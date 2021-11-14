Польща, Литва та Латвія обговорюють запуск 4 статті НАТО для захисту територіальної цілісності, - прем'єр Польщі Моравецький
Польща, Литва та Латвія обговорюють, чи не запустити їм четверту статтю договору про НАТО через ситуацію з мігрантами на кордоні – вона передбачає початок консультацій із союзниками щодо Альянсу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це в інтерв'ю PAP сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на питання про переговори з главами урядів вищезгаданих країн.
За словами Моравецького, четверта стаття НАТО – це "рішення, яке передбачає, що сторони спільно консультуватимуться щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з союзних країн перебувають під загрозою"
"Здається, що це потрібно все більше і більше. Оскільки вже недостатньо лише, щоб ми публічно висловлювали своє занепокоєння. Наразі потрібні вже конкретні кроки та втручання всього Альянсу", – сказав прем'єр Польщі.
Стаття 4 Північноатлантичного договору звучить так: "Договірні сторони завжди будуть консультуватися одна з одною у випадку, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з сторін будуть під загрозою".
У НАТО пояснюють – четверта стаття дозволяє членам Альянсу виносити на обговорення Ради НАТО будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою. На цих консультаціях країни-члени можуть просто обмінятися інформацією, а можуть ухвалити якесь консенсуальне рішення. З моменту створення Альянсу у 1949 році стаття 4 застосовувалася шість разів. Востаннє – Туреччиною.
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За Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав - членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне
удачи! Пиши исче!
WorldOnAlert
@worldonalert
A new, very large group of migrants is on the way to the Belarusian-Polish border.
Новая, очень большая группа мигрантов направляется к белорусско-польской границе.
видео
https://twitter.com/i/status/1459895545720446981
- они так не работают
Нужно собраться всем вместе несколько раз, потом дополнительно обсудить с наиболее заинтересованными сторонами все моменты, после согласовать еще раз со всеми, найти консенсус - что тоже потребует времени - после дать распоряжение начальникам штабов и министрам обороны, после утвердить графики и все согласовать еще раз..
- месяца 3 уйдет, если все пойдет гладко..
Из этого следует, что, к примеру, какая то Венгрия скажет, что на границе все в порядке и НАТО отфутболит Польшу, Литву и Латвию
https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/4938777999467318?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:57 · https://www.facebook.com/pages/Baturyn/105602662806554?__cft__[0]=AZVK0vBg1EbWfp7zn8tgv9VTq_0Gzz35nF4huM_eXNd3G4MjcHoEf0zc1El7I16zFNfAjJ5L-2ctybF5BHNOSMtoMZHvYcvcayxHjp9vTSoMW_GRI95X5qUsNEbTm82g9hCdPSbUstShZ6O7GSaVXGo8T_OmfjuRYWImCGYgz69dsDgu3c-bG6K4csLJoyVlEK0&__tn__=%2CP-R Baturyn, Чернігівська область ·
Сьогодні 313-річчя Батуринської трагедії, коли російський військовий корпус під керівництвом князя Меншикова підступно увірвався до гетьманської столиці Батурина та жорстоко розправився із його захисниками.
В ході цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 13 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині». Саме місто було пограбоване, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, було спалене, а церкви знищені.
Тогочасні газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».
Для мене Батуринська трагедія співзвучна з Голодомором 30-х. Для нації є вибір: пам'ятати історичні трагедії та усвідомлювати їх уроки, або знову їх переживати.
Відродження пам'яті Батурина - наш громадянський обов'язок.
Linshi guanli beifang lingtu.
Та вони теж не мед.
До речі, як гадаєте, із яким з двох коренів red чи radix пов'язані редька і редиска?
Редька то radix. А редиска - reddish.
Водночас, red обернено пов'язаний із рудим.
Та червона теж є. В середині.
Ніяк до вас не дійде, що весь триндець організовано вашими ручками.
Думаєш, розсписки бубочки на луб'янці нема?