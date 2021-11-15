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Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський

У прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після наради щодо захисту державного кордону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон. Ми бачимо, для цього буде необхідність. Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях", - зауважив він.

Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі сходу та півдня країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку

"Не планується під час залучення додаткових сил залучення сил зі сходу та півдня України. Все, що передбачено, воно там залишається, люди залишаються захищати Україну", - підкреслив Монастирський.

Монастирський повідомив, що головним планом України є будівництво державного кордону. "Для цього прийнято рішення РНБО. І прямо зараз планується виділення коштів державного бюджету в бюджеті 2022 року. Це наша стратегічна мета на наступні два роки", - сказав він.

Також читайте: Ми робимо все, щоб унеможливити міграційну кризу в Україні, - Баканов

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
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14.11.2021 20:23
+14
І з бульбашами, і з касапами треба будувати "Стіну Яценюка"!
Просте питання: а нафіга в 2019-му припинили?
Хоча, відповідь відома: а шоб подивитися в очко *****...
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14.11.2021 20:19
+14
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає Свободу - він матиме Хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."

Степан Бандера.
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14.11.2021 20:57
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шо,опять?
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14.11.2021 20:13 Відповісти
Спочатку треба анексувати той апендикс, через який їздить персонал зі Славутича до Чорнобильскої АЕС, а потім розбудовувати кордон. )))
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14.11.2021 20:59 Відповісти
Завдання на два роки - усунення Лукашенко та встановлення проукраїнської влади в Білорусі!
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14.11.2021 21:41 Відповісти
да ты феерический стратег...!
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14.11.2021 22:29 Відповісти
Да тролль он обычный.
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15.11.2021 10:21 Відповісти
Дайте Яценюку лопату, он сейчас не занят
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14.11.2021 20:16 Відповісти
ти вата, чи касап?
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14.11.2021 20:20 Відповісти
Дайош "Велике будівництво кордону"!
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14.11.2021 20:16 Відповісти
Велике крадівництво - "2022".
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14.11.2021 20:17 Відповісти
І з бульбашами, і з касапами треба будувати "Стіну Яценюка"!
Просте питання: а нафіга в 2019-му припинили?
Хоча, відповідь відома: а шоб подивитися в очко *****...
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14.11.2021 20:19 Відповісти
а хто припинив?
15.09.2021
5 прикордонний загін продовжує вдосконалювати систему інженерного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону в межах Сумської області.
http://everyday.sumy.ua/do-inzhenernogo-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu-na-sumshhini-doluchilasya-texnika-zbrojnix-sil-ukra%D1%97ni/
ПИТАННЯ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Створено: П'ятниця, 12 листопада 2021
http://sumy.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/17996-pitannya-vporyadkuvannya-zemel-pid-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu
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14.11.2021 20:52 Відповісти
Нужны минные поля как между Южной и Северной Кореей и закрыт границу с концами
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14.11.2021 21:11 Відповісти
потрiбнi. пусти туди волонтeрiв всe б вжe було
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14.11.2021 21:17 Відповісти
можe спочатку гуглитимeш а потiм ляпатимeш
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14.11.2021 20:54 Відповісти
Дякую. За оскорбление целого народа.

Не забудьте повторить эти слова (про "бульбашей") нашим добровольцам, желательно в лицо.
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14.11.2021 23:00 Відповісти
Напевно під "бульбашами" йшлося не про народ, а про тих, хто керує - "бацька" та його оточення.
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15.11.2021 00:15 Відповісти
хз. такого в комментах поначитывался, что лучше бы и не читал...
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15.11.2021 00:18 Відповісти
Невже на вашу думку тут йдеться про кордон від простих білорусів? Чи може таки йдеться про прокремлівський режим Лукашенки, його армії та ще й можливий напад російських військ?
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15.11.2021 00:25 Відповісти
Так. Правильно. Просіть технології євросоюзу для побудови спорудження.
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14.11.2021 20:22 Відповісти
гєрманiя сказала : допоможeмо захищати нiмeцько-польський кордон
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14.11.2021 20:55 Відповісти
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14.11.2021 20:23 Відповісти
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає Свободу - він матиме Хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."

Степан Бандера.
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14.11.2021 20:57 Відповісти
Так устроен человек. Он всегда меняет свободу на обязанности перед женой, детьми, страной. Свобода как сферический конь в вакууме ему не нужна.
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14.11.2021 20:58 Відповісти
Таня Бойко@Ukraine_2021

13 ****.



"Свобода залежить від громадян, які можуть відрізнити правду від того, що їм хочеться чути. Авторитаризм виникає не тому, що люди хочуть, щоб з'явився авторитаризм, а тому, що люди втрачають здатність відрізнити бажане від дійсного"

Тімоті Снайдер ("Шлях до несвободи")
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14.11.2021 22:08 Відповісти
Навіщо? Ми ж купує електроенергію Білорусі! приЗЕдент України навіть просив допомоги у луки по вагнерівцям. У нас гарні відносини з губернією рф. Краще дерев на кордоні посадити, щоб біженці, котрі зараз рубають дерева на границі Польщі, могли за ними дійти до України. преЗЕдент їм має сподобатися
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14.11.2021 20:24 Відповісти
Наличие госграницы, это престиж страны.
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14.11.2021 20:32 Відповісти
у тебя прикацапленного есть граница с паРашей...?
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14.11.2021 22:32 Відповісти
Для начала нужно грамотно выкинуть их товары с наших рынков. Тем более они не члены ВТО.
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14.11.2021 20:25 Відповісти
А как же таможня? Примерно 75 процентов товаров с Беларуси - чистый контрабас! Достаточно сверить обьемы, даже официального импорта из Беларуси с продаваемым в Украине. Но для этого нужны мозги и совесть. Совесть из Украины ушла еще в 90-е годы.
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14.11.2021 20:44 Відповісти
Массовые проверки их товаров насчет таможенных процедур
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14.11.2021 23:34 Відповісти
Та не забор треба натягувати. Треба рови протитанкові рити та лінію оборони будувати. Від кого той забор??
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14.11.2021 20:25 Відповісти
від нелегалів. А від навали касапської армії рови не спасуть, навть протитанкові не спасуть. Частково може врятувати арта і ППО.
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14.11.2021 20:30 Відповісти
Це стратегічна мета двух років?
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14.11.2021 20:33 Відповісти
Якесь незрозуміле запитання... Якби ти був 73/43%зебіл - щось би подумав... Але ж ні!
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14.11.2021 20:39 Відповісти
спочатку треба вийти з договору про протипіхотні міни
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14.11.2021 20:26 Відповісти
і це правда... Але, перш за все потрібен інший Верховний Головнокомандуючий. Потрібен патріотичний, проукраїнський, розумний, комунікабельний з союзниками. І впертий в захисті України від касапської агресії.
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14.11.2021 20:32 Відповісти
это долгосрочная перспектива... а на завтра что? на через неделю???
пока дойдет до "великої cтніни-рабиці" только на проекте потратятся (стыбзятся) миллионы
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14.11.2021 20:32 Відповісти
О, чуваки прозрели то, что было ясно больше года назад , ну, ковидные деньги еще есть, если нет, пусть кредит возьмут, как буд то для медицинских нужд, как они умеют
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14.11.2021 20:32 Відповісти
Целовался преЗЕдент в засос с Агрофюрером, "вагнеровцев" сдал, а теперь границу будем строить...
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14.11.2021 20:32 Відповісти
Стратеги епта. Да уж подождите еще пару лет.

С такой политикой и управлением, как сейчас, границы с РФ и Беларусью скоро будут не нужны.
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14.11.2021 20:33 Відповісти
Польша построит новую Берлинскую Стену...,была когда то советская в Берлине,теперь будет Евростена из бетона 3 метря и высотой 5 метров...,чтобы ни одна рюсская Штирлица не пролезла в ЕС....
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14.11.2021 20:34 Відповісти
то, что новая стена будет построена, было понятно давно.
наша задача оказаться по западную ее сторону
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14.11.2021 20:41 Відповісти
"стратех" Моня Стырский ты сначала "слугу урода" Трухина, за покалеченных им в бухом виде шестерых людей, посади, а потом уже в геополитику играй ...
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14.11.2021 20:34 Відповісти
"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с востока и юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул Монастырский.
Вот спасибо, от вы молодцы. Общественного запроса не было на такое привлечение, значит вы, дебилы, рассматривали такой вопрос и сами же от него отказались... Ну что же, очередная зепобеда без единого выстрела...
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14.11.2021 20:34 Відповісти
Яйценюк стінотворящій в помічь...
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14.11.2021 20:35 Відповісти
Асфальтом закатай. У зебуинов это хорошо получается.
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14.11.2021 20:38 Відповісти
Забор - це психологічно заспокоїти населення. Я в доміку і голову в пісок.
А що срака стирчить без трусів то таке...
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14.11.2021 20:36 Відповісти
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14.11.2021 20:38 Відповісти
стена Яценюка стоит без проблем
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14.11.2021 20:41 Відповісти
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14.11.2021 20:42 Відповісти
На неї гроші так і не виділили навіть в частковому об'ємі.

А тому її досі будують даючи гроші по остаточному принципу.
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14.11.2021 21:13 Відповісти
тiпа у полякiв зараз чeрeз кращу прориваються
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14.11.2021 20:57 Відповісти
Таку сітку манікюрними ножицями нарізати можна. Хіба якщо струм по ній пустити, користь буде 😅
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15.11.2021 01:43 Відповісти
Боже боже...В какой блудняк втянул сябров Лука,вместо того,щоб в тишине и мире тупо зарабатывать гроши и радоваться жизни
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14.11.2021 20:43 Відповісти
Наша пісня гарна й нова. Вісім років війни, - а кращі паркани в країні - у маєтках під Києвом. На кордоні тільки шматочок рабиці яйценюка, яку припинили будувати ще в 2016. А от де там 2 лярди загубились?
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14.11.2021 20:45 Відповісти
Це зараз швидше до подій на польському кордоні, але думаю і на наших границях з мокшандією п ідійде https://www.youtube.com/watch?v=KHrVNaS94qM
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14.11.2021 20:45 Відповісти
Слишком хорошо тренированы "Беженцы" ,одеты круто и у каждого Дивайс за штуку долларов...,а вас есть дивайс за 28 000 гривен....или 70 000 ржублей? Переодетые крысы Путлера...Бульбафюрер лишь крыша для хмыря мавзолейнаго
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14.11.2021 20:47 Відповісти
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14.11.2021 20:49 Відповісти
велике будивниство уже не пролазит … а вот распилить на волне миграционного кризиса , угрожающего в первую очередь ЕС а не Украине , ото святое дело , уже сейчас упыри и вурдалаки начинают сползаться на банковую , мечтая о сочных кусках бюджета
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14.11.2021 20:50 Відповісти
Да вы с Россией уже восьмой год строите, а все на одном месте. Сетку-рабицу правда Кулявлоб местами натянул.))
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14.11.2021 20:51 Відповісти
Беженцев Путлер разрешил оставить на РАБссии...с лопаты блинов навезут...а пустые полки магазинов на Дальнем Востоке спасуть быдло от смерти ...,Кстати...Китайская экономика летит в тар тара ры...китайцы опустошают магазины под ноль...Сидзиньпинь предупредил...БУДЕТ трудно....
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14.11.2021 20:54 Відповісти
Смартфони в обмін на продовольство...
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14.11.2021 20:59 Відповісти
8% рост ВВП непохоже что экономика летит вниз.
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14.11.2021 21:16 Відповісти
Коронавирус дал рост)))Депил ты пля...
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14.11.2021 21:18 Відповісти
Ну, прямо уж. В этом году ожидают 2,3% роста ВВП.
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14.11.2021 21:45 Відповісти
Якби Лукашенко захотів переправити не легально в Польшу - то він би це і робив тихенько, без зайвого галасу. Але мета інша. Створити для білорусів ворога. як Вова Пу, для подальшого перебування при владі.
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14.11.2021 20:56 Відповісти
3 ноября Синьпинь обратился к китайцам...запастись на зиму продуктами и товарами первой необходимости...,На Дальнем Востоке и в Сибири продукты питания сразу исчезли из продажи....,как то так....Крызаминет папизже...
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14.11.2021 21:03 Відповісти
...гаварят што русскава можна убіть тока пулєй із сала...а за бєларуссов вабщє нічіво нє гаварят...
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14.11.2021 21:10 Відповісти
Бурлит Татария и республика Саха-Якутия,если Майдан начнецца на РАБссии,подянутся удмурты калмыки и прочие Чукчи...,а США признают все республики РАБссии незалежными государствами...во будет Хохма...,130 незалежных РАБссиян а Республика Рюсский Мир БОМЖИ по словам Гослепа США
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14.11.2021 21:12 Відповісти
Несколько месяцев продолжается это бардак и только сейчас задумались, что кацапы вполне могут направить стадо обезьян в Украину...
У вас полно военнослужащих Национальной Гвардии!
И вы били себя в грудь, рассказывая про то что вы создали силы территориальной обороны!
Дл сил территориальной обороны, охрана границы стала бы своеобразными ученьями.
А для бездельников из НГ, это стало бы нормальной работой.
PS
Когда надо отжать несколько гектаров леса, то капитальный забор общей длинной в полкилометра, может появиться за ночь...
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14.11.2021 21:12 Відповісти
ТР существует только на бумаге у хенералов
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14.11.2021 22:25 Відповісти
НГ есть не только на бумаге.
Можно конечно стоять живой стеной вокруг дачи зеленского, целым полком искать мифического киллера для расследования фейкового покушения ну или с большими понтами и в полной прохаживаться по Крещатику.
Но можно и полезными вещами заняться.
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15.11.2021 17:40 Відповісти
я про тероборону, а не НГ? При чём тут вообще НГ?
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15.11.2021 19:04 Відповісти
При том, что территориальная оборона может и на бумаге, но НГ вполне существует.
И вместо того, что бы выполнять функции лакеев, могли бы заняться работой.
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15.11.2021 19:14 Відповісти
Нездорова думка ! Дешевше вибрать людей розумних, щоб не загороди ліпили, а домовлялися! Ну шо з теперішньою технікою загорнути ВАЛ і перехати всім кому треба! Чи той вал захистить? Краще "Стугни" наробити та "Нептуни", F-35(16) накупити... То буде реальний ЗАХИСТ, як в Ізраелі чи в Азербайджані (всі бачили)! А то все болтовня злочинна! Думали що після Небесної Сотні не крастимуть, а бач .....крадуть ще більше паразити, які нужника не збудували на виробництві!
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14.11.2021 21:13 Відповісти
Так після небесної сотні не треба було вибирати ЗЕлених маріонеток Коломойського, які притягнули назад чиновників януковоща.

Вас попереджали що ЗЕ- то замаскована контрреволюція. Та ви дивились відосики і повторювали байки про баригу і апшори ліпицькох хвабрики...
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14.11.2021 21:28 Відповісти
Земан бывший президент Чехии после выборов признал..мы больше не мацкальское быдло...Слава Чехии!!!
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14.11.2021 21:15 Відповісти
Через 2 роки головним буде списочок усіх призначень на керівні посади держустанов до заступника начальника відділу включно.
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14.11.2021 21:17 Відповісти
Бывший Премьер Чехии Бабиш может сесть в тюрягу за сотрудничество с Путлерской РАБссией...,вот это номер...
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14.11.2021 21:19 Відповісти
Давайте швидше бо доведеться стримувати нелегалів уже на "Змійових валах".

Біля московії і білорусі треба справжній "ліміс" за Римським зразком зробити. А краще льодову стіну
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14.11.2021 21:25 Відповісти
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14.11.2021 21:44 Відповісти
Предлагаю высадить на границе с Беларусю миллиард зеленых деревьев от осла оманского,никакая падла не пролезет,сквозь такие хащи,а чтоб наверняка ,запустить туда зелёных волков во главе с навиженной верещук с зонтиком...
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14.11.2021 21:53 Відповісти
Пока петух в одно место не клюнул, даже не шевелились, хотя воюем восьмой год, по сути с Россией, а всем известно, что Беларусь её сателлит.
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14.11.2021 22:23 Відповісти
Я уже говорил: просто надо поставить на границу бывших беркутов и сказать им: "Никто ничего не видит, приказ - не допустить никого, методы выбираете сами". И уже через месяц все бабаи будут обходить Украину десятой дорогой
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14.11.2021 22:48 Відповісти
*Стратегически на два года...*---в то время, когда космические корабли бороздят просторы мирового океана.........
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14.11.2021 22:55 Відповісти
Да кстаті, а де оці всі сміхуни зі стіни Яценюка? Тепер не так смішно?
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14.11.2021 23:25 Відповісти
Це ж неможливо,красти і Стіну будувати.Нереальний проєкт.Доказано яценюком.
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15.11.2021 07:14 Відповісти
Барыги и лицедеи у власти!
- Окопы и блиндажи постройте на Донбассе.
- Больницы и госпиталя оборудуйте всем необходимым.
А мигранты из своей жопы в нашу жопу не побегут - нет смысла бежать из Освенцима в Бухенвальд. Устроили только спектакль с шухером на границе, чтобы отвлечь от своих гешефтов и обосранных памперсов из-за Донбаса.
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15.11.2021 08:18 Відповісти
Верну дебилов в их детство, когда они не слушали умных людей и не читали хороших книжек.
Из классики:
Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях?
Я бы кушал ночью - это раз.
Спал бы днем - это два.
Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа «Алиготе» - три.
И только с пьяными женщинами разговаривал - четыре.
Я б работал, когда хочется - шесть.
И часы бы перебил - семь.
И детей бы узаконил, и наелся устриц, и в Париж на минутку и обратно - восемь.
И в деревню на подводе с сеном и девками - семь.
И обратно быстро на машине - девять.
И спать - десять, одиннадцать, двенадцать.
(Ну с этим наши успешные уже справились и видать дальше и не читали)
Скорой помощи рыло набить, чтоб начеку и почутче. В корне почутче. И наших всех реанимировать, а то скучно, а гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов - это десять.

Борьбу с пьянством прекратить, тем более, что это не борьба, и это не результат.
Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли - забором и дырки, как положено, черт с ними, пусть видят, что здесь, и как здесь весело - это сто одиннадцать.

Дебилы зеленые - читайте книжки, там про всех и для всех написано! А то они только свои посты в фэйсбуке читают и изучают прайсы развлечений.
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15.11.2021 08:31 Відповісти
Слава Украине, стену между Россией и Украиной вы уже выкопали. Беларусь на очереди.
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15.11.2021 09:24 Відповісти
Стратегічна ціль на наступні два роки це зрозуміти куди тікати, коли вони програють вибори і почнуться суди та посадки, а хтось буде пропадати просто так.

З заходу екстрадують, вихід один - росія.
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15.11.2021 18:06 Відповісти
 
 