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Польща, Литва та Латвія обговорюють запуск 4 статті НАТО для захисту територіальної цілісності, - прем'єр Польщі Моравецький

Польща, Литва та Латвія обговорюють запуск 4 статті НАТО для захисту територіальної цілісності, - прем'єр Польщі Моравецький

Польща, Литва та Латвія обговорюють, чи не запустити їм четверту статтю договору про НАТО через ситуацію з мігрантами на кордоні – вона передбачає початок консультацій із союзниками щодо Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це в інтерв'ю PAP сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на питання про переговори з главами урядів вищезгаданих країн.

За словами Моравецького, четверта стаття НАТО – це "рішення, яке передбачає, що сторони спільно консультуватимуться щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з союзних країн перебувають під загрозою"

"Здається, що це потрібно все більше і більше. Оскільки вже недостатньо лише, щоб ми публічно висловлювали своє занепокоєння. Наразі потрібні вже конкретні кроки та втручання всього Альянсу", – сказав прем'єр Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про санкції ЄС проти Білорусі: Можливе повне закриття кордону

Стаття 4 Північноатлантичного договору звучить так: "Договірні сторони завжди будуть консультуватися одна з одною у випадку, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з сторін будуть під загрозою".

У НАТО пояснюють – четверта стаття дозволяє членам Альянсу виносити на обговорення Ради НАТО будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою. На цих консультаціях країни-члени можуть просто обмінятися інформацією, а можуть ухвалити якесь консенсуальне рішення. З моменту створення Альянсу у 1949 році стаття 4 застосовувалася шість разів. Востаннє – Туреччиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та "тиха помста" Лукашенка за підтримку Євросоюзом народу Білорусі, - Моравецький

НАТО (6395) Польща (8471) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+32
Уж на чье мнение насрать, так это на мнение именно москвичей. Для них одно: мнение хорошие москвичи в хороших гробах, плохие в плохих. Но можно и без гробов главное что б сдохли.
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14.11.2021 16:55
+14
это не про НАТО
- они так не работают
Нужно собраться всем вместе несколько раз, потом дополнительно обсудить с наиболее заинтересованными сторонами все моменты, после согласовать еще раз со всеми, найти консенсус - что тоже потребует времени - после дать распоряжение начальникам штабов и министрам обороны, после утвердить графики и все согласовать еще раз..
- месяца 3 уйдет, если все пойдет гладко..
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14.11.2021 17:01
+13
Кацапня очень хорошо изучила еврослизняков. И теперь просто издевается. В любом случае заднюю всегда можно включить,а еврослизняки ещё и похлопают этому.
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14.11.2021 17:05
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на 8й год выйны в Европе. Зато Франции и Германии - норм.
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14.11.2021 16:37 Відповісти
давно пора і одразу переходити до статті 5 НАТО:

За Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав - членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне
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14.11.2021 21:29 Відповісти
Моравецкий типичный евроидиот, границы надо было закрыть ещё в августе, сегодня большинство москвичей всерьёз считают, что «надо ещё разобраться, откуда появились беженцы в Беларуси», типа, не привезла ли их туда сама «гейропа»
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14.11.2021 16:46 Відповісти
Уж на чье мнение насрать, так это на мнение именно москвичей. Для них одно: мнение хорошие москвичи в хороших гробах, плохие в плохих. Но можно и без гробов главное что б сдохли.
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14.11.2021 16:55 Відповісти
Та жду не дождусь когда уже рабсияне начнут давить на кнопку "Пуск". Металлолом будет рваться прямо в шахтах запуска и пусковых установках. Они уже просто в учебных целях шкварят вовсю свою технику.
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14.11.2021 17:18 Відповісти
вы недалеко ушли по качеству мозгов от москвичей. Речь о необходимости закрыть границы еще в августе. вы же умело перевели стрелки в свою словно ненависть на москвичей. и немало идиотов вам подыграли, поставили ругательства. а границы так и остались открытыми...
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14.11.2021 20:47 Відповісти
Речь идёт о уничтожении угрозы всему человечеству. И дело не в открытии или закрытии границ а в уничтожении конкретной угрозы в виде ***** и ************** и не переводите стрелки в закрытие границ, как будто эти толпы эмигрантов проходят официально границы. Ну а про качество мозгов обсуждать это вас лишняя хромосома побуждает?
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14.11.2021 21:40 Відповісти
"Речь идет об уничтожении угрозы всему человечеству" - вызывает грустную улыбку, как будто вы и держите в руках все средства сдерживания российской угрозы. Есть предметные, локальные задачи, помогающие решать глобальные, и таковая закрытие границ. А не бла-бла-бла вас, заштатного комментатора , диванного искперда обо всем и ни о чем.
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14.11.2021 21:57 Відповісти
Ну ваш бессмысленный комментарий о закрытии границ, при прорывах нелегалов через границы, это и есть бла бла бла. А вот уничтожение росийи это и есть решение проблем. Главное выявление проблемы, а средства ее решить найдутся, если есть уже желание. Так что как не сидите под заштатным диваном, а сначала дивану, а потом и вас писец.
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15.11.2021 06:12 Відповісти
Кк приятно с утра прочитать ваш бред из психиатрической больницы. Это воодушевляет: в Украине сумасшедшие на местах - в психиатрической больнице, и диваны там точно есть. Как и интернет.
удачи! Пиши исче!
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15.11.2021 09:23 Відповісти
Ага а вы думали что со своей лишней хромосомой будете носится и гадить где попало, нести что попало а вас за это еще и гладить будут? Страшно стало от написанного? А ведь это только начало ненависть к вам тварям только растет, скоро и до дел дойдет и дурачками уже в псих больнице не спрячетесь.
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15.11.2021 10:59 Відповісти
Вызывайте санитаров, вам пора принимать сильнодействующее, желательно, дуст.
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15.11.2021 13:18 Відповісти
Ого как обосрались. Неужели просто от комментария ваш диванчик уже воняет. А ведь все для вас только начинается.
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15.11.2021 14:08 Відповісти
Вонь от вашего диванчика. И кто ж Вам так глаза засрал
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15.11.2021 15:25 Відповісти
Наверно тот кто орет что ворота нужно закрывать если лезут через забор. Каких ещё маразмов и гадостей от вас ждать прежде чем сдохнете?
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15.11.2021 16:27 Відповісти
Сделай милость - убейся. Или захлебнись от своей ненависти.
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15.11.2021 16:31 Відповісти
Шо опять от комментария обосрались? А ведь это только начало для вас.
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15.11.2021 16:32 Відповісти
Не думайте плохо о людях, я хоть и вижу вас в полном вашем дерьме, но ещё надеюсь, может, полегчает, как полностью проснетесь. Срите, не останавливайтесь.
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15.11.2021 16:39 Відповісти
Все равно твари сдохнете. Уже все больше людей именно так и думают, мало того уже готовят ваш похорон.
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15.11.2021 16:45 Відповісти
а в это время и прямо сейчас

WorldOnAlert


@worldonalert



A new, very large group of migrants is on the way to the Belarusian-Polish border.


Новая, очень большая группа мигрантов направляется к белорусско-польской границе.
видео
https://twitter.com/i/status/1459895545720446981

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14.11.2021 16:49 Відповісти
Так,польський прем"єр повинен визначитись,хто він - чи Матеош Моравецький,чи Матео Шмаровецький...Не буду нагадувати,кого в Одесі називали "шмаровозами"...
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14.11.2021 16:52 Відповісти
Шевелитесь быстрей!
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14.11.2021 16:53 Відповісти
это не про НАТО
- они так не работают
Нужно собраться всем вместе несколько раз, потом дополнительно обсудить с наиболее заинтересованными сторонами все моменты, после согласовать еще раз со всеми, найти консенсус - что тоже потребует времени - после дать распоряжение начальникам штабов и министрам обороны, после утвердить графики и все согласовать еще раз..
- месяца 3 уйдет, если все пойдет гладко..
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14.11.2021 17:01 Відповісти
а у 2014 році це не можна було зробити?
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14.11.2021 16:58 Відповісти
Они и сейчас ничего не сделают, кроме озабоченностей.
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14.11.2021 17:00 Відповісти
"а можуть ухвалити якесь консенсуальне рішення."
Из этого следует, что, к примеру, какая то Венгрия скажет, что на границе все в порядке и НАТО отфутболит Польшу, Литву и Латвию
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14.11.2021 16:59 Відповісти
Tut da medleno no jest takoje kak vojska bystrogo reagirovanija pod rukovodstvom britov,oni mozet pojavitsia tak v tecenyji 12 casov okolo 15 tysiac s texnikoj.Tut nenado vsego NATO soglasija vsex ,dostatocno 2 stran angliji i ecio kogo to iz stran
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14.11.2021 18:04 Відповісти
А что у литовских войск нет патронов отстрелять пару десятков нарушителей границы ?
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15.11.2021 01:47 Відповісти
хорошая проверка альянса на вшивость.
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14.11.2021 17:02 Відповісти
Проверка была в 2010 нападением на Польшу - обнаружен запущенный педикулёз.
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14.11.2021 17:06 Відповісти
Честно говоря немного непонятно, Польша разве сама не в состоянии поставить на место зарвавшегося Бульбофюрера? Может ещё Штаты, Канаду и Австралию привлечь? Нам украинцам, которые знают, что такое захват Крыма, Дебальцево и Иловайск немного смешно и странно на весь этот пригранично-сельский цирк смотреть
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14.11.2021 17:05 Відповісти
Кацапня очень хорошо изучила еврослизняков. И теперь просто издевается. В любом случае заднюю всегда можно включить,а еврослизняки ещё и похлопают этому.
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14.11.2021 17:05 Відповісти
https://www.facebook.com/president.ukraine/?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=kC%2CP-R Віктор Ющенко зараз тут: https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F-902421649868382/?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=kC%2CP-R Батуринська фортеця .

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/4938777999467318?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:57 · https://www.facebook.com/pages/Baturyn/105602662806554?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CP-R Baturyn, Чернігівська область ·



Сьогодні 313-річчя Батуринської трагедії, коли російський військовий корпус під керівництвом князя Меншикова підступно увірвався до гетьманської столиці Батурина та жорстоко розправився із його захисниками.

В ході цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 13 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині». Саме місто було пограбоване, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, було спалене, а церкви знищені.

Тогочасні газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».

Для мене Батуринська трагедія співзвучна з Голодомором 30-х. Для нації є вибір: пам'ятати історичні трагедії та усвідомлювати їх уроки, або знову їх переживати.

Відродження пам'яті Батурина - наш громадянський обов'язок.
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14.11.2021 17:13 Відповісти
московський військвий корпус. А так - правда. Батурин, мабуть, найкривавіша сторінка московсько української війни.
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14.11.2021 17:19 Відповісти
Ну так. Роіські ще ж тоді не існувало.
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14.11.2021 17:47 Відповісти
Та її і зараз нема.
Linshi guanli beifang lingtu.
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14.11.2021 18:45 Відповісти
Що це за мова дивна ?
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14.11.2021 18:53 Відповісти
Піньїн.
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14.11.2021 19:01 Відповісти
"тимчасова адмінісрація північних територій"
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14.11.2021 19:03 Відповісти
Китайці ?
Та вони теж не мед.
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14.11.2021 19:07 Відповісти
Ні. Та це вони так кажуть про московію.
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14.11.2021 19:18 Відповісти
Редька і хрін.
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14.11.2021 19:34 Відповісти
Редьку якось не їм, а хрін - смакота.
До речі, як гадаєте, із яким з двох коренів red чи radix пов'язані редька і редиска?
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14.11.2021 20:13 Відповісти
radix ?
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14.11.2021 20:17 Відповісти
І те і те.)
Редька то radix. А редиска - reddish.
Водночас, red обернено пов'язаний із рудим.
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14.11.2021 20:25 Відповісти
Здається вони коріння. А колір то у хріну білий чи жовтий.
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14.11.2021 20:27 Відповісти
Щодо хрону, не знаю, звідки походить.
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14.11.2021 20:33 Відповісти
Редька біла або зелена. Не червона.
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14.11.2021 20:35 Відповісти
А чорна?
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14.11.2021 20:36 Відповісти
Може. Ви ж спеціаліст по корнеплодах.
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14.11.2021 20:39 Відповісти
НІт. Я її не використовую.
Та червона теж є. В середині.
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14.11.2021 20:43 Відповісти
чорна від гаймориту добре ставити і салат класний
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22.11.2021 10:47 Відповісти
Видимо оглядываясь на эту историю, Ющенко слил Украину Яныку и кремлядям за мильяд долларов от Росукрэнерго Фирташа
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14.11.2021 18:55 Відповісти
А кловану хто країну зливав ?
Ніяк до вас не дійде, що весь триндець організовано вашими ручками.
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14.11.2021 20:29 Відповісти
А що ж наш найвеличнійший ? Ой ,забув, там же Єрмак править разом зі агентом ФСБ Демченком
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14.11.2021 17:17 Відповісти
хочеш сказати, що тільки Демчишин - агент?
Думаєш, розсписки бубочки на луб'янці нема?
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14.11.2021 18:29 Відповісти
Вот вы втроем и будите защищать целосность своих территорий.
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14.11.2021 17:20 Відповісти
Каво разбудить ?
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14.11.2021 17:37 Відповісти
Ну , если обеспокоенность не помогает, то пора выразить крайнюю озабоченность , авось поможет !!!
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14.11.2021 19:04 Відповісти
Тут не 4ю статью треба вспоминать,а эпизод из рассказа Конан Дойля"Пёстрая лента",когда Шерлок чётким ударом в голову коралловому аспиду,которого отчим пустил в отдушину,щоб убить свою приёмную дочь ради наследства,вынудил аспида вернуться и со злости ужалить хозяина
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14.11.2021 19:08 Відповісти
Какая нахер четвёртая статья?Сначала полтора-два года обеспокоенности,потом глубокой озабоченности,а потом только консультации,когда уже эти черные тараканы заполонят все страны Балтии.
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14.11.2021 19:40 Відповісти
Ну слава богу! Прозрели! Хотя консультация, как и озабоченность с обеспокоенностью, вряд ли поможет
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14.11.2021 21:05 Відповісти
А что мешает открыть огонь на поражение по нарушающим границу ? Перестаньте демонстрировать слабость и проблема решиться .
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15.11.2021 01:43 Відповісти
Сирийцы и афганцы захватят Польшу?
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15.11.2021 09:28 Відповісти
 
 