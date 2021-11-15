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Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

Збройні сили мають бути готові до війни з Росією – про це заявив начальник штабу оборони Британії, генерал сер Нік Картер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian.

Картер сказав, що Росія тепер є більшою загрозою для Східної Європи, ніж тоді, коли він приступив до виконання своїх обов’язків – вісім років тому. Він сказав, що "явно сподівався", що війни з Росією не буде, і не вірив, що країна хоче фізичної війни, але НАТО має бути готове до цього.

Зазначається, що Картер не вірить, що президент РФ Володимир Путін справді хоче "гарячої війни" із Заходом, але "вони (росіяни) хочуть спробувати досягти мети тоншими способами".

Картер також сказав, що ситуація на кордоні Білорусі та України була "класичним відволіканням уваги" з боку російського уряду, яке тривало "роками, роками та роками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер

Нагадаємо, 14 листопада британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.
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Топ коментарі
+28
Бритам-черговий респект.
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15.11.2021 07:55
+20
Про загрозу Україні у медіа Великої Британії говорять точно не менше, ніж наші медіа, і точно більше, ніж українські провладні політики. Британське видання The Telegraph публікує карикатуру на ***** з підписом «Я лише тестую двигун».
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15.11.2021 08:09
+18
Ох ніфіга собі. Все тихо в ЗЄльском королєвстві. Англійські міністри даремно фігню говорити не будуть. В світі запахло третьою світовою.
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15.11.2021 08:00
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Бритам-черговий респект.
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15.11.2021 07:55 Відповісти
Ох ніфіга собі. Все тихо в ЗЄльском королєвстві. Англійські міністри даремно фігню говорити не будуть. В світі запахло третьою світовою.
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15.11.2021 08:00 Відповісти
она , как бы, не первый год ...
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15.11.2021 08:20 Відповісти
- хатят ли руцкие вайны?

да нет,
они -пекут
блины
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15.11.2021 07:55 Відповісти
Про загрозу Україні у медіа Великої Британії говорять точно не менше, ніж наші медіа, і точно більше, ніж українські провладні політики. Британське видання The Telegraph публікує карикатуру на ***** з підписом «Я лише тестую двигун».
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15.11.2021 08:09 Відповісти
Британский мужик довольно сдержанный по сравнению с немецкой Мэри Поппинс.
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15.11.2021 08:11 Відповісти
God Save the Queen.
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15.11.2021 08:11 Відповісти
Она служила в британской армии во время 2-й мировой войны. А наш клоун о повесток прятался в Московии.
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15.11.2021 08:42 Відповісти
Так ***** ж *** ...
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15.11.2021 08:14 Відповісти
Какая война в Европе? Ему нужны Украина, Белорусь, Грузия...Теперь достаточно сев поток 2 перекрыть и Европа будет сидеть тихо, как мышка, в то время как он будет хозяйничать на пост советском.
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15.11.2021 08:19 Відповісти
Не варто застосовувати людську логіку стосовно русскіх.
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15.11.2021 08:23 Відповісти
расея обсерется , дедываяваленки это хорошо, но
картонная мишура подходит только для нахлобучивания
кацапов, которые любят мусоров и окурков
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15.11.2021 08:25 Відповісти
хозяйничать ....
окурок бы в парашке нахозяйничал для начала,
а так хаванули нефтедолларов и сразу рокету из говен лепить,
недоумки
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15.11.2021 08:29 Відповісти
Однако под дудку этого "окурка", как Вы выразились, уже пляшет весь Мир, потому что все хотят бабок, хотят дешевле и больше.
Можно сколько угодно закрывать на это глаза, прятать головы в песок, но факт того что с ним никто не хочет ссориться и перечить его политике, если это не касается их территорий, их интересов, их, извиняюсь, задниц, давно на лицо. Нет никакой единой политики, есть шкурные интересы каждого государства.
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15.11.2021 08:38 Відповісти
Вы правы если говорить о 2020 годе. В 2021м англосаксы дали достаточно сигналов , что мириться с политикой Хремля не собираются. Они давят аккуратно, но неотвратимо, мягко чтоб не перевозбудить старых мачо в Хремле, но удавочка потихоньку сжимается, активы триллионные от англосаксов спрятать все таки невозможно
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15.11.2021 11:39 Відповісти
Если бы англичане перебросили свой спецназ,то это сразу бы утихомирило х*йла. Да и США не помешала бы на границе. Короче было бы НАТО,но под иным соусом. Что для кацапов вдвойне обидно ))
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15.11.2021 08:28 Відповісти
Думаєте британці мають за вас захищати Україну ?
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15.11.2021 08:42 Відповісти
Таки да.Они рассуждают космополитически.- Раз страна недееспособная и подвержена угрозам - как внутренним так и внешним...-Самое разумное - это взять заботу на себя. Чем рисковать потерять все от разгильдяйства. В том числе - и Вашего.И это правильно.Украина сейчас беззащитна как никогда. Потенциал есть,но он парализован внутренними вредителями - опзж и бывшими комуняками с олигархами. И даже если бы британцы совершили принудительную чистку власти у нас - это было наилучшим сценарием.
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15.11.2021 09:02 Відповісти
Видно как и кто историю в школе учил. Бриты - островное государство. Они войну с россией ведут с 18 века. Не явную, а как сейчас модно говорить гибридную. Они всегда были "себе на уме" и играли только за свою команду. Вторая мировая все подтвердила. Британцы были готовы подписать мировое соглашение с Гитлером если бы увидели что он побеждает. И второй фронт они не открывали до 44 года (44ГОДА!!! В 43 наши войска уже сами душить начали вермахт по всем фронтам) , пока с амерами не договорились... Вот вам и вся забота о других со стороны бритов. ОНИ ИГРАЮТ ТОЛЬКО НА СЕБЯ, И ЭТО НАДО ПОМНИТЬ!!! НЕ ТЕШЬТЕ ИЛЛЮЗИЙ!!
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15.11.2021 10:36 Відповісти
Ви звідки вилізли на свій Божий, шановний ?
З якого ватного гнізда ? Зі скабєєвського ?
Я ще такої чудасії не чула.
Кажете Британія вступила у війну в 1944 ? А до того з Гітлером мирно співіснувала і строїла козні расєюшке ?
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15.11.2021 10:44 Відповісти
Ну так учите историю, я же не виноват что вы смотрите только в "телевзир", и оттуда черпаете свои выводы...
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15.11.2021 11:08 Відповісти
Ну так учи, долбень.
Знаменитая речь Черчилля в парламенте ВБ была произнесена какраз тогда, когда Гитлер полностью поставил Европу на колени. И о том, что Германия проиграет войну даже мечтать еще было рано.
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15.11.2021 11:30 Відповісти
1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу (див. Польська кампанія). В цей же день уряд Н. Чемберлена направив Німеччині ноту протесту, 3 вересня за нею пішов ультиматум, потім оголошення війни Німеччині.
Після поразки у Франції Велика Британія, по суті, втратила сухопутну армію[15]. Основні втрати були понесені в тяжкому озброєнні. Починаючи з липня 1940 року, до Великої Британії стало надходити озброєння із США у великій кількості. Англія також потребувала допомоги у битві за Атлантику, а тому була також змушена просити у США 50 старих есмінців в обмін на оренду на 99 років військово-повітряних та військово-морських баз у Вест-Індії та на Ньюфаундленді[16]

Навчайтесь.
Думаю вам потрібно багато чого перечитати.
Бо вже набридло слухати, що переміг лише совок.
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15.11.2021 11:33 Відповісти
Чувак историю по советским учебникам курил.

Про то, что Британия с 1939 года воевала во Франции, Норвегии, Африке и выиграла в 1940-м битву за Британию он не в курсе.

Про то, что немцев в Норвегии и Нормандии кошмарил прототип именно того самого САС оно и подавно не знает.
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15.11.2021 11:33 Відповісти
Такої дічі я ще не чула. Чесно кажу. Це ж треба так історію перебрехати.
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15.11.2021 11:35 Відповісти
Ну у совковых чурбаков в головах Вторая Мировая шла только в СССР.
ВБ в СССР действительно не воевала.

Поэтому по мнению совков британцы предали дидовоевалов.

О том, что большинство бензина, пороха, стали, паровозов, самолетов, танков, поставленных по Лендлизу, смогли попасть в СССР благодаря британским и американским военным конвоям, этим заготовкам лучше вобще не рассказывать. Это рушит их картину Мира.

И не вздумай им говорить, что ВМВ началась не 22 июня 1941 и закончилась не 9 мая 1945.
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15.11.2021 11:47 Відповісти
То британці вже з 1939 воювали, поки совки пакти з гітлерівцями підписували.
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15.11.2021 11:49 Відповісти
Ну да. Причем уже в 1940-м так рубились, что ни о каком замирении и речи уже быть не могло.

Весь цвет Люфтваффе в Ламанше остался.
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15.11.2021 11:53 Відповісти
Навіть Королева Британії приймала участь у війні. Цей поц і не чув.
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15.11.2021 11:36 Відповісти
Вот о чем можно с вами дискутировать если вы читаете между строк, и каждый и вас видит только то что он хочет?? Англо-польский военный альянс 1939 года (польск. Polsko-brytyjski układ sojuszniczy, англ. Anglo-Polish military alliance) - межгосударственные соглашения между Польшей и Великобританией, заключённые в 1939 году, определяющие взаимопомощь в случае агрессии одной из «Европейских держав». В дополнительном секретном протоколе фраза «Европейская держава» истолковывалась как «Германия» И когда Германия с СССР разорвали Польшу в 39 что то ваши бриты даже пальцем не пошевелили.

Я написал что британцы как всегда поддерживают только свои интересы, а все остальное лирика и треп.
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15.11.2021 11:45 Відповісти
Так вони вже на морі вели військові дії. І воювали за Європу на територіях інших країн.
А кінчений трьоп я чую лише від вас.
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15.11.2021 11:51 Відповісти
ты такое кацапское трепло и неуч полный...
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15.11.2021 11:26 Відповісти
Уважаемый, вы свое мнение при себе ставьте. И дома, среди домашних распространяйте. Прежде чем кого то оскорблять, посмотри на себя в зеркало бабуин. По поводу неуч еще вопрос спорный, а по поводу кацапа так тем более. Что я такого написал что у тебя рот твой оскорблять начал, прежде чем внимательно прочитать о чем речь идет?? Давай по пунктам, и без оскорблений.
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15.11.2021 11:32 Відповісти
Вы много написали ошибочного по истории, ну быаает...Но вот страстно спорить после грубых ошибок очень глупо и самонадеяно. Сергей, надо признать, что здесь вам надо больше читать, а не писать
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15.11.2021 11:43 Відповісти
Парни... мне все эти зарубы, про то кто умнее, и хитрее в нете нахер не впали. Я никого не хотел не оскорблять, не умничать. Но никто за нас наши проблемы решать не будет, ни германия, ни великобритания, ни франция. Они все "свое на уме". Они только "глубокую озабоченность могут выражать".
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15.11.2021 12:02 Відповісти
Бабуин - давай ті по соему посту - и по фактам, тобою озвученнім - да с доказательствами... Слабо?
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01.12.2021 01:02 Відповісти
Недолугий! Британія воювала з Гітлером сам на сам з 1940 по 1941 роки, коли сралін з німчурою в десна цілувалися! І так ділі по списку, але тобі лишньохромосомному імбіцілу пояснювати якось влом!
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15.11.2021 17:38 Відповісти
Начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер - порохобот, "он хочит вайны, она ему выгадна, он на ней наживаецца" - правда зебилы?
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15.11.2021 08:29 Відповісти
Клятый барыга на крови, лишь бы ни Картер, устали ат вайны..
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15.11.2021 09:34 Відповісти
Там ишо CNN и WP - сми подконтрольные Порошенко
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15.11.2021 09:42 Відповісти
Украина в НАТО, или НАТО в Украине - это политическая смерть Путина! И полный крах военной доктрины в России.
Поэтому, чтобы этого избежать, Путин готов пролить кровь, и может даже очень много. Готовы ли к этому в Украине, особенно глядя на наших плутократов?
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15.11.2021 08:43 Відповісти
Нет не готовы. Всё правильно Вы сказали. Как только будет вероятность нашего вступления в НАТО (или просто размещения натовских войск) ***** тут же нанесёт удар. В первые же минуты погибнут тысячи бойцов и Зе также как и этот британский начштаба тут же включат заднюю.
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15.11.2021 08:50 Відповісти
Та ну? А ти в курсі шо солдати США уже в Україні?
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15.11.2021 09:15 Відповісти
Их известят за 5 минут, как Штаты извещают русню при ударах по Сирии.
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15.11.2021 09:22 Відповісти
кацапа, не скиглы
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15.11.2021 09:18 Відповісти
Так нам что , ждать пока нас вступят в союз с рашкой ?
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15.11.2021 09:52 Відповісти
Это неизбежно, по крайней мере левобережной Украины. Вторжение и оккупация произойдут в течение ближайших 10 лет.
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15.11.2021 09:56 Відповісти
Я бы сейчас не покупал недвижимость в Украине, разве что на Западной
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15.11.2021 08:45 Відповісти
Туди по-любому )(уйло не сунеться, страх перед бандерівцями вже на генетичному рівні.
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15.11.2021 08:51 Відповісти
А я б не купляв у Макшанії. Ростовська, Белгородська волості...
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15.11.2021 09:14 Відповісти
На Роисе уже несколько лет, как нет смысла покупать недвигу. Разве что на Курилах в надежде получить японское гражданство.
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15.11.2021 11:27 Відповісти
Адекватна реакція патріота своєї країни на службі у Корони
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15.11.2021 08:47 Відповісти
А Меркель і Макрон стурбовані іншим, застосуванням вже наших "Байрактарів", недарма брити вийшли з ЄС.
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15.11.2021 08:54 Відповісти
Видимо начало доходить до сознания куда дело движется.. Подобных заявлений не было слышно лет 40, а то и больше.
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15.11.2021 09:11 Відповісти
На телеканалі Україна 24 Волощенко пита, шо можуть вирішити 600 англійських десантників в Україні...Навроді вона дурна як пробка і не розуміє. Так, у розпочатій війні між Англією, Україною США з одного боку і Макшанією з другого - може і не багато, але зараз - це стримування макак. Чи захоче Вова Пу почати бойові дії в тому числі і проти солдат Англії?
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15.11.2021 09:12 Відповісти
"мудрий нарід" підготувався, тому і обрав у керівництво Клоуна і інших циркових мавпочок...
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15.11.2021 09:22 Відповісти
ну писец Кацап-Орде.
анГлюки готовы выразить
"Окуительно Несокрушимую Озабоченность"
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15.11.2021 10:35 Відповісти
Если кто не в курсе 600 человек САС - это покруче некоторых армий.

Вот только Великобритания не будет затыкать своим дорогущим спецназом дыры в обороне ЗЕбизяны. Спецназ не для этого в нормальных странах.
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15.11.2021 11:26 Відповісти
 
 