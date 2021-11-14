Дві працівниці міськради Мукачева надали підроблені сертифікати про вакцинацію. Їм загрожує до двох років ув'язнення, - Нацполіція
Правоохоронці викрили працівниць Мукачівської міської ради на використанні підробних COVID-сертифікатів. Справу щодо цього вже передали до суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Так, дві працівниці Мукачівської міської ради подали у відділ кадрів підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19. В одному з них зазначалося про нібито вакцинацію препаратом Pfizer, в іншому — AstraZeneca.
Жінкам повідомили про підозру за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф до 850 гривень, арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.
Під час розслідування з'ясувалося, два фейкові COVID-сертифікати коштували для фігуранток 3 тисяч гривень. Правоохоронці зараз шукають людину, яка виготовила підробку. Самі ж працівниці міськради відмовляються розповідати, де взяли фальшивку.
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Та й диплом варто було б перевірити.
Не знаю, яке покарання через повістки. І чому військовозобов'язаний не змінив адресу, не знявся з обліку в Кривому Розі та не став у Києві.
Але є такі, яким все можна.
самоизоляция. Раз по-хорошему не понимают.
а если еще и 200 евро зарытых под фикусом - фсё!!! злостный фальшивомонетчик! )))))
словили преступниц...отправьте их на месяц в ковидное отделение санитарками - и все наказание...
- пуганные уже!
Плохая из Вас Баба Ванга.
Поинтересуйтесь - в каком случае и по какому алгоритму регистратор Цензора добавляет код к нику, а потом уже демострируйте свои аналитическо-предсказательные способности
То что Вы описали - слабо зависит от наличия кода после имени.
Погроми кого, ну або чого?
хотя на этот раз возможны варианты