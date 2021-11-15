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Новини За кордоном
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Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 листопада, розширять санкції проти Білорусі. Штрафні заходи буде поширено на авіакомпанії та туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправки мігрантів до кордонів Білорусі з ЄС.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому у неділю, 14 листопада.

За словами голови європейської дипломатії, під санкції - візові заборони та блокування активів - можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до критичної ситуації з мігрантами на кордоні, додав Боррель.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
_Еврослизняки политиканы и пустозвонствующие бюрократы снова будут иммитировать отпор фашистам посредством борьбы с симптомами, но ни в коем случае не с причиной.
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15.11.2021 01:24
+10
Аерофлот - головний виконавець торгівлі рабами.

Санкції вводити треба починаючи з нього.
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15.11.2021 01:24
+6
якщо тільки до білоруських чиновників та підприємств застосують нові санкції; але "забудуть" за аналогічні касапські - то це означатиме, що і надалі ***** потакатимуть.
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15.11.2021 01:37
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Аерофлот - головний виконавець торгівлі рабами.

Санкції вводити треба починаючи з нього.
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15.11.2021 01:24 Відповісти
аэрофлот то так але в европі вже обісрались і навряд чи будуть санкціі адже кацапи наперед попередили що якщо такі будуть то вони прекриїть для европи та сша небо а це катастрофа адже якщо подивитсь на авіатрафік всі майже літаки які летять в азію слідують через Мордор
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15.11.2021 07:12 Відповісти
В Европе обосрались ? Такая методичка сейчас у пригоженской ботвьі? ПНХ !!!
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15.11.2021 07:25 Відповісти
за Крым ввели? летают кацапские самолеты и в симферополь и в европу-

Российские авиакомпании продолжают регулярно летать в оккупированный Крым, а оттуда - в другие страны, включая Евросоюз и США, которые ввели санкции против РФ в связи с аннексией.

Базу самолетов, выполнявших такие рейсы в течение 2018 года, опубликовали организации "Майдан закордонних справ", Институт черноморских стратегических исследований и BSNews.

В частности, самолеты российских компаний Ural Airlines, Rossiya, Aeroflot, Red Wings, Nordwind Airlines, S7 Airlines регулярно летают из симферопольского аэропорта в города Германии, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Венгрии и др. Полный список - по ссылке.

Согласно резолюции генассамблеи ООН от 27 марта 2014-го, воздушное пространство над Крымом закрыто в связи с оккупацией полуострова Россией. Любые полеты туда и оттуда нарушают законы Украины и международные правила.
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15.11.2021 07:42 Відповісти
_Еврослизняки политиканы и пустозвонствующие бюрократы снова будут иммитировать отпор фашистам посредством борьбы с симптомами, но ни в коем случае не с причиной.
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15.11.2021 01:24 Відповісти
якщо тільки до білоруських чиновників та підприємств застосують нові санкції; але "забудуть" за аналогічні касапські - то це означатиме, що і надалі ***** потакатимуть.
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15.11.2021 01:37 Відповісти
Мабуть, це будуть якісь смішні санкції. Відмовтесь від усієї продукції з Білорусі та вимкніть їм платіжну банкову систему. Російські авіокомпанії під санкції, "Аерофлот" у першу чергу! Ваша мистурбованість дістала!
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15.11.2021 01:51 Відповісти
Такого не станеться ніколи тому що бояться замерзнути взимку без російського газу
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15.11.2021 02:42 Відповісти
Тоже нарратив из методички - "замерзнут".
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15.11.2021 07:27 Відповісти
Санкции против Лукашенка делу не помогут, только против его руководителя и стратегического партнёра!
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15.11.2021 01:57 Відповісти
это позор какой то
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15.11.2021 02:07 Відповісти
Відбудуйте зруйноване і дикуни повернуться додому і не повзтимуть рачки до Європи
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15.11.2021 02:40 Відповісти
Було ж сказано, що це курди... а їхня проблема всім відома -- колись Курдистан розділили між собою три країни -- Ірак, Сирія і Туреччина. От вони й незадоволені, втікають до Європи, в Німеччині їх було 2 млн ще 10 років тому, вони вже там хотіли свою автономію...
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15.11.2021 04:16 Відповісти
Курдів - 30 мільонів. В них був момент, десь 15-16 рік: обʼєднати курдські райони ослаблених Іраку та Сирії та наголосити державу. Вони не скористались цим. Нажаль, більше такої нагоди не буде в найближчому майбутньому.
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15.11.2021 04:57 Відповісти
оголосити
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15.11.2021 08:07 Відповісти
Це той же Борель, який активно "боровся", з Північним потоком -2???
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15.11.2021 04:55 Відповісти
А может ПРОСТО ЗАПРЕТИТЬ всем аэропортам в мире прием самолетов этих авмакомпаний, вместо того, чтобы запретить чиновникам Лукашенко въезд в ЕС (типа они туда собрались ехать)
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15.11.2021 05:19 Відповісти
стрічка принесла фоточку лисої ківи
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15.11.2021 06:23 Відповісти
коли бачиш лайки Влащєнкі, Бондарєнкі, запорєбрікових фанатів,опзж-партайгеноссів та родичів, то думаєш, що це передбачувано

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15.11.2021 06:24 Відповісти
але коли бачиш оце, то відчуваєш, як очами струменить кров

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15.11.2021 06:27 Відповісти
Одне тільки питання - нахіба?
Нахіба вона те робить?
Причому, я не про засоси з ківою.
Я про те шо вона навіть не намагається цього приховати.
Воно таке дурне? Чи це якийсь задум?
P.S. Похід на Банкову таки був не просто так
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15.11.2021 06:32 Відповісти
може то бот?
якщо ні, то зашквар
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15.11.2021 07:30 Відповісти
слiдкує за ворогом
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15.11.2021 08:08 Відповісти
судя по всему евротерпилы опять соснут путинского прутня.
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15.11.2021 07:03 Відповісти
Евротерпильі - тоже из методички . ПНХ !!!
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15.11.2021 07:29 Відповісти
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15.11.2021 07:37 Відповісти
А что не так?ведь действительно европа в последнее время импотентна до безобразия. Щас введут санкции ппотив 2 турагенств и 3 белочиновников и все. Сильно это повлияет на агрессивную политику москвы и кремля. Зы: правильно бриты сделали что свалили с этого клуба озабоченных импотентнв
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15.11.2021 09:36 Відповісти
А що перешкодить напливу нелегалів через кордон рашки в Білорусь? "Аерофлот" постарається доставляти їх в РФ.
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15.11.2021 07:12 Відповісти
бачу речення в майбутньому часі
шось мені це нагадує...
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15.11.2021 07:15 Відповісти
Українці їдуть за кордон працювати, працюють чорноробочими за найменші гроші, живуть в бараках.
А лікуватись, чи на пенсію -їдуть до дому.

А от ці біженці далеко не так. Вони отримують майже все, що і місцеві жителі, а інколи навіть більше.
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15.11.2021 08:11 Відповісти
Опять санкции не о чем... Значит их все устраивает, ну и пофигу ))))
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15.11.2021 08:55 Відповісти
То есть против Путина ?????
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15.11.2021 11:32 Відповісти
 
 