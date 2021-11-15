Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер
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Збройні сили мають бути готові до війни з Росією – про це заявив начальник штабу оборони Британії, генерал сер Нік Картер.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian.
Картер сказав, що Росія тепер є більшою загрозою для Східної Європи, ніж тоді, коли він приступив до виконання своїх обов’язків – вісім років тому. Він сказав, що "явно сподівався", що війни з Росією не буде, і не вірив, що країна хоче фізичної війни, але НАТО має бути готове до цього.
Зазначається, що Картер не вірить, що президент РФ Володимир Путін справді хоче "гарячої війни" із Заходом, але "вони (росіяни) хочуть спробувати досягти мети тоншими способами".
Картер також сказав, що ситуація на кордоні Білорусі та України була "класичним відволіканням уваги" з боку російського уряду, яке тривало "роками, роками та роками".
Нагадаємо, 14 листопада британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.
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да нет,
они -пекут
блины
картонная мишура подходит только для нахлобучивания
кацапов, которые любят мусоров и окурков
окурок бы в парашке нахозяйничал для начала,
а так хаванули нефтедолларов и сразу рокету из говен лепить,
недоумки
Можно сколько угодно закрывать на это глаза, прятать головы в песок, но факт того что с ним никто не хочет ссориться и перечить его политике, если это не касается их территорий, их интересов, их, извиняюсь, задниц, давно на лицо. Нет никакой единой политики, есть шкурные интересы каждого государства.
З якого ватного гнізда ? Зі скабєєвського ?
Я ще такої чудасії не чула.
Кажете Британія вступила у війну в 1944 ? А до того з Гітлером мирно співіснувала і строїла козні расєюшке ?
Знаменитая речь Черчилля в парламенте ВБ была произнесена какраз тогда, когда Гитлер полностью поставил Европу на колени. И о том, что Германия проиграет войну даже мечтать еще было рано.
Після поразки у Франції Велика Британія, по суті, втратила сухопутну армію[15]. Основні втрати були понесені в тяжкому озброєнні. Починаючи з липня 1940 року, до Великої Британії стало надходити озброєння із США у великій кількості. Англія також потребувала допомоги у битві за Атлантику, а тому була також змушена просити у США 50 старих есмінців в обмін на оренду на 99 років військово-повітряних та військово-морських баз у Вест-Індії та на Ньюфаундленді[16]
Навчайтесь.
Думаю вам потрібно багато чого перечитати.
Бо вже набридло слухати, що переміг лише совок.
Про то, что Британия с 1939 года воевала во Франции, Норвегии, Африке и выиграла в 1940-м битву за Британию он не в курсе.
Про то, что немцев в Норвегии и Нормандии кошмарил прототип именно того самого САС оно и подавно не знает.
ВБ в СССР действительно не воевала.
Поэтому по мнению совков британцы предали дидовоевалов.
О том, что большинство бензина, пороха, стали, паровозов, самолетов, танков, поставленных по Лендлизу, смогли попасть в СССР благодаря британским и американским военным конвоям, этим заготовкам лучше вобще не рассказывать. Это рушит их картину Мира.
И не вздумай им говорить, что ВМВ началась не 22 июня 1941 и закончилась не 9 мая 1945.
Весь цвет Люфтваффе в Ламанше остался.
Я написал что британцы как всегда поддерживают только свои интересы, а все остальное лирика и треп.
А кінчений трьоп я чую лише від вас.
Поэтому, чтобы этого избежать, Путин готов пролить кровь, и может даже очень много. Готовы ли к этому в Украине, особенно глядя на наших плутократов?
анГлюки готовы выразить
"Окуительно Несокрушимую Озабоченность"
Вот только Великобритания не будет затыкать своим дорогущим спецназом дыры в обороне ЗЕбизяны. Спецназ не для этого в нормальных странах.