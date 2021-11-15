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Укравтодор виплатив європейцям 900 млн євро за боргами часів Януковича

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Укравтодор виплатив європейцям 900 млн євро за боргами часів Януковича

Найбільшою одноразовою виплатою державного казначейства з початку листопада була виплата 738 млн грн для погашення частини боргу за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку 2010 року. На четвертому місці ще 176 млн грн погашення Укравтодору за кредитом Європейського інвестиційного банку 2011 року.

Про це свідчать дані порталу "Spending" про казначейські проплати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Ці кредити були отримані за часів Віктора Януковича. ЄБРР тоді позичив Україні 450 млн євро на ремонт доріг M-01, M-05, M-06, M-07, N-01 та R-02 на ділянках під’їздів до м. Київ. ЄІБ також позичив 450 млн євро на ремонт інших ділянок трас на під’їздах до Києва.

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Укравтодор виплатив європейцям 900 млн євро за боргами часів Януковича 01

З урахуванням цих проводок, виплати Укравтодору з початку 2018 року по 5 листопада 2021 року склали 30,09 млрд грн.

Укравтодор виплатив європейцям 900 млн євро за боргами часів Януковича 02

Цього року видатки на обслуговування кредитів Укравтодору виросли порівняно з попередніми роками. Щорічно на ці цілі витрачали близько 5-6 млрд грн. У 2018 році – 5,34 млрд грн, у 2019 – 6,77 млрд грн, у 2020 році – 5,35 млрд грн. За неповний 2021 рік виплати вже вдвічі більші – 12,62 млрд грн.

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До аналізу були взяті всі проплати Укравтодору, у яких у призначенні платежу було вказано сплата боргу, тіла, процентів, доходу за облігаціями, надання гарантій за кредитом, повернення позики тощо.

Різкий приріст відбувся у квітні. Тоді Укравтодор перерахував "Укрексімбанку" 5,78 млрд грн для погашення облігацій, випущених у 2020 р. Тоді уряд надав Укравтодору державні гарантії щодо погашення облігацій на суму 19,27 млрд грн. Всього тоді було емітовано облігації п’яти серій, зараз погашено першу з них серії К – однорічну. Решту випусків мають погасити частинами ще чотири роки.
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Топ коментарі
+5
А скіки боргів назбирав гаспид Зеленський ?
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15.11.2021 09:48
+4
Колесников и другие тогда неплохо поживились при подготовке к ЕВРО -2012.Сделал на рупь -украл миллион.Тогда ОПГ Януковича обобрало Украину до нитки.Дешевой была только капуста.
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15.11.2021 10:21
+3
Так выглядело "Велике будівництво" у зэка. Зато бело-голубые были в оргазме от крепкого хозяйственника. По долгам клоуна будут расплачиваться уже следующие поколения мудрого народа.
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15.11.2021 10:24
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А скіки боргів назбирав гаспид Зеленський ?
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15.11.2021 09:48 Відповісти
Загадка: Было 6 презов. 3 Дурака, 3 мудака. В какой стране?
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15.11.2021 09:52 Відповісти
Загадка: Було 2 прези, один алкаш, а другий неадекват. В якій країні?
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15.11.2021 10:28 Відповісти
А конкретизируй свой звон рогами, зебильный бот.
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15.11.2021 10:30 Відповісти
В 2008 році коаліційний уряд виплатив зовнішнім кредиторам боргів Укравтодору (Демішкан) на суму майже 1 млрд. євро і ще більше 2 млрд. по боргах якомусь РУЕ (росукренерго), які наробив Юрік Бойко-Вишка (нині дупутат ВРУ) з корєшом Бакуліним.
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15.11.2021 09:53 Відповісти
печатают бабки паллетами каждый час, каждый раз в банкомате новенькие хрустящие купюры...
инфляция шурует такая, шо фуфайка заворачивается, вот же зажили так зажили.... я боюсь прелставить вход в горячую фазу войны с зельцем у руля, это треш полный... поржОм наверное.
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15.11.2021 09:55 Відповісти
то шо печатают - это полбеды. если бы реальный сектор экономики кредитовали под 5% годовых хотя бы. а денежную массу всегда можно поджать.
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15.11.2021 11:38 Відповісти
сами себе в офшоры выплатили из нашего кармана...какие нах зарубежные инвесторы?
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15.11.2021 10:07 Відповісти
Ці кредити були отримані за часів Віктора Януковича.

И не просто кредиты, он до сих пор вывозит в Ростов кэш фурами
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15.11.2021 10:09 Відповісти
Колесников и другие тогда неплохо поживились при подготовке к ЕВРО -2012.Сделал на рупь -украл миллион.Тогда ОПГ Януковича обобрало Украину до нитки.Дешевой была только капуста.
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15.11.2021 10:21 Відповісти
Так выглядело "Велике будівництво" у зэка. Зато бело-голубые были в оргазме от крепкого хозяйственника. По долгам клоуна будут расплачиваться уже следующие поколения мудрого народа.
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15.11.2021 10:24 Відповісти
за 4 года работы правительствр Азирова набрало долгов больше,чем все предыдущие премьер-министры вместе взятые
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15.11.2021 10:30 Відповісти
В 2013 году правительство Азирова установило абсолютный рекорд по кредитам 270 млрд
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15.11.2021 10:33 Відповісти
Вовочка уже его переплюнул
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15.11.2021 10:50 Відповісти
И главному, кому выплатили:
"Бородатой бабушке" со швейцарским и с израильским паспортами!
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15.11.2021 10:49 Відповісти
Страна будет ещё лет десять вырыгивать кровью наследие Януковича и Порошенко

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15.11.2021 11:01 Відповісти
Ото ж бо, бубочка ще те наслєдіє.
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15.11.2021 12:00 Відповісти
Ходите к врачу по поводу бубочек

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15.11.2021 12:13 Відповісти
Таких тільки відстрілювати. вони невиліковні.
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15.11.2021 12:40 Відповісти
Укравтодор получает весь акциз с продажи топлива, интересно бы знать, на какую сумму автовладельцы и перевозчики профинансировали автодор?
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15.11.2021 11:06 Відповісти
Революция же была. Надо было простить всем кому должны, как большевики.)
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15.11.2021 12:36 Відповісти
всё правильно.
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15.11.2021 16:37 Відповісти
 
 