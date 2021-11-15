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Новини Політика України
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Білорусь (5964) МВС (2874) мігранти (672) Шевченко Артем (220)

Білорусь повинна буде забрати назад мігрантів, якщо вони потраплять в Україну, - МВС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нелегальні мігранти, які потраплять на територію України з території Білорусі, будуть видворені назад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".

"Між Україною і Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року. Це значить, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи нашу територію з їхнього чи нашого боку, можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, з якої вони прийшли, зобов’язана буде їх прийняти", - йдеться в програмі.

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Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою РБ вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.

"Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - вважає директор Департаменту комунікації МВС.

За словами Шевченка,  Державна прикордонна служба України і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншоі групи людей.

Він нагадав, що у вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі на Чернігівщині через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута - Нові Яриловичі попри введенні карантинні обмеження на єврейський Новий рік в Умані.

Читайте: Євросоюз запровадить санкції проти причетних до переправлення мігрантів до кордонів ЄС у Білорусі, - Боррель

"Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть", - додав Шевченко.

Водночас, додав він, кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси.

"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень", - підсумував Шевченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
наивные или дураки?
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15.11.2021 10:13
+10
Просто статисты.

В их понимании "должна" - это абстракция.
Сам хозяин этих шавок ЗЕ постоянно врет и ничего не должен.
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15.11.2021 10:21
+9
На каждого беженца Путлерские бараны потратили 60 000 долларов... а смартфоны ихние поляки выложили в инет...1 000 долларов...а у вас есть такой смартфон?думаю вряд ли....а посему это быдло "беженцы" нехило кормится от КГБшного гопника...,блогеры Ютьюба нарыли что все эти заворухи давно разработало ФСБ где то в 2011 году......,потому и желтые жилеты во Франции,заворуха в Барселоне,Майдан в США 6 января этого года...,все это звенья одной кремлевской банды гопников...
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15.11.2021 10:40
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наивные или дураки?
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15.11.2021 10:13 Відповісти
Просто статисты.

В их понимании "должна" - это абстракция.
Сам хозяин этих шавок ЗЕ постоянно врет и ничего не должен.
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15.11.2021 10:21 Відповісти
Зарплати повинні бути достойними
Тарифи мають бути доступними і тд.

І звучить солодко і ніяких обіцянок
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15.11.2021 14:45 Відповісти
А ты не дурак, тогда подскажи: что делать?
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15.11.2021 10:29 Відповісти
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15.11.2021 13:19 Відповісти
Успокаивают себя, что можно грабить деньги на забор
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15.11.2021 10:53 Відповісти
Таки так. В них же в документах віза Білорусії стоїть.
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15.11.2021 10:14 Відповісти
пишут то афганцы которые сбежали в Украину уже вернулись назад в Афганистан
- и по приезду рассказывают своим соотечественникам какие ужасы им пришлось пережить..
- нужно быть совсем тупым мигрантом что бы прорываться в ЕС через границу сначала Украины, а потом еще одна граница..
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15.11.2021 10:16 Відповісти
Ты за кого голосовал в апреле 2019 года?
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15.11.2021 10:25 Відповісти
сначала за Кошулинского, потом за Порошенко из за безвыходности
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15.11.2021 10:26 Відповісти
А почему из-за безвыходности?
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15.11.2021 10:26 Відповісти
потому что он слил весь национальный дух и порыв Майдана..
- из за него в конечном итоге и пришла к власти зеленая плесень какаяразница
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15.11.2021 10:31 Відповісти
..а от откуда ты ..брехунец.. знаешь..что они там в Афгане рассказывали? Тебя бы..тупенький брехун в Афган ..хотябы на пару дней куда нибудь в район Бомиана... то тебе Украина божим раем на земле показалась бы. Ты до того тупое, что вбрасывая подобный бред думаешь, что кто то дурнее тебя!?
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15.11.2021 13:05 Відповісти
Правда?

А вот в Польше не додумались до такого.

А еще Беларусь не должна переправлять нелегалов. Но переправляет.
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15.11.2021 10:18 Відповісти
Може бути так, що білоруси почнуть стріляти. І назад просто не впустять.
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15.11.2021 10:19 Відповісти
Скорее всего, так и будет.
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15.11.2021 10:22 Відповісти
білоруси почнуть стріляти, а наши будут "только надо перестать стрелять?"
Ну так будут мишенями для беларусских зеленых человечков
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15.11.2021 11:24 Відповісти
Щось це якось синхронізовано з ескалацією на Донбасі та Північним Потоком.
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15.11.2021 10:21 Відповісти
Good morning!
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15.11.2021 10:22 Відповісти
Думаю Макрон должен уйти в отставку!
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15.11.2021 10:26 Відповісти
Слова " обязана" это не про мокшанский Мордор и его минское генерал -губернаторство.
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15.11.2021 10:28 Відповісти
Закапайте себя, и лучше земледелием займитесь. Чернозем хороший
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15.11.2021 10:35 Відповісти
fcbe ты что и кому сказать хотел?
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15.11.2021 11:29 Відповісти
Головастикам
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15.11.2021 13:43 Відповісти
"Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень" Джерело: https://censor.net/ua/n3299465

І в чому проблема? Візьміть ці гроші з "міжгалактичного університету майбутнього" від найвеличнішого! Або з антиковідного фонду (досвід вже є)... Ну не з "великого крадівництва" ж брати!
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15.11.2021 10:39 Відповісти
...а ещё лучше ..Петю Порошенка раскуркулить..)))
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Точно! Він же збагатився у 80 разів! А ще й на офшорах мільйони мільярдів лежать! Не те що "ніщеброди" з "новЬІх ліц"
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15.11.2021 15:42 Відповісти
Так,саме тому білоруський скажений покидьок разом з таким самим лапотним покидьком їх звозять-щоб забрати назад...
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15.11.2021 10:39 Відповісти
вообщето лукашенко на половину украинец и на половину еврей . сам он клянеться что с Черниговщины .
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15.11.2021 21:52 Відповісти
На каждого беженца Путлерские бараны потратили 60 000 долларов... а смартфоны ихние поляки выложили в инет...1 000 долларов...а у вас есть такой смартфон?думаю вряд ли....а посему это быдло "беженцы" нехило кормится от КГБшного гопника...,блогеры Ютьюба нарыли что все эти заворухи давно разработало ФСБ где то в 2011 году......,потому и желтые жилеты во Франции,заворуха в Барселоне,Майдан в США 6 января этого года...,все это звенья одной кремлевской банды гопников...
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15.11.2021 10:40 Відповісти
6 января в США в рядах протестующих находилось десятки осведомителей ФБР которые и подстрекали к беспорядкам . так что вычеркни из своей методички .
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15.11.2021 21:54 Відповісти
аха,должна! а исчо спроси у их,почему Украина еще на в НАТО ?
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15.11.2021 10:50 Відповісти
Мустафа напрягся.
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15.11.2021 10:52 Відповісти
Если МВС так говорит, то они уже заранее готовы сдаться

Якщо вони потраплять в Україну, то грош вам цена.
Значит вы неспособны ни от чего защитить ни Украину, ни украинцев.

Либо в ваших рядах много предателей
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15.11.2021 11:03 Відповісти
А что ему напрягаться, он хорошо пристроился у слуг. Лизоблюд
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15.11.2021 11:04 Відповісти
Білорусь повинна буде забрати назад мігрантів....

Прочитав это, я плакаль

Это всеравно что сказать - Расея должна освободить Крым и Донбасс
Наше МВС уже заранее опозорилось
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15.11.2021 11:11 Відповісти
А как надо, чтобы было приятно вам читать?
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15.11.2021 11:34 Відповісти
Мы не в театре, чтоб было приятно.
А МВС должно сказать, что сделает все, чтобы мигранти не проникли в Украину.
А то уже заранее объявили - если что, то мы ни при чем, пусть дяди из Беларуси заберут мигрантов взад

Позорище, заранее обделались
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15.11.2021 11:58 Відповісти
С такими мыслями и высказываниями Монастырскому надо в монастыр
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15.11.2021 13:36 Відповісти
А якщо не виконають цю угоду? А виконувати-то точно не будуть.
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15.11.2021 11:12 Відповісти
Да-да, как же заберет обратно. Скажет как и про Крым - Нада была его защыщать. А тут- Нада было гэтых нарушитэлей границы не прапускать любыми методами. Гэтаж ваша граница и тэпэр ваши праблемы.
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15.11.2021 11:39 Відповісти
Ниавные...)))Просто Бацька скажет, - Кому я должен, всем прощаю!
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15.11.2021 11:43 Відповісти
Типо , лукавый когда то что то выполнял?Украинские любители "батьки" ( в Беларуси его даже ябатьки так не называют) ничего он не собирается выполнять, он же внятно сказал для непонятливых-"нам не до законов"🐷
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15.11.2021 12:03 Відповісти
Надо еще заставить мигрантов идти в Украину.Подозреваю,это только Вермахт смог бы выполнить
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15.11.2021 12:35 Відповісти
Ну, к вам то их кто то заставил приехать. Не думаю, что они не знали что Беларусь не центр мирового материального благосостояния.
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15.11.2021 12:41 Відповісти
Все просто.Мигранты в Беларусь заехали абсолютно законно.Есть перечень стран,которым при прилете в РБ не нужна виза.Ирак в их числе,и многие другие.Разумеется,им намекнули,что через Беларусь они смогут попасть в ЕС)
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15.11.2021 12:56 Відповісти
перевалочная база для нелегалов и плацдарм гибридной войны для кацапии .
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15.11.2021 21:57 Відповісти
Если должны, значит будем отдавать с %.
А если серьезно, по закону нужно депортировать в страну гражданства. Только тех, кто без гражданства депортируют в страну въезда.
Но правильно, депортировать в страну, спровоцировавшую беженцев: сирийцев в РФ, афганцев и иракцев - в США.
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15.11.2021 12:43 Відповісти
какие они беженцы ? в Ираке уже пару раз избирали президента и парламент . война 10 лет как закончилась.
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15.11.2021 21:58 Відповісти
Разрушили структуру государства, формировавшуюся многие века.
Президент в клановых государствах не приживется в ближайшие 100 лет.
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16.11.2021 09:06 Відповісти
ну да только с процентами .. это как кэшбек 10 %
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15.11.2021 12:43 Відповісти
Лучше на баржи и в Чёрное море в Крым или Сочи своим ходом доплывут клас а
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15.11.2021 12:44 Відповісти
У владі всі обкурились айкосів?
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15.11.2021 12:48 Відповісти
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15.11.2021 12:56 Відповісти
Даже бродячие Муслимы не настолько идиоты, чтобы желать добровольно оказаться в беднейшей из европейских стран Украине. Т.о., в Украине они окажутся только в том случае, если Бацька их сюда выпхает силком. Естественно, что Бацька ни за какую гору картохи не возжелает обратно видеть в Беларуси им же выехавных в Украину Х
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15.11.2021 13:17 Відповісти
100% - насчёт беднейшей,вспомнил,как на выходных искал место на паркинге в ТРЦ,потом - на стоянке возле дома..
Ну,само собой,что всё забито ржавыми тазиками,москвичами и запорами..
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15.11.2021 14:18 Відповісти
та і біженці з найбідніших. подібне до подібного...
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15.11.2021 14:59 Відповісти
кагого хрена ты называешь путинскую маринетку батькой ? погоняло придуманное на лубянке для лохов .
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15.11.2021 22:00 Відповісти
Во-первых, не "батька", а "Бацька" - это две большие разницы. Если ты их не понимаешь, то тебе показана лоботомия.
Во-вторых, с какого хрена ты решил, что я нуждаюсь в твоём мнении? Прибереги своё мнение для своей любимой бабушки.
В-третьих, иди нюхай неконтролируемый самопроизвольный пердёж старпёра Байдена
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16.11.2021 19:33 Відповісти
ЩШас ! Лукавий забере їх. ?! Цей ідіот закричить:" пу введи".
Дебіл продав газотранспортну систему москалям , а тепер погрожує що перекриє газ.... Тоб-то його ротом говорить путін.
Мерзавець по вказівці пу перестав подавати електроенергію в Україну....Тоб- то мізків немає один рот і той йому не належить.
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15.11.2021 13:26 Відповісти
дурачье забыло про будапештский меморандум?
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15.11.2021 14:55 Відповісти
ложил лука на всілякі угоди. не для того вони це затіяли,щоб тоді повертати назад
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15.11.2021 14:57 Відповісти
А у этих долюлебов как всегда денег нет
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15.11.2021 16:14 Відповісти
І та сторона, з якої вони прийшли, зобов'язана буде їх прийняти. Щось мені підказує що та сторона плювати хотіла на якісь там зобов'язання, ведете себе як наївні простачки
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15.11.2021 16:45 Відповісти
повинна....
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15.11.2021 17:51 Відповісти
 
 