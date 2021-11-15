За добу в Києві від COVID-19 померло 34 особи, виявили 449 нових випадків, - Кличко. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві виявили за минулу добу 449 хворих на коронавірус (загалом 279 307), померли 34 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 261 жінка віком від 18 до 89 років, 163 чоловіки віком від 18 до 96 років, 11 дівчаток від 10 місяців до 15 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 34 летальних випадки від вірусу (загалом 6908): 20 жінок від 58 до 89 років, 14 чоловіків від 33 до 96 років.
До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 238 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
188 осіб подолали коронавірус (загалом 239 642)
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (119), Святошинському (82) та в Деснянському (56).
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