Корнієнко про висновки Венеціанської комісії щодо Закону про олігархів: Подивимося, чого варто дослухатися, а чого - ні

Внесення змін до закону про олігархів не буде простим.

Про переконання в цьому в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримаємо висновки (Венеціанської комісії. – Ред.). Подивимося, чого варто дослухатися, чого - ні. Звісно, Венеціанська комісія – шановний орган, усе там правильно. Але тут проблема: першу олігархіаду ми проживали півроку, дуже драматично – зі зняттям спікера. І я не впевнений, що внесення змін до закону про олігархів буде простою історією. Якісь зауваження до закону можуть бути косметичні, а піде на це все знову пів року: правки, блокування трибун, спецпроцедури... Питання: наскільки в такий процес потрібно занурюватися, витрачаючи на це парламентські ресурси?" - сказав Корнієнко.

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