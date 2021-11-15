У НАТО зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів Альянсу, - Столтенберг

Для повноправного членства України в НАТО необхідний консенсус усіх членів Альянсу, якого зараз немає, також слід відповідати стандартам НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю Axios від HBO.

Спочатку журналіст запитав, що робитиме НАТО, якщо Росія знову піде на вторгнення до України. Столтенберг відповів, що нещодавно бачився з президентом Володимиром Зеленським та запевнив його у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Проте український президент хоче більшого – повноправного членства, зазначив генсек.

Журналіст заперечив, що Зеленський хоче реального захисту від Росії. Він також нагадав: Україна отримувала обіцянку про членство НАТО на Бухарестському саміті 2008 року, але нічого не сталося щодо членства – і Росія вторглася.

"Неправильно говорити, що нічого не сталося: вони не стали членами, але ми зміцнили наше партнерство та близько працювали", – відповів генсек НАТО.

На питання журналіста, чи НАТО захищатиме Україну, Столтенберг відповів, що Україна не підпадає під дію п'ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

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"Щоб стати членом НАТО, треба відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм із модернізацією, боротьбою з корупцією, але 30 членів Альянсу мають дати згоду. У нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО", – сказав він.

Журналіст зазначив, що серед членів НАТО є "глибоко корумповані уряди" – і все це може виглядати як страх спровокувати президента Росії Володимира Путіна. Столтенберг заперечив: Росія виступає проти будь-якого розширення Альянсу, зокрема, вона була проти членства Північної Македонії та Чорногорії, які нещодавно вступили до Альянсу. За його словами, НАТО самостійно може оцінювати, чи наблизилась та чи інша країна до стандартів НАТО.