Лещенко спростував мій протокол допиту після того, як я сказав, що він слово в слово схожий. Це фіаско, - Лерос

Позафракційний народний депутат Гео Лерос обурений тим, що колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко спростував достовірність його протоколу допиту у ДБР.

Про це він написав у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато чого бачив у житті, але щоб Лещенко спростовував мій протокол допиту, після того як я вже сказав, що він слово в слово схожий з тим, як я відповідав на допиті в ДБР, це фіаско. При цьому, що вони будуть говорити, коли протокол зачитають у суді? Лещенко всіх запевнятиме, що ми цього не чули? Зелена влада брехунів та злодіїв!", - обурився Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ

Раніше, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко на своєму YouTube-каналі спростував правдивість витягу з протоколу допиту нардепа Гео Лероса, в якому він дає пояснення своїм діям у Верховній Раді під час приїзду президента та звинувачує голову Офісу президента Андрія Єрмака у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

"Це не протокол допиту, це не документ. Лерос під час допиту нібито ніс якусь нісенітницю" і цей протокол допиту був опублікований у телеграм-каналах і навіть деяких сайтах. Я з повною відповідальністю стверджую - це фейк", - заявив Лещенко.

Також читайте: ДБР спростовує публікацію Цензор.НЕТ: Протокол допиту Лероса - фейк

Він також додав, що протоколи допиту у всіх правоохоронних органах мають певну форму та візуальний стиль, а оприлюднений документ начеб-то є підробкою.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

Також читайте: Адвокат Лероса Черезов пожартував зі спростування ДБР щодо протоколу допиту нардепа: Цікаво, у Новорічному концерті "Кварталу" буде номер про палець

13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.

Також зазначимо, раніше народний депутат VIII скликання Борислав Береза повідомив у своєму фейсбуку, що Сергій Лещенко начебто змінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу президента.

"Подоляк уже не головний з ідеології та інформаційної політики ОП. Після відомого обвалу рейтингу до 21% його виставили за двері з вовчим квитком… Тільки не смійтеся. Замість Подоляка буде… Сергій Лещенко", - повідомив Береза із посиланням на власні джерела.