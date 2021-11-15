Корнієнко про висновки Венеціанської комісії щодо Закону про олігархів: Подивимося, чого варто дослухатися, а чого - ні
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Внесення змін до закону про олігархів не буде простим.
Про переконання в цьому в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримаємо висновки (Венеціанської комісії. – Ред.). Подивимося, чого варто дослухатися, чого - ні. Звісно, Венеціанська комісія – шановний орган, усе там правильно. Але тут проблема: першу олігархіаду ми проживали півроку, дуже драматично – зі зняттям спікера. І я не впевнений, що внесення змін до закону про олігархів буде простою історією. Якісь зауваження до закону можуть бути косметичні, а піде на це все знову пів року: правки, блокування трибун, спецпроцедури... Питання: наскільки в такий процес потрібно занурюватися, витрачаючи на це парламентські ресурси?" - сказав Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
Скільки свого баблішка можете дати бідному Бені ?
Він вас видоїть так чи інакше. Не зважаючи на закон.
А это жирный вонючий боров корниенко, с полным отсутствием мозга, еще и рассуждает о том, что они, видели, вЯликие зеленогнойные, будут еще смотреть, что им ведущие юристы мира сказали. Деграданты полные.
Трускавецкие законодатели с ПТУ-шным образованием сами с усами. Им Венецианская комиссия не указ.
З таким підхідом ми змін не дочекаємося.
Ну, что с убогого возьмёшь ?
Плювати на країну, громадян, на підтримку цивілізованого світу.
Головне- особисті інтереси, та інтереси хазяїв.
Уже страшно?