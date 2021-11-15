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Громадські формування з травматичною зброєю можуть використовуватися для підтримання правопорядку в прикордонні, - речник ДПСУ Демченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Громадські формування з травматичною зброєю можуть використовуватися для підтримання правопорядку в прикордонні, - речник ДПСУ Демченко

У Держприкордонслужбі переконані, що добровольчі загони з власників травматичної зброї будуть ефективно діяти поблизу кордону з Білоруссю.

Про це у коментарі ВВС News Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що громадські формування, які мають право на носіння травматичної зброї, функціонують не перший рік.

На сайті ДПСУ вказано, що за рік кількість громадських формувань з охорони кордону зросла на 14%, зараз це 65 формувань з майже 1,5 тисячами членів.

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За словами речника прикордонників, громадські формування необов'язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону. Їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.

"Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів", - підсумував Демченко.

Як зауважив адвокат, радник громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Віталій Коломієць, єдина функція громадських формувань з охорони порядку і державного кордону - можливість офіційно отримати травматичну зброю.

Таке об’єднання є добровільним, не передбачає членських внесків або зборів, а після припинення членства пістолет залишається у власника. Тому, за словами адвоката, на заклик МВС пройти навчання власники травматичної зброї можуть відгукнутися лише з власної ініціативи.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні проведуть навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю, на які зберуть власників травматичної зброї. За його словами, видано понад 200 тисяч таких стволів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Докладаю як досвідчений мисливець: навіть дріб заячий уже з 15 метрів якщо і пробиває зимовий одяг то в тіло вже не влазить! "Зупиняюча" дія такого дробового снаряду теж слабенька - осип дробового снаряду дробом №1 на відстані в 15 м досягає діаметру до метра - це все одно що алюмінієвою штампованою мискою плазом по грудях ударить А гумова куля набагато слабіша Так що ті "травмати" нам у задницю запхнуть і там провернуть! Якщо вже робить "травмат" то "мисливський" - "сибірський" Там кацапи свиней часто навіть зимою тримають у відкритих загонах - тільки купа соломи під навісом - туди свині зариваються коли сплять Вони напівдикі - до себе близько не підпускають Тому щоб забить роблять так : Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем От таким "травматом" можна "зупинить" "туриста" метрів з п"яти Я сам добивав лисиць поранених такими циліндриками з гумових кружків склеєних - щоб шкуру не псувать дробом лишній раз
А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
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15.11.2021 04:44
+10
Через кордон в Польшу прорываются люди,которые годами жили в зонах боевых действий, с ножами, лопатами и дубьем. Этим травмат - шо слону дробина, только разьярит. Неужели МВС этого не понимает?
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15.11.2021 02:53
+5
Восьмой год строим армию, а надеемся на гражданские формирования.
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15.11.2021 06:41
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Про мисливців забули
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15.11.2021 02:37 Відповісти
Один гумовий патрон у кишені і мисливський напівавтомат став травматичною зброєю.
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15.11.2021 07:19 Відповісти
Через кордон в Польшу прорываются люди,которые годами жили в зонах боевых действий, с ножами, лопатами и дубьем. Этим травмат - шо слону дробина, только разьярит. Неужели МВС этого не понимает?
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15.11.2021 02:53 Відповісти
Громадські формування то останній рубіж.
Йдеться про тих хто отримав цю зброю тому що є членом громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.
Отримали? Виконуйте свої обов'язки.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
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15.11.2021 04:13 Відповісти
скорш за все якщо вже тих ПІДГОТОВЛЕНИХ людей спеціально направлять в Україну з Білорусі для розпалювання конфлікта, то то вже будуть не зайчики. Аби з травмата зупинити людину в зимовому одязі, тра ще знати куди попасти. А нарватись можна і на ПМ і на АК.
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15.11.2021 06:45 Відповісти
Есть предложение-
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15.11.2021 09:58 Відповісти
значит, на кордоне не будут стрелять, а полуцивильные потом будут гоняться за диверсантами с травматами и перцовыми балончиками...

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15.11.2021 03:29 Відповісти
Ахахахахаха, давайте вже власників кухонних ножів. )
В МВС понад 300000 оснащених за найвищими стандартами Нацгвардійців ...
Але зрозуміло, що на них краще не сподіватись.
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15.11.2021 04:19 Відповісти
Травматичні стовбури будуть набагато ефективнішими, якщо кулі змащувати свинними матеріалами. Також треба зробити перцово-свинні аерозолі.
Екстремальний засіб - коктейлі Молотова із напалмом, до складу якого входить смалець. Страшні борошна із перспективою вічного продовження у Джаханнам... на диких бусурманів це має подіяти належним чином
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15.11.2021 04:11 Відповісти
Громадські формування з охорони кордону напряглись
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15.11.2021 04:14 Відповісти
Докладаю як досвідчений мисливець: навіть дріб заячий уже з 15 метрів якщо і пробиває зимовий одяг то в тіло вже не влазить! "Зупиняюча" дія такого дробового снаряду теж слабенька - осип дробового снаряду дробом №1 на відстані в 15 м досягає діаметру до метра - це все одно що алюмінієвою штампованою мискою плазом по грудях ударить А гумова куля набагато слабіша Так що ті "травмати" нам у задницю запхнуть і там провернуть! Якщо вже робить "травмат" то "мисливський" - "сибірський" Там кацапи свиней часто навіть зимою тримають у відкритих загонах - тільки купа соломи під навісом - туди свині зариваються коли сплять Вони напівдикі - до себе близько не підпускають Тому щоб забить роблять так : Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем От таким "травматом" можна "зупинить" "туриста" метрів з п"яти Я сам добивав лисиць поранених такими циліндриками з гумових кружків склеєних - щоб шкуру не псувать дробом лишній раз
А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
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15.11.2021 04:44 Відповісти
Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем
...
Ідеально. Зупиняючий ефект + ще й лютий, скажений харам, який у бусурманській свідомості перекриває шлях до раю із гуріями 🐷🐷🐷
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15.11.2021 04:54 Відповісти
Спили мушку, Крошка, большая мушка.
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15.11.2021 09:01 Відповісти
Це МЕНІ особисто порада? Так у мене "гладкоствол" Там "мушечка" малесенька - як пів пшеничного зернятка Зате калібр "достойний" - 12-й (18,5 мм) Метрів з тридцяти навіть ніякий "бронік" не допоможе - від удару хребет у труси висиплеться і печінка відірветься!
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15.11.2021 11:25 Відповісти
стовбури...
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15.11.2021 07:46 Відповісти
Не розумію чого у декого горить. Люди під прикриттям ГО з охорони порядку і кордону отримали можливість придбати травмати. То най або здають, або виконують задачі з охорони.
Травмати видаються лише членам громадських формувань з охорони гром. порядку та кордону, ментам, журналістам та суддям. Тож не поїхав, забрали пістолет, а їхати повинен якщо ти звичайно член
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15.11.2021 04:27 Відповісти
Геннадий Лаврик маю багато зброї.
Завжди зі мною Beretta Cheetah 9мм. Об'єм магазину 8 шт/Вага 800 г/Сталь.
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15.11.2021 13:41 Відповісти
Так Вы тренер? Бегунов тренируете?
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15.11.2021 18:50 Відповісти
Идиоты.

Россия внедрит туда обязательно своих "козачков", будет провокация и ненужные проблемы.

В Украине хватает правоохранительных органов, пусть они выходят из кабинетов и едут на границу. Удостоверения УБД и прокуроры и судьи получили - всего 300 тыс. участников.
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15.11.2021 04:36 Відповісти
Треба якось домовитись із сім'єю Віслюка щоб пані Зеленська курсувала вздовж північного кордону цілодобово. Тоді там всюди будуть снайпери, а значить і кордон буде у безпеці.
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15.11.2021 05:13 Відповісти
Вони сюди не підуть. Бо вони хочуть в багату Німеччину чи Францію, де можна не працювати і отримувати "соціал". Саме ці їх "мрії" використовує Рашка і Х*ло - пхає їх в Європу з метою дестабілізації. Бо масове порушення кордонів викликає передбачувану реакції протидії "біженцям".
Другим етапом гібридної війни на російсько-європейському фронті буде ПІДБУРЕННЯ "європейських" арабів з метою викликати бунти, мовляв "там на кордоні б'ють ваших братів". Тому "травмати на кордоні" будуть помилкою, бо зіграють ідеально по сценарію ворога.
Розуміння і розшифровка ворога, тим більше, що вона не надто складна - допоможе ефективно нейтралізувати кремлівські спецоперації.
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15.11.2021 05:31 Відповісти
Ну чому виборець наркомана Miko R 798886a8 такий тупий?
Куди їм скажуть туди, вони й підуть.
Весь пакет послуг коштує... Самі іракці на допитах у Польщі називали від 10 до 15 тис.
Нормальні люди, які мають підстави на виїзд, нічого не платять. Вони пишуть до посольства Німеччини та отримують відповідь сидячи вдома або в таборі для біженців.
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15.11.2021 05:50 Відповісти
Восьмой год строим армию, а надеемся на гражданские формирования.
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15.11.2021 06:41 Відповісти
Какие 300 тыс Нацгвардии, шановный?? 60 тыс. И это при том, что она и сейчас без дела не сидит: охрана Аэс, тюрем, конвоирование, охрана посольств, судей, патрулирование городов...а привлекать граждан давно надо. Чтобы помнили о Родине, своем конституционном долге и понимаои, что такое солдатский труд. А то сидят 73% в клубах и барах, пьют пиво, а потом - мы вас туда не посылали...
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15.11.2021 07:11 Відповісти
Дурня якась.
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15.11.2021 07:22 Відповісти
Може якось краще на випередження хитріше убезпечитись від цих мігрантів. Адже мігранти переважно з країн де схильні виріти різним сенсаційним чуткам, забобонам... Запустити там де агітує рашка та Бульбофюрер в цих державах за міграцію в Європу через Білорусь, інфу про те, що насправді, в Україні для них готуються табори в Чонобильській зоні щоб перевірити як на людей діє радіація після пандемії ковіду. І якщо вони після обіцянок про Європу почують, а давайте через Україну, то думаю що повернуть назад і зметуть нахер ці рашо-більбовські ментовські заслони
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15.11.2021 07:29 Відповісти
Чорт забирай, одну Олену Зелену охороняє ціла армія, а кордон не має кому. Кордон як решето, дерев'яні стовпчики і ніяка сітка, в мене так огороджена полуниця на дачі від кур
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15.11.2021 07:37 Відповісти
І сітки ніякої немає. Окрім стовпчиків - нічого, тільки ліс та галявини. Єдина перешкода деінде - болота. Це наш кордон з бульбашами.
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15.11.2021 09:01 Відповісти
А кто по закону имеет право на травматы? Сомневаюсь что судьи, и депутаты будут бегать по лесам.
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15.11.2021 07:39 Відповісти
А Демченко приколіст ! Наше ново-українське бидло і їхні ******** дітки не для того купляли дозволи на травмати щоб кордон захищати , от ноги прострелити якомусь водієві Жигуля який не уступив дорогу " королям жизни" для них саме то (
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15.11.2021 08:03 Відповісти
Зря Вы с таким недоверием, товарисчч, явно в курсе, о чем говорит.
При соответствующей подготовке, эти ребята, просто перегаром, за 200 метров, любого нарушителя с ног свалят....)
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15.11.2021 08:47 Відповісти
Правый сектор будет очень эффективно действовать, не сомневаюсь, у Луки будет истерика )))
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15.11.2021 09:03 Відповісти
Носители травмата это судьи, прокуроры и прочая гниль. Во- первых никуда они не пойдут. Во-вторых если пойдут то помогать луке а не защищаться от него. Ведь вся судебная мафия передает свои должности еще с совка, времен кучмы и яныка
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15.11.2021 09:07 Відповісти
Какой бред! В дружинники записывают и в корреспонденты только для получения разрешения на травмат, все эти дружины - фейк, кого там собрались привлекать? И самое главное зачем??

Есть менты, их привлекли уже за деньги, есть нацгвардия их тоже привлекли, так раздайте им травматы и пусть вместо изнасилований и убийств в отделениях идут нелегалов ловить.
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15.11.2021 09:14 Відповісти
Травматы это феодализм где лорд имел меч а простолюдин только дубинку. Чем быстрее он покажет свою несостоятельность тем лучш
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15.11.2021 09:50 Відповісти
Дубинка - это тема
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15.11.2021 10:31 Відповісти
саме так формуються та тренуються загони тітушні які згодом використовуються на різних мітингах, та протестах.
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15.11.2021 10:38 Відповісти
Травмат пістолет - це ні про що.
Однаково що без нічого.
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15.11.2021 18:19 Відповісти
 
 