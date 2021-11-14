Дві працівниці міськради Мукачева надали підроблені сертифікати про вакцинацію. Їм загрожує до двох років ув'язнення, - Нацполіція

Правоохоронці викрили працівниць Мукачівської міської ради на використанні підробних COVID-сертифікатів. Справу щодо цього вже передали до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Так, дві працівниці Мукачівської міської ради подали у відділ кадрів підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19. В одному з них зазначалося про нібито вакцинацію препаратом Pfizer, в іншому — AstraZeneca.

Жінкам повідомили про підозру за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф до 850 гривень, арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.

Під час розслідування з'ясувалося, два фейкові COVID-сертифікати коштували для фігуранток 3 тисяч гривень. Правоохоронці зараз шукають людину, яка виготовила підробку. Самі ж працівниці міськради відмовляються розповідати, де взяли фальшивку.

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