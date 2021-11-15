Громадські формування з травматичною зброєю можуть використовуватися для підтримання правопорядку в прикордонні, - речник ДПСУ Демченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Держприкордонслужбі переконані, що добровольчі загони з власників травматичної зброї будуть ефективно діяти поблизу кордону з Білоруссю.
Про це у коментарі ВВС News Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що громадські формування, які мають право на носіння травматичної зброї, функціонують не перший рік.
На сайті ДПСУ вказано, що за рік кількість громадських формувань з охорони кордону зросла на 14%, зараз це 65 формувань з майже 1,5 тисячами членів.
За словами речника прикордонників, громадські формування необов'язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону. Їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.
"Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів", - підсумував Демченко.
Як зауважив адвокат, радник громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Віталій Коломієць, єдина функція громадських формувань з охорони порядку і державного кордону - можливість офіційно отримати травматичну зброю.
Таке об’єднання є добровільним, не передбачає членських внесків або зборів, а після припинення членства пістолет залишається у власника. Тому, за словами адвоката, на заклик МВС пройти навчання власники травматичної зброї можуть відгукнутися лише з власної ініціативи.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні проведуть навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю, на які зберуть власників травматичної зброї. За його словами, видано понад 200 тисяч таких стволів.
Будь ласка, зачекайте...
Йдеться про тих хто отримав цю зброю тому що є членом громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.
Отримали? Виконуйте свої обов'язки.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
В МВС понад 300000 оснащених за найвищими стандартами Нацгвардійців ...
Але зрозуміло, що на них краще не сподіватись.
Екстремальний засіб - коктейлі Молотова із напалмом, до складу якого входить смалець. Страшні борошна із перспективою вічного продовження у Джаханнам... на диких бусурманів це має подіяти належним чином
А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
...
Ідеально. Зупиняючий ефект + ще й лютий, скажений харам, який у бусурманській свідомості перекриває шлях до раю із гуріями 🐷🐷🐷
Травмати видаються лише членам громадських формувань з охорони гром. порядку та кордону, ментам, журналістам та суддям. Тож не поїхав, забрали пістолет, а їхати повинен якщо ти звичайно член
Завжди зі мною Beretta Cheetah 9мм. Об'єм магазину 8 шт/Вага 800 г/Сталь.
Россия внедрит туда обязательно своих "козачков", будет провокация и ненужные проблемы.
В Украине хватает правоохранительных органов, пусть они выходят из кабинетов и едут на границу. Удостоверения УБД и прокуроры и судьи получили - всего 300 тыс. участников.
Другим етапом гібридної війни на російсько-європейському фронті буде ПІДБУРЕННЯ "європейських" арабів з метою викликати бунти, мовляв "там на кордоні б'ють ваших братів". Тому "травмати на кордоні" будуть помилкою, бо зіграють ідеально по сценарію ворога.
Розуміння і розшифровка ворога, тим більше, що вона не надто складна - допоможе ефективно нейтралізувати кремлівські спецоперації.
Куди їм скажуть туди, вони й підуть.
Весь пакет послуг коштує... Самі іракці на допитах у Польщі називали від 10 до 15 тис.
Нормальні люди, які мають підстави на виїзд, нічого не платять. Вони пишуть до посольства Німеччини та отримують відповідь сидячи вдома або в таборі для біженців.
При соответствующей подготовке, эти ребята, просто перегаром, за 200 метров, любого нарушителя с ног свалят....)
Есть менты, их привлекли уже за деньги, есть нацгвардия их тоже привлекли, так раздайте им травматы и пусть вместо изнасилований и убийств в отделениях идут нелегалов ловить.
Однаково що без нічого.