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США у відповідь на невдоволення Путіна кораблями НАТО в Чорному морі: Маємо право

США у відповідь на невдоволення Путіна кораблями НАТО в Чорному морі: Маємо право

Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні води, у тому числі в Чорному морі.

Так у посольстві США в Україні прокоментували нещодавні спільні тренування українських ВМС із кораблями США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря та негативну реакцію Росії на це, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу дипустанови.

"Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. Жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка є життєво важливою для глобальної торгівлі та економічної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії. За даними українських військових, серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС - патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт. У тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна, США, Туреччина та Румунія тренувалися проводити спільні операції в Чорному морі, - ВМС. ФОТОрепортаж

Президент Росії Володимир Путін вважає "серйозним викликом" вчення США їхніх союзників щодо НАТО в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що навчання НАТО в Чорному морі обумовлено "прагненням США та їхніх союзників нарощувати політику стримування Росії". У Міноборони Росії назвали "провокацією" присутність американських кораблів у Чорному морі.

Автор: 

НАТО (6403) росія (64895) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+64
Краткий курс истории России за последние 100 лет:
Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий - предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). а потом убили. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал расстрелял. (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937) и расстрелял. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938) и расстрелял.
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и расстрелял.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные россияне во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.
Тут-то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
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14.11.2021 19:16
+60
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.11.2021 19:01
+51
Отож... Чорне море не є кацапськими водами.
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14.11.2021 19:08
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Правила форума Рада форумчан
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.11.2021 19:01 Відповісти
А ваш бундесфриц, яка брехлива та пiдла продажна мерзота, мабуть сидить пiд SS-адептами, таке ляпати стосовно проблеми на польсько-драныкоедо бордерi.
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14.11.2021 19:23 Відповісти
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14.11.2021 19:27 Відповісти
Не впевнений як але якщо скажімо обмінятися з британіею та США скажімо одним квадратним кілометром на березі чорного моря аналогічно з британіею ті США то виходить що їх кораблі можуть знаходитися тут законно не обмежений час. Оцеб підірвало пукани за поребріком знатно.
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14.11.2021 21:23 Відповісти
Обмінятися вони відмовляться, а от дати згоду на їхні військові бази було б для нас краще.
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15.11.2021 03:18 Відповісти
лживая - это точно. На вранье какое-то время можно существовать, но потом все рушится одномоментно
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14.11.2021 22:35 Відповісти
А хто в бунгкерного лапотного лайна буде запитувати...
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14.11.2021 19:03 Відповісти
Так не в бунгкерном лапотногом лайне справа
Конвенция Монтрё 1936 года - конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т со сроком пребывания не больше 21 суток.
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14.11.2021 21:24 Відповісти
и? все по закону
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14.11.2021 23:45 Відповісти
ну да а наши с захода каждого амерского военного корабля вечно непонятно с чего радуются. 3 недели и они сваливают в Средиземное.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
Отож... Чорне море не є кацапськими водами.
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14.11.2021 19:08 Відповісти
Садись, 5.
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14.11.2021 20:15 Відповісти
де б касаб напаскудив - скрізь його...

Оливия@olivia88877

https://twitter.com/olivia88877/status/1459746475471220736 15 ч



Перерезаны и украдены более 4,3 километра из 66-километровой сети морских оптоволоконных и электрич. кабелей, расположенные на норвежском континентальном шельфе.
Они позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море.
Норвегия подозревает Россию.- The Drive.
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14.11.2021 22:26 Відповісти
immortality@immorta83072852





Это было сделано буквально за 2-3 недели до начала хеша у польской белорусской границы.
Кремль, как мы видим, готовился основательно к любым развитиям ситуации - даже использования ядерных подводных лодок...
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14.11.2021 22:31 Відповісти
Не для того древні укри викопали це море щоб у ньому плавали московітські корита.
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15.11.2021 01:55 Відповісти
Коли у божевільного "загострення", то кількість "стримуючих" засобів збільшується - одягається гамівна сорочка, вводиться аміназин чи хворий пристібається ременями до ліжка І з самим божевільним з цього приводу не радяться та не питають його згоди на подібні "заходи стримування"...
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14.11.2021 19:11 Відповісти
А за прохід українських кораблів в українських територіальних водах українська влада відкрила проти українського Президента кримінальну справу.
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14.11.2021 19:11 Відповісти
Зеленые никогда не были властью. Тем более украинской. А 26% избирателей не то что не украинцы, а рабссейские холопы, ждущие доброго царя из сказок.
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14.11.2021 19:51 Відповісти
" А 26% избирателей не то что не украинцы, а рабссейские холопы, ждущие доброго царя из сказок. "

Так про дякувальників ще ніхто не писав!
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14.11.2021 20:57 Відповісти
У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить

Другого выхода нет, не будет той скалы, снесем. Но кто-то нам мешает и это наши 26% соотечественников без понятия Батьківщини...
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14.11.2021 21:23 Відповісти
Если Вам мешают граждане Украины, то, похоже, Вам следут почитать историю. Может, тогда дурь совковая из Вашей головы вывертится....

Был уже период в истории Украины, когда одни граждане "мешали" другим. Хотите повторить?

Не боитесь оказаться в списках "мешающих"?
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14.11.2021 22:41 Відповісти
Не боюсь, а ты лично что сделал для Украины как гражданин? Ну если на то пошло, про писюны патриотические.
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14.11.2021 22:47 Відповісти
Вони не "дякувальники", а чьокальники і ніяк не хочуть українську мову в Україні.
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15.11.2021 03:27 Відповісти
На відміну від іхтамнєтів, вони там є. І мають право.
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14.11.2021 19:12 Відповісти
3 недели и янки гоу хоум.
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14.11.2021 21:26 Відповісти

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14.11.2021 19:16 Відповісти
пыхнула?

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14.11.2021 20:01 Відповісти
Да просто кацапские рукожопы опять спутник вместо орбиты в Тихий океан бултыхнули. Он им и напередавал снимки "инопланетной" жизни.
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14.11.2021 20:41 Відповісти
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14.11.2021 20:12 Відповісти
Краткий курс истории России за последние 100 лет:
Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий - предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). а потом убили. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал расстрелял. (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937) и расстрелял. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938) и расстрелял.
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и расстрелял.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные россияне во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.
Тут-то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
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14.11.2021 19:16 Відповісти
Не, ща пыня начал возрождение любви к предшественникам - стартонул с Николашки...
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14.11.2021 19:35 Відповісти
Працяг будзе . Потым прыйшоў невядомы малады гэбіст , набіўшы руку і карманы ў былым горадзе
Леніна і здалося , што яго папярэднік Б.Н.Ельцым - здраднік і агент закардонных спецслужб .
Пасля ўжо новы кіраўнік РФ ( 2025 г.) прыдзе і скажа , што В.В.П быў амерыканскім агентам , пасля
чаго разваліцца і сама РФ (2030-2035 гг.) Гэткая доля і гісторыя т.зв. Трэццяга Рыма .
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14.11.2021 20:13 Відповісти
Мокрою мотузковою морською шваброю та по ру.хлєбалу)))
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14.11.2021 19:16 Відповісти
Типо , замарафетить(сделать моппинг)...
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14.11.2021 19:52 Відповісти
Кремлівська моль в штани дзюрить від зближення України і НАТО.Навіть не приховує цього.Посилання на кацапський сайт
https://lenta.ru/news/2021/10/21/nato_ukr/ Пуйло рассказал об угрозе из-за связей Украины с НАТО
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14.11.2021 19:22 Відповісти
До хрена этот недомерок хочет, хочет, чтоб было всё, как ему угодно, а на остальных наплевать. Возобновил себя царём и богом, да нет уж, хренушки тебе, пошёл на ...!
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14.11.2021 19:23 Відповісти
Плохо,что море мелкое и небольшое,так бы могла зайти и субмарина,это был бы мегавзрыв кацапских пердаков,
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14.11.2021 19:24 Відповісти
Не ображайте Наше море. Макс глибина 2245м, а середня 1240м. Мілка, на жаль, протока Босфор.
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14.11.2021 19:52 Відповісти
Пролив Босфор позволяет свободно проходить крупнейшим судам мира, рядом с которыми авианосцы - прогулочные яхты.
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14.11.2021 20:19 Відповісти
Босфор его делает внутренней лужей,по глубине я не прав
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14.11.2021 20:20 Відповісти
Как правило бои и разворачиваются в таких внутренних лужах или в чём-то близком. Центр Тихого океана нахрен никому не нужен.
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14.11.2021 20:50 Відповісти
Чёрное море ОЧЕНЬ глубокое и довольно большое.
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14.11.2021 20:17 Відповісти
мелкое и небольшое,так бы могла зайти и субмарина,
Конвенция Монтрё 1936 года
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.
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14.11.2021 21:37 Відповісти
бдет флаг Румынии, что дальше ?
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15.11.2021 06:18 Відповісти
Пройдет какое-то время, турки выроют второй канал и дальше уже от них будет зависеть, кто и куда будет заходить.
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15.11.2021 13:16 Відповісти
Кремлёвская шизанутая полудохлая крыса путен испытывает ангельское НАТОвское терпение.... Ну. хочет долбанутый ботоксный педофил, чтобы послали и его и его ржавый допотопный хлам, по форме напоминающий корабли начала и середины прошлого века, корабли на угле, дровах и навозных брикетах....
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14.11.2021 19:29 Відповісти
А треба було б сказати всього-навсього одну фразу- путєн-*****.
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14.11.2021 19:29 Відповісти
И в Азовском имеют право.
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14.11.2021 19:30 Відповісти
Украина ещё не порвала договор с Россией по Азовскому морю. А это нужно было делать ещё в 2014 году и воды Азовского моря стали бы нейтральными водами доступными кораблям всех стран.
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14.11.2021 20:11 Відповісти
А треба було б сказати всього-навсього одну фразу- путєн-*****.
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14.11.2021 19:32 Відповісти
Чекаєм на "привітання" з Куби... Имеют право. 😂😂😂😂😂😂
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14.11.2021 19:34 Відповісти
оно Кубе надо ъ?
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14.11.2021 19:42 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровский, вражеский бот.
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14.11.2021 20:00 Відповісти
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14.11.2021 19:38 Відповісти
Х#йло очень хочет войны! Быдло мавзолейное доводит ситуациию накала до максимума чтоб оправдать свое нахожение у власти...
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14.11.2021 19:47 Відповісти
Тю , а в чем собственно дело , ну мало ли где штатовские моряки любят свой отпуск проводить , ну любят они отдыхать на Ченом Море , а то что на боевом , корабле , так они его в шахте нашли , рядом с той в которой кацапы танки и арту с БК находят. Правда , правда ***** не даст соврать.
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14.11.2021 19:48 Відповісти
Ну тогда нечего возмущаться передвижениями российских войск, они тоже имеют право.
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14.11.2021 19:50 Відповісти
Ви напевно знайшли чим виправдати напад роіські на Україну.
Не соромтесь.
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14.11.2021 20:01 Відповісти
При чем тут нападение, просто США требуют обьяснений на передвижение российских войск по своей территории считая это угрозой а когда в этом обвиняют их то говорят что ничего не нарушают и имеют право.
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14.11.2021 20:17 Відповісти
Штати ні на кого не нападали, на відміну від агресора.
До того ж, якщо пройде один корабель, то це важко назвати загрозою. А от кілька десятків цапів біля нашого кордону таки виглядає не дуже мирно.
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14.11.2021 20:20 Відповісти
А кто и с какой территории напал на Украину?
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14.11.2021 20:24 Відповісти
З Московія-рф в 2014 році.
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03.02.2022 10:03 Відповісти
Скільки ж лайна в одному маленькому гномику. Схоже що він вмістив в себе все лайно планети Земля...
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14.11.2021 19:52 Відповісти
Я вас умоляю... Там главное лайно польется на пыню от самих кацапов, когда тот оденет на себя деревянный макинтош
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14.11.2021 19:57 Відповісти
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14.11.2021 20:00 Відповісти
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14.11.2021 23:49 Відповісти
СкреПОНОСы мавзолея это особая каста Дебилов Черное море принадлежит Турции,ибо проливы Босфор и Дарданнелы контролириет тоже Эрдоганыч...,типа участник Альянса НАТО...,а мавзолейные крысы находятся в "Мешке" стран НАТО Турция,Болгария,Румыния и Украина...
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14.11.2021 20:15 Відповісти
отшвабренные это плохо понимают
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14.11.2021 20:23 Відповісти
Вот шо объединяет ЗЕ! и ***** - у обоих мания величия и маразм
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14.11.2021 20:31 Відповісти
https://gordonua.com/blogs/jarosh/obrashchayus-k-lichnomu-sostavu-ukrainskoy-dobrovolcheskoy-armii-ne-isklyucheno-chto-v-blizhayshee-vremya-opyat-ponadobitsya-vash-boevoy-opyt-1580777.html Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии". Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/jarosh/obrashchayus-k-lichnomu-sostavu-ukrainskoy-dobrovolcheskoy-armii-ne-isklyucheno-chto-v-blizhayshee-vremya-opyat-ponadobitsya-vash-boevoy-opyt-1580777.html



Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии".

Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел, не значит, что враг не попрет в ближайшее время…" При этом он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!

Источник: Дмитро Ярош / Facebook
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14.11.2021 20:37 Відповісти
это не внутреннее озеро чтоб ограничивать навигацию.
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14.11.2021 21:20 Відповісти
https://sprotyv.info/news/u-beregov-norvegii-povrezhdeny-podvodnye-kabelya-sistemy-otslezhivaniya-submarin-v-diversii-podozrevajut-rf У берегов Норвегии повреждены подводные кабеля системы отслеживания субмарин: в диверсии подозревают РФ
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14.11.2021 21:49 Відповісти
Элитный британский полк спецназа под кодовым наименованием "SAS" готовится к десантированию в Украине...,по мению британской прессы типа "Дейли Мейл",предположительная численность полка от 400 до 600 чуваков...
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14.11.2021 21:56 Відповісти
600 по полной выкладке давно чекають отмашки от главзеба... Но пока тишина.
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14.11.2021 22:54 Відповісти
не ныть, дунька. драпать так быстро, как галифешники, никто до сих пор не научился
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14.11.2021 23:48 Відповісти
да вася афган в подтверж
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14.11.2021 23:55 Відповісти
Потом опять с амерами будут на перегонки драпать
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14.11.2021 23:48 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русмартышка?
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15.11.2021 00:06 Відповісти
США, запомните, а в таких случаях надо говорить: ПТН ПНХ
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14.11.2021 22:31 Відповісти


U.S. Embassy Kyiv


@USEmbassyKyiv

Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. (1/2)




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14.11.2021 23:16 Відповісти
Луснули недопалка по носі, щоб забув про "роздивляння у приціл", а натомість дивився на Справжні Кораблі у дитячій бінокль - так безпечніше...🧐
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14.11.2021 23:23 Відповісти
руссишшвайн может посмотреть, а не нравится, то можно и не смотреть
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15.11.2021 06:22 Відповісти
Каzапи погано вчать історію. Окрім як топити свої корита, інших подвигів в Чорному морі вони не творили...
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15.11.2021 13:11 Відповісти
Я бы просил комитет штабов ввести в Черное море 6 флот США
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15.11.2021 13:31 Відповісти
 
 