Окупанти закрили шахти в ОРДЛО, а тепер змушують жителів селищ купувати для опалення вугілля з "копанок", - правозахисники
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До негазифікованих шахтарських селищ в окремих районах Донецької та Луганської областей не постачають побутове паливо.
Про це повідомляє у фейсбуці "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.
"Із початком опалювального сезону в ОРДЛО почалася "вугільна лихоманка". У зв'язку з тим, що більшість селищ та невеликих населених пунктів в ОРДЛО не газифіковано, а велика кількість шахт ОРДЛО у 2020 році була закрита, місцеві жителі змушені купувати вугілля з нелегальних шахт - "копанок". "Підприємці", які займаються нелегальним видобутком вугілля в ОРДЛО, працюють під заступництвом НЗФ "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правозахисників, закрито понад 47 шахт. Ціна на побутове паливо для населення становить від 3,5 до 5 тис. руб. (1,3-1,85 тис. грн) за 1 т вугілля. Ціна залежить від кількості тонн та якості вугілля. Місцеві жителі купують від 3 до 7 т за ціною 3,6 тис. руб. (1,3 тис. грн) за одну тонну. Саме такої кількості вугілля вистачає на зиму, щоб опалювати будинок.
"Коли працювали всі шахти в ОРДЛО (до 2020 року) пенсіонерам, які раніше працювали на шахтах, виділяли вугілля, як забезпечення пільги та відповідно місцеві жителі не так активно купували вугілля. Для НЗФ "ЛНР" та "ДНР" це одна зі схем заробітку на видобутку вугілля (копанки)", - зазначають правозахисники.
Більшість населення у селищах не можуть купити вугілля за 3,6-5 тис. руб. та переходять на дрова.
Будь ласка, зачекайте...
На счет цены отопления, там все очень круто ибо нереально дешево.
НО другой вопрос, что у людей денег даже на это нету.
Не надо ЖАЛЕТЬ ИХ. Придет Украина, зарплаты вырастут и они смогут жить как люди.
При Зеленском цена не изменилась ни на копейку, а вот зарплаты и пенсии выросли.
Это овно началось с 2014 и до 2019 становилось только хуже и хуже.
Когда с экрана винницкий Гройсман просил со слезами на глазах - газа нет и прикрути, многие пошли на помощь государству, в моем окружении больше половины людей либо сделали все энергоэфективным либо перешли на твердотоплевную альтернативу! Лишь бы не газ с России.
Но это вам не цукерню в Липецке на мышь делать, а тут говорить о циничных бандеровцах и агрессор нападет.
80%!
1 из 5 мог себе позволить платить за влажные мечты винницкой команды-успеха.
И кору с деревьев они жрать будут потому, что всю жизнь считали вторым сортом укранцев, занимающихся сельским хозяйством. За все надо платить, даже если денег не ни на что вообще.
А сколько там уголь стоит, вообще не имеет никакого значения.
Газом топить в 2 раза дороже, чем углем.
Электричеством в 2 раза дороже, чем газом.
Пилеты - удовольствие для богатых, уж лучше электричеством.
По нынешним ценам.
На отопление площади 100 квадратов зимой надо от 7 до 10 тыс грн, так было и за однотурового ригионала. Вот только зарплату в небольшом городе или даже селе в 10 тыс пойди поищи, а это только на тепло! Еще есть вода, интернет, свет...ну и покушать, одеться, детей в школу...
Но цукерники не видят очевидного, им бы гей-гей "циничные бандеры"
Куб газа 9,00 грн. (сейчас пишут 10 кВт, лет 5 назад писали 8 кВт. Реально, 8 кВт это российский газ. Украинский 6-7.) Пускай будет 8 кВт. КПД котла (очень хорошего) 90%. Цена 1,00 грн./кВт. (Но это очень оптимистично - если газ нормальный, давление нормальное, котел новый,дорогой и качественный и работает не на полную мощность).
Электро. КПД котла 100% - 0,84 грн/кВт. (Ночной тариф). 1,68 грн. Дневной тариф. В среднем, при минимуме оборудования, потребление день/ночь 2/1. В среднем цена 1 кВт с учётом пропорции потребления - 1,4 грн./кВт. Если поставить теплоаккумулятор - можно не учитывать цену дневного тарифа. Тогда цена будет 0,84грн./кВт.
Дрова (расчеты делал - смотрите ниже), при КПД котла 80% - 0,64 грн./кВт (цена дров зависит от региона, много лишних телодвижений и необходимость держать запас на 2 года. Если использовать дрова без сушки хотя бы год - цена кВт в 2 раза выше). КПД котла указан очень высокий. Его можна достичь если использовать дорогой котел, дорогой дымоход, теплоаккумулятор, компьютерную систему управления. На оборудовании попроще, в режиме тления - КПД будет около 50%, а цена 1,02грн./кВт.
1. Уголь в Украине еще 4 года назад стоил 2,5-4 тыс за 1 тонну. Сейчас эта цена явно выше.
2. Дрова в разных регионах стоят для дуба - 1,2-1,8 тыс за 1 метр куб насыпью либо 2-2,1 за складометр, а складометр высушенный весит около 700 кг. Т.е. 1 тонна дуба будет 2,5-2,7 тыс.
3. Калорийность угля в 1,5 раза выше дуба.
Т.е. даже в ОРДЛО люди получают за 1,3 тыс грн, то что в Украине стоит 4-5 тыс сейчас. Разница в 4 раза!
В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!
Нечего их жалеть! В Украине людям такой шары нету!
В статье дичь на дичи...Не ужели так трудно зайти на любой интернет ресурс и посмотреть цену угля в Украине, либо цену даже дров...сравнить их по эффективности и начать писать.
Но дело не в шахте, а дело в конечной цене продукта на рынке.
По цене в 1300 грн на отопление углем стоит перевести почти все государственные учреждения, включая садики и школы - это раз в 3-4 будет дешевле газа
Теперь о черных лесорубах - есть цены на закупку древесины у лесничеств, цена 1 кубометра под дрова реально очень низкая 300-500 грн, в то время когда их порубишь и продашь - будет 2,1-2,500. Там еще есть доставка и работа над рубкой и резкой, вот только где 300, а где 2500...Зачем при таких обстоятельствах делать это в черную?)
Пенсионный фонд и так далее, но в копанках все делается вручну и мешками выносят его...а в шахтах механизировано. производительность может раз в 50 выше.
"Если не в курсе, так многие садики и школы ПГТ Украины на твердотопливном отоплении - это и уголь, и дрова, и тырса." - И? Так давай переведём всё на уголь из копанок и пижженую древесину, выгодо-жешь?
"но в копанках все делается вручну и мешками выносят его" - угу, я так понимаю страшно невыгодное дело?
Выносить уголь из копанки вручную - как садить картошку под лопату.
Все вроде прибыльное, но сколько картошки способен посадить так человек? Соток 50 в году и не больше, пускай у него будет очень большущий урожай и получится 400-500 кг картошки с сотки, т.е. 50х0,5=25 тон картошки - поверь, это реально очень много.
Когда решишь ее продать, то ее купят по 2 грн за кг ибо в Киеве ее цена на оптовых базах 5-6 грн.
Если все продашь, а не только крупную по 2 грн - повезло!
Т.е. 1 работяга за 1 год работая на износ вынесет максимум с огорода 50 тыс грн либо 4 тыс грн в месяц!
Вот реальный доход 4 тыс. Без преукрашений! А если еще отнять посадковый материалл + добавить неурожайный год + средства от вредителей + аренда земли + возможный полив, когда засуха - то и 4 тыс не будет, а куда меньше.
Кто на это согласится? А таких людей по селам много и даже за эти деньги люди горбатятся и спасибо говорят, когда они что-то заработают.
Далее, мы ведь себестоимость добычи считаем? ТБ, нахер, условия труда нахер, социальная сфера/отпуска/больничные - нахер. Уже понятнее почему с копанок дешевле? Добавлю - зольность, пустая порода, фракционный состав - тоже нахер
Вывод - сначала ты топишь что - "Ясное дело, что в госшахтах цены должны быть существенно ниже ибо обороты больше.
Но дело не в шахте, а дело в конечной цене продукта на рынке." и тут-же жалуешься - "
Кто на это согласится? А таких людей по селам много и даже за эти деньги люди горбатятся и спасибо говорят, когда они что-то заработают."
Машина дров - максимум 8 складометров метровки (обычно 7).
1 складометр сухого дуба 720 кг.
Соответственно, в машине дров - до 5760 кг.
Энергетическая ценность 1 кг сухого дуба (это значит, что его ещё нужно сушить не менее года) 3.2 кВт.
Соответственно, в машине дров, максимум - 18432 кВт.
Цена машины дров в регионе где много леса - от 8000,00 до 12000,00 грн. (Цена в степях донецка будет значительно больше).
К этой цене нужно добавить распил и колку, а это ещё 1500,00.
Килограм антрацита 7,8 кВт. Тонна - 7800 кВт.
Цена 1 кВт угля, при цене 1300,00 грн. За тонну - 0,16 грн.
Цена 1 кВт дров (при минимальной цене 8000,00 + 1500,00) - 0,52 грн.
3 тоны х 1300 грн = 3900 грн и это за 6 месяцев отопления
Это же не для квартиры цена, а для дома...а там расход куда выше.
650 грн в месяц за отопление - ДОРОГО:????????
ЖУРНАЛИСТЫ АУУУУУ...в школе математика была?
Как в песне их земляка «И вееечнаяяяя веееснааа»
Донецк. Ноябрь 2021
Редакция сайта вместо того, чтоб банить всех направо либо на лево, - разобралась бы с уровнем адекватности журналистов.
Минус минимум 1000 уходит на уплату коммунальных услуг.
Каждую неделю на продукты повышаются цены.
Относительно неплохо чувствуют те кто получает еще и украинскую.
Ощадбанк давно бы мог заблокировать перевод пенсионных денег с карты на карту, но никто как видно не хочет этого делать.
"шахтерский мир - это копанки
плюс дибилизация
двух областей"
"Население Донбасса таково, что если ***** ворвется в их дом, переломает мебель, изобъет в кровь хозяина, изнасилует на его глазах жену и дочь, а напоследок насрет в кастрюлю с борщом, они только скажут - во дает НАШ Вован, во зажигает пацан!"
"У нас в Донбассе в Путина почему-то влюблены поголовно женщины постклимактерического периода. Не знаю уж какие сладкие мечтания он им навевает, но это так. Может исчезновение социальных программ их вернет в реальность. И еще - эта патологическая женская ненависть к ЮВТ... Такая ревность и зависть, что молоко у коров в вымени киснет. Как будто Юлия Владимировна всех мужиков скопом из семей увела!"
їхніх методичок, бо свого розуму нема.
Лидер партии "Движение новых сил" бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины в 2019 году лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
"Мы помним 2008 год. Грузия помнит. И хочу поблагодарить Юлию Тимошенко за то, что ее правительство тогда прислало нам гуманитарную помощь. Юлия Тимошенко одна из первых, кто приехал в Варшаву поддержать меня, после того как меня незаконно лишили гражданства", - сказал бывший президент Грузии.
Также Саакашвили заявил, что верит в Тимошенко, в частности в то, что она "сможет выгнать банду Порошенко".
В то же время экс-председатель Одесской ОГА сказал, что не согласен с теми, кто говорит: "Пусть кто-угодно станет президентом Украины, только бы не Юля".
А що, ЮТ в 2008 році верховним головнокомандуючим була, чи призначала міністра оборони та закордонних справ? Чи пересидентом і главковерхом все ж був кум Порошенка дядько Віть Ющ-Дрищ?
Уголь просто забыли купить" - депутат о причине кризиса на украинских ТЭС
Сравнивать надо с зарплатами и возможностью купить, так как если просто по ценам, то в Украине контрабандный уголек из ОРДЛО - 7-8 тысяч гривен за тонну, что как-бы существенно выше.