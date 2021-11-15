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Венеціанська комісія (213) олігарх (688) Корнієнко (649) Закон про олігархів (125)

Корнієнко про висновки Венеціанської комісії щодо Закону про олігархів: Подивимося, чого варто дослухатися, а чого - ні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про висновки Венеціанської комісії щодо Закону про олігархів: Подивимося, чого варто дослухатися, а чого - ні

Внесення змін до закону про олігархів не буде простим.

Про переконання в цьому в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримаємо висновки (Венеціанської комісії. – Ред.). Подивимося, чого варто дослухатися, чого - ні. Звісно, Венеціанська комісія – шановний орган, усе там правильно. Але тут проблема: першу олігархіаду ми проживали півроку, дуже драматично – зі зняттям спікера. І я не впевнений, що внесення змін до закону про олігархів буде простою історією. Якісь зауваження до закону можуть бути косметичні, а піде на це все знову пів року: правки, блокування трибун, спецпроцедури... Питання: наскільки в такий процес потрібно занурюватися, витрачаючи на це парламентські ресурси?" - сказав Корнієнко.

Читайте також: Український закон про олігархів є політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів, - депутатка Європарламенту фон Крамон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Якщо визнають не відповідним, то на Україну очікує лавина судових позовів.
Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
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15.11.2021 09:47
+16
Какая мерзкая лживая харя. По части триндежа зесрань уже обогоняет кацапов
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15.11.2021 09:52
+14
Бютівська говоряща прокладка кохає лише бабу Юлю, навіть попри те, що її фізіономію змінили хєрурги.
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15.11.2021 10:11
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Якщо визнають не відповідним, то на Україну очікує лавина судових позовів.
Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
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15.11.2021 09:47 Відповісти
Ви любите всіх алігархів, чи лише деяких?
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15.11.2021 09:56 Відповісти
Відносно баби Ксенії, то вона прихильна тільки до одного.
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15.11.2021 10:00 Відповісти
Бютівська говоряща прокладка кохає лише бабу Юлю, навіть попри те, що її фізіономію змінили хєрурги.
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15.11.2021 10:11 Відповісти
Ну не всім же фапати на ботоксну бабцю з віллою в Маямі на 10 паркувальних місць для яхт та двадцятьма ванними кімнатами.
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15.11.2021 10:30 Відповісти
Такі люди, зазвичай, хапаються лише за голосні вивіски. Їм нічим думати, аналізувати...такими вже народились....
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15.11.2021 10:10 Відповісти
Судячи із характеру запитання, ви у захваті від коломойського.
Скільки свого баблішка можете дати бідному Бені ?
Він вас видоїть так чи інакше. Не зважаючи на закон.
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15.11.2021 10:09 Відповісти
Які норми цього "закону" ви вважаєте ефективними для мінімізації впливу олігархів на економіку країни?
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15.11.2021 10:10 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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15.11.2021 10:15 Відповісти
А ты судя по всему, любишь "не олигарха" осла оманского потерпевшего нелоха гринпоца первого? Как достали в усмерть тупые тролли служек урода своим редким дебилизмом, когда не понимают разницу между законами , нарушающими Конституцию страны и редким маразмом, выдуманным, кстати, последышами одного очень бандитским вороватого олигарха бабломойского. Поэтому, тварь, вытащи язык из жопы бени и включим мозги. Хотя о чем это я.. Откуда там мозги в принципе могут быть?
А это жирный вонючий боров корниенко, с полным отсутствием мозга, еще и рассуждает о том, что они, видели, вЯликие зеленогнойные, будут еще смотреть, что им ведущие юристы мира сказали. Деграданты полные.
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15.11.2021 10:31 Відповісти
Зебот, открою тебе шнифты, олигархи при клоуне сказочно богатеют, а закон принят исключительно, как попытка прессовать Порошенко.
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15.11.2021 10:33 Відповісти
Какая мерзкая лживая харя. По части триндежа зесрань уже обогоняет кацапов
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15.11.2021 09:52 Відповісти
Зєсрань лише трендить. Польща збільшала податки для надбагах і купила Петріоти. Польща підняла податки на девіденти і знайшлися кошти на купівлю 250 Абрамсів. А зєсранці ні на копійку не підняли оподаткування надвисоких прибутків.
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15.11.2021 10:00 Відповісти
зесрань устроила в Украине мор от ковида,отправив ковидфонд в Оманский офшор
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15.11.2021 10:59 Відповісти
зрозуміло-олігархам спати спокійно...
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15.11.2021 09:53 Відповісти
О каг!!!
Трускавецкие законодатели с ПТУ-шным образованием сами с усами. Им Венецианская комиссия не указ.
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15.11.2021 09:56 Відповісти
"Тут граємо, тут не граємо, тут оселедець загортували..."
З таким підхідом ми змін не дочекаємося.
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15.11.2021 09:57 Відповісти
Короче, Корниенко объявил юридический баттл - сценаристы, клоуны, артисты, фотографы и прочие извращенцы против европейских экспертов !
Ну, что с убогого возьмёшь ?
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15.11.2021 09:58 Відповісти
Хто такі якісь вчені-конституціоналісти з тої комісії проти чернігівського п*янички ЗЕлупіного Корнієнка?
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15.11.2021 09:59 Відповісти
А навіщо вам "зелень" цей закон, коли Порошенко вже під його дію не підпадає? Вам негайно потрібно внести правку, що олігархом може бути тільки той, хто займається цукерками і тортами. Інші, хто займається газом, вугіллям, електроенергією під дію цього закону не підпадають.
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15.11.2021 10:09 Відповісти
Нет смысла возиться с этими олигархами. Тем более зная,что все они преступники.Эти элементы очень опасны,поскольку имея огромные средства,могут нанимать карманные армии.Им и нафиг не нужны демократии и западные ценности. Ну возьмите любого из них - кто чего достиг ? Электростанции стоят.Выращивают яд. Что овощи,что животное мясо.Перерабатывающие продукты превратили в несъедобное гавно. Тяжелая промышленность едва выживает. Уже задолбали нас дотациями и льготами. - Это же олухи,куда не глянь. И это при том,что на них работают лучшие. То есть,они даже лучшим работать не дают !
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15.11.2021 10:19 Відповісти
Возомнивший о себе хам.
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15.11.2021 10:21 Відповісти
Цікаво, внесуть Зелю до списку олігархів, бо він по всіх параметрах підпадає під його дію?
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15.11.2021 10:23 Відповісти
До речі, цікаво, а Зеленський, з його статками в десятки, якщо не сотні мільйонів, власними не тільки телеканалами, а й кінокомпаніями, три з яких взагалі в РФ і туди ж сплачують податки- він же теж олігарх, я правий?
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15.11.2021 10:33 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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15.11.2021 10:39 Відповісти
Судя по тому, как Австрия экстрадирует олигарха Фиртеша в США, судейская система в Европе неповоротливый бюрократический аппарат, тогда как в Украине такое запущение, что надо решать координально и быстро, а не устраивать многолетние разбирательства. В самом ЕС политика сплелась с крупным бизнесом, Меркель и Шрёдер ярко проявили это
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15.11.2021 10:42 Відповісти
Посмотрим/да что там смотреть. Украиной правят израильский вор, его буратина и боров-жлоб с замом-мурлом.
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15.11.2021 10:43 Відповісти
Корнієнко: "Після моїх родів подивимося, чого варто дослухатися, чого - ні".
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15.11.2021 10:46 Відповісти
Плісняве стадо, таке ж лайно, як і *****. Тому і сценарій розвитку країни такий, і риторика та ж. Тупорила гопота. БеСпредельщікі.
Плювати на країну, громадян, на підтримку цивілізованого світу.
Головне- особисті інтереси, та інтереси хазяїв.
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15.11.2021 10:58 Відповісти
Верните СМИ Украинскому народу, а то получается что еврейская община и представители Московии через свои СМИ десятилетиями подгоняют Украинскому народу свого Гетмана и своих Депутатов. Украинский народ живя на своей земле даже не понимает что такое частная собственность и как её защищать
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15.11.2021 11:12 Відповісти
ВСЁ, чем грозит этот грозный закон олигархам, это запрет на участие в крупной приватизации (новой) и финансировании партий.
Уже страшно?
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15.11.2021 11:32 Відповісти
Вы там все и так грамотные Закончили трускавецкую школу. Зачем вам выводы Венецианской комиссии ? Или вы надеетесь. что онисами в будущем не будут делат никаких выводов по поводу законов Украины, котора идёт в Таёжный Союз ? Так вы им прямо скажите и ножкой топните: Мы идём в Таёжный Союз !
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15.11.2021 11:40 Відповісти
Та все! Можна відміняти закон. Порох передав свої канали. Мета закону - вислизнула. Треба новий закон де обовязково вказати. 1. Порох - олігарх, "редиска" ... 2. Бубочка - хороший. 3. Хто не згодний - увязнення. Підтримають всі зебіли. І рейтинг недопрезедента зросте.
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15.11.2021 12:14 Відповісти
Вряд ли это так работает.... тут прислушаюсь, а там не прислушаюсь.
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15.11.2021 12:20 Відповісти
 
 