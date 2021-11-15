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Лікарка Матолінець про поточну хвилю COVID-19: Хворіють більше та важче молоді люди, діти та вагітні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Лікарка Матолінець про поточну хвилю COVID-19: Хворіють більше та важче молоді люди, діти та вагітні

Минулого тижня до реанімації лікарні швидкої медичної допомоги Львова надійшло одночасно 14 людей. Тільки вісім пережили першу добу.

Про це розповіла BBC Наталія Матолінець, завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Львова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона працювала під час всіх трьох хвиль COVID-19. За її словами, останнім часом пацієнтів привозять менше, однак серед них збільшується частка "важких".

"Лякає те, що все частіше хворіють молоді люди. Під час попередніх хвиль у нас не було жодної смерті від коронавірусу людини до 40 років. Якщо траплялися такі смерті, то ці люди мали якісь супутні важкі хвороби. Зараз хворіють і помирають молоді люди без жодних супутніх патологій. Дельта - це дуже агресивний штам. На жаль, молоді люди зазвичай нехтують своїм здоров'ям, не звертаються вчасно до лікаря. Коли потрапляють до нас, то їхній стан вже вкрай важкий, виражена дихальна недостатність. Вони виснажені тривалою інтоксикацією, тривалою температурою", - повідомила Матолінець.

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Вона наголошує, що, хоча у більшості випадків у світі молодь легше переносить COVID-19, молодим людям треба дотримуватися певних рекомендацій під час хвороби: більше пити води, дихати свіжим повітрям, бути під наглядом.

"На жаль, ця Дельта-хвиля виглядає дещо інакше. Хворіють більше та важче молоді люди, діти та вагітні. У нас в реанімації помер молодий хлопець. Це трагедія, тому що він був здоровий та без супутніх проблем, але Дельта-штам в рази агресивніший та "спалив" його легені. Лікарі довго боролися за його життя. Робили все, що могли, але він не вижив. Я була на розтині - це страшна картина. Його легені стали чорними, розсипалися в руках, як пісок. У молодого хлопця фактично не було легень. Ось, що COVID-19 робить з організмом", - поділилася Матолінець.

Також зараз у лікарню потрапляють багато вагітних жінок у важкому стані.

"Нас, лікарів, важко вразити, але те, що відбувається зараз - просто нестерпно. У нас в реанімації немає жодної вакцинованої людини. А всіх цих людей можна було врятувати. Час від часу до нас потрапляють люди з однією чи двома дозами, але лікуються не через COVID-19, а через загострення своїх хвороб. Було кілька випадків підроблених сертифікатів. Вже коли стан ставав критичним, то людина зізнавалася, що вакцинації не було", - розповіла лікарка.

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За день у лікарні швидкої медичної допомоги Львова від COVID-19 помирає від трьох до десяти людей. Медикам важко щодня виходити до сімей пацієнтів, щоб повідомити про смерть. Також емоційно виснажує тотальна недовіра українців.

"А сили ми беремо з історій зі щасливим фіналом - минулого року врятували багатодітну маму, дружину священника. Вона була вагітна і мала 100% ураження легень. Це була велика радість для нас всіх, коли вона повернулася додому до дітей. Також вдалося врятувати молодого хлопця, який приїхав з заробітків і захворів. Його привезли непритомним. Він мав тотальне ураження легень, а потім у нього стався інсульт. За кілька тижнів тяжкої боротьби його вдалося повернути до життя. Тепер він час від часу приходить до нас в гості, провідує і надихає", - резюмувала Матолінець.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
вчергове пропоную адмінам і модерам сайту нещадно банити антиваксів аж до деактиву.
Ковід - це другий фронт, з іншим ворогом України! Дієвий (нехай тільки на 99%) засіб боротьби з ним - вакцинація! Ті, хто проти вакцинації - вороги і зрадники!
Все.
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15.11.2021 02:06
+13
Дебилы это те кто без обследования состояния своего организма колят себе экспрементальную вакцину , дебилы это те кто колит эту вакцину даже не заглядывая в медицинскую карту .
Лично я против такой безголовой вакцинации
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15.11.2021 07:22
+7
Я не хворів! Бо носив у публічних місцях маску мив руки приходячи з вулиці і зробив щеплення ще влітку!
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15.11.2021 05:51
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Ля... Грёбаные кетайцы со своей лабораторией
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15.11.2021 02:04 Відповісти
А є хтось крім мене, хто не хворів на ковід?
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15.11.2021 04:32 Відповісти
Я не хворів! Бо носив у публічних місцях маску мив руки приходячи з вулиці і зробив щеплення ще влітку!
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15.11.2021 05:51 Відповісти
За останні 5 років я не пам'ятаю щоб я хворів.
Кето-дієта, здорове харчування та інтервальне голодування.
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15.11.2021 06:05 Відповісти
Що таке "Кето-дієта" - не знаю
Їм - що захочу а також коли і скільки захочу
"Голодую " лише на рибалці - коли гарно клює: тоді і їсти не хочеться
За останні 20 років ні разу не хворів простудними захворюваннями - з тих пір як зайнявся зимовою рибалкою!
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15.11.2021 06:09 Відповісти
Як треба скинути вагу то кето дієта в поміч. Я 5 років тому скинув зі 120 до 70 за півроку
Здорова кето дієта + періодичне голодання. Детальніше на ютюбі є канал де перекладають відео дієтолога доктора Берга.
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15.11.2021 06:13 Відповісти
Знаєш - я при зрості 180 см важу не більше 90 кг (у 60років) Трохи сала на животі є але кілька виходів на зимову рибалку і все "злітає" - від станції до Дніпра близько 5 км пішки (машиною не проїхать)
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15.11.2021 06:38 Відповісти
товстий малюк )
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15.11.2021 06:53 Відповісти
Ні! "Мужчина в расцвете сил"!
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15.11.2021 07:02 Відповісти
Можно и без диет похудеть. Обжираться не надо и двигаться чуть больше, чем обычно.
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15.11.2021 10:51 Відповісти
+ щодня вживаю часник
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15.11.2021 06:09 Відповісти
- Їжте часник… він відганяє всі інфекції…

- Ага… І оточуючих теж… Особливо, молодих, красивих жінок…
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15.11.2021 06:40 Відповісти
Огірок, помідорчик, часник, цибуля, солодкий перець, селера, молода капуста, петрушка, кінза, сік лимону, бальзамічний оцет і оливкова олійка - смакота.
Український часник після китайського - це просто смакота! Цукерочка!
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15.11.2021 06:52 Відповісти
А сало? Я зараз приготував шикарний прикус - на смальці підсмажив злегка дрібно кришену цибулю і натерту на крупну тертку моркву Посолив поперчив Можна використовувать і як приправу до супу а можна в холодному вигляді бутерброди намащуватьОсобливо шикарно їх їсти на морозі - на льоду Тоді я ще туди додаю і пластинки часнику а буває - ще й кружечки копченої ковбаси
Оце - ДІЄТА!!!
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15.11.2021 06:58 Відповісти
Сало зараз їм рідко. Там багато омега - 6 жирних кислот. Віддаю перевагу омега-3
В основному бекон Organico із яйцями )
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15.11.2021 07:12 Відповісти
"Кожному - своє"!
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15.11.2021 07:18 Відповісти
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15.11.2021 07:24 Відповісти
Я не хворіла. Мама та сестра не хворіли.
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15.11.2021 06:55 Відповісти
вчергове пропоную адмінам і модерам сайту нещадно банити антиваксів аж до деактиву.
Ковід - це другий фронт, з іншим ворогом України! Дієвий (нехай тільки на 99%) засіб боротьби з ним - вакцинація! Ті, хто проти вакцинації - вороги і зрадники!
Все.
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15.11.2021 02:06 Відповісти
Вони не вороги, а просто дебіли. І якщо їх банити, то ще більше увірують в теорію змови))
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15.11.2021 02:32 Відповісти
Среди антиваксеров на форуме есть и дебилы, и враги, пачкающие на Цезоре осознанно и системно. Если присутствие идиотов на форуме "оживляет" его, то на ковидных темах желательно банить любого "сомневающегося", или труса (который боится уколов), или того кто не понимает слов "ответственность гражданина перед обществом". Эти темы не относятся к свободе слова, в них не место теориям "чипирования" и "человеческих мутаций".
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15.11.2021 02:52 Відповісти
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15.11.2021 04:29 Відповісти
Психікою антивакцинаторів заволодів вірус, який через вакцинування може померти і тому наказує тілу жертви проводити антивакцинаторську пропаганду і не вакцинуватися самому.
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15.11.2021 05:47 Відповісти
Ну і як Вам ваш новий зять?
Та нічогоДобрий хлопчинаЗ хорошої вакцинованої сім»ї
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15.11.2021 05:50 Відповісти
та боже мой

сходи уколись и тебя попустит
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15.11.2021 11:40 Відповісти
Некоторые персонажи на форуме уже с Богом разговаривают
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15.11.2021 12:54 Відповісти
Дебилы это те кто без обследования состояния своего организма колят себе экспрементальную вакцину , дебилы это те кто колит эту вакцину даже не заглядывая в медицинскую карту .
Лично я против такой безголовой вакцинации
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15.11.2021 07:22 Відповісти
Загляни в свою медкарту и обследуйся.
А потом, если врач не віявит противопоказаний - вакцинируйся.
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15.11.2021 09:31 Відповісти
А не надо колоть себе эксперементальную вакцину, надо колоть зареистрированую в ВОЗ и в минздраве.
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15.11.2021 09:56 Відповісти
Этой вакцине полгода всех побочных эффектов никто толком не изучили
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16.11.2021 06:49 Відповісти
У нас в реанімації немає жодної вакцинованої людини. А всіх цих людей можна було врятувати.

але ольгінській антивакцинаторській падалі на це НАСРАТИ.
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15.11.2021 14:23 Відповісти
У дочки в школе две учительницы после вакцинации с короновирусом в реанимации лежали это что я знаю и таких фактов я думаю на много больше просто официально это ни кто не признает
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16.11.2021 06:38 Відповісти
Админы, забаньте этотго бота-антиваксера.
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16.11.2021 08:25 Відповісти
О, виліз дебіл.
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15.11.2021 14:47 Відповісти
Підтримаю! Треба банити цих дегенератів.
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15.11.2021 04:49 Відповісти
Ох не ******* тебе "антиваксери" і кацапські пропагандони - спамлять!
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15.11.2021 06:59 Відповісти
Вставай страна огромная і далі по таксту.
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15.11.2021 07:02 Відповісти
Когда последний несторонник вакцинации буде беспощадно изолирован от общества путем отключения интернета, мобильной связи, света, газа, воды и прочих коммунальных удобств, счастливые владельцы восьмой постперенадочпокбустерной дозы со всем пролетарским остервенением набросятся на тех лентяев, у кого их всего четыре...
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15.11.2021 09:14 Відповісти
Зліва - відсоток повнісю вакцинованого населення, Справа - число смертей від КОВІД-19 за два тижні на мільйон населення. Дані на 9 лист. 2021р.
Ну,хоч десь Україна на першому місці.
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15.11.2021 04:42 Відповісти
А что с Латвией, Литвой, Румынией, Болгарией? Уровень вакцинации выше, а умирает больше. Где закономерность? Так в этих странах уровень медицины выше! Автор поста намекает, что нам нужно больше вакцинироваться, чтобы повысить уровень смертности от ковида? Может он кацап?
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15.11.2021 08:14 Відповісти
Довідки купили.
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15.11.2021 14:48 Відповісти
Дані за одинадцяте листопада 2021 року:

Німеччина - 51077 хворих за добу, рекорд за всю історію

Нідерланди - 12723, рекорд за всю історію

Чехія - 14579, рекорд за всю історію

Великобританія - 39699 (а 21 жовтня - навіть 51719)

Сінгапур - 3481
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15.11.2021 07:02 Відповісти
Україна 9 листопада - рекорд смертей від ковіда завсю історію

November 9
Updates

18,988 new cases and 833 new deaths in Ukraine [source]

в той же час



November 11
Updates

50,377 new cases and 223 new deaths in Germany [source]
при тому, що в Німеччині населення в два рази більше,ніж в Україні
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15.11.2021 07:49 Відповісти
Зрештою і ви прийшли до висновку, що заховрюваність так собі критерій, а головний кретерій, на який слід звертати увагу - це смертність.
В контексті цього, доречі, мене дивує як зелупня повірнює нас з казламордією, накшталт "дивись, кацапів же більше тисячі подохло". А те що кацапів в 3,5 разів більше, а тому відносний показник у нас набагато вище виходить - то зе-математикам не доступно
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15.11.2021 07:56 Відповісти
Ну, це вимушене визнання. Що зробиш - ковід мутує швидше, ніж вакцина проходить повний цикл випробувань. Але якби вакцину Пфайзер швидко застосували у світі після її дозволу екстренне застосування - немало людей могли б врятувати. Але Ізраїль бустерною вакцинацією придавив і смертність і захворюваність.
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15.11.2021 08:03 Відповісти
А тут вже бізнес грає, якби не Пфайзер і його чорний піар то не виливали б AZ зараз в мільйонних кількостях по всьому світу за закінченням терміну зберігання.
А тому і Пфайзер не напрацьовуав заздалегіль дуже багато вакцнини, бо не знав результатів випробувань.
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15.11.2021 08:09 Відповісти
проблема в тому, що ці бустерні дози доведеться колоти щопівроку... Поки не з'явиться нова мутація, від якої буде потрібна вже інша вакцина. Халепа
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15.11.2021 08:52 Відповісти
А в чем проблема вколоть бустерную дозу? Не проблема.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
хто знає... час покаже чи проблема
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15.11.2021 10:30 Відповісти
Конечно - не проблема. Пока она бесплатная. Но все может измениться в один момент...
И что будет с собственным иммунитетом через пару бустерных доз - это вопрос. Вполне может статься, что без дозы уже и не жилец от малейшей простуды.
Чем-то это все мне напоминает процесс подсадки на наркотик. Первая доза - бесплатно, а потом ...
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15.11.2021 11:12 Відповісти
Все может быть, но из двух зол надо выбирать меньшее. На счет иммунитета - человек может заболеть много раз ковидом, что прививкой, что без прививки. Иммунитет на вирус будет также реагировать как и с прививкой - нормальная реакция организма. Т.е. ученые не видят проблем с многократным срабатыванием иммунитета от прививки, так как ровно то же самое может происходить при случае повторного заражения вирусом. Есть опыт Израиля уже с тремя дозами - никаких отклонений или побочных эффектов нет.
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15.11.2021 14:01 Відповісти
А ховати по кількасот померлих від ковіду українців доводиться щодня.
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15.11.2021 10:07 Відповісти
Какое распределение по возрастным группам у этих 833 умерших?
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15.11.2021 11:37 Відповісти
Думаю, что по Гауссу.
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15.11.2021 11:45 Відповісти
странно, а врачи вон говорят что нет
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15.11.2021 11:48 Відповісти
Действительно странно
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15.11.2021 12:03 Відповісти
Так, це пік червгової хвилі епідемії. А тепер надрукуйте дані по кількості померлих за ці дні і порівняйте з 1) кількістю померлих на піках минулих хвиль епідемії; 2) кількістю померлих в Україні за цей день!
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15.11.2021 08:35 Відповісти
Лікарка Матолинець сказала що багато тяжких бо пізно звертаються по допомогу , так це через те що при нашій безкоштовній медицині ( по Конституції ) просто сподіваються що все обійдеться і не доведеться потрапити до ненажерливих , в більшості втративших людську подобу "лікарів "
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15.11.2021 07:50 Відповісти
Якраз у випадку з ковідом про ненажерливість особливо не йдеться, бо і родичі, і знайомі, які попадали в лікарню, казали, що в них нічого не вимагали і ліки всі є. Хоча це все навесні було, зараз може ситуація і інакша, бо хворих більше.
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15.11.2021 08:37 Відповісти
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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15.11.2021 07:53 Відповісти
Для тех у кого есть мозги: если вы заболели Ковидом и вам больше 30ти, сразу же начигайте пить разжижители крови ( кардио аспиприн) даже если еще диагноз не подтвердился .Сгущение крови при Ковиде причина инфактов тпомбозов и инсультов

И второй момент , меня наверное забанят, но может хоть одному человеку поможет. Курение конопли при ковиде, очень в кассу, марихуана резко снижает имууный ответ т вы не получите цитокиновый шторм через неделю - вторая поичина смерти от Ковида.
И сделайте прививк, это лучше чем ужасы реанииации
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15.11.2021 08:45 Відповісти
Больше всех призывают вакцинироваться тот/та, кто сам злостный антивакс. Чем больше кричит, тем больше антивакс.
Хочет, чтобы все вокруг укололись, и он в безопасности сидел неуколотый!
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15.11.2021 11:43 Відповісти
 
 