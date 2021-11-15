Громадські формування з травматичною зброєю можуть використовуватися для підтримання правопорядку в прикордонні, - речник ДПСУ Демченко

У Держприкордонслужбі переконані, що добровольчі загони з власників травматичної зброї будуть ефективно діяти поблизу кордону з Білоруссю.

Про це у коментарі ВВС News Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що громадські формування, які мають право на носіння травматичної зброї, функціонують не перший рік.

На сайті ДПСУ вказано, що за рік кількість громадських формувань з охорони кордону зросла на 14%, зараз це 65 формувань з майже 1,5 тисячами членів.

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За словами речника прикордонників, громадські формування необов'язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону. Їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.

"Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів", - підсумував Демченко.

Як зауважив адвокат, радник громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Віталій Коломієць, єдина функція громадських формувань з охорони порядку і державного кордону - можливість офіційно отримати травматичну зброю.

Таке об’єднання є добровільним, не передбачає членських внесків або зборів, а після припинення членства пістолет залишається у власника. Тому, за словами адвоката, на заклик МВС пройти навчання власники травматичної зброї можуть відгукнутися лише з власної ініціативи.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні проведуть навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю, на які зберуть власників травматичної зброї. За його словами, видано понад 200 тисяч таких стволів.