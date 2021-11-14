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Новини Війна
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Від початку доби російські окупанти 6 разів порушили перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Оріховим-Донецьким, - штаб ООС

Від початку доби російські окупанти 6 разів порушили перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Оріховим-Донецьким, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із мінометів житловий сектор Невельського: з-під завалів пошкоджених будинків врятовано двох людей. ФОТОрепортаж

Неподалік Чермалику ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби поранено воїна, війська РФ 7 разів відкривали вогонь на Донбасі. Зранку зазнав поранення водій-санітар внаслідок ворожого обстрілу, стан важкий, - ООС

Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Донбас (22354) перемир’я (886) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
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14.11.2021 17:38
+5
Я бы с удовольствием читал бы новости : ЗСУ 365 раз за СУТКИ нарушили перемирие с мокшанскими орками и в@***** им из ВСЕХ видов АРТЕЛЕРИИ и 224 раза применили беспилотники БАНДЕРА (на базе Байрактар). 642 орка отправились к прадедам, 359 остались без разных конечностей, 1035 пропали безвести. У ЗСУ потери - 2 поноса. 1 от смеха, 2 ой от радости, шо попал в скопление мокшан
ВСЁ !!! ЭТО я должен читать с утренней кавой !!!!!
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14.11.2021 19:29
+4
Меркель уже высказала свою озабоченность ?
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14.11.2021 17:30
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Меркель уже высказала свою озабоченность ?
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14.11.2021 17:30 Відповісти
Так це ж не "Байрактар" застосовувався, та і Путін їй не скаржився!
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14.11.2021 17:38 Відповісти
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14.11.2021 17:38 Відповісти
Тут кацапчики в решающем матче против хорватов успешно запихали мяч в свои ворота. Так шо теперь будут с горя стрелять...
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14.11.2021 18:00 Відповісти
В подобных сообщениях не хватает , дословно:,,Но несмотря на это- мы вас любим, целуем,вы самые лучшие- ждём завтра отвар ,, Точек У,,- по больше ,, градов ,
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14.11.2021 18:00 Відповісти
А відповісти террористам СЛАБО ?!
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14.11.2021 18:04 Відповісти
і чому мовчать наші "байрактати"? чи вони закуплені для мебелі і для "галочки"?
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14.11.2021 18:08 Відповісти
Надо еще немного подождать...Судя по поговорке -Раз в год и палка стреляет, до следующего использования Байрактаров в ответку осталось 345дней!!....
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14.11.2021 18:43 Відповісти
Я бы с удовольствием читал бы новости : ЗСУ 365 раз за СУТКИ нарушили перемирие с мокшанскими орками и в@***** им из ВСЕХ видов АРТЕЛЕРИИ и 224 раза применили беспилотники БАНДЕРА (на базе Байрактар). 642 орка отправились к прадедам, 359 остались без разных конечностей, 1035 пропали безвести. У ЗСУ потери - 2 поноса. 1 от смеха, 2 ой от радости, шо попал в скопление мокшан
ВСЁ !!! ЭТО я должен читать с утренней кавой !!!!!
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14.11.2021 19:29 Відповісти
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Украинские защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями калашматы, и заставили противника прекратить обстрелы когда они устали". Источник:
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14.11.2021 20:17 Відповісти
 
 