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Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Білорусі заблокувала б постачання газу своєю територією до Європи, якби Росія дала їй таку можливість.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Якби вони могли, то напевно зробили б це. Але Росія навряд чи дасть їм це зробити: адже, зрештою, йдеться саме про продаж російського газу", - сказав Боррель.
Говорячи про залежність Європи від російського газу, він зазначив, що "в цьому немає нічого нового. Ми вже давно залежимо від газу з Росії".
Топ коментарі
+5 loen asr
показати весь коментар15.11.2021 09:39
+5 Maksim Perepelitca
показати весь коментар15.11.2021 09:48
+5 Порохобандерівець
показати весь коментар15.11.2021 10:47
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Бо раніше мудрі гетьмани випорожнили би українські сховища під 0 і не допустили в Європі нехватки газу.
Коли вілла в Іспанії, то якось плювати, що зимою в Україні.
Наверное пора в топки ТЕС отправлять вас вместо угля и газа.
Один шкодить, а інший рятує і всі мають цьому добродію бути вдячні.
Не треба відділяти персону Путіна від Лукашенка, це одна сімя, у них написаний сценарій заздалегідь.
Бізнес.
само собой,что ни Смоленская,ни Орловская,ни тем более Белорусская области РФ не могут влиять на решение центральных органов власти в Москве..
Німеччина довела усьому світу, що готова до Третьої світової разом з московією. Історія завжди повторюється.
Да последнему дворнику должно быть понятно что зависить от поставок какого-то газа из Сибири - это самое крайнее и безумное решение.