правительство Украины след в с
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14.11.2021 17:17 Відповісти
Правительство Украины след в след идет дорогой мокшан а может от Украины уже осталось только одно название?
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14.11.2021 17:19 Відповісти
Бубачке на президентскую компанию выделили.
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14.11.2021 17:28 Відповісти
Не спричинило це "павловопад"?
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14.11.2021 17:35 Відповісти
По тихому, в междусобойчике и разорвали 27 лярдов гривен. Э нет, господин Вилкул! Не спрыснешь! Недаром тебя вернули на пост мэра!
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14.11.2021 17:36 Відповісти
да там похоже и вилкула зацепят,раз с января 2018
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14.11.2021 17:44 Відповісти
Можно , вернее нельзя, представить себе суммы ,, подаренные ,, гражданами Одессы и Харькова. Харьковчан всегда и везде можно отличить - ну во первых самый ватный город из самых ватных. Избирать Терехова и Допу с Гепой ?!?!?! Очень много общаюсь с харьковчанами - они рады( и за это любят ) что Кернес высаживал по 1 дереву в год и поливал клумбу. Главная их мечта , чтобы улицы назывались - Ленина, Жукова, Коммунистическая,Путина. Разговаривать с ними можно не более 3 минут. В Харькове наверное стырили млрд 10 , не менее при любимом Кернеса - лучшем друге Жукова, бандюков и Титушек. Ну а Терехов - достаточно посмотреть на морду лица- от страха и отрицательных эмоций можно умереть ( о мэре Одессы можно не говорить- бандгвардия 90х- скоро продаст все Одессу , вместе с жителями- со всеми договорится - одесситам по фигу)....
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14.11.2021 17:49 Відповісти
Жена, погибшего мэра Кривого Рога Павлова - Елена записала видео. Где сказала что не собирается заканчивать жизнь самоубийством. При Порохе жили себе спокойно, но тут пришли к власти простые парни с Кривого Рога и как-то этот Рог стал напоминать Чикаго времён Аль Капоне.
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14.11.2021 17:51 Відповісти
Та не ссы вместе с женой Павлова! Вова вдову не обидит!
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14.11.2021 18:36 Відповісти
Хорошо поЮЗали
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14.11.2021 17:55 Відповісти
Дохідна частина бюджету-2021 становить 7,6 млрд грн.....(18,19,20,21) .... что 4 бюджета стырили ?
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14.11.2021 17:56 Відповісти
Конкретику пусть в суде доказывают! Или упокоенный был самым честным и справедливым мэром на просторах постсоветской вселенной?😆
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14.11.2021 18:38 Відповісти
барыги корупционеры тырят бабки по взрослому.... чего там мелочиться... живём ведь один раз! миллиардами ... так уже и десятками.....это не корупционеры с евростран кто с министров лампочку на шару стыбрил и уволился за это.... сколько только стране ...особенно на фронт можно купить всяких полезностей и необходимостей только....(( обворовывают страну все кому только не лень и есть возможность...((
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14.11.2021 18:31 Відповісти
Всі кришки з під москалів позбирали: на Росії не вибухи, а хлопки, літаки не падають, а жёстко садятся... А в Україні мільярдний грабіж, влаштований чинушами - невинне порушення. Навіть цензорята в слові Держаудитслужба написали на москальский манер аудІт.
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14.11.2021 18:58 Відповісти
Киноха "Жмурки" токо на кварталовский манер спецом для братвы (братанов) Кривого Рога.
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14.11.2021 19:38 Відповісти
В Днепре аудит проведите. Кривой Рог цветочками покажется.
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14.11.2021 21:51 Відповісти
Если бы после бесчисленных проверок было за что зацепиться слуги так бы не оставили
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16.11.2021 07:03 Відповісти
 
 