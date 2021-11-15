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НАТО уважно спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні і готове реагувати, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО уважно спостерігає за ситуацією на російсько-українському кордоні і готове реагувати, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і готовий реагувати на зміни ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав він в ефірі телеканалу HBO у програмі "Axios on HBO".

Він зазначив, що альянс "напоготові" і готовий "до будь-якого розвитку ситуації".

Водночас генсек визнав, що Україна розчарована тим, що раніше ця обіцянка про приєднання країни до плану дій щодо членства в НАТО для захисту від Росії ще не виконана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

Столтенберг пояснив, що членство може бути досягнуто лише у тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його.

У 2008 році керівництво України звернулося з проханням про приєднання до плану з перспективою прийняття до НАТО, проте на Бухарестському саміті альянсу через позицію Німеччини та Франції їй було відмовлено. Проте після цього колишній генсек НАТО Яп де Хоп Схеффер заявив, що Україна згодом стане повноправним членом альянсу.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News заявив, що Росія, можливо, прагне "просунутися далі в Україну".

За його словами, про це свідчить зосередження Росією на кордоні з Україною військ та техніки.

Агентство Bloomberg також повідомило минулого тижня, що "США разом із союзниками щодо Європейського союзу здіймають тривогу з приводу того, що Росія, можливо, зважує потенційне вторгнення в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Столтенберг у Глазго обговорили Донбас: "Для України дуже важлива підтримка НАТО". ФОТО

У повідомленні йшлося, що "Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, офіційні особи США поінформували колег з ЄС про свої побоювання щодо можливої військової операції".

Як повідомив держдепартамент США, напередодні держсекретар Ентоні Блінкен у бесіді з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, обговорив повідомлення про російську військову діяльність в Україні та поблизу неї, підтвердивши прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України.
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Топ коментарі
+14
- Мы уже помогли себе по максимуму..

оборонный заказ на 2021-й год полностью провален - ОП нашпигована агентами РФ - Главком - глупый и злобный мальчик
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15.11.2021 07:47
+11
Я думаю патрулирование украинского воздушного пространсва стратегическими бомбардировщиками США, как при Трампе, было бы более весомым чем "внимательное наблюдение"
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15.11.2021 07:47
+10
Міністр оборони Зеленського носить той самий бронежилет Корсар, за нібито погану якість якого ДБР наркомана Зеленського заарештувало купу народу.
Не жме йому? А ну дощ піде та намокне?
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15.11.2021 07:36
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Міністр оборони Зеленського носить той самий бронежилет Корсар, за нібито погану якість якого ДБР наркомана Зеленського заарештувало купу народу.
Не жме йому? А ну дощ піде та намокне?
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15.11.2021 07:36 Відповісти
Не думаю, что замечания были к тряпке. Скорее всего вопросы к качеству стали в пластинах. А их можно менять.
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15.11.2021 08:06 Відповісти
І схоже на ньому не один бронік.
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15.11.2021 12:42 Відповісти
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15.11.2021 14:19 Відповісти
два броника... и в каске Моторылы
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15.11.2021 14:55 Відповісти
Никто кроме нас самых нам не поможет
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15.11.2021 07:39 Відповісти
- Мы уже помогли себе по максимуму..

оборонный заказ на 2021-й год полностью провален - ОП нашпигована агентами РФ - Главком - глупый и злобный мальчик
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15.11.2021 07:47 Відповісти
и умирать за нас никто не придет
- так себе расклады получаются...
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15.11.2021 08:55 Відповісти
Да, потому что аппетит приходит во время еды, и после захвата Украины на очереди её соседи и потенциал для полномасштабной войны по всей Европе. Главы этих стран всё понимают. И оно никому не надо.
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15.11.2021 16:23 Відповісти
Главком - уклонист и писюнист Но не забываем на 150 тыщ воинов УПА, которые так дали просраться руССкому миру и Москве-Орде, что до сих пор их оккупанты вспоминают! А сейчас таких потенциальных истребителей оккупантов- миллионы! Только им запретили обороняться ... пока.
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15.11.2021 15:05 Відповісти
Насколько я помню ,так и УПА не разрешал воевать и обороняться.Так что отрывай тухес от дивана,бери винтовку и вперед воплощай свои идеи в жизнь!
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15.11.2021 18:04 Відповісти
Найкраще це демонструє історія Ізраїлю
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15.11.2021 08:50 Відповісти
я изучал бензопилу в магазине , с таким же выражением лица , как у Столтенберга...
охоронник уважно спостерігав за сітуацією, та за мною, але на всяк випадок - визвав поліцію...
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15.11.2021 07:40 Відповісти
это как у меня в оружейном..... зачем вам столько картечи ....????? в сейф уже винтовка не влазит...
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15.11.2021 07:59 Відповісти
Я думаю патрулирование украинского воздушного пространсва стратегическими бомбардировщиками США, как при Трампе, было бы более весомым чем "внимательное наблюдение"
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15.11.2021 07:47 Відповісти
І що це дасть?
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15.11.2021 08:51 Відповісти
***** на бункере весьма неуютно
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15.11.2021 09:41 Відповісти
Бункерному уже не привыкать
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15.11.2021 15:17 Відповісти
И что они видят? Как реагировать будут?
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15.11.2021 08:07 Відповісти
Так же как на нападение рашистов на Польшу (= на ЕС и НАТО!) в 2010.
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15.11.2021 08:10 Відповісти
А почему зедебил они за тебя и твою продажную власть должны реагировать? Ты еще спроси как нелох почему мы не в НАТО.А я хочу спросить почему нет ракетного комплекса НЕПТУН ? Который должен был стоять на вооружении в конце 20 года ,в количестве 6 дивизионов?
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15.11.2021 14:11 Відповісти
Им еще не надоело раздувать слона из газетного фейка?
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15.11.2021 08:08 Відповісти
Одного разу малувато,пердни ще разок😤
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15.11.2021 08:21 Відповісти
***** сильно нервничает? Не ровен час коньки откинет
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15.11.2021 09:42 Відповісти
https://twitter.com/jonathanvswan - красавчик. Всі питання прямо в точку!
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15.11.2021 20:05 Відповісти
Гнилой этот Столтенберг, как и все НАТО, среди стран которого, явные союзники Московии: Венгрия и главные: Германия и Франция!!!
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16.11.2021 03:42 Відповісти
русские свиньи
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15.11.2021 08:18 Відповісти
а если одним словом, то - "********"
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15.11.2021 11:10 Відповісти
Россія до Русів має таке саме відношення як морска свинка до моря. Не пишіть маєчню, вони підаРАШки, підРЮССкі .
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15.11.2021 11:58 Відповісти
рАзійці
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15.11.2021 21:49 Відповісти
Афганистан показал как НАТО наблюдает!
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15.11.2021 08:44 Відповісти
У Афганістані Америка зробила що їм треба було й вийшли.
А от ти бачив як Чечня показала які кацапи рагульні вояки?
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15.11.2021 12:02 Відповісти
Да вы что... А что же так вышла, что аж люди по колесам разлетались и с самолётов падали?
Ровно как во Вьетнаме.
Просрала ваша Америка в Афганистане.
Пришла неизвестно зачем, вела войну неизвестно против кого. И ушла неизвестно почему.
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15.11.2021 12:52 Відповісти
Ідіот не дивись сраша пропогандаТВ й не читай їх.
Америка відомо чому зайшла у Афган й відомо чому вийшла, й попереджали за здалегідь. Ти тупий як кацап.
П. С. путин-*****.
РФ - фашисская страна.
Кацап- раб *****-путина.
рф&хуйло&кацапи - ПНХ.
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15.11.2021 18:31 Відповісти
В Афгане больше добра, чем Украине оставили....
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15.11.2021 14:56 Відповісти
нужно втихаря уже мобилизацию вести по селам
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15.11.2021 08:46 Відповісти
І що ж арсеналі реагування? Обєспокоєнность, сєрьйозная обєспокоєнность? Чи арсенал обєспокоєнностєй розширився?
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15.11.2021 08:54 Відповісти
А шо у вас на макеевке говорят?
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15.11.2021 09:43 Відповісти
Та ні. Надають зброю й БК повним ходом. Обладненням й авто допомогають, кораблі у Чорному морі. Є чим підсмажити кацапов з набутилкіно-скалєнвставанії не сси. А враховуючи які некчемні кацапи вояки (Чечня показала) то навряд у їх є шанс.
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15.11.2021 12:01 Відповісти
То, как они отреагируют, нам не поможет, боюсь.
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15.11.2021 10:35 Відповісти
Дурню нічого не допоможе, бо дурак хуже предателя. Вибрали ворога, а тепер дивіться поки очі повилазять.
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15.11.2021 13:06 Відповісти
"НАТО ... готово реагировать"? шо, опять? будет сильно озабочиваться
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15.11.2021 11:09 Відповісти
Знаємо , як :" виражаємо своє глибоке занепокоєння....." далі без коментарів 😞😞😞
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15.11.2021 11:30 Відповісти
Це як готове реагувати? Гучно перднути чи як?
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15.11.2021 12:10 Відповісти
Более того, персонал Брюссельской штаб-квартиры НАТО приведён в полную боеготовность в случае необходимости выразить озабоченность, волнительно повскакивать с рабочих мест, переживательно выдвинуться к Брюссельскому "Писающему Мальчику", нервенно испить водицы и, снявши таким образом стресс, неторопливо вернуться в уютные кабинеты, поудобнее устроиться в мягких креслах и внимательно прильнуть к экранам мониторов, попутно затарившись пивчанским и солёненькими орешками.
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15.11.2021 12:57 Відповісти
Чому ж НАТО не попередило про Крим у 2014... Кажу ще раз... Чекати, говорити, видумувати, брехати!!! Так не 8, так років 40 пройде... Он з Придністров"ям, що вирішили?... Готуватися до війни і тож негайно... І зараз же з усього *банути по тим базам під Єльнею та в ОРДЛО... Не чекати поко воно посуне на Київ...
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15.11.2021 13:34 Відповісти
Кого "не попередило"? 2014 рік, в країні було безвладдя, Майдан, Янукович втік. Комусь ото треба з НАТО за той Крим вписуватись, людям гинути?
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15.11.2021 16:26 Відповісти
НАТО б втрутилось і помогло, якби ми стріляли в зелених чоловічків, але юля з турчиновим вирішили -- жодного вистрілу. То що ж було втручатися, і кому допомагати?
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16.11.2021 07:57 Відповісти
А безвладдя не було, працював парламент, а спікер був виконуючим обов'язки президента.
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16.11.2021 08:00 Відповісти
Маски скинуты? РФ уже не партнер? Что там Макарон и Макрела, изменились очень? Тут еще и угрофин ********** начал рыпаться против Украины ..
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15.11.2021 15:16 Відповісти
Я можу розказати як буде все відбуватися. Те що ***** оголосить повномасштабний наступ, це вже всі розуміють. Але ***** потрібен якийсь привід для вторгнення. Так от я думаю що скоро біженці з Білорусі попруть в Україну і це буде привідом ввести війська на південному сході України з метою. "Защітіть рускагаварящіх житілєй юга вастока Украіни ат втраженія бєженцав. Расія нє магла нє прійті ім на помащь" Потім ***** зробить там ************ і з допомогою нашого зеленого членограя приєднає до ерефії. Буде такий самий сценарій як в Криму...
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15.11.2021 17:11 Відповісти
НАТО должен нам помочь в борьбе с кацапами, а не наблюдать со стороны.
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15.11.2021 19:25 Відповісти
Кому помочь, Єрмаку?
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16.11.2021 07:50 Відповісти
Так НАТО і інші допомагають Україні, якби ще наші не продавали секрети. Он турки вчора офіційно заявили, що якийсь укараїнський полковник Олійник сдав росіянам усі секрети по Байрактарах.
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16.11.2021 07:59 Відповісти
москалі зимою не воюють, зимою в них по розкладу - сплячка
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15.11.2021 21:50 Відповісти
"НАТО готово отреагировать"-как?
Озабоченность выразить?
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15.11.2021 21:55 Відповісти
 
 