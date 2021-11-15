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Новини Політика України
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Білорусь (5964) кордон (3075) Польща (5132) Росія (47112) США (14430) Блінкен (935)

Режим Лукашенка спричинив міграційну кризу, щоб відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Режим Лукашенка спричинив міграційну кризу, щоб відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною, - Блінкен

Мета влаштованої Білоруссю міграційної кризи - відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держдепу США.

"Держсекретар Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед цинічною експлуатацією вразливих мігрантів режимом Лукашенка. Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат та спрямовані на те, щоб відволікти від дій Росії на кордоні з Україною", - мовиться в повідомленні.

Зауважується, що Блінкен і Рау засудили використання мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених Заходом, - порушення прав людини та основних свобод білоруського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю, - Монастирський

Держсекретар США також висловив подяку Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

Також читайте: Франція попередила РФ про серйозні наслідки нової агресії проти України

Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

В розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Зебіл, не забувай приймати заспокійливе, бо інакше не доживеш до зарплатні в 4 тис. дол.
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15.11.2021 00:08
+12
Ти взагалі неадекват?! "кризу" влаштував твій 73% преЗЕдент!
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15.11.2021 00:06
+8
Починай брати
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15.11.2021 01:58
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звичайно, це правда, про що говорить Блінкен, ще іміграційна криза це атака на Польшу, Євросоюз і в сухому залишку це білоруська глибока криза... - пуйло й кацапія "стараються" для всих....
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15.11.2021 00:00 Відповісти
Якби Україна за допомоги НАТО взяла під контроль Білорусь, це було б краще для ЄС та НАТО.
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15.11.2021 00:14 Відповісти
Починай брати
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15.11.2021 01:58 Відповісти
Вавочку в голові полікуй, дурнику.
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15.11.2021 03:34 Відповісти
вавочку можно...вовочку нет...это диагноз...
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15.11.2021 08:03 Відповісти
Кота за яйця можеш взяти 🤣
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15.11.2021 10:59 Відповісти
_Блинкен, удод ты паршивый! Эту "кризу" устроил путлер! Мудак ты лживый. А лукашонка - просто его псина. Как и ты.
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15.11.2021 00:05 Відповісти
Ти взагалі неадекват?! "кризу" влаштував твій 73% преЗЕдент!
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15.11.2021 00:06 Відповісти
Цікаво, як це та Зеля спромігся влаштувати міграційну кризу...і хто тут неадекват, якщо ви всі проблему світу ставите в провину тій нещасній Зелі....
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15.11.2021 01:59 Відповісти
Зеленський виявився Президентом на своєму місці. Він нібито не вирізняється особливими дипломатичними чи внутрішньополітичними хитрощами, проте в дуже складний для всієї світової демократії період він зумів не тільки зміцнити Україну, а й підняти її авторитет. А ті стратегічні і НЕПОПУЛЯРНІ речі, на які ніхто не наважувався - зробив лише він. Не думаючи про рейтинги. Масове будівництво і розбудова інфраструктури, земельна ринкова реформа, кримінальні справи проти прокремлівських політпровокаторів, початок нейтралізації впливу олігархії на політику, невпинне технічне зміцнення армії, її кадрова перебудова, взаємодія з НАТО, дуже правильна, конструктивна критика ЄС - це те, що пішло дуже на плюс Україні.
Безперечно, він нажив ворогів, насамперед серед олігархії та їх прислужників, особливо тих квазіпатріотичних. І поки-що у них є певні важелі впливу на економіку і електорат. І нейтралізовувати їх нелегко, бо в нинішні часи інвестиції в Україну заходять важче, ніж хотілося б, що відтягує кінець націонал-олігархії, проте процесс пішов. Хочеться сподіватися, що Зеленський з командою встигне зробити його незворотнім.
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15.11.2021 04:56 Відповісти
А ось і креативчик від нового куратора ;ЗЕ!диджитал; Сірьожі Лєщєнка підоспів.
Міко, коли додому повернешся, як обіцяв твій преЗЕдент?
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15.11.2021 06:14 Відповісти
Этот инвалидом прикидывается.
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15.11.2021 10:00 Відповісти
да что же ты так зло стебёшься з ЗЕнеЛОХА...?\что он тебе хорошего сделал...?)\
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15.11.2021 06:52 Відповісти
Він це серйозно. Куратора замінили, вони тепер ще й не такі дифірамби ;Вєлічайшєму; співатимуть. А то знаєш, Сірьожа- він такий...
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15.11.2021 07:02 Відповісти
МЫСЛИ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ...???? ТЕБЕ БЫ НЕ ПОСТЫ КАК ГОВОРИЛ РУЧЕЧНИК...ТЕБЕ БЫ КНИЖКИ ПИСАТЬ...ОРУЭЛЛ ТЫ НАШ...
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15.11.2021 08:09 Відповісти
Зебіл, не забувай приймати заспокійливе, бо інакше не доживеш до зарплатні в 4 тис. дол.
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15.11.2021 00:08 Відповісти
Зебил на тебя из зеркала глядит - когда ты его бреешь.
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15.11.2021 00:18 Відповісти
Зебіл, ти мене зі своїм перукарем сплутав, будь уважнішим.
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15.11.2021 01:01 Відповісти
Пшёл на! ботинок.
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15.11.2021 01:18 Відповісти
Правильно писать зедебил. Можешь в зеркало глянуть.
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15.11.2021 10:04 Відповісти
Всім кажуть що це війна Московії проти України, але це поверхневий смисл. Справжню логіку визначають фінансисти, а не військові.
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15.11.2021 00:15 Відповісти
Зміст .
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15.11.2021 00:39 Відповісти
Смисловий зміст це каббала і квазісіонізм. Стратегічний зміст це витискання українського населення з південних областей. Тактичний зміст це вєлічіє родіни.
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15.11.2021 01:18 Відповісти
Ну так добре я у цих питаннях не розбираюсь . На думку спадає тільки : нет смысла - немає сенсу .
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15.11.2021 09:03 Відповісти
А що вісім років робили? Заплющували глазкі? А тут, саме головне!!! Внєзапно, на Україну нападають. Бо через бульбашенка лізуть алахакбари.
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15.11.2021 00:18 Відповісти
А кто за тебя зедебил будет ,что то делать? И почему они обязаны ,если твой нелох ничего не делает для защиты страны.Хотел написать своей ,но потом вспомнил ,что она у него в другой части мира.
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15.11.2021 10:22 Відповісти
"Второй фронт"
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15.11.2021 00:19 Відповісти
Режим Лукашенко под руководством ***** вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.
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15.11.2021 00:29 Відповісти
*Зрит в корень*
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15.11.2021 00:32 Відповісти
А ЕРМАК СКАЗАЛ ЧТО ЭТО БАЙКА ІЗ КОМСОМОЛКИ
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15.11.2021 00:37 Відповісти
🔴 ВЕЛИКІ НОВИНИ: Хартія стратегічного партнерства США - Україна / Мігранти на кордоні

https://www.youtube.com/watch?v=2LK9fjZi6no

Елисеев о зраде во власти
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15.11.2021 00:44 Відповісти
Это все из-за травмы полученной Западом из-за Крыма. Навязчивый страх унижения.
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15.11.2021 01:11 Відповісти
Що ж ви так прапора свого стидаєтеся, призвисько ж не приховує справжнього походження московита
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15.11.2021 01:44 Відповісти
О, это легко. Всю Восточную Европу совок удерживал десятилетия. А потом ручки осклизли, и все ушли. В агонии удалось уцепиться в Крым, Приднестровье, Абхазию. Жалкая "сатисфакция" - и НЕ ВЕЧНАЯ. Лапы хаотически дёргаются - а агония знай себе продолжается. И это неотвратимо.
Что будет? Развал, распад, реки крови, гниение - и уже из кучи навоза на месте рашки покажутся здоровые зелёные ростки. Несколько десятков. В ваших интересах не затягивать.
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15.11.2021 05:16 Відповісти
Блинкен либо врет , либо он херовый аналитиг . Это Путин ускоряет таким образом сертификацию СП2 давая шавке лукашенко тявкать по поводу отключения транзита газа . После сертификации и запуска нового газопровода транзит через Украину и Польшу будет прекращен благодаря дебильной политике байденовской админстрации .
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15.11.2021 01:20 Відповісти
что даже с бутылки сможешь встать, чучело лишнехромосомное?
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15.11.2021 02:19 Відповісти
русмартышка, твоего фюрерка зовут *****.
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15.11.2021 02:23 Відповісти
И мне кажется, шо события на польско-беларусской границе больше связаны з сертификацией СП-2.
Не даром Лука так бурно реагирует,шо хто то там шото сказал- "..перекроем транзит газа,..
стратегические бомбардировщики РФ нам помогут.. "
Топорно все,ну а шо-старая школа.
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15.11.2021 05:13 Відповісти
Да плотник,ты конечно и твои зедебилы от предателей дермаков и демченко,конечно умнее и более осведомлены чем гос.секретарь США,
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15.11.2021 10:12 Відповісти
youtu.be/9zjsESdz9uM?t=59
jcczhukovka.com/wp-content/uploads/2018/11/Armija.jpg
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15.11.2021 01:44 Відповісти
Операция "Шлюз" с беженцами разработали в ФСБ РАБссии еще в 2010 году...
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15.11.2021 04:07 Відповісти
Конгресс США почти единогласно проголосует за бешенные санкции против РАБссии,так что Вето Байдена не понадобится...,будете крысы мавзолейные просить Милостыню в виде тушонки Рузвельта и ножек Буша...но вам ее никто не даст....времена Рузвельта давно закончились...крысы позорные...
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15.11.2021 04:14 Відповісти
Только как это поможет нам? Если мы не готовимся к войне,а ждем ,что нас кто то защитит?
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15.11.2021 10:14 Відповісти
... ну и какие далее шаги Вашингтона? Сверхдержавы играют в международные шахматы: с берегов Потомака они плевать хотели на жителей села Маклаудовка... они защищают отнюдь свои, чисто американские интересы
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15.11.2021 05:01 Відповісти
ситуёвину хорошо иллюстрирует одна пэсэнка из социалистического союза:
Она пpошла, как каpавелла по зеленым волнам,
Пpохладным ливнем после жаpкого дня.
Я оглянулся посмотpеть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотpеть, не оглянулся ли я.
Блинкин: Лука, чорт, исползуеться ситуацией.
Лука: Это,я, использую, на зеркало посмотри, упырь
Блинкен: Ах ты, кровосос, ты ещё и оправдываешься
Лука: Сам дурак, вы создали ситуацию
Блинкен: Лука, поганец, изыди сатана
Лука: Сам такой, ирод
...ну, вот ткая геополитика твориться везде и вместо этих персонажей можно вставлять всякие фамилии
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15.11.2021 05:17 Відповісти
Американские интереси совпадают во всем с интересами цивилизованних стран, а вот интереси паРаши, от осознания своей ущербности и тупиковости одни, - создать хаос мире и насрать окружающим, что би в мутной воде половить рибку и продлить свое никчемное существование, потому что чувствуют гебнявие правители, что иначе козлостан очень бистро окажется на свалке историии, как и предидущие образования-совок и рюзь империя.
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15.11.2021 09:06 Відповісти
Экономика Китая летит в пропасть...Видео...https://youtu.be/EEOFFcv1vAI.Сказки комуняцкие закончились острейший дефицит угля и продуктов питания в Китае....повтор кризиса 1958 года...
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15.11.2021 05:21 Відповісти
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15.11.2021 05:58 Відповісти
верю Лукашенко, а тебе не верю
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15.11.2021 06:25 Відповісти
От каких действий? Украинская разведка говорит что никаких действий нет и весь кипешь из-за газетных фейков.
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15.11.2021 07:17 Відповісти
это разведка дермака и демченко от фсб говорит.
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15.11.2021 10:15 Відповісти
Что-то слишком мудрено. Даже для Лукашенко. Антон Блинкин тот еще аналитик.
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15.11.2021 07:48 Відповісти
если всё координируется из Москвы, то тогда всё более, чем логично, ведь Лукашенко еще большая марионетка, чем Зеленский
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15.11.2021 08:48 Відповісти
"Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины." - у цих словах. Блінкееа є відповідь всім зебілам, зеботам, лазті, які ліплять із Зєлєнского українського патріота і державника. Можу закласти я, що самому Зєлєнскому таких слів Блінкен не скаже. Хоча захист суверенітету України - прямий обов'язок президента Зєлєнского, який на себе перебрали США, Велика Британія, Польща, Туреччина саме тому, що Зєлєнскій цього не робить.
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15.11.2021 07:57 Відповісти
Це розуміють навіть за океаном, а наші не помічали і бренхали, що нікого біля кордонів немає і що американці брешуть. То як вам ці дії нашого вічного потерпілого? Чекає своїх?
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15.11.2021 08:53 Відповісти
Якби він не чекав на своїх, то озброював би армію. А він озброює поліцію, щоб досидіти на троні до приходу своїх.
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15.11.2021 09:06 Відповісти
Да ладно? Ведь китайцы важнее 😁😁😁
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15.11.2021 09:00 Відповісти
Це розуміють американці ,британці ,та тільки не керівництво нашоі держави ,свідомо чи від власноі не компетенності ,на жаль.
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15.11.2021 09:01 Відповісти
Все по плану кацарылых.
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15.11.2021 10:17 Відповісти
Це так дійсно!
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15.11.2021 09:02 Відповісти
Уже 600 британских десантников готовы десантироваться в Украине! Обстрелы увеличились в 5 раз!
А СНБО и президент думкой багатиють.
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15.11.2021 11:07 Відповісти
 
 