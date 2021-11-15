У НАТО зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів Альянсу, - Столтенберг
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Для повноправного членства України в НАТО необхідний консенсус усіх членів Альянсу, якого зараз немає, також слід відповідати стандартам НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю Axios від HBO.
Спочатку журналіст запитав, що робитиме НАТО, якщо Росія знову піде на вторгнення до України. Столтенберг відповів, що нещодавно бачився з президентом Володимиром Зеленським та запевнив його у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Проте український президент хоче більшого – повноправного членства, зазначив генсек.
Журналіст заперечив, що Зеленський хоче реального захисту від Росії. Він також нагадав: Україна отримувала обіцянку про членство НАТО на Бухарестському саміті 2008 року, але нічого не сталося щодо членства – і Росія вторглася.
"Неправильно говорити, що нічого не сталося: вони не стали членами, але ми зміцнили наше партнерство та близько працювали", – відповів генсек НАТО.
На питання журналіста, чи НАТО захищатиме Україну, Столтенберг відповів, що Україна не підпадає під дію п'ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.
"Щоб стати членом НАТО, треба відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм із модернізацією, боротьбою з корупцією, але 30 членів Альянсу мають дати згоду. У нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО", – сказав він.
Журналіст зазначив, що серед членів НАТО є "глибоко корумповані уряди" – і все це може виглядати як страх спровокувати президента Росії Володимира Путіна. Столтенберг заперечив: Росія виступає проти будь-якого розширення Альянсу, зокрема, вона була проти членства Північної Македонії та Чорногорії, які нещодавно вступили до Альянсу. За його словами, НАТО самостійно може оцінювати, чи наблизилась та чи інша країна до стандартів НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Як же смішно і гидко с цього бидло ура патріотизму. Вам що давай що не давай права та свободи, жадні барани з думкою що всі вам щось винні. Угорцю чи македонцю потрібно бути останнім лохом, щоб за прохаванного рагуля піти воювати, поки рагуль свою країну своїми руками розкрадає щей ******* про неповноцінність інших націй.
І така ж сама ситуація з членством в ЄС.
Им просто афигеть, как нужна страна с президентом-предателем и ворохом проблем, которые этот президент сам и устроил.
Вот просто спят и видят, как бы начать решать не свои проблемы, а наши.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо Росія нападе на Україну, що робитиме НАТО?», - поцікавився в інтерв'ю журналіст, додавши що Президент Зеленський прагне приєднання країни до Альянсу.
У відповідь генсек зазначив, що Альянс уважно стежить за «незвичайними» переміщеннями російських військ поблизу кордону України. «Минулого тижня я зустрічався з Президентом Зеленським та ще раз висловив підтримку з боку НАТО територіальної цілісності й суверенітету України, - сказав Столтенберг. - Я знаю, що він хоче більшого… Він хоче повного членства».
«Він хоче реального повноцінного захисту від Росії, - уточнив Свон. - Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили… Вона й досі захоплена Росією».
На думку Столтенберга, неправильно говорити, що нічого не сталося: «Україна не є членом НАТО, але передусім ми зміцнили наше партнерство, і ми працюємо з ними набагато тісніше».
Він уточнив: оскільки Україна не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону - 5-ї статті Північноатлантичного договору.
«Аби бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, але щоб стати повноправним членом, на це мають погодитися всі 30 членів Альянсу, а в нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу», - пояснив Столтенберг.
На це ведучий зауважив, що може згадати країни у складі НАТО, уряди яких «глибоко корумповані й недемократичні». Насправді, на думку Свона, країни Заходу не хочуть воювати з Росією, провокувати її. «І це небезпечний урок, адже Путін бачить: аби зупинити вступ країни в НАТО, треба на неї напасти».
Столтенберг своєю чергою указав, що Росія протестувала проти кожного розширення НАТО, але попри її критику нещодавно до Альянсу вступили Північна Македонія та Чорногорія.
«Невже вони більш просунуті?» - іронічно зауважив Свон, висловивши також сумнів у демократичності Туреччини, яка є членом НАТО.
Яка підтримка у націоналістів на виборах усіх рівнів, не підкажете?
Після активізації "СВОБОДИ" її підтримка впала майже до нуля.
из открытой информации стало известно,после визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 октабря... что каждые сутки в Киев прилетает 2 транспортных самолета США с военными грузами...что в них никто не знает...охрану осуществляет Спецназ США...,смею предположить Джавелинов там НЕТ...только одеяла и подушки чтобы мочить Путлерских баранов перьями с подушек...
контруктор боевых дронов Сельчук Байрактар договорился с Украиной о поставках двигателей для его новых дронов...детали контракта не раскрываются... Мавзолейные,закажите у Турции помидоры майдарины и даже бананы Эрдоганыч всегда держит слово...
- Чому ми не в НАТО?
- Де вакцина?
- Що буде з демократією у Штатах?
- Хто я?
- Де я?
От жулики.
Нет у НАТО стандартов!