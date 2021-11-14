США у відповідь на невдоволення Путіна кораблями НАТО в Чорному морі: Маємо право
Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні води, у тому числі в Чорному морі.
Так у посольстві США в Україні прокоментували нещодавні спільні тренування українських ВМС із кораблями США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря та негативну реакцію Росії на це, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу дипустанови.
"Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. Жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка є життєво важливою для глобальної торгівлі та економічної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії. За даними українських військових, серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС - патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт. У тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".
Президент Росії Володимир Путін вважає "серйозним викликом" вчення США їхніх союзників щодо НАТО в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що навчання НАТО в Чорному морі обумовлено "прагненням США та їхніх союзників нарощувати політику стримування Росії". У Міноборони Росії назвали "провокацією" присутність американських кораблів у Чорному морі.
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Конвенция Монтрё 1936 года - конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т со сроком пребывания не больше 21 суток.
Оливия@olivia88877
https://twitter.com/olivia88877/status/1459746475471220736 15 ч
Перерезаны и украдены более 4,3 километра из 66-километровой сети морских оптоволоконных и электрич. кабелей, расположенные на норвежском континентальном шельфе.
Они позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море.
Норвегия подозревает Россию.- The Drive.
Это было сделано буквально за 2-3 недели до начала хеша у польской белорусской границы.
Кремль, как мы видим, готовился основательно к любым развитиям ситуации - даже использования ядерных подводных лодок...
Так про дякувальників ще ніхто не писав!
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить
Другого выхода нет, не будет той скалы, снесем. Но кто-то нам мешает и это наши 26% соотечественников без понятия Батьківщини...
Был уже период в истории Украины, когда одни граждане "мешали" другим. Хотите повторить?
Не боитесь оказаться в списках "мешающих"?
Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий - предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). а потом убили. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал расстрелял. (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937) и расстрелял. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938) и расстрелял.
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и расстрелял.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные россияне во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.
Тут-то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
Леніна і здалося , што яго папярэднік Б.Н.Ельцым - здраднік і агент закардонных спецслужб .
Пасля ўжо новы кіраўнік РФ ( 2025 г.) прыдзе і скажа , што В.В.П быў амерыканскім агентам , пасля
чаго разваліцца і сама РФ (2030-2035 гг.) Гэткая доля і гісторыя т.зв. Трэццяга Рыма .
https://lenta.ru/news/2021/10/21/nato_ukr/ Пуйло рассказал об угрозе из-за связей Украины с НАТО
Конвенция Монтрё 1936 года
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.
Не соромтесь.
До того ж, якщо пройде один корабель, то це важко назвати загрозою. А от кілька десятків цапів біля нашого кордону таки виглядає не дуже мирно.
Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии".
Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.
Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине!
Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…
Как говорит комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел, не значит, что враг не попрет в ближайшее время…" При этом он лукаво улыбается…
Будьте готовы к защите государства!
Источник: Дмитро Ярош / Facebook
U.S. Embassy Kyiv
@USEmbassyKyiv
Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. (1/2)