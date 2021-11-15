Білорусь повинна буде забрати назад мігрантів, якщо вони потраплять в Україну, - МВС. ВIДЕО

Нелегальні мігранти, які потраплять на територію України з території Білорусі, будуть видворені назад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".

"Між Україною і Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року. Це значить, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи нашу територію з їхнього чи нашого боку, можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, з якої вони прийшли, зобов’язана буде їх прийняти", - йдеться в програмі.

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Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою РБ вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.

"Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - вважає директор Департаменту комунікації МВС.

За словами Шевченка, Державна прикордонна служба України і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншоі групи людей.

Він нагадав, що у вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі на Чернігівщині через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута - Нові Яриловичі попри введенні карантинні обмеження на єврейський Новий рік в Умані.

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"Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть", - додав Шевченко.

Водночас, додав він, кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси.

"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень", - підсумував Шевченко.

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