У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку
Секретар РНБО України Олексій Данілов на нараді у Луцьку заявив, що на територію білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі РНБО.
"За дорученням Президента України Володимира Зеленського Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів у м. Луцьк нараду з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону", - відзначається у повідомленні.
Під час наради О. Данілов наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.
"Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - сказав він.
За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться "вже близько 16 тисяч осіб - так званих біженців". "Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - зазначив О. Данілов.
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Аж гвинтокрил літав- повітря контролював.. Цирк.
Занимайтесь строительством и укреплением границы, а не средним пальцем Лероса и т.п. ерундой.
Берите пример с Израиля
Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа
3 февр. 2019 г.
Новый забор на границе Израиля и сектора Газа будет сооружен вдоль уже построенного подземного заграждения. Его высота составит 6 метров, а длина - 65 километров.
Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.
Вот "братья" и пришли к нам "вгости" без малейших препятствий через проходной двор
Кто после Сени построил хоть один метр границы?
Мне не понравился даже проект, презентованный при Сене. Он изначально был чрезмерно дорогим и малоэффективным против контрабандистов, диверсантов и нелегалов.
Так что не стоит мне про Сеню, я его рожу терпеть не могу с тех его десятиминуток и калькулятора, когда его хуцпа просто зашкаливала.
А може просто завидуешь умным людям.Комплексом страдаешь
Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабинета Министров Украины.
Они просят вести изменения в План мероприятий проекта «Стена», согласно которым завершение строительства на границе с РФ предусмотрено в 2025 году. В этом же проекте Служба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже потратили 1,7 млрд грн.
В случае, если этот проект распоряжения утвердят, строительство «Стены» растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн.
Что такое система охрани особо важных военных объектов, знаю не понаслышке, а потому и видел в Сенином проекте большие недостатки.
Кстати, сравните Сенин проект с тем, что сейчас быстро и дёшево построили поляки, только НЗП не хватает, но они больше нужны для затруднения тайного перехода границы.
Варто час від часу переглядати "Джокера", або спогади про майбутній майдан....
Проект был начат в 2015 году, его цель - укрепление безопасности в регионе и борьба с незаконной иммиграцией из Сирии. Всего планируется построить стену длиной 826 км.
Общая протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 911 км.
Также представители турецких властей сообщили о почти полном завершении строительства
https://www.interfax.ru/world/616456
От, наприклад, приїдь до нас до Львова піди на ринок " Привокзальний", "Краківський", "Провесінь", "Шувар"... Пройдись спальними районами, де процвітає стихійна торгівля, зайди тупо в Ашани, ТЦ, кіоски де продають сухофрукти, фрукти-овочі і всякі шаурми............ Та там стільки нелегалів, шо ти прозрієш! Мусара то всьо кришують і стрижуть бабки!
Государство лжет гражданам Украины.
Сколько там "нелегалов"? специями в основном торгуют узбеки или туркмены, я хз. Их человек 10 на весь базар. На Краковском я их вообще не видел - только в Киеве.
И с какого перепугу они нелегалы? ты их с Киевским базаром на Москве перепутал?
бывает.
вот уж где чуркменов как ворон на помойке.
Беженцев со студенческой визой Белопарашии? Беженцев централизованно завезённых Белавиа и Аэрофлотом?
Беженцы с баблом в среднем по 10 000 баксов на рыло.
ибо через Украину в Германию не попасть))) а в раху они чёт не хотять )))))
https://by.trud.com/salary/304581/4688.html
P.S а ты не перепутал может это белоруски рубль ? я вот прогугли курс 2.5 х 1$
P.S цензор сделай возможность редактировать ссылки
-Так.Телепорт-Аэрофлот