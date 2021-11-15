УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13059 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 064 28
виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Мошенець Олена (15)

На з'їзді "Слуги народу" розглядатимуться нові виключення з фракції, це буде точно не Разумков, - Мошенець

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На з'їзді

На з'їзді партії "Слуга народу" 15 листопада будуть обговорюватися можливі виключення нардепів зі складу фракції.

Про це заявила нардеп монобільшості Олена Мошенець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"На з'їзді партії в понеділок зміниться голова партії. Не виключено, що будуть додаткові зміни, зокрема в керівних органах партії. Що стосується фракції, можу сказати лише про те, що будуть розглядатися нові виключення зі складу нашої фракції, вони будуть лише розглядатись. Якщо це станеться, має бути відповідне голосування. Якщо голосів вистачить, то не виключаю, що хтось покине лави нашої політичної сили в парламенті", - повідомила парламентар.

"Це точно не Дмитро Разумков, це інші наші колеги. Принаймні в порядку денному я не бачу питання, що саме Разумкова хтось планує позбавити мандата. Мені взагалі здається, що тема навколо Разумкова трішки роздута всілякими потенційними можливостями притягувати до нього увагу. Ми маємо рухатись далі, а не зупинятись на колишніх, які намагаються утримати увагу біля себе", - додала Мошенець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідея переїзду органів влади так і залишилася нереалізованою мрією. Рано чи пізно хтось її здійснить, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
15.11.2021 10:36
+3
сцикотно "піяністам"
показати весь коментар
15.11.2021 10:42
+3
Фрикция напряглась. Все вспоминают свои грехи.
показати весь коментар
15.11.2021 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.11.2021 10:36 Відповісти
Та виключили б відразу з 200 дєпутанів, і не гралися із зьїздами.
показати весь коментар
15.11.2021 10:46 Відповісти
Радио Свобода


@SvobodaRadio

·
20 год



Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы

Нарешті воно прокинулось.
показати весь коментар
15.11.2021 10:38 Відповісти
Нет. Это из разряда "АТОПУТИННАПАДЕ" просто сейчас это ему выгодно при любом развитиии событий.
показати весь коментар
15.11.2021 10:57 Відповісти
сцикотно "піяністам"
показати весь коментар
15.11.2021 10:42 Відповісти
давай уже выборы!
показати весь коментар
15.11.2021 10:45 Відповісти
Ви уявляєте міцну каоліцію з ЄС, Юлі і Смєшковців? Куди там буде Лебідю, Раку і Щуці.
показати весь коментар
15.11.2021 11:15 Відповісти
какое юля? какое смешко?
показати весь коментар
15.11.2021 11:28 Відповісти
Конечно, исключат тех кто хочет к нему примкнуть.
показати весь коментар
15.11.2021 10:50 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 10:51 Відповісти
Фрикция напряглась. Все вспоминают свои грехи.
показати весь коментар
15.11.2021 10:52 Відповісти
Ещё бы вспомнили свои грехи те, кто этих подонков к власти привел
показати весь коментар
15.11.2021 11:39 Відповісти
Скажений рубильник...
показати весь коментар
15.11.2021 10:53 Відповісти
Сьогодні відбудеться зїзд клоунів на якому клоунів які перестали смішити народ буде виключено з фракції і буде піддано публічній порці
показати весь коментар
15.11.2021 10:56 Відповісти
а принятие новых во фракцию что обсуждать не будут ? почему ни кто не спешит перейти в СН ?
показати весь коментар
15.11.2021 10:56 Відповісти
Доктор Борменталь,говорят что новый президент Украины Голобородько сдела столько рехВОРрм в Украине,что завидуют даже Конгресс США,палата Лордов в Британии,и даже Шведский Рикстаг...

Филипп Филиппыч,то слухи,пролетайрят Шариковых и Швондеров никогда не были рехВОРматорами ни в одной стране Мира...

Доктор Борменталь,а рейтинг 73% нарисовали зачем?

Одурачить ЛОХторат...
показати весь коментар
15.11.2021 10:56 Відповісти
Через полтора года с фрикции спрыгнут все зебилы.
Через три года о СН забудут все.
Кто решит со мной поспорить пусть вспомнит партию зеленых. Те тоже на велосипедах ездили, один раз.
показати весь коментар
15.11.2021 10:57 Відповісти
Останется только разграбленная территория, которая называлась Украина...
показати весь коментар
15.11.2021 11:11 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2021 11:11 Відповісти
Опять в Трускавце бухать будут?
показати весь коментар
15.11.2021 11:12 Відповісти
Жаба Разумков слишком большая для гадюк слуг народа Коломойского.
показати весь коментар
15.11.2021 11:14 Відповісти
Айда в Трускавец Чуваки... на семинар...научим украинцев жить не в офшорах не олигархов Кучмы и Коломойского
показати весь коментар
15.11.2021 11:15 Відповісти
За уничтожение "Энергоатома" и "Нафтогаза" Украины Голобородьку наградят орденом чЛенина...
показати весь коментар
15.11.2021 11:18 Відповісти
Неужели Трухину пистона решили вставить ?
показати весь коментар
15.11.2021 11:21 Відповісти
Юля голосує разом с зєлевими. Нічого дивного, бо справжнє її прізвище Капительман.
показати весь коментар
15.11.2021 11:22 Відповісти
Днепропетровские Чуваки правили дохлым ССсром в лице Брежнева и Тихонова...а Кучма Лазаренко Тимошенко и Коломойский ихние достойные ученики ПРОЛЕТАЙрят...
показати весь коментар
15.11.2021 11:25 Відповісти
классика жанра...
показати весь коментар
15.11.2021 11:27 Відповісти
 
 