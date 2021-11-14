Від початку доби російські окупанти 6 разів порушили перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Оріховим-Донецьким, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

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Неподалік Чермалику ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

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