Лещенко спростував мій протокол допиту після того, як я сказав, що він слово в слово схожий. Це фіаско, - Лерос
Позафракційний народний депутат Гео Лерос обурений тим, що колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко спростував достовірність його протоколу допиту у ДБР.
Про це він написав у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я багато чого бачив у житті, але щоб Лещенко спростовував мій протокол допиту, після того як я вже сказав, що він слово в слово схожий з тим, як я відповідав на допиті в ДБР, це фіаско. При цьому, що вони будуть говорити, коли протокол зачитають у суді? Лещенко всіх запевнятиме, що ми цього не чули? Зелена влада брехунів та злодіїв!", - обурився Лерос.
Раніше, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко на своєму YouTube-каналі спростував правдивість витягу з протоколу допиту нардепа Гео Лероса, в якому він дає пояснення своїм діям у Верховній Раді під час приїзду президента та звинувачує голову Офісу президента Андрія Єрмака у нетрадиційній сексуальній орієнтації.
"Це не протокол допиту, це не документ. Лерос під час допиту нібито ніс якусь нісенітницю" і цей протокол допиту був опублікований у телеграм-каналах і навіть деяких сайтах. Я з повною відповідальністю стверджую - це фейк", - заявив Лещенко.
Він також додав, що протоколи допиту у всіх правоохоронних органах мають певну форму та візуальний стиль, а оприлюднений документ начеб-то є підробкою.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.
13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.
Також зазначимо, раніше народний депутат VIII скликання Борислав Береза повідомив у своєму фейсбуку, що Сергій Лещенко начебто змінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента.
"Подоляк уже не головний з ідеології та інформаційної політики ОП. Після відомого обвалу рейтингу до 21% його виставили за двері з вовчим квитком… Тільки не смійтеся. Замість Подоляка буде… Сергій Лещенко", - повідомив Береза із посиланням на власні джерела.
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Т.е., СерЛещ сообщает, шо видел протокол допроса?
Такий собі мін
стецьсерлєщ..
А якщоб він зняв штани і купу лайна наклав, то те ж це так смакували?...
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3340736-v-ukraine-million-celovek-planiruut-vysadit-za-den-million-derevev.html
Про учителей, ну как бы я надеюсь вы взрослый человек, хотя нет, назовите хоть ОДНУ страну в мире, где написанное вами существует.
Тарифы. Их вначале снизили до 6,49 , когда газ был по 170 баксов, ну сейчас около 8, но и не 30, если условно считать по 1000 баксов за куб на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке.
Дизлайки. Лайки. Да это накручивается как два пальца об асфальт. В любую целевую группу кидаешь ссылку и пошло-поехало
На превеликий подив французів, англійці виграли битву, і вони почали глузливо дражнити уражених французів, салютувавши їм середніми пальцями, як-би кажучи: Ось перемога за нами і ми все ще можемо "щипати тис"!
Фразу "pluck yew" досить важко вимовити, тому з часом приголосні на початку поступово змінилися до простішого "f", а слово "yew" поступово замінилося на "you", таким чином тепер саме словосполучення "fuck you" використовується в поєднанні з салютуванням одним пальцем.
Отже, цей знаменитий знак означає " Ти мене не переможеш!"
Треба буде бити не по окулярах, а по всій його пиці.
Нє... так не годиться. Сєрлєща можна шмарклею перебитим й покалічити. А тепер уявіть собі, що буде, коли йому писок наб'є нехай навіть не боксер-розрядник, а звичайний вуличний босяк.
Уявили?
А тепер уявіть, як озолотиться персонал травматологічного відділення, і які наслідки це матиме для київської медицини. Підказую: наслідки будуть катастрофічними. І от чому. У сєрлєща грошей дохолєри. Зарплати у медперсоналу, скажем дипломатично, так собі. А тут хтось так нормально рубане капусти. От і почнуться загальнокиївські плітки в медичній спільноті з масовими заздрощами, сварками, бійками та іншими каліцтвами. І як наслідок - повний та незворотній капут медицині в окремо взятій столиці...
А тепер уявіть як возбудиться від "цинічного побиття правдошукача" ліберальська тусовка разом з учасниками гей-парадів...
Хіба вівці винні, що "стожовий" пес такий незгабний?
Виходить, що цей "сторожовий" пес не вміє(!) керувати звичайними вівцями.
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Ви, мабуть, навіть не розумієте, чому це смішно. Ви - людина з ампутованим почуттям совісті.
Людина, яка діє на підставі вигадок... Не дивно, що в Україні безлад.
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= Хіба вівці винні =
У житті найкращий вчитель - це досвід. Бере, щоправда, дорого, але пояснює - дуже і дуже зрозуміло.
Вариант "кровавый майдан" невозможен, потому что собирает даже в пиковые моменты не больше 15 тысяч, что для Киева ни о чем. Традиционный смотр уличного протестного потенциала показал, что о майдане говорить рано. Просто обычные люди боятся повторений послелствий второго майдана, когда гривна ухнула вниз, а страна лишилась территорий.
Да, в игру против Зелебобика включился Ахметка, но он растерял свою ватную поддержку, а вышивата с ним в открытую сотрудничать боится.
Так что, пока объективных причин для майдана нет, но все-таки откладывать поп-корн далеко не стоит.
А у цих дебілві, якщо й було для них головне , не професіонали управління , а піарідеологи та піар практики, "лавочка запасних" цих діячів не закінчується , вона в темпі переходить у лавочку за судовую кліткою для тих, кому вони служать.
в ОПУ ПІШЛИ НА ПОВІДКУ ГАНАПОЛЬСЬКОГО - дослухалися таки його ... Й так буде з усіма люсями - тому вона й перевазбуділась на темі відставленого Подоляка