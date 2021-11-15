Білорусь повинна буде забрати назад мігрантів, якщо вони потраплять в Україну, - МВС. ВIДЕО
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Нелегальні мігранти, які потраплять на територію України з території Білорусі, будуть видворені назад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".
"Між Україною і Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року. Це значить, що нелегальні мігранти, які потрапили на їхню чи нашу територію з їхнього чи нашого боку, можуть і повинні бути видворені назад. І та сторона, з якої вони прийшли, зобов’язана буде їх прийняти", - йдеться в програмі.
Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою РБ вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.
"Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - вважає директор Департаменту комунікації МВС.
За словами Шевченка, Державна прикордонна служба України і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншоі групи людей.
Він нагадав, що у вересні минулого 2020 року до тисячі прочан-хасидів хотіли потрапити в Україну з Білорусі на Чернігівщині через напрямок на пунктах пропуску Нова Гута - Нові Яриловичі попри введенні карантинні обмеження на єврейський Новий рік в Умані.
"Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть", - додав Шевченко.
Водночас, додав він, кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси.
"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень", - підсумував Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
В их понимании "должна" - это абстракция.
Сам хозяин этих шавок ЗЕ постоянно врет и ничего не должен.
Тарифи мають бути доступними і тд.
І звучить солодко і ніяких обіцянок
- и по приезду рассказывают своим соотечественникам какие ужасы им пришлось пережить..
- нужно быть совсем тупым мигрантом что бы прорываться в ЕС через границу сначала Украины, а потом еще одна граница..
- из за него в конечном итоге и пришла к власти зеленая плесень какаяразница
А вот в Польше не додумались до такого.
А еще Беларусь не должна переправлять нелегалов. Но переправляет.
Ну так будут мишенями для беларусских зеленых человечков
І в чому проблема? Візьміть ці гроші з "міжгалактичного університету майбутнього" від найвеличнішого! Або з антиковідного фонду (досвід вже є)... Ну не з "великого крадівництва" ж брати!
Якщо вони потраплять в Україну, то грош вам цена.
Значит вы неспособны ни от чего защитить ни Украину, ни украинцев.
Либо в ваших рядах много предателей
Прочитав это, я плакаль
Это всеравно что сказать - Расея должна освободить Крым и Донбасс
Наше МВС уже заранее опозорилось
А МВС должно сказать, что сделает все, чтобы мигранти не проникли в Украину.
А то уже заранее объявили - если что, то мы ни при чем, пусть дяди из Беларуси заберут мигрантов взад
Позорище, заранее обделались
А если серьезно, по закону нужно депортировать в страну гражданства. Только тех, кто без гражданства депортируют в страну въезда.
Но правильно, депортировать в страну, спровоцировавшую беженцев: сирийцев в РФ, афганцев и иракцев - в США.
Президент в клановых государствах не приживется в ближайшие 100 лет.
Ну,само собой,что всё забито ржавыми тазиками,москвичами и запорами..
Во-вторых, с какого хрена ты решил, что я нуждаюсь в твоём мнении? Прибереги своё мнение для своей любимой бабушки.
В-третьих, иди нюхай неконтролируемый самопроизвольный пердёж старпёра Байдена
Дебіл продав газотранспортну систему москалям , а тепер погрожує що перекриє газ.... Тоб-то його ротом говорить путін.
Мерзавець по вказівці пу перестав подавати електроенергію в Україну....Тоб- то мізків немає один рот і той йому не належить.