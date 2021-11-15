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Українського воїна поранено на Донбасі, він у важкому стані. Війська РФ здійснили 19 обстрілів, били зі 152- та 122-мм артилерії, а також 120- і 82-мм мінометів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено на Донбасі, він у важкому стані. Війська РФ здійснили 19 обстрілів, били зі 152- та 122-мм артилерії, а також 120- і 82-мм мінометів, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними штабу, у напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь із артилерії калібру 152 мм.

Біля Катеринівуи, що на Луганщині, противник двічі обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Новолуганського російські найманці два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У бік Кримського ворог двічі вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Невельського російськими військами. ВIДЕО

"Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 15 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували у пресцентрі ОС.
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Топ коментарі
+10
перестали ...?
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15.11.2021 07:27
+10
Одужання хлопцю…….
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15.11.2021 07:51
+6
14 листопада 1940 р. у Берліні невдачею завершилися радянсько-німецькі перемовини про розділ сфер впливу і приєднання срср до Троїстого пакту (Німеччина - Італія - Японія). 14.11.1940 р. - #дидыдружили, але порівнювати срср з нацистською Германією зараз на московії заборонено.


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15.11.2021 07:43
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перестали ...?
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15.11.2021 07:27 Відповісти
Не брешіть, штабе ООС! Бо стрілецькою зброєю, відстань ураження якої становить до 1000 метрів, і яка не заборонена "мінськими" домовленостямі, ніяк не можна заставити припинити артилерійський обстріл, який прицільно ведеться з відстані у 20 кілометрів!
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15.11.2021 07:27 Відповісти
А де ж обіцяні Байрактари - у відповідь?
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15.11.2021 08:16 Відповісти
Там же, где и "яйца", которые необходимы для системного использования Байрактаров.
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15.11.2021 09:48 Відповісти
а тут и беженцев не надо - ккп для запроданцев открыты, получают "услуги" от "нациков", другие ****** , шо в тире...
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15.11.2021 07:35 Відповісти
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15.11.2021 07:41 Відповісти
14 листопада 1940 р. у Берліні невдачею завершилися радянсько-німецькі перемовини про розділ сфер впливу і приєднання срср до Троїстого пакту (Німеччина - Італія - Японія). 14.11.1940 р. - #дидыдружили, але порівнювати срср з нацистською Германією зараз на московії заборонено.


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15.11.2021 07:43 Відповісти
Одужання хлопцю…….
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15.11.2021 07:51 Відповісти
Бубонна Чума розродиться відосиком про цинічний злочин, обстріл медичних автомобілів військовими злочинцями його партнера пуйла?

"Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться у повідомленні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3299434
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15.11.2021 09:03 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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15.11.2021 10:26 Відповісти
а де ж байрактари?
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15.11.2021 11:01 Відповісти
може байрактары переробылы пид перевиз наркоты? , хто зна

може байрактары переробылы пид перевиз наркоты?,
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15.11.2021 11:42 Відповісти
Хранція проти їх використання!
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15.11.2021 12:32 Відповісти
Тільки і чуєш: плануємо озброїти, плануємо виготовити, розробляються нові види озброєння, ВСУ контролює ситуацію, бойовики бояться йти на передову, а в залишку ВСУ на передку воює автоматами, а арту не застосовують, бо домовленості про її незастосування.
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15.11.2021 11:55 Відповісти
Все це не правда.
Армія реально знекровлена і подавлена зеленським.
За Порошенка все стрімко розвивалось, нині ж ситуація невтішна.
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15.11.2021 11:58 Відповісти
Згадую ролик ополченців про обстріл позицій ЗСУ часів Порошенка: "давай, давай швидше, ще парочку кинемо і змотуємось" Було видно непідробний тваринний страх відповіді. Як вони пхали свою залізяку до машини, це треба було бачити. Жаль не зберіг, не думав що доживемо до такого. Бидлу, що обрала під час війни боягуза та зрадника, гавнокомадиром, автоматики в руки та всіх на передову.
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15.11.2021 12:29 Відповісти
 
 