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За добу в Києві від COVID-19 померло 34 особи, виявили 449 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві виявили за минулу добу 449 хворих на коронавірус (загалом 279 307), померли 34 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 261 жінка віком від 18 до 89 років, 163 чоловіки віком від 18 до 96 років, 11 дівчаток від 10 місяців до 15 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 34 летальних випадки від вірусу (загалом 6908): 20 жінок від 58 до 89 років, 14 чоловіків від 33 до 96 років.

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на коронавірус та 238 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

188 осіб подолали коронавірус (загалом 239 642)

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (119), Святошинському (82) та в Деснянському (56).

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За добу в Києві від COVID-19 померло 34 особи, виявили 449 нових випадків, - Кличко 01
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Оскільки ковід-19 так ніде в світі і не виділили (зокрема й досі не виділили в США та ЄС), то питання: від чого мруть люди? Хемічне отруєння, чи хемічне отруєння навпіл з додачею вірусів грипу? Чи отруйний газ фосген чи гуанідин?
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15.11.2021 11:53 Відповісти
 
 