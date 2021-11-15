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опалення (347) вугілля (621) ОРДЛО (299)

Окупанти закрили шахти в ОРДЛО, а тепер змушують жителів селищ купувати для опалення вугілля з "копанок", - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти закрили шахти в ОРДЛО, а тепер змушують жителів селищ купувати для опалення вугілля з

До негазифікованих шахтарських селищ в окремих районах Донецької та Луганської областей не постачають побутове паливо.

Про це повідомляє у фейсбуці "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.

"Із початком опалювального сезону в ОРДЛО почалася "вугільна лихоманка". У зв'язку з тим, що більшість селищ та невеликих населених пунктів в ОРДЛО не газифіковано, а велика кількість шахт ОРДЛО у 2020 році була закрита, місцеві жителі змушені купувати вугілля з нелегальних шахт - "копанок". "Підприємці", які займаються нелегальним видобутком вугілля в ОРДЛО, працюють під заступництвом НЗФ "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, закрито понад 47 шахт. Ціна на побутове паливо для населення становить від 3,5 до 5 тис. руб. (1,3-1,85 тис. грн) за 1 т вугілля. Ціна залежить від кількості тонн та якості вугілля. Місцеві жителі купують від 3 до 7 т за ціною 3,6 тис. руб. (1,3 тис. грн) за одну тонну. Саме такої кількості вугілля вистачає на зиму, щоб опалювати будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям прифронтових територій на Донбасі збільшать розмір субсидії, - Верещук

"Коли працювали всі шахти в ОРДЛО (до 2020 року) пенсіонерам, які раніше працювали на шахтах, виділяли вугілля, як забезпечення пільги та відповідно місцеві жителі не так активно купували вугілля. Для НЗФ "ЛНР" та "ДНР" це одна зі схем заробітку на видобутку вугілля (копанки)", - зазначають правозахисники.

Більшість населення у селищах не можуть купити вугілля за 3,6-5 тис. руб. та переходять на дрова.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
Слезы мешают мне гаварить...
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15.11.2021 01:03
+11
Как люди они никогда не жили и никогда жить не будут.
И кору с деревьев они жрать будут потому, что всю жизнь считали вторым сортом укранцев, занимающихся сельским хозяйством. За все надо платить, даже если денег не ни на что вообще.
А сколько там уголь стоит, вообще не имеет никакого значения.
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15.11.2021 07:02
+9
А рядышком с ДМ «Юность» прохаживается чугунный Йоська Кобзон и восхищается жителями Лугандона ПРОСРАВШИМИ ВСЁ.

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15.11.2021 07:00
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Слезы мешают мне гаварить...
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15.11.2021 01:03 Відповісти
Так протри глаза и посмотри на реальность. В Украине с 2014 года не было угля и близко по 1300, был по 2500 именно в 2014 г!

На счет цены отопления, там все очень круто ибо нереально дешево.
НО другой вопрос, что у людей денег даже на это нету.

Не надо ЖАЛЕТЬ ИХ. Придет Украина, зарплаты вырастут и они смогут жить как люди.
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15.11.2021 01:52 Відповісти
Когда же люди перестанут думать совковым мышлением - что круто это колбаса по 2.20, то есть чтобы отопление дешевое было.
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15.11.2021 03:57 Відповісти
Совок из совка может уехать только в рай по дороге, которую заметает метель ядерным пеплом.
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15.11.2021 07:06 Відповісти
При чем здесь совок, если в пример приводится реальность. Сейчас нет в Украине угля ни за 1300, ни даже за 2000 и большинство людей с котлами и печами, которые могут топить углем имели бы такую цену за радость. На олх продают по селам остатки угля, который лежит еще со времен СССР и 1000 раз промыт дождями и не уголь скорее он вовсе в 3 раза дороже этой цены.
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15.11.2021 07:35 Відповісти
Проблемы избирателей зеленского меня тоже не беспокоят.
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15.11.2021 07:45 Відповісти
Педронул так педронул.
При Зеленском цена не изменилась ни на копейку, а вот зарплаты и пенсии выросли.
Это овно началось с 2014 и до 2019 становилось только хуже и хуже.
Когда с экрана винницкий Гройсман просил со слезами на глазах - газа нет и прикрути, многие пошли на помощь государству, в моем окружении больше половины людей либо сделали все энергоэфективным либо перешли на твердотоплевную альтернативу! Лишь бы не газ с России.
Но это вам не цукерню в Липецке на мышь делать, а тут говорить о циничных бандеровцах и агрессор нападет.
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15.11.2021 09:19 Відповісти
Скажи еще, что при сивочолом не было, когда 80% домохозяйств получали субсидии ибо заплатить не могли за тепло!
80%!
1 из 5 мог себе позволить платить за влажные мечты винницкой команды-успеха.
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15.11.2021 09:30 Відповісти
Какбэ речь шла о шахтёрах и бывших работниках шахт, получавших уголь на халяву, не?
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15.11.2021 08:45 Відповісти
Как люди они никогда не жили и никогда жить не будут.
И кору с деревьев они жрать будут потому, что всю жизнь считали вторым сортом укранцев, занимающихся сельским хозяйством. За все надо платить, даже если денег не ни на что вообще.
А сколько там уголь стоит, вообще не имеет никакого значения.
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15.11.2021 07:02 Відповісти
Что 1300,что 2500, а этот уголь всё равно дотировался из бюджета. то есть из карманов населения. Иллюзия халявы-это методика ещё со времён ссср.
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15.11.2021 08:14 Відповісти
Хорошо говорить о дотациях. Сейчас есть рыночная цена и на рознице уголь в Украине около 4000.
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15.11.2021 09:20 Відповісти
Ну и что?
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15.11.2021 09:42 Відповісти
Вы там поокуратнее в копанках, а то вдруг распятого мальчика откопаете
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15.11.2021 01:18 Відповісти
Вже! Вже трьох відкопали й дівізіон Д30 заодно.
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15.11.2021 08:15 Відповісти
Котёнка
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15.11.2021 08:47 Відповісти
Кармільци України над нами смеялись, теперь мы посмеемся над ними
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15.11.2021 01:20 Відповісти
А что смеяться? В Украине уголь для простых людей в 4 раза дороже будет. ОЛХ проверь или пром.
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15.11.2021 01:48 Відповісти
Альтернатива для котлов стоит не дешевле! Даже дороже.
Газом топить в 2 раза дороже, чем углем.
Электричеством в 2 раза дороже, чем газом.
Пилеты - удовольствие для богатых, уж лучше электричеством.

По нынешним ценам.
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15.11.2021 01:50 Відповісти
У тебя руки из жопи, что ти себе на отопление заработать не можешь или совковой халяви захотел? Так я тебе напомню, что совок из за етой халяви накрился медним тазом в свое время. За все в етом мире приходиться платить. И не надо рассказивать сказки про что где-то есть дешевле. Ти знаешь колько кацапи за комуналку платят, при том что в паРаше газа и нефти хоть сракой ешь?
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15.11.2021 08:34 Відповісти
Если ты живешь в помещении 2х2 и тебе цукерню-рачки пососать дают - это твое личное дело.

На отопление площади 100 квадратов зимой надо от 7 до 10 тыс грн, так было и за однотурового ригионала. Вот только зарплату в небольшом городе или даже селе в 10 тыс пойди поищи, а это только на тепло! Еще есть вода, интернет, свет...ну и покушать, одеться, детей в школу...

Но цукерники не видят очевидного, им бы гей-гей "циничные бандеры"
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15.11.2021 09:24 Відповісти
100 квадратов?! У тебя тем кагал что ли и никто не работает? На хрена заводил если прокормить не можешь ****** безрукий? Ти совок вонючий, хочешь за чужой счет свои сто метров обогревать? Хер тебе на рило! Такого нигде нет и не будет! Знаешь сколько люди платят в Болгарии за отопление, а в паРаше! А в Китае вообще отопления нет зимой и горячей води, воняют по пол года!
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15.11.2021 13:25 Відповісти
Пеллеты - офигенная альтернатива
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15.11.2021 08:55 Відповісти
Цена отопления. Для удобства переводим в кВт.
Куб газа 9,00 грн. (сейчас пишут 10 кВт, лет 5 назад писали 8 кВт. Реально, 8 кВт это российский газ. Украинский 6-7.) Пускай будет 8 кВт. КПД котла (очень хорошего) 90%. Цена 1,00 грн./кВт. (Но это очень оптимистично - если газ нормальный, давление нормальное, котел новый,дорогой и качественный и работает не на полную мощность).

Электро. КПД котла 100% - 0,84 грн/кВт. (Ночной тариф). 1,68 грн. Дневной тариф. В среднем, при минимуме оборудования, потребление день/ночь 2/1. В среднем цена 1 кВт с учётом пропорции потребления - 1,4 грн./кВт. Если поставить теплоаккумулятор - можно не учитывать цену дневного тарифа. Тогда цена будет 0,84грн./кВт.

Дрова (расчеты делал - смотрите ниже), при КПД котла 80% - 0,64 грн./кВт (цена дров зависит от региона, много лишних телодвижений и необходимость держать запас на 2 года. Если использовать дрова без сушки хотя бы год - цена кВт в 2 раза выше). КПД котла указан очень высокий. Его можна достичь если использовать дорогой котел, дорогой дымоход, теплоаккумулятор, компьютерную систему управления. На оборудовании попроще, в режиме тления - КПД будет около 50%, а цена 1,02грн./кВт.
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15.11.2021 23:33 Відповісти
Целое ордло и все викторы Цой
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15.11.2021 01:23 Відповісти
Журналисты не в курсе ибо писать не читать...Статья 100% глупая и ни о чем.
1. Уголь в Украине еще 4 года назад стоил 2,5-4 тыс за 1 тонну. Сейчас эта цена явно выше.
2. Дрова в разных регионах стоят для дуба - 1,2-1,8 тыс за 1 метр куб насыпью либо 2-2,1 за складометр, а складометр высушенный весит около 700 кг. Т.е. 1 тонна дуба будет 2,5-2,7 тыс.
3. Калорийность угля в 1,5 раза выше дуба.

Т.е. даже в ОРДЛО люди получают за 1,3 тыс грн, то что в Украине стоит 4-5 тыс сейчас. Разница в 4 раза!
В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!

Нечего их жалеть! В Украине людям такой шары нету!
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15.11.2021 01:47 Відповісти
На шару, бывает только шаровая молния.
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15.11.2021 02:48 Відповісти
Я не говорю о шаре, говорю, что журналисты минимального образования и скорее всего в универ не ходили, как и в старшие классы школы.

В статье дичь на дичи...Не ужели так трудно зайти на любой интернет ресурс и посмотреть цену угля в Украине, либо цену даже дров...сравнить их по эффективности и начать писать.
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15.11.2021 07:32 Відповісти
Вы таки сравниваете цены копанок и госшахт?
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15.11.2021 09:11 Відповісти
Ясное дело, что в госшахтах цены должны быть существенно ниже ибо обороты больше.
Но дело не в шахте, а дело в конечной цене продукта на рынке.

По цене в 1300 грн на отопление углем стоит перевести почти все государственные учреждения, включая садики и школы - это раз в 3-4 будет дешевле газа
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15.11.2021 09:26 Відповісти
Спасибо, поржал . Я так понимаю, отчисления в пенсионный и соцстрах гос шахт и копанок мы сравнивать не будем? Кстати, вам никто не мешает покупать дрова у чёрных лесорубов в Украине, государственные учреждения, включая садики и школы - переводить на дрова бум?
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15.11.2021 09:41 Відповісти
Если не в курсе, так многие садики и школы ПГТ Украины на твердотопливном отоплении - это и уголь, и дрова, и тырса.
Теперь о черных лесорубах - есть цены на закупку древесины у лесничеств, цена 1 кубометра под дрова реально очень низкая 300-500 грн, в то время когда их порубишь и продашь - будет 2,1-2,500. Там еще есть доставка и работа над рубкой и резкой, вот только где 300, а где 2500...Зачем при таких обстоятельствах делать это в черную?)

Пенсионный фонд и так далее, но в копанках все делается вручну и мешками выносят его...а в шахтах механизировано. производительность может раз в 50 выше.
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15.11.2021 11:13 Відповісти
Черные лесорубы валят норм древесину, а не гнильё санитарной рубки по 300-500грн. Кстати у меня на дачу привозят из Ржищевского лесничества
"Если не в курсе, так многие садики и школы ПГТ Украины на твердотопливном отоплении - это и уголь, и дрова, и тырса." - И? Так давай переведём всё на уголь из копанок и пижженую древесину, выгодо-жешь?
"но в копанках все делается вручну и мешками выносят его" - угу, я так понимаю страшно невыгодное дело?
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15.11.2021 12:13 Відповісти
По ходу вы руками ничего не делали.
Выносить уголь из копанки вручную - как садить картошку под лопату.
Все вроде прибыльное, но сколько картошки способен посадить так человек? Соток 50 в году и не больше, пускай у него будет очень большущий урожай и получится 400-500 кг картошки с сотки, т.е. 50х0,5=25 тон картошки - поверь, это реально очень много.
Когда решишь ее продать, то ее купят по 2 грн за кг ибо в Киеве ее цена на оптовых базах 5-6 грн.
Если все продашь, а не только крупную по 2 грн - повезло!

Т.е. 1 работяга за 1 год работая на износ вынесет максимум с огорода 50 тыс грн либо 4 тыс грн в месяц!

Вот реальный доход 4 тыс. Без преукрашений! А если еще отнять посадковый материалл + добавить неурожайный год + средства от вредителей + аренда земли + возможный полив, когда засуха - то и 4 тыс не будет, а куда меньше.

Кто на это согласится? А таких людей по селам много и даже за эти деньги люди горбатятся и спасибо говорят, когда они что-то заработают.
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15.11.2021 12:48 Відповісти
Походу ты с головой не дружишь. Уголь никто на горбу не носит, используют волокуши/вагонетки, уголь рубят отбойными молотками. Уголь, в отличии от картошки, добывается круглый год. Батя мой из под Марьинки, лапшу мне вешать не надо.
Далее, мы ведь себестоимость добычи считаем? ТБ, нахер, условия труда нахер, социальная сфера/отпуска/больничные - нахер. Уже понятнее почему с копанок дешевле? Добавлю - зольность, пустая порода, фракционный состав - тоже нахер
Вывод - сначала ты топишь что - "Ясное дело, что в госшахтах цены должны быть существенно ниже ибо обороты больше.
Но дело не в шахте, а дело в конечной цене продукта на рынке." и тут-же жалуешься - "
Кто на это согласится? А таких людей по селам много и даже за эти деньги люди горбатятся и спасибо говорят, когда они что-то заработают."
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15.11.2021 13:28 Відповісти
Не согласен с расчетами.
Машина дров - максимум 8 складометров метровки (обычно 7).
1 складометр сухого дуба 720 кг.
Соответственно, в машине дров - до 5760 кг.
Энергетическая ценность 1 кг сухого дуба (это значит, что его ещё нужно сушить не менее года) 3.2 кВт.
Соответственно, в машине дров, максимум - 18432 кВт.
Цена машины дров в регионе где много леса - от 8000,00 до 12000,00 грн. (Цена в степях донецка будет значительно больше).
К этой цене нужно добавить распил и колку, а это ещё 1500,00.

Килограм антрацита 7,8 кВт. Тонна - 7800 кВт.
Цена 1 кВт угля, при цене 1300,00 грн. За тонну - 0,16 грн.
Цена 1 кВт дров (при минимальной цене 8000,00 + 1500,00) - 0,52 грн.
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15.11.2021 22:52 Відповісти
" Місцеві жителі купують від 3 до 7 т за ціною 3,6 тис. руб. (1,3 тис. грн) за одну тонну. Саме такої кількості вугілля вистачає на зиму, щоб опалювати будинок. Джерело: https://censor.net/ua/n3299428"

3 тоны х 1300 грн = 3900 грн и это за 6 месяцев отопления

Это же не для квартиры цена, а для дома...а там расход куда выше.
650 грн в месяц за отопление - ДОРОГО:????????

ЖУРНАЛИСТЫ АУУУУУ...в школе математика была?
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15.11.2021 02:00 Відповісти
Три тони на 6 місяців? Шахтарям давали на рік безкоштовно 5900 кг на рік. Журнашлюхи щось наплутали.
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15.11.2021 05:05 Відповісти
Согласен, что 3т уж очень мало для дома любой площади. Думаю 6-9 т куда реальнее цифры.
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15.11.2021 07:31 Відповісти
Нормально 3 тонны если использовать еще и дрова.
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15.11.2021 08:20 Відповісти
Дрова де брати? Степ навколо
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15.11.2021 11:27 Відповісти
3 тонны мало?!?! Это, в энергетическом эквиваленте 2925 кубов газа (российского, не бодяженного, при нормальном давлении в системе). Это эквивалент 487,5 куба газа в месяц.
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15.11.2021 23:53 Відповісти
Вместо того, чтобы жалеть сепаров, лучше бы своих пожалели.
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15.11.2021 06:46 Відповісти
Зачем им уголь. У них время замерло на 11 мая.
Как в песне их земляка «И вееечнаяяяя веееснааа»

Донецк. Ноябрь 2021

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15.11.2021 06:54 Відповісти
Тепер вже в "копанках" викопують озброєння. А взагалі можна погодитися, що текст відносно вартості вугілля написаний якось по-добкінськи.
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15.11.2021 06:54 Відповісти
Перше ніж порівнювати рівень цін на вугілля ви шановні спробуйте в Донецьку влаштуватись прибиральницею на 3 тис. рублів.
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15.11.2021 07:03 Відповісти
Это статья из раздела, а вон в ДНР хлеб по 5 грн, но люди его себе позволить не могут...
Редакция сайта вместо того, чтоб банить всех направо либо на лево, - разобралась бы с уровнем адекватности журналистов.
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15.11.2021 07:38 Відповісти
Там минимальная пенсия 6500 а с января еще поднимут на 20%
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15.11.2021 08:26 Відповісти
Наглая ложь. Отставной офицер 4500р. Мой родной дядька, вряд ли мне врёт.
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15.11.2021 08:58 Відповісти
нету там никаких 6500 ибо их и в России нету, масса видео в ютубе, где россияне говорят о 3500-3600 рублей (не гривен!) и при их то ценах
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15.11.2021 09:27 Відповісти
Действительно сейчас минимальная около 6500.
Минус минимум 1000 уходит на уплату коммунальных услуг.
Каждую неделю на продукты повышаются цены.

Относительно неплохо чувствуют те кто получает еще и украинскую.
Ощадбанк давно бы мог заблокировать перевод пенсионных денег с карты на карту, но никто как видно не хочет этого делать.
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15.11.2021 10:46 Відповісти
А рядышком с ДМ «Юность» прохаживается чугунный Йоська Кобзон и восхищается жителями Лугандона ПРОСРАВШИМИ ВСЁ.

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15.11.2021 07:00 Відповісти
как говаривал членин, ныне пакойный:
"шахтерский мир - это копанки
плюс дибилизация
двух областей"
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15.11.2021 07:25 Відповісти
Из архивных коментов былых лет.

"Население Донбасса таково, что если ***** ворвется в их дом, переломает мебель, изобъет в кровь хозяина, изнасилует на его глазах жену и дочь, а напоследок насрет в кастрюлю с борщом, они только скажут - во дает НАШ Вован, во зажигает пацан!"

"У нас в Донбассе в Путина почему-то влюблены поголовно женщины постклимактерического периода. Не знаю уж какие сладкие мечтания он им навевает, но это так. Может исчезновение социальных программ их вернет в реальность. И еще - эта патологическая женская ненависть к ЮВТ... Такая ревность и зависть, что молоко у коров в вымени киснет. Как будто Юлия Владимировна всех мужиков скопом из семей увела!"
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15.11.2021 07:44 Відповісти
Эта пять, даже с учетом того, что я совсем не поклонник ЮВТ
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15.11.2021 07:57 Відповісти
Бабйо і Райку Горбачову зжило з світу. Баби да, баби да.
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15.11.2021 08:12 Відповісти
Верить бабе Юли - себя не уважать. Конъектурщица и брехуха - Саакашвили отдыхает . За власть душу продаст
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15.11.2021 08:31 Відповісти
Надивився, наслухався, начитався? Тепер "думаєш" згідно
їхніх методичок, бо свого розуму нема.
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15.11.2021 08:47 Відповісти
Много пафоса, мысли - ноль. Не будет патриот Украины, по каналам "НАШ" и ныне прикрытому 112 постоянно околачиваться. И не разрешил бы ЧФ РФ выйти с Крыма на ворйну с Грузией. И уж точно не стал бы прорывать границу своего государства, ради очередного авантюриста
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15.11.2021 09:00 Відповісти
Фотка реальна, але її виставляння тут таке ж дурне, як і ти сам. Ніколи гаспадін Саака не підтримував ЮВТ. Ти, кацап, це прекрасно знаєш і все рівно пропагандониш.
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15.11.2021 09:07 Відповісти
Жалкий бред жулибота. Даже не хочу тратить время на тебя убогого. У тебя вместо мозга фаршмак. Ты за ЧФ ответь, за Крым, который "слил" вроде Турчинов, но на деле твоя зечка. Да про прорыв расскажи. Кстати, дело за это ЗАВЕДЕНО
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15.11.2021 09:12 Відповісти
Трепло

Лидер партии "Движение новых сил" бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины в 2019 году лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Мы помним 2008 год. Грузия помнит. И хочу поблагодарить Юлию Тимошенко за то, что ее правительство тогда прислало нам гуманитарную помощь. Юлия Тимошенко одна из первых, кто приехал в Варшаву поддержать меня, после того как меня незаконно лишили гражданства", - сказал бывший президент Грузии.

Также Саакашвили заявил, что верит в Тимошенко, в частности в то, что она "сможет выгнать банду Порошенко".

В то же время экс-председатель Одесской ОГА сказал, что не согласен с теми, кто говорит: "Пусть кто-угодно станет президентом Украины, только бы не Юля".
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15.11.2021 09:24 Відповісти
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15.11.2021 09:08 Відповісти
Так твою бахиню встретил Херсон
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15.11.2021 09:15 Відповісти
Ще одне питання. Останнє "ідейному" юлєфобу.
А що, ЮТ в 2008 році верховним головнокомандуючим була, чи призначала міністра оборони та закордонних справ? Чи пересидентом і главковерхом все ж був кум Порошенка дядько Віть Ющ-Дрищ?
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15.11.2021 09:14 Відповісти
Какие вопросы, шушера? ТЯ с тобой не в "отгадай мелодию" играю. Ты, дешевый пустобреХ, сначала мне за границу Украины расскажи. А хотя, что может рассказать отставной козы барабанщик. тема закрыта
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15.11.2021 09:28 Відповісти
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15.11.2021 10:42 Відповісти
А сколько шахт закрыли НЕ оккупанты, за последние 7 лет???? Где уголёк?
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15.11.2021 08:22 Відповісти
А чого ти тут дурні питання задаєш? Питай у хазяїв Дамбаса, які вугільним басейном теперішнього ОРДЛО і не тільки правили безроздільно. Робили що хотіли, вся регіональна влада, включно з начеб-то призначеною з центру, була в їхніх лапах, а центральна влада тільки спостерігала, бо боялась вереску з Дамбаса "шахтьоров сукі аббіжают!". В 90-х Євросоюз виділив шалені мільярди євро для реструктуризації вугільної промисловості Дамбасу. Цими коштами розпоряджались такі "шакхтарі" як недавно склеївший ласти Фімоз Звягільський, Рінатік Ахмєтов та інші домбасюрські "достойники". От і спитай, дурна тьотко в них - "Гдє дєньгі, Зін?" (с)
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15.11.2021 09:04 Відповісти
Само ты дурень.
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15.11.2021 09:49 Відповісти


Уголь просто забыли купить" - депутат о причине кризиса на украинских ТЭС
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15.11.2021 09:36 Відповісти
А на подконтрольной территории не так? Даже у кого был газ массово перешли на дрова и уголь, притом цены намного выше.
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15.11.2021 08:23 Відповісти
Так за це українці повинні сказати "щиро дякуємо" не тільки *****, а і домбасюрським хахлокацапам. Таким, як ти. Ми тут якось викрутимося, а от ви і далі лижіть сраки окупантам та своїм злодюгам-ватажкам. І, головне, вам не треба думати - за вас недофюрер Вован думає.
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15.11.2021 08:52 Відповісти
На шахтах Воркуты работяг не хватает. Поедут "кормильцы" на Севера за 100 штук деревянных пахать и гнус кормить
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15.11.2021 08:25 Відповісти
Там уже не осталось шахт, тоже закрыли давно. Уголь стал не нужен, у них газа полно.
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15.11.2021 09:50 Відповісти
Девушка! Не надо звиздеть - https://www.trud.com/vorkuta/jobs/shaxty/
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15.11.2021 15:26 Відповісти
Та хай хоть кізяками топлять. Мені воно нащо?
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15.11.2021 08:30 Відповісти
Это в благодарность за то, что кричали "путин, введи войка". Умнички
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15.11.2021 08:55 Відповісти
Под свой нос смотрите, типа такая хрень не во всей Украине? Слепые и глухие?
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15.11.2021 09:52 Відповісти
Тут уже правильно писали.
Сравнивать надо с зарплатами и возможностью купить, так как если просто по ценам, то в Украине контрабандный уголек из ОРДЛО - 7-8 тысяч гривен за тонну, что как-бы существенно выше.
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15.11.2021 10:08 Відповісти
 
 