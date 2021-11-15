На з'їзді "Слуги народу" розглядатимуться нові виключення з фракції, це буде точно не Разумков, - Мошенець

На з'їзді партії "Слуга народу" 15 листопада будуть обговорюватися можливі виключення нардепів зі складу фракції.

Про це заявила нардеп монобільшості Олена Мошенець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"На з'їзді партії в понеділок зміниться голова партії. Не виключено, що будуть додаткові зміни, зокрема в керівних органах партії. Що стосується фракції, можу сказати лише про те, що будуть розглядатися нові виключення зі складу нашої фракції, вони будуть лише розглядатись. Якщо це станеться, має бути відповідне голосування. Якщо голосів вистачить, то не виключаю, що хтось покине лави нашої політичної сили в парламенті", - повідомила парламентар.

"Це точно не Дмитро Разумков, це інші наші колеги. Принаймні в порядку денному я не бачу питання, що саме Разумкова хтось планує позбавити мандата. Мені взагалі здається, що тема навколо Разумкова трішки роздута всілякими потенційними можливостями притягувати до нього увагу. Ми маємо рухатись далі, а не зупинятись на колишніх, які намагаються утримати увагу біля себе", - додала Мошенець.

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