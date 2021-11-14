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Уряд України має спрямувати кошти єврооблігацій на погашення боргу перед ВДЕ, інакше це буде шахрайством, - президент VR Capital Group Дейтц

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд України має спрямувати кошти єврооблігацій на погашення боргу перед ВДЕ, інакше це буде шахрайством, - президент VR Capital Group Дейтц

Якщо виручені за рахунок випуску єврооблігацій кошти не будуть спрямовані на погашення боргу перед інвесторами у відновлювані джерела енергії, це буде шахрайством з боку українського уряду.

Про це у коментарі виданню "Главком" повідомив Річард Дейтц, американський інвестор і президент VR Capital Group - одного із найбільших західних інвесторів на українському ринку облігацій, а також власник Elementum Energy, найбільшого західного інвестора в український сектор ВДЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього десять днів тому "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки, щоб випустити облігації з українською державною гарантією, наданою спеціально для вирішення платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики… Якщо виручені кошти не будуть використовуватися для цілей, передбачених контрактом та законом, це буде представляти собою відкрите та кричуще шахрайство з боку уряду України на фінансових ринках", - повідомив Дейтц.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада уряд заблокував виплату 19,3 млрд гривень боргу інвесторам в "зелену" енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості "зелених" єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄБРР може припинити роботу в Україні через блокування Кабміном виплати боргу інвесторам в "зелену" енергетику, - Аслунд

За твердженням директора держпідприємства "Гарантований покупець", уряд намагався незаконно вплинути на розподіл цих коштів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
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Шахрайство - краденые $40 млн от Бени на оффшорах Косоворотьки.
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14.11.2021 22:27
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14.11.2021 22:28
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14.11.2021 22:27
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Це "зелені" інвестори грабують б'юджет великим крадівництвом? 😮 Це трохи інші - зелені "інвестори". Лапки не там ставити треба. Тепер про Крим. До 2014 року Крим входив д складу України і тепер він є українським. Сперечатися не будете? Інвестиції від урядові гарантії давалися? Уряди були українські? Віддавати треба? Чи в вважаєте, якщо пювзяли кредит а Україні і виїхали в Польщу, то віддавати не треба? Про Петра. Який саме стосунок Перютро має до зеленої енергетики? Конкретно. З пруфами. З методички пруфи тулити не треба. І твій "мудрий" Зєлєнскій пообіцяв прогнутися під зелену енергетику так, як до нього не прогинався жоден з президентів. І останнє. Тут ведеться мова не про зелену енергетику, а про шахрайство уряду Зєлєнского. Це коли просиг гроші на конкретно зелену енергетику, а не на дороги, отримуєш ці гроші і иратиш хрен знає на що. Так роблять шахраї, алкоголік і наркомани - просять на хліб, а витрачають на бухло/наркотики. Таким грошей туп не дають. Крапка.
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15.11.2021 08:09 Відповісти
Витягую величезну пруфу.
Коли Росія збройно захватила Крим - вона взяла на себе всі зобовязання по його утриманню. ВСІ.
Тому "жму руку и целую" + плачу борги Росії = це треба бути нереально цинічним і просто ненавидіти все українське...

Пруф такий - Україна платить борги Росії поки є мудрий Гетьман. А для простих людей, таких як Зеленський це чомусь не зрозуміло!
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15.11.2021 09:34 Відповісти
Ти Женевську конвенцію, на яку тут спираєшся, добре читав? 😁 А право міжнародне тобі відоме? 😊Окупант бере на себе зобов'язання по утриманню населення на захоплених територіях. А інвестиції захищені міжнародним правом. І у будь-якому випадку повертаються інвесторам. Гарантом бул не керівництво Криму, а Уряд України. І схема тут проста - Україна звертається у міжнародний суд для стягнення з окупанта всіх збитків. І це вже відбувається. А інвестори звертаються у міжнародний арбітраж по поверненню інвестицій з України. 😊 Якщо ти знаєш інакший шлях, то опиши його тут. Буде цікаво прочитати. 😁
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15.11.2021 09:49 Відповісти
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