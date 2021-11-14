США у відповідь на невдоволення Путіна кораблями НАТО в Чорному морі: Маємо право

Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні води, у тому числі в Чорному морі.

Так у посольстві США в Україні прокоментували нещодавні спільні тренування українських ВМС із кораблями США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря та негативну реакцію Росії на це, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу дипустанови.

"Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. Жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка є життєво важливою для глобальної торгівлі та економічної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії. За даними українських військових, серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС - патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт. У тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

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Президент Росії Володимир Путін вважає "серйозним викликом" вчення США їхніх союзників щодо НАТО в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що навчання НАТО в Чорному морі обумовлено "прагненням США та їхніх союзників нарощувати політику стримування Росії". У Міноборони Росії назвали "провокацією" присутність американських кораблів у Чорному морі.