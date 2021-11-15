Дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО може бути продовжено, - Корнієнко
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Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей може бути продовжено.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я буквально вчора розмовляв із Костіним (голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін. - Ред.), він тепер у нас головний у ТКГ, як перший заступник (голови ТКГ. - Ред.). Так вийшло, доки Леонід Макарович (Кравчук. - Ред.) ще на лікуванні. Ми домовилися цього тижня або наступного провести необхідні наради, консультації з президентом, з Андрієм Єрмаком, який займається мирним процесом, щоб вийти на рішення щодо цього закону", - пояснив Корнієнка.
За його словами, "усі в темі, і вкотре проговорювати, навіщо його щороку продовжувати, не треба".
"Він формально для російської сторони є маркером, що ми залишаємось у Мінському процесі. Закон не чинний, жодна стаття не набуває чинності. Його лише щороку продовжують", - додав Корнієнко.
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