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МОЗ (3879) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали

В Україні зафіксовано 10 802 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 14 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 зафіксовано 10 802 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132);

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 97 373 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль дозволив вакцинувати дітей проти COVID-19 з 5 років

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 госпіталізовано – 2 798 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 летальних випадків – 442;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 одужало – 11 219 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 захворіло – 3 228 441 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 одужало – 2 642 459 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 летальних випадків – 77 147;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 10 802 нові випадки зараження, 11 219 осіб одужали 13
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Топ коментарі
+7
Ну, мне например. Опаску иметь надо, а бояться его до мокрых штанишек не собираюсь. А кому охота быть Премудрым Пескарём (которого все считали умным, хотя на самом боялся всего на свете и потому не высовывал носа из своей норы)-моё почтение.
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15.11.2021 08:54
+6
Ну і кому ще не страшний Ковід ?
Відгукніться, ідіоти...
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15.11.2021 08:34
+5
Влада Австрії першою у світі вводить в країні локдаун тільки для нещеплених. Починаючи з півночі 15 листопада всі жителі країни віком 12 років і старші, які не щепилися проти коронавірусу, зможуть виходити з дому лише у разі нагальної потреби.
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15.11.2021 08:32
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Щоденна кількість смертей від ковідла на мільйон людей.
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15.11.2021 08:15 Відповісти
Шмигаль наказав відкрити навчальні заклади на піку хвилі, чекаймо ще більше смертей та заражень. ДякуєТЕ !
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15.11.2021 10:37 Відповісти
Сьогодні бачив як бпмп знайшов на тротуарі маску. Підняв її, обтрусив, начепив на пику і пішов далі.
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15.11.2021 08:18 Відповісти
73% що це виборець зеленскава
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15.11.2021 08:19 Відповісти
Так не лише бомжі роблять )
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15.11.2021 09:12 Відповісти
Пухнастий українобот


@UaArtem

·
20 жовт.



День 4. Кашель, нежить, температура 37.4. Від сьогодні смак та аромат відчуваю відсотків на 20. Завтра піду сдавати тест на антиген. Скоріше за все, я не обраний, а коронований.

21 жовт.



Те дивне відчуття, коли ти пшикаєш освіжувачем повітря в туалеті, хоча ні запаху фекалій, ні запаху самого освіжувача не відчуваєш!)))

22 жовт.



КТ показало ураження легень до 30%, яке виникло за 4-5 днів. Переходжу на антибіотики Найприкріше, що я ніколи не був в громадських місцях без маски, завжи обробляв руки. Як це до мене прилипло?

23 жовт.



День 7. Крайню ніч гарно спав, без хрипів,без закашлювання. Відчуття запахів відсутнє на 100%. Відчуття смаку працює на відстків 20! Вперше довго сиджу в кріслі, відчуття прибитого до ліжка трошки зменьшилось! Сатуріція 96.

24 жовт.



День 8. Антибіотики в дії. Завтра сдам кров на згортання аналіз. Один з
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15.11.2021 08:29 Відповісти
25 жовт.



День 9. Жахливий. Зранку стан погіршився. Стало важко дихати, з'явилася задишка. Швидку чекали 1,40 хв. За неймовірним фартом в "єврейській" лікарні було 1 місце, на всю Одесу. Поклали, прокапали мене , я з трубкою в носі для дихання. Треба лікуватися! Просто так не обійдеться!

27 жовт.



3 день в лікарні. Краще ніж вчора. Більш бодріший, і немає температури. Більший апетит. Налаштований все витримати, тільки б вийти звідси здоровим на вулицю. Лікарі уважні, навіть тут годують. Думаю прорвемось

31 жовт.



Салют народ! Я живий якщо це можна так сказати. Продовжуваю бути в одеській 1 міськарні, на поверсі інтенсивної терапії. З апаратом не повного, але штучного івл. Дуже серйозна пневмонія була, но зараз вона вже краща, я значить що треба ще робити повне відновлене,одужання що

3 лист.



Доброго вечора! Шалено скажено, палко всім дякуємо з мамою за допомогу. Почуваю себе трохи краще, бадьорий, є апетит. Все меньше почуваю себе овочем. Ну а мед показники то знає лікар, але думаю апетит та приплив сил непогані симптоми!

5 лист.



Доброго ранку! Ніби все за планом, лікар сказав, що зупинили пневмонію, тепер тільки чекати на заживлення легень. Мамі лікар сказав, що я зараз почуваюся краше, аніж коли перейшовши до нього в інтенсивну терапію!

8 лист.
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15.11.2021 08:32 Відповісти
9 лист.



Вітаю! Лікар в інтенсивці ще трохи зменьшив мені фракцію кисню на масці щоб поступово повністю від неї відмовитись. Все йде за планом (тьфу) Коли звідси вийду і все погане буде позаду напишу великий тред, які неймовірні тут працюють люди на усіх ланках, від санітарок до лікарів.

14 лист.



Вітаю! Вже декілька днів дихаю сам, ну з допомогою кисню, але велику маску зняли. Є сподівання що на тижні переведуть в звичайну палату. Дуже схуд, слабкість страшна. Пока не уявляю коли взагалі повернеться колишній стан здоров'я. Мама мене не впізнає. Зло#чий Ковід!
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15.11.2021 08:33 Відповісти
Ну і кому ще не страшний Ковід ?
Відгукніться, ідіоти...
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15.11.2021 08:34 Відповісти
Ну, мне например. Опаску иметь надо, а бояться его до мокрых штанишек не собираюсь. А кому охота быть Премудрым Пескарём (которого все считали умным, хотя на самом боялся всего на свете и потому не высовывал носа из своей норы)-моё почтение.
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15.11.2021 08:54 Відповісти
Дурачки описывают своё пребывание в ковид больнице, хотят, чтобы их пожалели... Сходите на экскурсию в онко диспансер или туб диспансер. Сразу замолчите. Лучше следите за собой. Будьте готовы выжить при любом заболевании, которых становится с каждым днём всё больше. Перестаньте наконец жрать водку и курить. Ходите в спортзал и сбросьте жир со своих ср.ак, пейте витамины. Поймите, что среднестатистический украинец не выдержит никакого вируса. Буть то грип или бронхит. Я уже не говорю о воспалении лёгких.
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15.11.2021 13:08 Відповісти
Я два года как отца от онкологии похоронил, так насчёт рака я в курсе. Мать сейчас две недели как ковидничает. Ничего, жизнь продолжается.
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15.11.2021 13:11 Відповісти
Люто плюсую. Один из немногих толковых комментариев тут!

Да, болезнь есть. Но, как же бесят эти так наз эксперты, коих сейчас развелось полно и везде. Сделайте вакцину - и живите! Да, да, именно волшебный укол оградит их от всего на свете

Куда делись все другие болячки? Мы на передовых местах в мире по СС, онко, туберкулезу и спиду.

Никто не развивайет программу здоровья нации. Где стимуляция ЗОЖ? Реклама? Спортплощадки? Пропаганда спорта, питания, отказа от вредных привычек. Вообще, полный 0
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15.11.2021 14:37 Відповісти
> "Мы на передовых местах в мире по СС, онко, туберкулезу и спиду."

Эмммм. А не приходило в голову, что причина та же, что и с ковидом - фиговый уровень медицины, фиговый уровень обследований, наплевательское отношение к себе и к симптомам, ненормальная склонность к самолечению и народной "медицине"?
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15.11.2021 20:12 Відповісти
Конечно приходило, я об этом косвенно и написал. Но, в нашей стране полагатьс надо только на себя
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15.11.2021 21:38 Відповісти
Если бы ковид был только в Украине, то да. Но он по всему миру и все страны делают одно и то же - вакцинируют своих граждан.
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15.11.2021 21:46 Відповісти
Довбику, ще ніколи щодня не помирало стільки онкохворих, як ковідників.
І хто тобі сказав, що у тих уражених ковідом легенях, не зародиться пухлина ?
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15.11.2021 08:59 Відповісти
Та вже вимерло українців не на одне місто.
Певно такі ідіоти, як ти, вважають, що ми перенаселені, і треба прорідити зайве.
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15.11.2021 09:08 Відповісти
Тобто ще п'ять мільйонів то зайві люди ?
Ну ти й чмо.
А то нічого, що ми значно поповнюємо коронавірусні втрати ?
Ти зможеш після цього відновити популяцію ?
В тебе є 10 дітей ? Ти як чоловік, здатний прогодувати всіх ? Чи тільки патякаєш на форумах, переконуєш українців помирати ?
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15.11.2021 09:19 Відповісти
Не переживай! Зростання людської популяції жодна чума не зупинить ))
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15.11.2021 15:27 Відповісти
та збиратись то одне... тут же зі всіх сторін піджимають, купа професій вже на обов'язковій вакцині, ще розширятимуть перелік. В ТЦ не розраховують без сертифікату - тобто зайти в магазин можна, але не продадуть товар - цирк та й годі.
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15.11.2021 10:47 Відповісти
Ні разу не хворіла за всі роки Пандемії, постійно мандрую.
Зробила собі щеплення Модерною влітку-початок вересня.
А в п'ятницю ще й третю вколола вакцину собі - Ваксігрип Тетра (французька) - МОЗ запустив пілотний проект, можна було щепитись прямо в Аптеці, і ціна була ШАРОВА лише 350 грн., а минулого року правили в приватних клініках за неї 1500 грн. Кому цікаво? - Рекомедую.
За 6 років забула що таке ОРВ взагалі, Грипп - то мене є фантастика (Антивакси будуть АПЛОДУВАТИ стоячки ), Щорічно вакцинуюсь від сезонного грипу саме нею.
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15.11.2021 10:56 Відповісти
Не забудте в конце сделать себе контрольный укол. На дорожку, так сказать.
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15.11.2021 13:52 Відповісти
Заздриш?! чи то просто фобія на голки? В дитинстві баба комариками лякала??? Травма на "фсюжиднь"?? Ото ти кволеньке... аж смішно... як мужики бояться вколів.... і взагалі я завжди згадую про цей стішок :

С лицом измученным и серым,
На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежит коленками к стене.

Протяжно стонет, как при родах.
Трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
Застыла в суженных зрачках.

По волевому подбородку
Струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
«Как ты с детьми теперь одна??..»

В квартире стихли разговоры,
Ночник горит едва-едва.
Темно… опущены все шторы…
У мужа тридцать семь и два.

НЕ ну шо за мужики пошли... перелякані, зашугані, КАЦАПСЬКИМ побрехенькам вірять... Да...
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15.11.2021 14:05 Відповісти
А вот и побочка. Дальше - хуже. Короче, - гаплык.
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15.11.2021 14:08 Відповісти
сумно с тебе. Як мало тобі залишилось...

Готовся АНТИВАКСЕ, "Скоро в твоем доме будет звучать музыка, но ты ее не услышишь..."

https://www.youtube.com/watch?v=w0D2nadzBSQ
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15.11.2021 14:51 Відповісти
Ковід страшний. А ваша історія хвороби ще страшніша. Можу написати свою, не таку страшну. Але не буду, щоб не ставились до захворювання легковажно
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15.11.2021 11:10 Відповісти
Це не моя історія. А одного пацієнта. Таких в нас тисячі.
До речі, легкий перебіг не гарантує, що вже завтра ви не захворієте тільки більш складною формою.
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15.11.2021 11:16 Відповісти
Ніхто нічого не гарантує. Є лише теорія ймовірності і статистика. Простими словами, дивлячить на статистику, можна приблизно прикинуть ймовірність.

Але статистику дають лише ту, яка вигідна(не знаю правда кому)
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15.11.2021 11:56 Відповісти
Влада Австрії першою у світі вводить в країні локдаун тільки для нещеплених. Починаючи з півночі 15 листопада всі жителі країни віком 12 років і старші, які не щепилися проти коронавірусу, зможуть виходити з дому лише у разі нагальної потреби.
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15.11.2021 08:32 Відповісти
Локдаун для нещеплених - це саме мудре рішення.

В Італії у суботу знов повиходили ці неадекватні антивакси на мітинг у Римі, без масок всі з божевільними очами кричали, що ковіду немає, а грінпас їм не треба. Не уявляю, як вони без грінпасу взагалі пересуваються по Італії там же його перевіряють скрізь спеціальним пристроєм, а такі підробки, як роблять у нас взагалі неможливі.
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15.11.2021 09:33 Відповісти
Яка тобі справа до Нідерландів, якщо ти живеш у країні, яка на другому місці у світі за смертністю від ковіду!

Йди вакцину роби, ще один йолоп, життя одне!
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15.11.2021 09:48 Відповісти
Ви, мракобєси, як завжди забуваєте, що крім померлих є ще "просто" важкохворі, які ковід генерує реально дофига й це повністю паралізує нормальну роботу лікарень. Куди цих хворих дівать? В ополонку, відразу після позітивного тесту?
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15.11.2021 20:16 Відповісти
А що там Танюша Яковлева? Ще живе?
Чи їй адмін вкоротив віку і лишив одного "Сергія"?
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15.11.2021 21:15 Відповісти
Та облиште. Цій особі простіше один раз померти, аніж двічі вакцинуватись.
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15.11.2021 12:36 Відповісти
Да пошёл пик, но умерло 6, не 403 человека.
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15.11.2021 11:28 Відповісти
К сожалению вакцина работает ограниченное время, в отличии от иммунитета у переболевших. В Британии сейчас 80% смертей среди вакцинированных.
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15.11.2021 09:44 Відповісти
Есть ссылка на данную новость?
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15.11.2021 09:52 Відповісти
у відповідь - тиша
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15.11.2021 10:35 Відповісти
то мабуть вийшли прихильники Кремля протестувати. Наразі багато в кого був бізнес з Рашкою, особливо в туристичній сфері, отож вони почитують МОРДОРСЬКІ новини. В мене сестра в Італії. Тож багато власників ресторанчиків, магазинчиків, бутиків, які несуть збитки що нема бухих в зюзю москалів (а вони добре платять коли набухаються). То вони там жалкують що немає ЛОХІВ. Отож часто шаряться на Кацапських сайтах, а переводи на італійську то там вже багато хто робить.
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15.11.2021 09:46 Відповісти
Італійці взагалі кацапів **********, а особливо їхнього ху#ла. Я впевнена, що він і там грошей не шкодує на антиваксерну пропаганду.

А основна масна нещеплених в Італії - це все ж таки рускагаварящіє заробітчани з раські, України, Молдови, от саме вони сидять на кацапських інформаційних помийках та не хотять робити собі щеплення.
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15.11.2021 09:54 Відповісти
істинна правда. Основна частина з купленими сертифікатами, бабам-італійкам попи витирають, і на помийках кацапських сидять, потім по кафешкам за горнятком кави, розносять те Гундосіння.
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15.11.2021 10:04 Відповісти
Ничего нового, в выходные вдвое меньшие цифры чем в будни.
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15.11.2021 08:50 Відповісти
Вирус убил 5%, а 95% убил страх. В Китае победили пандемию , так как перестали пугать народ.
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15.11.2021 09:42 Відповісти
Плюсую... В США нові дослідження виробники вакцин стверджують що всі важкі побічні ефекти від їх вакцин через страх, що провели дослідження на 10 тис чол в 3000 були побічні ефекти через страх перед вакцинами))) Чому тоді люди не можуть отримувати ускладнення через страх перед Ковідом....

Я думаю що тут не лише страх, великі об'єми використання антибіотиків і антисептиків можливо привело до нових стійких штамів пневмококів і інших бактерів...

Просто кому із знайомих дали антибіотик швидко в перший день високої температури вони уникнули ускладнень, а хто вагався і чекав повних аналізів пішли на курс коктелю з пневмонією...

Тому щось тут не так, якби вірус викликав ускладнення то чому так допомагають антибіотики.... Вони ж при вірусі не ефективні....
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15.11.2021 10:21 Відповісти
Це не означає що всім потрібно бігти і одразу ліпити собі антибіотик там це робили лікарі, плюс було що один антибіотик не допоміг в перші 2 дні і його одразу змінили на інший при самолікуванню можна угодити в яму...

У вас можуть бути стійкі штами бактерій до певного типу антибіотика і ви просто затягнете процес і доведете до ускладнень..

Основне що я виніс із того що як я хворів і знайомі, багато треба пити причому не холодної і газованої води..... Ну і вітаміни риба жирна і горіхи
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15.11.2021 10:25 Відповісти
Пневмонія це вже вторинне інфікування бактеріями.
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15.11.2021 11:18 Відповісти
Я з цим згідний але офіційно що вірусна пневмонія... А виходить бактеріальна і лікування інше...
Які ускладнення від Ковід пневмонія і тромбоз... А от тромбоз переважно зразу не виникає... а коли вже ускладнення і вимушений прийом антибіотиків... Те саме і міокардит це переважно бактеріальна інфекція...

А якщо почитати інструкції у багатьох антибіотиків часті побічні ефекти це тромбоз... самому колись прийшлось принімати цефалоспориновий антибіотик і у мене було згущення крові з можливим тромбозом.... І знаю людей які мали ускладення потім саме після антибіотиків причому ще давно до Ковіду.....
Я пив багато рідини і ще багато продуктів для розрідження... уникнув проблем від прийому...

Не знаю я не спеціаліст в цьому але є багато запитань.... До того ще додає запитань дослідження яке зараз продвигають що всі побочки від вакцинації через самонавіювання...

Виходить все можна самонавіяти температуру міокардит тромбоз і т.д. Чи як?...
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15.11.2021 11:50 Відповісти
Не можу зрозуміти сутність вашої пропозиції - не лікуватись взагалі, чи як ?
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15.11.2021 12:11 Відповісти
Той пан взагалі якусь мішаніну несе.
Ну й вже сто разів казали, что антибіотики до одного місця при ковіді; ніхто Європі чи США не "лікує" ковідних антибіотиками, тому ще в цьому немає сенсу.
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15.11.2021 20:22 Відповісти
> "В Китае победили пандемию , так как перестали пугать народ. "

МБГОГОГО, в кетае пирестале пужать нород, со смеху можно помереть. В Китае если выявляют позитивного, то закрывают не то что домами, а районами и кварталами. Тесты поголовно, вакцины поголовно. Отказаться без последствий не получится. Если позитивный и/или сидишь дома на изоляции, то выходить за территорию комнаты/квартиры не имеешь права в принципе, иначе после окончания изоляции отчалишь сразу в места не столь отдалённые. Это вы тут в свободной стране права качаете "нихачуу чтобе мине калоле жыжууу, хачу балеть нотуральнем ковидомм!1", там бы вас переломали через колено и чипировали силой.
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15.11.2021 20:20 Відповісти
 
 