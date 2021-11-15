Режим Лукашенка спричинив міграційну кризу, щоб відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною, - Блінкен
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Мета влаштованої Білоруссю міграційної кризи - відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною.
Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держдепу США.
"Держсекретар Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед цинічною експлуатацією вразливих мігрантів режимом Лукашенка. Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат та спрямовані на те, щоб відволікти від дій Росії на кордоні з Україною", - мовиться в повідомленні.
Зауважується, що Блінкен і Рау засудили використання мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених Заходом, - порушення прав людини та основних свобод білоруського народу.
Держсекретар США також висловив подяку Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.
Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.
Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною.
В розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.
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Безперечно, він нажив ворогів, насамперед серед олігархії та їх прислужників, особливо тих квазіпатріотичних. І поки-що у них є певні важелі впливу на економіку і електорат. І нейтралізовувати їх нелегко, бо в нинішні часи інвестиції в Україну заходять важче, ніж хотілося б, що відтягує кінець націонал-олігархії, проте процесс пішов. Хочеться сподіватися, що Зеленський з командою встигне зробити його незворотнім.
Міко, коли додому повернешся, як обіцяв твій преЗЕдент?
https://www.youtube.com/watch?v=2LK9fjZi6no
Елисеев о зраде во власти
Что будет? Развал, распад, реки крови, гниение - и уже из кучи навоза на месте рашки покажутся здоровые зелёные ростки. Несколько десятков. В ваших интересах не затягивать.
Не даром Лука так бурно реагирует,шо хто то там шото сказал- "..перекроем транзит газа,..
стратегические бомбардировщики РФ нам помогут.. "
Топорно все,ну а шо-старая школа.
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Она пpошла, как каpавелла по зеленым волнам,
Пpохладным ливнем после жаpкого дня.
Я оглянулся посмотpеть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотpеть, не оглянулся ли я.
Блинкин: Лука, чорт, исползуеться ситуацией.
Лука: Это,я, использую, на зеркало посмотри, упырь
Блинкен: Ах ты, кровосос, ты ещё и оправдываешься
Лука: Сам дурак, вы создали ситуацию
Блинкен: Лука, поганец, изыди сатана
Лука: Сам такой, ирод
...ну, вот ткая геополитика твориться везде и вместо этих персонажей можно вставлять всякие фамилии
А СНБО и президент думкой багатиють.