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Білорусь (5964) газ (2583) Росія (47112) Боррель (783)

Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь припинила б постачання газу до Європи, але Росія навряд чи дасть їй це зробити, - Боррель

Влада Білорусі заблокувала б постачання газу своєю територією до Європи, якби Росія дала їй таку можливість.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Якби вони могли, то напевно зробили б це. Але Росія навряд чи дасть їм це зробити: адже, зрештою, йдеться саме про продаж російського газу", - сказав Боррель.

Говорячи про залежність Європи від російського газу, він зазначив, що "в цьому немає нічого нового. Ми вже давно залежимо від газу з Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
По ділу = Лукашенко і Путін - схема поганого і хорошого.
Один шкодить, а інший рятує і всі мають цьому добродію бути вдячні.

Не треба відділяти персону Путіна від Лукашенка, це одна сімя, у них написаний сценарій заздалегідь.
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15.11.2021 09:39
+5
Два чмошника вирішили полоскотати Європі нерви - один злий ( хоче перекрити газ ) інший - добрий ( не дає це зробити ) . Європейський лошара звісно ж - підсвідомо починає симпатизувати доброму . Класика !! .
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15.11.2021 09:48
+5
Ідіоти, все що робить Лукашенко- то накази Кремля. В даний момент іде шантаж щоб дозволили ПП-2.
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15.11.2021 10:47
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Борелю-Лукашенка,лялька-лальковод,у бункері...
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15.11.2021 09:36 Відповісти
А, если указание будет именно из Роиси?
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15.11.2021 09:36 Відповісти
В раше не дураки сидят.
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15.11.2021 09:49 Відповісти
Як нам ще пощастило, що при владі молоді без досвіду люди.
Бо раніше мудрі гетьмани випорожнили би українські сховища під 0 і не допустили в Європі нехватки газу.
Коли вілла в Іспанії, то якось плювати, що зимою в Україні.
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15.11.2021 09:36 Відповісти
При ЗЕ у Украины у самой нет газа.
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15.11.2021 09:41 Відповісти
точно?
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15.11.2021 09:46 Відповісти
И угля тоже.
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15.11.2021 09:52 Відповісти
Но зато ******* зебильных еще много.

Наверное пора в топки ТЕС отправлять вас вместо угля и газа.
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15.11.2021 09:53 Відповісти
Запасів газу в ПСГ в Україні в 2021 році, більше ніж запаси газу в любий рік керування шоколадного.
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15.11.2021 10:05 Відповісти
«На начало сентября запас природного газа в украинских ПХГ составляет 18 млрд кубометров. Это на 30% меньше прошлогодних показателей. В течение августа поступил 1 млрд кубометров - это в 3,6 раза меньше по сравнению с августом 2020 года. Всего с начала нынешнего сезона закачки в ПХГ поступило 2,9 млрд кубометров газа», - сообщили в Укртрансгазе.
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15.11.2021 10:07 Відповісти
Тебе твой бесстыжий ********** надо от уха до уха разрезать, чтобы ты только пузыри пускать мог.
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15.11.2021 10:08 Відповісти
2021 рік 18 млрд. Станом на вересень. Добре. Тепер дивимося що ж було при петру станом на вересень.. 2018 рік - 16.2 млрд. 2017 рік - 16.4 млрд. 2016 рік - 14.3 млрд. 2015 рік - 15.7 млрд. 2014 рік - 16.6 млрд. Та к що давай ріж свій "бесстыжий **********". Як узнати порохолиза чи кацапа. Та дуже просто. Завжди брешуть.
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15.11.2021 13:14 Відповісти
.
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15.11.2021 09:42 Відповісти
По ділу = Лукашенко і Путін - схема поганого і хорошого.
Один шкодить, а інший рятує і всі мають цьому добродію бути вдячні.

Не треба відділяти персону Путіна від Лукашенка, це одна сімя, у них написаний сценарій заздалегідь.
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15.11.2021 09:39 Відповісти
Більше того. Загроза відключити газ Лукашенком має на меті підштовхнути Північний потік-2. І мігранти також ще й і для того.
Бізнес.
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15.11.2021 10:49 Відповісти
зачем это вообще обсуждать ?
само собой,что ни Смоленская,ни Орловская,ни тем более Белорусская области РФ не могут влиять на решение центральных органов власти в Москве..
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15.11.2021 09:39 Відповісти
Да. Мы давно зависим от газа из россии. Говорит боррель. И потому германия (и не только) строит новые газопроводы из россии чтобы ...... А потом мы удивляемся их политической импотенции. А коррупция только в Украине. Ага
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15.11.2021 09:43 Відповісти
Два чмошника вирішили полоскотати Європі нерви - один злий ( хоче перекрити газ ) інший - добрий ( не дає це зробити ) . Європейський лошара звісно ж - підсвідомо починає симпатизувати доброму . Класика !! .
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15.11.2021 09:48 Відповісти
Интересно, как бы Лука - Муди..в сам смог бы перекрыть вентиль на трубе если и труба и вентиль принадлежат Параше? Де юре и дефакто принадлежат.
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15.11.2021 10:01 Відповісти
Это на нашей территории. Направим газ в Украину, никто и знать не будет.
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15.11.2021 10:07 Відповісти
Не обольщайтесь. Все и так в курсе, за трубу, вентиль, луку и х..ло. Кроме прикормленных ими же муд..ов.
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15.11.2021 10:36 Відповісти
А за шо раіся буде жити та спонсорувати тероризм, якщо перекриє своє головне джерело прибутку?

Німеччина довела усьому світу, що готова до Третьої світової разом з московією. Історія завжди повторюється.
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15.11.2021 10:01 Відповісти
Лукашенко требует Искандеры.Однако кремль и не думает их ему вручать!В планах Кремля -шантаж Европы и США,но не реальная война,А шизофреник Лука может реальную войну спровоцировать.В планах кремля под беларусский шумок вторгнуться в Украину,в надежде ,что США и НАТО будет не до нас.США,надеюсь разгадало планы кремля.
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15.11.2021 10:15 Відповісти
Потому что тогда придется увеличивать поставки через Украину. Поэтому "страшилки" от Луки это так.. для утверждения собственной значимости на фоне действительной убогости .
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15.11.2021 10:31 Відповісти
Дасть якщо будуть затримки з пуском ПП-2.
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15.11.2021 10:33 Відповісти
Ідіоти, все що робить Лукашенко- то накази Кремля. В даний момент іде шантаж щоб дозволили ПП-2.
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15.11.2021 10:47 Відповісти
100%
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15.11.2021 10:51 Відповісти
Московия вначале захватила колхоз "Беларусь" с крепостными, а потом председатель колхоза "Беларусь" страшит тем что колхозу уже не принадлежит
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15.11.2021 10:59 Відповісти
Какие они все таки дебилы, прав был Задорнов ! Нет ни какой уже Белоруси, а бульбофюрер даже пукнуть без разрешения ***** Владимировича не может !
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15.11.2021 11:15 Відповісти
Білорусь припинила ... своє існування, як незалежна країна.
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15.11.2021 11:44 Відповісти
Немає віри уже і західним політичним діячам. Борель грає чи в дитину чи в тупого віслюка і категорично не хоче визначати Москву як організатора провокацій. Лукашенко, Зінка, хто завгодно але тільки не пуйло.
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15.11.2021 11:47 Відповісти
Слушаясь советников проплаченых московией и закрывая Атомные электростанции вы будете только глубше залезать в задницу.
Да последнему дворнику должно быть понятно что зависить от поставок какого-то газа из Сибири - это самое крайнее и безумное решение.
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15.11.2021 12:21 Відповісти
Лука-может.Это точно-он не всегда слушает московских товарищей.
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15.11.2021 12:38 Відповісти
 
 