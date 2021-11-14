У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку

Секретар РНБО України Олексій Данілов на нараді у Луцьку заявив, що на територію білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі РНБО.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів у м. Луцьк нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону", - відзначається у повідомленні.

Під час наради О. Данілов наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.

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"Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - сказав він.

За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться "вже близько 16 тисяч осіб - так званих біженців". "Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - зазначив О. Данілов.

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