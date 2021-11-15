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Новини Політика України
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Ідея переїзду органів влади так і залишилася нереалізованою мрією. Рано чи пізно хтось її здійснить, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ідея переїзду органів влади так і залишилася нереалізованою мрією. Рано чи пізно хтось її здійснить, -

Ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" висловив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Вона (ідея. – Ред.) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що з часом рано чи пізно хтось її здійснить", - сказав Корнієнко .

Народний депутат зазначив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, зокрема зі створенням умов для роботи представників державної охорони.

За його словами, поки що на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і київський мер Віталій Кличко, і КМДА переїхати легше – "вони компактніші і могли б бути модерновішими".

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Водночас перший віцеспікер вважає, що коли суспільство стане сучаснішим, то мрія про такий переїзд здійсниться.

"Суспільство стане сучаснішим, і в якийсь момент це станеться само собою - і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві. – Ред.) в офісний центр", - вважає Корнієнко.

Він також розповів, що поміняє меблі на більш європеїзований варіант у своєму новому кабінеті, де працює після обрання його першим заступником керівника парламенту.
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Топ коментарі
+24
Переїджайте у свинарник, усією партією. Там вам місце
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15.11.2021 10:02
+14
Стадо зелених дармоїдів.
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15.11.2021 10:00
+7
Переїздіть туди, де вам місце, на паРашу.
Там процвітає бізнес вашого преза.
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15.11.2021 10:08
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Стадо зелених дармоїдів.
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15.11.2021 10:00 Відповісти
Переїджайте у свинарник, усією партією. Там вам місце
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15.11.2021 10:02 Відповісти
Вот поменять "меблі"-это дело! А то, переезд, перееезд...
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15.11.2021 10:03 Відповісти
Ви вже і так з держави понатаскали по кишенях.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
Ідея растащить страну никак не оставляет зебилов, рано или поздно их посадят.
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15.11.2021 10:04 Відповісти
Ну хоть переименовать удалось
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15.11.2021 10:06 Відповісти
Після злиття допиту Лероса - ОП зараз як то соромно разшифровувати , на язикі вертиться як офіс 3,14#рів
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15.11.2021 10:13 Відповісти
Переїздіть туди, де вам місце, на паРашу.
Там процвітає бізнес вашого преза.
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15.11.2021 10:08 Відповісти
J'ai du déjà vu.
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15.11.2021 10:14 Відповісти
Переїздіть туди, де вам місце, на паРашу. Там на них вже давно чекає легітимний ЗЕК - ІУДА. зі своєю наближеною бандою у вигнанні.
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15.11.2021 11:01 Відповісти
Яка нах ідея Обіцянок було безліч , піпл хаває а виконувати ну то таке , головне гарна брибарохлитися , щоби і правнукам залишилося
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15.11.2021 10:09 Відповісти
Лучший переезд - это на кладбище.
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15.11.2021 10:10 Відповісти
Взагалі давно пора столицю перенести до Харкова.
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15.11.2021 10:19 Відповісти
А чому не в масквабад ?
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15.11.2021 10:29 Відповісти
А можна почути відповідь - а нахера цей переїзд взагалі був потрібен? Які задачі він вирішував?
Той рідкісний випадок коли вийшло як краще.
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15.11.2021 10:20 Відповісти
Зебіл любить шашлик і природу
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15.11.2021 10:57 Відповісти
Чию мрію? Плісняви? Як виживає та Європа і Америка зі своїми старими, "заскорузлими" парламентами? ПРОЦВІТАЄ!
Людям потрібна патріотична, ефективна влада, а не шоу з переїздами.
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15.11.2021 10:23 Відповісти
Як в тому анекдоті про одеський бордель "треба не ліжка передвигати, а міняти б...дей!"
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15.11.2021 10:24 Відповісти
у мене теж є мрія - побачити всю зелену кодлу в тюремній робі.
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15.11.2021 10:25 Відповісти
Переїздити ,обов,язково,,на Лук,янівку.
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15.11.2021 10:28 Відповісти
Єдине питання - НАШО??? Жопи своїх кумів-сватів-братів-дружин-дітей нікуди приткнути?

Але є й позитив: обісцяння найвеличнішого про переїзд виявилося черговою брехнею, що підтверджують не якісь там міфічні "порохоботи", а однопартієць віслючка членограйного.
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15.11.2021 10:28 Відповісти
Хтось скаже , нащо вони ті переїди?? В чому сенс??
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15.11.2021 10:35 Відповісти
Концепция поменялать--теперь только переезд на нары
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15.11.2021 10:39 Відповісти
Мечты должны воплощаться в реальность и переезд нынешних из органов власти таки состоится. Кто переедет в Мену, кто на житомирскую 4-ку, кто на качановку и т.д.
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15.11.2021 10:43 Відповісти
З всіх мільйонів обіцянок не реалізованими так і залишись усі.
Хіба що одну обіцянку виконали:
"Епоха бідності" дійсно закінчилася.
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15.11.2021 10:45 Відповісти
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15.11.2021 10:45 Відповісти
Зеодлбёобы уже выполнили все свои обещания, подняли экономику на 40% от уровня Порошенковской, создали 500000 рабочих мест, подняли зарплату до 4000 бакинских, получили звание чемпионов мира по борьбе с ковидом, снизили в 2 раза коммуналку и тд, осталось только перевезти органы власти из центра Киева в другие районы столицы .
А в ПЕСКИ не желаете переехать, мразота подпарашная или прямиком на ближайшее кладбище???
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15.11.2021 10:47 Відповісти
В Донецке и Луганске такие же идиоты уже осуществили
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15.11.2021 10:55 Відповісти
Та ні то не правда, мрія збулась, зараз влада живе на іншій планеті
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15.11.2021 11:01 Відповісти
Я тут местечко присмотрел....
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15.11.2021 11:03 Відповісти
Пока не пізно можете переїзджати в Ростов.
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15.11.2021 11:08 Відповісти
Скоріше переїжджайте а ми собі нову оберемо
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15.11.2021 11:10 Відповісти
Чего гадать?
Есть заброшенный завод "Большевик", а ещё лучше - "Красный экскаватор"!
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15.11.2021 11:16 Відповісти
У англосаксов (и не только) есть хорошая традиция -президент переезжает с семьёй в "белый дом".И ему выделяют дачу(типа Кемп-Дэвид).Это сняло бы многие вопросы у нас,если зелёный обитал бы с семьёй на Банковой...
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15.11.2021 11:54 Відповісти
....здуйте хоч на Марс -і залиште країну в спокої!
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15.11.2021 11:58 Відповісти
ростов !
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15.11.2021 12:11 Відповісти
 
 