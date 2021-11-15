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Новини Політика України
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ВР (11722) Разумков Дмитро (1449) Офіс Президента (1743)

Нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів через участь у "Розумній політиці", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів через участь у

У Верховній Раді деяких нардепів хочуть залякати з боку Офісу Президента і "Слуги народу", намагаючись змусити їх відмовитися від членства в міжфракційному об'єднанні.

Подробиці повідомив в ефірі телеканала "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається з боку представників Офісу Президента, з боку керівництва фракції безпосередньо на людей. Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича". Я думаю, що такі дріб'язкові та низькі дії з боку колишніх колег - це просто аморально. Але для когось мораль є принципом, за яким він живе, а для когось це порожній звук", - зазначив політик.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Більшість не дала необхідної для звільнення спікера кількості голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія твердить, що "слуги" не збираються забирати у Разумкова мандат

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що рішення про позбавлення Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії.

5 листопада Разумков створив нове міжфракційне об'єднання депутатів "Розумна політика". За його словами, членами об'єднання стануть 25 парламентаріїв.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+25
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14.11.2021 23:09
+20
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15.11.2021 02:01
+17
"І дятли дзЬОбають , падлюки!"
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14.11.2021 23:15
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Так як наш "мудрий нарід" любить мучеників, то почали вже зараз готувати нового кандидата на пост президента.
І що саме паскудне- "піпл зхаває".
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15.11.2021 07:15 Відповісти
разумков такое же дерьмо как и зеленский. Только гораздо умнее и изворотливее. А то что его из стада то ли выгнали, то ли он сам свалил, говорит только о том что Зе-пароход идет ко дну.. Совсем скоро и Разумков тоже будет своим бывшим однопартийцам палец показывать
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15.11.2021 07:17 Відповісти
про палец это ++++++++++++ этот палец зельцу прилетел не из опожопных рыгов . не из ЕС или голоса не от жюльки ..страдалицы.. за народ . палец прилетел от зеленого депутата и это радует --- прозревают потихоньку куда вляпались
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15.11.2021 11:25 Відповісти
Набрали родичей депутатиков на блатные дармоедские госдолжности,конечно их нужно увольнять,такого бардака даже при потрохе не было.
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15.11.2021 07:57 Відповісти
И что характерно, уважаемый моралист Розумков до этого спокойно наблюдал за "кумовством" не испытывая угрызнений совести. А тут прорвало!
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15.11.2021 10:23 Відповісти
ЗаРозумний жалкує.Відігнали від годівлі
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15.11.2021 08:13 Відповісти
""" Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається з боку представників Офісу Президента, з боку керівництва фракції безпосередньо на людей. Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича ".

Выходит,что каждый из дипутатов-дармоедов ПРИВЕЛ,как минимум еще одного дармоеда....Ну нет слов -одни эмоции и без матюка не скажешь. А нет есть не матюк-курвы ВЫ.
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15.11.2021 08:14 Відповісти
очередной неуправляемый кагал... папанька разумковский отвечал за сдачу ядерного оружия, а сынок будет отвечать за сдачу чьих интересов?
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15.11.2021 08:30 Відповісти
То есть родственников пихать во всякие комитеты это морально? А увольнять - аморально.... Да такой-же зелебоб как и вся зеленая сволочь....
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15.11.2021 08:49 Відповісти
Клоуны туда целыми семьями заходят, теперь я знаю почему у нас опять 90-е 😁
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15.11.2021 09:05 Відповісти
Ви хоча б методички читали!!! Муйню пишите!!!!
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15.11.2021 09:54 Відповісти
Ой, а розкажіть, що там в методичках, аж самому цікаво стало
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15.11.2021 11:42 Відповісти
Андрюша твоє міце на параші! І всім твоїм однодумцями.
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15.11.2021 09:53 Відповісти
Чешет по ушам. Иначе бы назвал фамилию, про кого речь

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15.11.2021 10:18 Відповісти
Всё это смешно и противно.
Все це смішно та огидно. Прийшов шут та привів з собою зграю недалеких та безпринципних ділетантів.
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15.11.2021 10:49 Відповісти
Зечеполіни рулять Але скоро прийде Кіт Безиліо
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15.11.2021 11:03 Відповісти
Ці ідіоти самі себе і викрили. Зовсім розум втратили. Давайте, ЗеЧіполіни, запалюйте ЗеОфіс
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15.11.2021 11:05 Відповісти
Родичі при владі - перша відзнака корупції.
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15.11.2021 11:12 Відповісти
цитата - "нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів..."...
Зебобіки, ану прокоментуйТЕ, що це не кумовство у "Слугів"
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15.11.2021 12:39 Відповісти
Сподіваюсь автором слово "класик" було взято в лапки.
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15.11.2021 13:19 Відповісти
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15.11.2021 14:09 Відповісти
Да и правильно делают.Вы зедебилы должны перегрызть друг друга.
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15.11.2021 14:42 Відповісти
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