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Новини
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Лещенко спростував мій протокол допиту після того, як я сказав, що він слово в слово схожий. Це фіаско, - Лерос

Лещенко спростував мій протокол допиту після того, як я сказав, що він слово в слово схожий. Це фіаско, - Лерос

Позафракційний народний депутат Гео Лерос обурений тим, що колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко спростував достовірність його протоколу допиту у ДБР.

Про це він написав у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато чого бачив у житті, але щоб Лещенко спростовував мій протокол допиту, після того як я вже сказав, що він слово в слово схожий з тим, як я відповідав на допиті в ДБР, це фіаско. При цьому, що вони будуть говорити, коли протокол зачитають у суді? Лещенко всіх запевнятиме, що ми цього не чули? Зелена влада брехунів та злодіїв!", - обурився Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ

Раніше, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко на своєму YouTube-каналі спростував правдивість витягу з протоколу допиту нардепа Гео Лероса, в якому він дає пояснення своїм діям у Верховній Раді під час приїзду президента та звинувачує голову Офісу президента Андрія Єрмака у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

"Це не протокол допиту, це не документ. Лерос під час допиту нібито ніс якусь нісенітницю" і цей протокол допиту був опублікований у телеграм-каналах і навіть деяких сайтах. Я з повною відповідальністю стверджую - це фейк", - заявив Лещенко.

Також читайте: ДБР спростовує публікацію Цензор.НЕТ: Протокол допиту Лероса - фейк

Він також додав, що протоколи допиту у всіх правоохоронних органах мають певну форму та візуальний стиль, а оприлюднений документ начеб-то є підробкою.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака. 

Також читайте: Адвокат Лероса Черезов пожартував зі спростування ДБР щодо протоколу допиту нардепа: Цікаво, у Новорічному концерті "Кварталу" буде номер про палець

13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.

Також зазначимо, раніше народний депутат VIII скликання Борислав Береза повідомив у своєму фейсбуку, що Сергій Лещенко начебто змінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента.

"Подоляк уже не головний з ідеології та інформаційної політики ОП. Після відомого обвалу рейтингу до 21% його виставили за двері з вовчим квитком… Тільки не смійтеся. Замість Подоляка буде… Сергій Лещенко", - повідомив Береза із посиланням на власні джерела.

допит (695) Лещенко Сергій (505) протокол (58) ДБР (3467) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+77
У мене питання - а Лєщенко у нас хто? Начальник слідчого підрозділу? Ні ... Керівник слідчої групи? Ні ... Прокурор з нагляду за слідством? Ні ... То хто ж (і на якій підставі) його знайомив з матеріалами слідства?!
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14.11.2021 17:31
+66
Лерос - это как мальчик из сказки про голого короля. Первый кто публично назвал ничтожество ничтожеством, а ****** - пидаром.
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14.11.2021 17:33
+53
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14.11.2021 17:30
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Я з повною відповідальністю стверджую - це фейк", - заявив Лещенко. Джерело:

Т.е., СерЛещ сообщает, шо видел протокол допроса?
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14.11.2021 17:22 Відповісти
Воно ж давно тримає інформаційний фланг зеленського.
Такий собі мінстецьсерлєщ..
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14.11.2021 17:24 Відповісти
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14.11.2021 17:30 Відповісти
що швидше доб"є вовину владу - палець Лероса, и очце бородате гівно?
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14.11.2021 18:49 Відповісти
ГОЛОВНИЙ ПОСИЛ ПАЛЬЦЯ ЛЕРОСА ,як вимушений результат виключеного мікрофону для депутата на трибуні , котрий не вичерпав регламентного часу - ВЛАДА ЗРАДНИКИ ! Ось він цю тему й розкриє в судах ...
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15.11.2021 16:49 Відповісти
брехун Лєщенко давно займається із зеленими депутатами. Навчає їх як правильно і переконливо брехати. Курує ботів зеленського, які працюють на звеличення ляпсусів найвеличнішого лоханутого.
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14.11.2021 17:22 Відповісти
Та він сам - аматор. А серед слуг є справжні професіонали.
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14.11.2021 21:41 Відповісти
Гроші ж є, то і найняли собі профі.
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15.11.2021 09:37 Відповісти
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14.11.2021 17:27 Відповісти
Сам Лєрос - це вже Повне фіаско ...
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14.11.2021 17:28 Відповісти
А кто его сделал депутатом в 2019?
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14.11.2021 17:31 Відповісти
хорошо видно лещенеко так бабла нагреб в укрзализници раз так отверженно отрабатывает
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14.11.2021 17:30 Відповісти
Я чув,що Лещенко купив собі за два мільярда маєток в Баварії
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14.11.2021 17:53 Відповісти
У мене питання - а Лєщенко у нас хто? Начальник слідчого підрозділу? Ні ... Керівник слідчої групи? Ні ... Прокурор з нагляду за слідством? Ні ... То хто ж (і на якій підставі) його знайомив з матеріалами слідства?!
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14.11.2021 17:31 Відповісти
Правильно. Вот это и есть вопрос вопросов.
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14.11.2021 17:32 Відповісти
більш того... думаю ...і не знайомив його ніхто )) воно просто ляпнуло - скаже що то були його "відчуття і припущення".... падло брехливо лесливе... *****!!! андон... склізьке і бридке
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14.11.2021 17:46 Відповісти
Лещенко у нас Сыр'йожа.
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14.11.2021 18:21 Відповісти
Лєщенко у нас -"потомствєнний наблюдатєльний члєн"...
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14.11.2021 18:45 Відповісти
та ні може "наблюдатель члена"?
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14.11.2021 19:22 Відповісти
Задовбали тим циганом з його пальцем кожен день, втричі на день публікувати.
А якщоб він зняв штани і купу лайна наклав, то те ж це так смакували?...
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14.11.2021 17:31 Відповісти
Віталік, не переймайся ти так, хто ж винен, що твоя ЗЕлена бубочка вчергове обгидилась краще скажи, як там мільярд дерев? коли вже вчитель буде жити як преЗЕдент, а преЗЕдент, як вчитель? і що там із "зниженням тарифів", котре обіцяло оте обдовбане хлєбало знизити ще у 2019 р.??? і чому під оцим відео з зеленським, опублікованим "ЗЕленим" ОП 13 тисяч дізлайків та чомусь відключені коментарі??? мабуть тому, що ВСЕ, що воно тут каже - БРЕХНЯ, тож насолоджуйтесь, ви зробили ОЦЕ разом https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ
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14.11.2021 17:51 Відповісти
То что на Цензоре нет хороших новостей это не означает что их нет. Вот вам про деревья - 30 октября высадили миллион.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3340736-v-ukraine-million-celovek-planiruut-vysadit-za-den-million-derevev.html

Про учителей, ну как бы я надеюсь вы взрослый человек, хотя нет, назовите хоть ОДНУ страну в мире, где написанное вами существует.

Тарифы. Их вначале снизили до 6,49 , когда газ был по 170 баксов, ну сейчас около 8, но и не 30, если условно считать по 1000 баксов за куб на ЕВРОПЕЙСКОМ рынке.

Дизлайки. Лайки. Да это накручивается как два пальца об асфальт. В любую целевую группу кидаешь ссылку и пошло-поехало
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14.11.2021 21:55 Відповісти
Я надеюсь вы взрослый человек и, надеюсь вы отличаете "собираются высаживать миллион деревьев" и "высадили миллион деревьев" так вот, не позорьтесь, ибо вы постите очередной фейк, опубликованный на Бенином интернет-ресурсе, для адептов ЗЕленого клоуна ... Если бы 30 октября миллион людей, как вы пишите, высадили миллион деревьев, об этом бы уже сообщили все основные олигархические каналы - и АйСиТиВи и Украина и Интер... Не вешай-Те ЗЕленую лапшу на уши и передавай-Те привет Сироже Лещенко (теперь он у вас вместо Миши Подляка )
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14.11.2021 22:55 Відповісти
Чтобы высадить миллион деревьев, надо иметь миллион саженцев, готовых к посадке. Поймайте где-нибудь лесника из лесхоза, который занимается высадкой леса после рубки, и поинтересуйтесь у него, насколько просто у нас найти, и где купить всего-то 500 саженцев, необходимых для залесения всего одного гектара. А тут речь про миллион саженцев. Это такая же фантастика, как и полет украинского космонавта на Солнце. Ночью, чтобы было не так жарко.
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15.11.2021 03:30 Відповісти
Ах-ха-ха, бу-га-га - ВЫВСЕВРЕТЕ
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15.11.2021 05:12 Відповісти
Ух ты, а бородатая вульва как вижу уже свою ботоферму создала? ))))))
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15.11.2021 09:32 Відповісти
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14.11.2021 19:21 Відповісти
Лерос - это как мальчик из сказки про голого короля. Первый кто публично назвал ничтожество ничтожеством, а ****** - пидаром.
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14.11.2021 17:33 Відповісти
Все порохоботы с самого начала видели бубочку таким, как оно есть, и пытались это показать 73%-там. Но у 73%-тов в глазах кроме "божьей росы" бубочки от бени ничего не было. Поэтому все тогдашние попытки - как горохом об стену.
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14.11.2021 17:43 Відповісти
Не верь иудеям - так говорил Фараон и Христос!
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14.11.2021 17:48 Відповісти
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14.11.2021 17:56 Відповісти
"Если бы президент Украины Владимир Зеленский не играл писюном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле"
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14.11.2021 17:55 Відповісти
это с протОкола
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14.11.2021 17:56 Відповісти
Але пісюн не завадив йому стати президентом...Навіть поміг в імпотентному середовищі...
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14.11.2021 18:48 Відповісти
це мінус не йому, а його виборцям.
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15.11.2021 16:07 Відповісти
Да уж
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14.11.2021 17:55 Відповісти
уж да
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14.11.2021 17:57 Відповісти
Звідки у Лещсера дані,які дав Гео? Виходить таємниці слідства вже немає,і кожне Зелене лайно має доступ до матеріалів справи?
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14.11.2021 17:58 Відповісти
Перед битвою при Азенкурі в 1415 році, французи, передбачаючи перемогу над англійцями, вирішили, що будуть відрізати середній палець всім захопленим у полон англійським солдатам. Без середнього пальця буде неможливо стріляти з англійського довгого лука і, отже, вони будуть не в змозі воювати в майбутньому. Цей знаменитий англійський лук виготовлявся з рідного англійського тиса, і акт стрільби з довгого лука був відомий як "щипання тиса" (pluck yew).

На превеликий подив французів, англійці виграли битву, і вони почали глузливо дражнити уражених французів, салютувавши їм середніми пальцями, як-би кажучи: Ось перемога за нами і ми все ще можемо "щипати тис"!

Фразу "pluck yew" досить важко вимовити, тому з часом приголосні на початку поступово змінилися до простішого "f", а слово "yew" поступово замінилося на "you", таким чином тепер саме словосполучення "fuck you" використовується в поєднанні з салютуванням одним пальцем.

Отже, цей знаменитий знак означає " Ти мене не переможеш!"
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14.11.2021 18:00 Відповісти
вижу ты учил историю ,а не играл писюном на рояле
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14.11.2021 18:03 Відповісти
Современная коррекция ФАКА

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14.11.2021 22:06 Відповісти
это они обиделись за "играл писюном на рояле" - в протоколе допроса
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14.11.2021 18:01 Відповісти
Там много чего похуже про дерьмака
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14.11.2021 18:18 Відповісти
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14.11.2021 18:06 Відповісти
уровень проблематики достиг своего апофеоза и .... достоин обсуждения в ООН
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14.11.2021 18:06 Відповісти
А так хочеться розбити Лещенку окуляри!
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14.11.2021 18:19 Відповісти
Він вже не носить окуляри - зробив операцію.
Треба буде бити не по окулярах, а по всій його пиці.
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14.11.2021 18:24 Відповісти

Нє... так не годиться. Сєрлєща можна шмарклею перебитим й покалічити. А тепер уявіть собі, що буде, коли йому писок наб'є нехай навіть не боксер-розрядник, а звичайний вуличний босяк.
Уявили?
А тепер уявіть, як озолотиться персонал травматологічного відділення, і які наслідки це матиме для київської медицини. Підказую: наслідки будуть катастрофічними. І от чому. У сєрлєща грошей дохолєри. Зарплати у медперсоналу, скажем дипломатично, так собі. А тут хтось так нормально рубане капусти. От і почнуться загальнокиївські плітки в медичній спільноті з масовими заздрощами, сварками, бійками та іншими каліцтвами. І як наслідок - повний та незворотній капут медицині в окремо взятій столиці...
А тепер уявіть як возбудиться від "цинічного побиття правдошукача" ліберальська тусовка разом з учасниками гей-парадів...
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22.04.2022 22:42 Відповісти
Як же легко купити людину - лише назнач на грошовиту роботу де не треба нічого робити та пиши пасквілі на ворогів Шмарклі.
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14.11.2021 18:22 Відповісти
Сінекура!
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14.11.2021 18:50 Відповісти
Сдается что всплывший Сергей не Сергей а вроде как подделка
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14.11.2021 18:31 Відповісти
..походу сыр йожа не собирается дальше жить в Украине
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14.11.2021 18:37 Відповісти
Борцуни Лєщенко , Наєм , Шабунін отримують плату за те , що обсипають ПОРОХА брудом.ЦЕ- "узаконена" корупція .Зе не залишить їх без " куска хліба "
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14.11.2021 18:39 Відповісти
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14.11.2021 18:42 Відповісти
Тю... Що це за пес такий, що навіть з вівцями впоратися не може? Вівці, схоже, звичайні.

Хіба вівці винні, що "стожовий" пес такий незгабний?

Виходить, що цей "сторожовий" пес не вміє(!) керувати звичайними вівцями.

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14.11.2021 20:17 Відповісти
Якщо навколо одні ідіоти, можливо, ви нарешті прийшли до своїх.
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14.11.2021 20:29 Відповісти
я ту випадково...
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14.11.2021 20:30 Відповісти
- "я ту випадково..."

********************************************
Ви, мабуть, навіть не розумієте, чому це смішно. Ви - людина з ампутованим почуттям совісті.
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14.11.2021 20:43 Відповісти
Я не вважаю когось ідіотом. Мабуть, саме так виглядає відсутність совісті.
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14.11.2021 20:47 Відповісти
Ви образилися на правду про вас? Сказати правду - це краще, ніж бути тихою, вихованою тварюкою. Адже вам пофігу куди йти.
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14.11.2021 20:59 Відповісти
Ви вигадали, що я образився. Зробили якісь висновки з Вашої вигадки і навіть почали діяти (лаятися).

Людина, яка діє на підставі вигадок... Не дивно, що в Україні безлад.
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14.11.2021 21:09 Відповісти
- "Не дивно, що в Україні безлад."
*************************************************
= Хіба вівці винні =
У житті найкращий вчитель - це досвід. Бере, щоправда, дорого, але пояснює - дуже і дуже зрозуміло.
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14.11.2021 21:40 Відповісти
Ну закидаывать факами можно любого полит. деятеля. Включая вашего любого любимца. Для того много мозгов не требуется. И что будет с Радой? Клип из 90х с чёрным рэпом получится, а не Рада.
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14.11.2021 18:46 Відповісти
Пани Риббентроп в Германии именно так всё провернула?
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14.11.2021 20:10 Відповісти
"Тебя, мусор,никто не спрашивает." (с) Це я стосовно мусора лещенко,якщо що...
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14.11.2021 18:57 Відповісти
Сірожа прафесианал. Если он за большие деньги научился пересчитывать колеса у паровоза, то еще за большие научится журналистским пером отсекать головы врагам хозяина. Словесная эквилибристика вылетает из его бородатого рта как дым из трубы паравоза которому он по колесам стучал.
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14.11.2021 19:21 Відповісти
Есть бородатая собака Коломойского это Дубинский, а есть бородатая собака Зеленского это Лещенко.
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14.11.2021 19:26 Відповісти
Сомневаюсь, что у Лероса получится стать тем знаменем, которое поднимут порохоботы как "эффективное". Во-первых, был уже фейл с двумя пелотками, забыл фамилии, которые поливали Зелебобика говном. Во-вторых - эффективное сопротивление без боевых действий в Киеве возможно лишь тогда, когда часть вышиваты (которая традиционно ненавидит власть) ситуативно объединяется с ватой против власти, как в случае с Порохом. Но сама фигура Пороха в роли лидеров протестов вату отталкивает при всей ее ненависти к Зелебобику.
Вариант "кровавый майдан" невозможен, потому что собирает даже в пиковые моменты не больше 15 тысяч, что для Киева ни о чем. Традиционный смотр уличного протестного потенциала показал, что о майдане говорить рано. Просто обычные люди боятся повторений послелствий второго майдана, когда гривна ухнула вниз, а страна лишилась территорий.
Да, в игру против Зелебобика включился Ахметка, но он растерял свою ватную поддержку, а вышивата с ним в открытую сотрудничать боится.
Так что, пока объективных причин для майдана нет, но все-таки откладывать поп-корн далеко не стоит.
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14.11.2021 19:58 Відповісти
Лещенко - це опущений півень... Путана, яка продалася вже всім кому можна було
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14.11.2021 20:15 Відповісти
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14.11.2021 20:22 Відповісти
Бідний безхатченко на утриманні російської прошманд.вки! Не може, щоб не вилизувати деякі місця "найвеличнішого", мабуть кошти від "Укрзалізниці" закінчилися. Такого другого цінічного та грязного пропогандона в Україні, мабуть не знайти.
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14.11.2021 20:28 Відповісти
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14.11.2021 20:40 Відповісти
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14.11.2021 21:34 Відповісти
Лещенко крыса был есть и будет...,кажуть шо Подоляку заменит этот утырок...
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14.11.2021 22:07 Відповісти
При внимательном рассмотрении фото с Леросом видно что Лео показал ТРИЗУБ,а не что то непристойное в сторону зЕрмака...
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14.11.2021 22:12 Відповісти
Видимо в ОП ничего не слышали об эффекте Стрейзанд ))))))
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15.11.2021 09:29 Відповісти
Віічний політтехнологічний термін для невдалої влади - закінчилася "лавочка запасних" професіоналів ...

А у цих дебілві, якщо й було для них головне , не професіонали управління , а піарідеологи та піар практики, "лавочка запасних" цих діячів не закінчується , вона в темпі переходить у лавочку за судовую кліткою для тих, кому вони служать.
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15.11.2021 16:40 Відповісти
Як приклад, хто дивиться ПРЯМИЙ - скільки там знущань було над Подоляком , скільки тролінгу про те, коли він доведе ОПУ до ПРірви...
в ОПУ ПІШЛИ НА ПОВІДКУ ГАНАПОЛЬСЬКОГО - дослухалися таки його ... Й так буде з усіма люсями - тому вона й перевазбуділась на темі відставленого Подоляка
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15.11.2021 16:43 Відповісти
 
 