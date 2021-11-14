Польща, Литва та Латвія обговорюють запуск 4 статті НАТО для захисту територіальної цілісності, - прем'єр Польщі Моравецький

Польща, Литва та Латвія обговорюють, чи не запустити їм четверту статтю договору про НАТО через ситуацію з мігрантами на кордоні – вона передбачає початок консультацій із союзниками щодо Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це в інтерв'ю PAP сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на питання про переговори з главами урядів вищезгаданих країн.

За словами Моравецького, четверта стаття НАТО – це "рішення, яке передбачає, що сторони спільно консультуватимуться щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з союзних країн перебувають під загрозою"

"Здається, що це потрібно все більше і більше. Оскільки вже недостатньо лише, щоб ми публічно висловлювали своє занепокоєння. Наразі потрібні вже конкретні кроки та втручання всього Альянсу", – сказав прем'єр Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про санкції ЄС проти Білорусі: Можливе повне закриття кордону

Стаття 4 Північноатлантичного договору звучить так: "Договірні сторони завжди будуть консультуватися одна з одною у випадку, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з сторін будуть під загрозою".

У НАТО пояснюють – четверта стаття дозволяє членам Альянсу виносити на обговорення Ради НАТО будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою. На цих консультаціях країни-члени можуть просто обмінятися інформацією, а можуть ухвалити якесь консенсуальне рішення. З моменту створення Альянсу у 1949 році стаття 4 застосовувалася шість разів. Востаннє – Туреччиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та "тиха помста" Лукашенка за підтримку Євросоюзом народу Білорусі, - Моравецький