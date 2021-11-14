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Новини Коронавірус і карантин
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Дві працівниці міськради Мукачева надали підроблені сертифікати про вакцинацію. Їм загрожує до двох років ув'язнення, - Нацполіція

Правоохоронці викрили працівниць Мукачівської міської ради на використанні підробних COVID-сертифікатів. Справу щодо цього вже передали до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Так, дві працівниці Мукачівської міської ради подали у відділ кадрів підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19. В одному з них зазначалося про нібито вакцинацію препаратом Pfizer, в іншому — AstraZeneca.

Жінкам повідомили про підозру за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф до 850 гривень, арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.

Під час розслідування з'ясувалося, два фейкові COVID-сертифікати коштували для фігуранток 3 тисяч гривень. Правоохоронці зараз шукають людину, яка виготовила підробку. Самі ж працівниці міськради відмовляються розповідати, де взяли фальшивку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник аптеки на Луганщині продавав громадянам фальшиві COVID-довідки для перетину пункту пропуску, - прокуратура

Дві працівниці міськради Мукачева надали підроблені сертифікати про вакцинацію. Їм загрожує до двох років увязнення, - Нацполіція 01

Мукачево (175) підробка (437) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+25
Коломойский украл десятки млрд. у народа , - это не преступление. А поддельный сертификат - преступление. Куда мы катимся????
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14.11.2021 18:12
+17
Це якийсь сюр... люди, отямтесь, які 2 роки? За що? Ви за державну зраду відпускаєте в тут таке???
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14.11.2021 18:28
+11
та шо вы гаварите.... а за поддельные дипломы скока дают??? а за поддельные "докторские" ? а за голосование за другого депутата??? а за поездку в Оман за инвестициями ))) которые до сих пор на верблюдах не дошли??? а за сдачу секретных данных по вагнеровцах???
словили преступниц...отправьте их на месяц в ковидное отделение санитарками - и все наказание...
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14.11.2021 18:38
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корабельные смереки ?
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14.11.2021 18:07 Відповісти
Присудите им 2года за гратами и они все расскажут.
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14.11.2021 19:13 Відповісти
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14.11.2021 18:07 Відповісти
Коломойский украл десятки млрд. у народа , - это не преступление. А поддельный сертификат - преступление. Куда мы катимся????
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14.11.2021 18:12 Відповісти
Хто ж им разрешит дядю Валеру трогать
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14.11.2021 18:43 Відповісти
Про підробний тестик тлі теж не заїкаються.

Та й диплом варто було б перевірити.

Не знаю, яке покарання через повістки. І чому військовозобов'язаний не змінив адресу, не знявся з обліку в Кривому Розі та не став у Києві.

Але є такі, яким все можна.
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14.11.2021 19:50 Відповісти
Что за никчемная аргументация?
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14.11.2021 21:37 Відповісти
Та не питання! Не хочеш, не вакцинуйся, але ж нахрена інших дурити, що ти вакцинований?
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14.11.2021 18:38 Відповісти
Не хочеш, не вакцинуйся? Зараз хтось запитує когось чи він хоче вакцинуватись?
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14.11.2021 18:50 Відповісти
Тобто? Не хочеш вакцинуватись - не вакцинуйся. А якщо тебе кудись не пускають, ну то сиди вдома, невакцинований, а ні, то відразу в реанімацію, під ШВЛ. В чому проблема? Хоча, невакцинований в реанімацію також би не пускати. А що ж, антиконституційно.. Придурки, блін, впороті.
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14.11.2021 18:56 Відповісти
В чому проблема? Де ти побачив вибір? Навіщо писати про вибір, якого немає? Шкода, що еволюцією людських якостей стало таке лицемірство.
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14.11.2021 19:14 Відповісти
На хріна судить, з роботи нахрін, хай ідуть шнурками торгувать на базар.
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14.11.2021 18:25 Відповісти
Це якийсь сюр... люди, отямтесь, які 2 роки? За що? Ви за державну зраду відпускаєте в тут таке???
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14.11.2021 18:28 Відповісти
чого ти нeрвуєш? просто стаття по якiй вони проходять має такi тeрмiни наказання. який самe тeрмiн будe вирiшить суд.
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14.11.2021 18:38 Відповісти
За підробку документів. Чули про таке?
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14.11.2021 20:28 Відповісти
Ці документи несуть якусь шкоду чи користь суспільству? Чи може люди отримали якусь вигоду від них? Вони просто шукали можливість користуватися законним правом ходити на роботу
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14.11.2021 22:57 Відповісти
Радикальная самоизоляция. Раз по-хорошему не понимают.
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14.11.2021 18:30 Відповісти
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14.11.2021 18:33 Відповісти
Ты неважно выглядишь. Болеешь?
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14.11.2021 18:51 Відповісти
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14.11.2021 19:10 Відповісти
Они в суде скажут,что не знали на счет подделки и никакого срока им не светит.Какие же **** дебилы страной правят
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14.11.2021 18:33 Відповісти
Если у меня обнаружатся фальшивые деньги,я сразу фальшивомонетчик?
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14.11.2021 18:36 Відповісти
ну если еще и комп с принтером - то да )))))
а если еще и 200 евро зарытых под фикусом - фсё!!! злостный фальшивомонетчик! )))))
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14.11.2021 18:40 Відповісти
та шо вы гаварите.... а за поддельные дипломы скока дают??? а за поддельные "докторские" ? а за голосование за другого депутата??? а за поездку в Оман за инвестициями ))) которые до сих пор на верблюдах не дошли??? а за сдачу секретных данных по вагнеровцах???
словили преступниц...отправьте их на месяц в ковидное отделение санитарками - и все наказание...
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14.11.2021 18:38 Відповісти
мiнiстрами назначають
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14.11.2021 18:39 Відповісти
Запугивают народ?
- пуганные уже!
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14.11.2021 18:40 Відповісти
ты скажи чем уже наш народ запугаешь ? Кроме изначально и пожизненно пуганых
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14.11.2021 18:56 Відповісти
Так я и кажу- "пуганные уже".
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14.11.2021 18:57 Відповісти
Судя по новостям,мы грани большого кипиша.Успеет ли эта зеленая срань свалить с Украины при раздаче подарков
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14.11.2021 18:43 Відповісти
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14.11.2021 18:44 Відповісти
Когда я болел,никто никаких бумажек не выдавал.Учитывая,что я переболел,как обычной простудой,нахер мне эта вакцина?Тем более это мое здоровье,и я решаю,как с ним поступить.Вакцина не решает проблему распространения вируса.Следовательно,я не привит никакой опасности другим не представляю.Я умнее тебя на порядок)))
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14.11.2021 18:50 Відповісти
2 простых вопроса. почему в отделениях и на кислороде не привитых 93- 98%??? и правильно ли в некоторых странах делают отказивая не привитым в лечении ковид19
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14.11.2021 18:56 Відповісти
Читай внимательно,я переболел.Если бы не болел-пошел бы на вакцинацию.Когда я болел,по улице не шарился.А сейчас с привикой и заболевший разносит заразу налево и направо.Вакцинацию просрало зеленое кодло еще в прошлом году,когда решало через сколько фирм-прокладок впарить вакцину.А сейчас вакцину бесплатно предлагают для стран 3 мира(
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14.11.2021 19:05 Відповісти
вот Вы сознательный. а еслиб еще вкололись когда очередей не было чуствовалиб себя уверенней. после того как переболел, прививаться можно и нужно но очереди, ужас.
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14.11.2021 19:09 Відповісти
Может каждую неделлю колоться?Почему то несовершеннолетним не рекомендуется колоться.Побочки?Я себя не считаю подопытным кроликом.Ходи колись каждый день,антителами будешь делиться)
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14.11.2021 19:34 Відповісти
Если учесть, что вакцинированный тоже может заболеть, но в легкой форме, то он может не заметить болезнь и заразить другого человека. Тогда вакцинированный представляет большую опасность как переносчик, поскольку не вакцинированный заболев будет сидеть дома. Другое дело, что болезнь переносится легче. Но это уже выбор человека.
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14.11.2021 21:48 Відповісти
Это какой же IQ получится, если быть "умнее на порядок"?
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14.11.2021 19:07 Відповісти
Твой походу очень низкий тогда
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14.11.2021 19:09 Відповісти
ти просто даже не подозреваешь какие вокруг тебя вумные люти-человеки. вундеркиндеры, как пить дать.
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14.11.2021 19:11 Відповісти
ты же **** бот ник свой не знаешь))тебе прога нарегенила циферок и буковок,о каком IQ речь?)))
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14.11.2021 19:14 Відповісти
Ну вот и уровень IQ вырисовывается.
Плохая из Вас Баба Ванга.
Поинтересуйтесь - в каком случае и по какому алгоритму регистратор Цензора добавляет код к нику, а потом уже демострируйте свои аналитическо-предсказательные способности
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14.11.2021 19:21 Відповісти
С подобными никами одни идиоты)))Мозговая активность=0))) Убить,растрелять,на висельницу обычно такая хрень с таких ников
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14.11.2021 19:38 Відповісти
Т.е. - Вы не смогли выяснить - "в каком случае и по какому алгоритму регистратор Цензора добавляет код к нику"?
То что Вы описали - слабо зависит от наличия кода после имени.
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14.11.2021 19:48 Відповісти
ну так добавляет не только цензор просто этот мудака этого не знает только банит мудака не надо - пусть люди видят что они не перевелись
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14.11.2021 20:37 Відповісти
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14.11.2021 19:17 Відповісти
Лайки от ботов,****,куда мы катимся)
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14.11.2021 19:20 Відповісти
А Вы заткните уши и повторяйте: - "Бе-бе-бе, бе-бе-бе".
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14.11.2021 18:52 Відповісти
їм не повинно нічого загрожувати. вони мають вже зара сидяти на нарах відділку поліції до того часу поки до них не приведуть тих хто їм дав і хто робив ці посвідки. нагадаю що печвть лікарні є державною.
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14.11.2021 18:51 Відповісти
Да сразу головы отрубить,чего так гуманно решать вопрос??
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14.11.2021 18:56 Відповісти
Я прошу прощения, а когда уже будут погромы?
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14.11.2021 18:52 Відповісти
Не зрозуміло!
Погроми кого, ну або чого?
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14.11.2021 19:06 Відповісти
Когда эту зеленую тупую сволочь гнать пендалями будут?
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14.11.2021 19:08 Відповісти
я думаю, по итогу как обычно
хотя на этот раз возможны варианты
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14.11.2021 19:24 Відповісти
Мое мнение,зиму спокойно не переживем
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14.11.2021 18:54 Відповісти
тут вопрос не в том больной ты или нет а есть у тебя справка или нет тут как в песне - без бумажки ............
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14.11.2021 19:02 Відповісти
Ты бот?Причем ковид до кипиша?
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14.11.2021 19:07 Відповісти
Ты хотя бы ник себе пропиши ручками,вместо тебя его прога регенит)))
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14.11.2021 19:11 Відповісти
мне прятаться нечего - вчера отошел от простуды коронавируса нет проверился но как бывает после болезни исходишь потом ну молодым может не понять но не суть в этом ,зашел в магазин (а куда деваться ) и вот стою весь мокрый и хоть бы одна душа хоть ухом повила почему я под кондиционером стою потным - а потом спрашиваем почему "мама а почему я мертвая
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14.11.2021 19:32 Відповісти
Серьезно?)
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14.11.2021 19:40 Відповісти
ага
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14.11.2021 19:41 Відповісти
Вчера не здавал анализы на сифилис,гонерею,на сахар и тп?
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14.11.2021 19:41 Відповісти
утомил ни какого конструктива
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14.11.2021 19:48 Відповісти
А что говорить с мудаком,который пишет коменты за деньги)))
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14.11.2021 19:51 Відповісти
то ли шутка то ли всерьез, но я за.
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14.11.2021 18:58 Відповісти
Чому? Що вони зробили особисто вам поганого?
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14.11.2021 19:07 Відповісти
тому що вони могли бути носіями хвороби але купили доки та пішли на прйом людей.
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14.11.2021 19:13 Відповісти
Зрозуміло. А тепер дізнайтеся, а чи вакциновані можуть бути носіями хвороби?
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14.11.2021 19:15 Відповісти
Этим вопросом ему можно мозг спалить))
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14.11.2021 19:17 Відповісти
за мудака ответь а то так и умрешь мудаком хотя балаболам не привыкать - кто мне платит ?
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14.11.2021 20:02 Відповісти
На банку їх.
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14.11.2021 19:05 Відповісти
Хахаха, бюджет то как пострадал. За шо я госУпырятам бабки плачу? За всякий непотреб?
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14.11.2021 19:39 Відповісти
За поддельный цак,два года эциха с гвоздями.Возьми настоящий родной.
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14.11.2021 19:50 Відповісти
это как при сралине за 3 колоска
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14.11.2021 20:30 Відповісти
А давайте сразу головы рубить. "Без бумажки ты какашка, а с бумажкой - человек"
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14.11.2021 20:45 Відповісти
Не підказуйте.
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14.11.2021 22:53 Відповісти
А вам на расєї і повідрубують, якщо почнете антиваксити, це ви у нас тут хоробрі, на рускам ізикє рускімі пословіцамі кидаєтесь, а місцева ботоферма вам підгавкує. Спрацювалися вже бачу.
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14.11.2021 23:50 Відповісти
Хорошо, шо Вы такая глазастая. Счастья и удачи в личной жизни, а, главное, не лопните от злости
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15.11.2021 01:39 Відповісти
Вік абсурдів та дурнів!!!
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14.11.2021 21:25 Відповісти
Дятлы, два года не за невакцинацию, два года за подделку документов. В общем одобряю.
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14.11.2021 21:40 Відповісти
В Бородянку вже прям організованими групами їдуть з Києва. Вакцину на руку виливають зі шприця, навіть не бояться спостерегачів та камер. 2500 грн з кожного "ковід-туриста" непоганий такий підробіток
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15.11.2021 00:29 Відповісти
Це дуже бородатий баян. Ну купили дві особи ліавка. Тупо звичайно, зате СКІЛЬКИ отримали справжній сертифікат (без вакцини)?
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15.11.2021 07:33 Відповісти
 
 