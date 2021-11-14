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Новини Політика України
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Білорусь (5964) кордон (3075) ДСНС (4456) Крук Сергій (12)

Понад 5,5 тис. рятувальників напоготові у прикордонних із Білоруссю областях, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Понад 5,5 тис. рятувальників напоготові у прикордонних із Білоруссю областях, - ДСНС

Станом на сьогодні в п’яти прикордонних областях в готовності перебувають понад 5500 осіб та 700 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це сказав т.в.о. голови відомства Сергій Крук під час наради щодо додаткових заходів із захисту державного кордону 14 листопада.

За словами Крука, у разі ускладнення оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці кордону службою буде забезпечено: ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги постраждалому населенню, гуманітарне розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, посилення у разі необхідності спроможності пунктів тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби у прийнятті біженців шляхом додаткового розгортання наметів.

"Посилено взаємодію з Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією та Державною міграційною службою щодо спільного виконання завдань в прикордонних з Білоруссю областях. Державна служба України з надзвичайних ситуацій готова до виконання завдань у разі ускладнення оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці кордону", - наголосив він.

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Нагадаємо, у Луцьку 14 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського відбулась нарада з питань додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Секретар РНБО заявив на нараді, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
хорошая новость должна звучать так : Украина срочно закупила 30 000 мешков для трупов "беженцев" на случай их силового прорыва на нашу территорию ! И доведите эту новость до каждой макаки по ту сторону границы ...
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14.11.2021 23:51
+3
мигрантов будут выжигать лазерами с вертолетов, а потом тушить возможные пожары
- что вам не понятно?
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14.11.2021 23:41
+3
Шо ж кацапы так "щемятся" в Украину? Наверное хотят стать удобрением ...
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15.11.2021 00:04
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Кого рятуватимуть?
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14.11.2021 23:37 Відповісти
мигрантов будут выжигать лазерами с вертолетов, а потом тушить возможные пожары
- что вам не понятно?
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14.11.2021 23:41 Відповісти
А причем тут спасатели? Кого спасать?
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14.11.2021 23:41 Відповісти
Чечеточника скинули, теперь ведомством кто хочет управляет. Наверное дснс будут водой сбивать с ног черножопых лукашенковских и ************** зомбаков. Рапортуют "проти зомбі введено ствол Б..."
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15.11.2021 00:35 Відповісти
" прийнятті біженців шляхом додаткового розгортання наметів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3299425 Шо це ви надумали , ублюдки зелені ???
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14.11.2021 23:43 Відповісти
я вот подумал что это нормально, когда в палатках зимой в лесу..
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14.11.2021 23:51 Відповісти
Так ведь палатки ДСНС не холодные
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14.11.2021 23:58 Відповісти
бред причем тут МЧС ....НГ пусть отрабатывает и у кого там еще носки по 400 грн за пару тоже на границу
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14.11.2021 23:47 Відповісти
хорошая новость должна звучать так : Украина срочно закупила 30 000 мешков для трупов "беженцев" на случай их силового прорыва на нашу территорию ! И доведите эту новость до каждой макаки по ту сторону границы ...
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14.11.2021 23:51 Відповісти
Дебилы зеленые,подумайте как своих мигрантов удержать на Украине,там не настолько идиоты.чтоб в Украину щимится
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14.11.2021 23:57 Відповісти
Шо ж кацапы так "щемятся" в Украину? Наверное хотят стать удобрением ...
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15.11.2021 00:04 Відповісти
Ох и зебилы, ещё бы воспитателей детских садов подготовили.
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15.11.2021 00:03 Відповісти
У воспитателей детсада нет тёплых палаток и они не могут обеспечить и развернуть лагерь для приема . Теперь понятно?
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15.11.2021 00:44 Відповісти
Не мають куди кошти тратити.
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15.11.2021 00:29 Відповісти
Який жах - Костянтин Єлисєєв у Березовця на прграмі ВЕЛИКІ НОВИНИ підвтвердив про м"яко сказати здивування західних партнерів , коли влада ОПУ заперечувала інфу з інформацій США та НАТО про загрози на кордоні, про справді велику стурбованнісь їх тим що в ОПУ працюють зрадники (ЗАЯВА ДЕПУТАТКИ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ ЦЕ ПІДТВЕРДИЛА) ...
ПРО ТЕ, ЩО ВОНИ ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ОБГОВОРЮВАТИ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ З ПОРОШЕНКОМ , він на сдідуючому тижні відвідає важливі форуми у Німеччіні та Канаді, де будуть прямі зустрічі з військовими та політиками США та НАТО ,,,
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15.11.2021 00:35 Відповісти
Нужны не спасатели ,а пулеметчики с полным запасом патронов .
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15.11.2021 01:24 Відповісти
... и пулемётчицы!
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15.11.2021 06:05 Відповісти
Зря, афганцы и иракцы могут подумать что в Украине есть что охранять.
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15.11.2021 02:36 Відповісти
Ни шагу назад!
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15.11.2021 06:04 Відповісти
При Порошенко у каждого украинца по два раба было.... а теперь будут выдавать только маслин на передержку, которых мало того что кормить надо, так еще ковер покупать надо, что бы оно голову об пол не повредило
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15.11.2021 07:22 Відповісти
 
 