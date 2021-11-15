Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський
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У прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - зауважив він.
Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.
"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі сходу та півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", - підкреслив Монастирський.
Монастирський повідомив, що головним планом України є будівництво державного кордону. "Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні два роки", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Просте питання: а нафіга в 2019-му припинили?
Хоча, відповідь відома: а шоб подивитися в очко *****...
15.09.2021
5 прикордонний загін продовжує вдосконалювати систему інженерного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону в межах Сумської області.
http://everyday.sumy.ua/do-inzhenernogo-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu-na-sumshhini-doluchilasya-texnika-zbrojnix-sil-ukra%D1%97ni/
ПИТАННЯ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Створено: П'ятниця, 12 листопада 2021
http://sumy.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/17996-pitannya-vporyadkuvannya-zemel-pid-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu
Не забудьте повторить эти слова (про "бульбашей") нашим добровольцам, желательно в лицо.
Степан Бандера.
13 ****.
"Свобода залежить від громадян, які можуть відрізнити правду від того, що їм хочеться чути. Авторитаризм виникає не тому, що люди хочуть, щоб з'явився авторитаризм, а тому, що люди втрачають здатність відрізнити бажане від дійсного"
Тімоті Снайдер ("Шлях до несвободи")
пока дойдет до "великої cтніни-рабиці" только на проекте потратятся (стыбзятся) миллионы
С такой политикой и управлением, как сейчас, границы с РФ и Беларусью скоро будут не нужны.
наша задача оказаться по западную ее сторону
Вот спасибо, от вы молодцы. Общественного запроса не было на такое привлечение, значит вы, дебилы, рассматривали такой вопрос и сами же от него отказались... Ну что же, очередная зепобеда без единого выстрела...
А що срака стирчить без трусів то таке...
А тому її досі будують даючи гроші по остаточному принципу.
У вас полно военнослужащих Национальной Гвардии!
И вы били себя в грудь, рассказывая про то что вы создали силы территориальной обороны!
Дл сил территориальной обороны, охрана границы стала бы своеобразными ученьями.
А для бездельников из НГ, это стало бы нормальной работой.
PS
Когда надо отжать несколько гектаров леса, то капитальный забор общей длинной в полкилометра, может появиться за ночь...
Можно конечно стоять живой стеной вокруг дачи зеленского, целым полком искать мифического киллера для расследования фейкового покушения ну или с большими понтами и в полной прохаживаться по Крещатику.
Но можно и полезными вещами заняться.
И вместо того, что бы выполнять функции лакеев, могли бы заняться работой.
Вас попереджали що ЗЕ- то замаскована контрреволюція. Та ви дивились відосики і повторювали байки про баригу і апшори ліпицькох хвабрики...
Біля московії і білорусі треба справжній "ліміс" за Римським зразком зробити. А краще льодову стіну
- Окопы и блиндажи постройте на Донбассе.
- Больницы и госпиталя оборудуйте всем необходимым.
А мигранты из своей жопы в нашу жопу не побегут - нет смысла бежать из Освенцима в Бухенвальд. Устроили только спектакль с шухером на границе, чтобы отвлечь от своих гешефтов и обосранных памперсов из-за Донбаса.
Из классики:
Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях?
Я бы кушал ночью - это раз.
Спал бы днем - это два.
Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа «Алиготе» - три.
И только с пьяными женщинами разговаривал - четыре.
Я б работал, когда хочется - шесть.
И часы бы перебил - семь.
И детей бы узаконил, и наелся устриц, и в Париж на минутку и обратно - восемь.
И в деревню на подводе с сеном и девками - семь.
И обратно быстро на машине - девять.
И спать - десять, одиннадцать, двенадцать.
(Ну с этим наши успешные уже справились и видать дальше и не читали)
Скорой помощи рыло набить, чтоб начеку и почутче. В корне почутче. И наших всех реанимировать, а то скучно, а гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов - это десять.
Борьбу с пьянством прекратить, тем более, что это не борьба, и это не результат.
Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли - забором и дырки, как положено, черт с ними, пусть видят, что здесь, и как здесь весело - это сто одиннадцать.
Дебилы зеленые - читайте книжки, там про всех и для всех написано! А то они только свои посты в фэйсбуке читают и изучают прайсы развлечений.
З заходу екстрадують, вихід один - росія.