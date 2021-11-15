Лікарка Матолінець про поточну хвилю COVID-19: Хворіють більше та важче молоді люди, діти та вагітні
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Минулого тижня до реанімації лікарні швидкої медичної допомоги Львова надійшло одночасно 14 людей. Тільки вісім пережили першу добу.
Про це розповіла BBC Наталія Матолінець, завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Львова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона працювала під час всіх трьох хвиль COVID-19. За її словами, останнім часом пацієнтів привозять менше, однак серед них збільшується частка "важких".
"Лякає те, що все частіше хворіють молоді люди. Під час попередніх хвиль у нас не було жодної смерті від коронавірусу людини до 40 років. Якщо траплялися такі смерті, то ці люди мали якісь супутні важкі хвороби. Зараз хворіють і помирають молоді люди без жодних супутніх патологій. Дельта - це дуже агресивний штам. На жаль, молоді люди зазвичай нехтують своїм здоров'ям, не звертаються вчасно до лікаря. Коли потрапляють до нас, то їхній стан вже вкрай важкий, виражена дихальна недостатність. Вони виснажені тривалою інтоксикацією, тривалою температурою", - повідомила Матолінець.
Вона наголошує, що, хоча у більшості випадків у світі молодь легше переносить COVID-19, молодим людям треба дотримуватися певних рекомендацій під час хвороби: більше пити води, дихати свіжим повітрям, бути під наглядом.
"На жаль, ця Дельта-хвиля виглядає дещо інакше. Хворіють більше та важче молоді люди, діти та вагітні. У нас в реанімації помер молодий хлопець. Це трагедія, тому що він був здоровий та без супутніх проблем, але Дельта-штам в рази агресивніший та "спалив" його легені. Лікарі довго боролися за його життя. Робили все, що могли, але він не вижив. Я була на розтині - це страшна картина. Його легені стали чорними, розсипалися в руках, як пісок. У молодого хлопця фактично не було легень. Ось, що COVID-19 робить з організмом", - поділилася Матолінець.
Також зараз у лікарню потрапляють багато вагітних жінок у важкому стані.
"Нас, лікарів, важко вразити, але те, що відбувається зараз - просто нестерпно. У нас в реанімації немає жодної вакцинованої людини. А всіх цих людей можна було врятувати. Час від часу до нас потрапляють люди з однією чи двома дозами, але лікуються не через COVID-19, а через загострення своїх хвороб. Було кілька випадків підроблених сертифікатів. Вже коли стан ставав критичним, то людина зізнавалася, що вакцинації не було", - розповіла лікарка.
За день у лікарні швидкої медичної допомоги Львова від COVID-19 помирає від трьох до десяти людей. Медикам важко щодня виходити до сімей пацієнтів, щоб повідомити про смерть. Також емоційно виснажує тотальна недовіра українців.
"А сили ми беремо з історій зі щасливим фіналом - минулого року врятували багатодітну маму, дружину священника. Вона була вагітна і мала 100% ураження легень. Це була велика радість для нас всіх, коли вона повернулася додому до дітей. Також вдалося врятувати молодого хлопця, який приїхав з заробітків і захворів. Його привезли непритомним. Він мав тотальне ураження легень, а потім у нього стався інсульт. За кілька тижнів тяжкої боротьби його вдалося повернути до життя. Тепер він час від часу приходить до нас в гості, провідує і надихає", - резюмувала Матолінець.
Будь ласка, зачекайте...
Кето-дієта, здорове харчування та інтервальне голодування.
Їм - що захочу а також коли і скільки захочу
"Голодую " лише на рибалці - коли гарно клює: тоді і їсти не хочеться
За останні 20 років ні разу не хворів простудними захворюваннями - з тих пір як зайнявся зимовою рибалкою!
Здорова кето дієта + періодичне голодання. Детальніше на ютюбі є канал де перекладають відео дієтолога доктора Берга.
- Ага… І оточуючих теж… Особливо, молодих, красивих жінок…
Український часник після китайського - це просто смакота! Цукерочка!
Оце - ДІЄТА!!!
В основному бекон Organico із яйцями )
Ковід - це другий фронт, з іншим ворогом України! Дієвий (нехай тільки на 99%) засіб боротьби з ним - вакцинація! Ті, хто проти вакцинації - вороги і зрадники!
Все.
Та нічого… Добрий хлопчина… З хорошої вакцинованої сім»ї…
сходи уколись и тебя попустит
Лично я против такой безголовой вакцинации
А потом, если врач не віявит противопоказаний - вакцинируйся.
але ольгінській антивакцинаторській падалі на це НАСРАТИ.
Ну,хоч десь Україна на першому місці.
Німеччина - 51077 хворих за добу, рекорд за всю історію
Нідерланди - 12723, рекорд за всю історію
Чехія - 14579, рекорд за всю історію
Великобританія - 39699 (а 21 жовтня - навіть 51719)
Сінгапур - 3481
November 9
Updates
18,988 new cases and 833 new deaths in Ukraine [source]
в той же час
November 11
Updates
50,377 new cases and 223 new deaths in Germany [source]
при тому, що в Німеччині населення в два рази більше,ніж в Україні
В контексті цього, доречі, мене дивує як зелупня повірнює нас з казламордією, накшталт "дивись, кацапів же більше тисячі подохло". А те що кацапів в 3,5 разів більше, а тому відносний показник у нас набагато вище виходить - то зе-математикам не доступно
А тому і Пфайзер не напрацьовуав заздалегіль дуже багато вакцнини, бо не знав результатів випробувань.
И что будет с собственным иммунитетом через пару бустерных доз - это вопрос. Вполне может статься, что без дозы уже и не жилец от малейшей простуды.
Чем-то это все мне напоминает процесс подсадки на наркотик. Первая доза - бесплатно, а потом ...
И второй момент , меня наверное забанят, но может хоть одному человеку поможет. Курение конопли при ковиде, очень в кассу, марихуана резко снижает имууный ответ т вы не получите цитокиновый шторм через неделю - вторая поичина смерти от Ковида.
И сделайте прививк, это лучше чем ужасы реанииации
Хочет, чтобы все вокруг укололись, и он в безопасности сидел неуколотый!