Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 листопада, розширять санкції проти Білорусі. Штрафні заходи буде поширено на авіакомпанії та туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправки мігрантів до кордонів Білорусі з ЄС.
Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому у неділю, 14 листопада.
За словами голови європейської дипломатії, під санкції - візові заборони та блокування активів - можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до критичної ситуації з мігрантами на кордоні, додав Боррель.
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Санкції вводити треба починаючи з нього.
Российские авиакомпании продолжают регулярно летать в оккупированный Крым, а оттуда - в другие страны, включая Евросоюз и США, которые ввели санкции против РФ в связи с аннексией.
Базу самолетов, выполнявших такие рейсы в течение 2018 года, опубликовали организации "Майдан закордонних справ", Институт черноморских стратегических исследований и BSNews.
В частности, самолеты российских компаний Ural Airlines, Rossiya, Aeroflot, Red Wings, Nordwind Airlines, S7 Airlines регулярно летают из симферопольского аэропорта в города Германии, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Венгрии и др. Полный список - по ссылке.
Согласно резолюции генассамблеи ООН от 27 марта 2014-го, воздушное пространство над Крымом закрыто в связи с оккупацией полуострова Россией. Любые полеты туда и оттуда нарушают законы Украины и международные правила.
Нахіба вона те робить?
Причому, я не про засоси з ківою.
Я про те шо вона навіть не намагається цього приховати.
Воно таке дурне? Чи це якийсь задум?
P.S. Похід на Банкову таки був не просто так
якщо ні, то зашквар
шось мені це нагадує...
А лікуватись, чи на пенсію -їдуть до дому.
А от ці біженці далеко не так. Вони отримують майже все, що і місцеві жителі, а інколи навіть більше.