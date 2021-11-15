Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 листопада у світі зареєстрували 358 547 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 654 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 254 058 457 випадків інфікування, з них 358 547 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 115 985 осіб, з них 4 654 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 229,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 2-гу позицію у світі та Європі.