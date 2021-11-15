ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін
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Контрольована Офісом Президента частина комісії по відбору нового керівника Антикорупційної прокуратури знову зриває її засідання, щоб не оголошувати дату фінального етапу.
Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вчора Україна отримала від США 80 тисяч кілограм боєприпасів. Це була четверта поставка в рамках додаткової допомоги США, яку президент Байден направив до України в серпні. Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів. Знаєте, як чинна влада подякувала за це президенту Байдену? Поржала, що американські, на їх думку, лохи виконують своє слово, а няшки з Офісу Президента на зобов'язання Зеленського забили", - розповів він.
"ОП продовжує блокувати обрання керівника САП. Від підпису Зеленського під зобов’язанням невідкладно це зробити пройшло 45 днів. 45 днів! Контрольована Офісом Зеленського частина комісії знову зриває її засідання (щоб не оголошувати дату фінального етапу)", - додав Шабунін.
"22-го листопада МВФ розгляне питання надання Україні чергових $700 млн. З отриманням цих грошей не мало би бути проблем, але ж хамство Офісу Президента ігнорувати стає складно навіть тим сюзникам, які ще намагаються. Президенту США слово давав особисто Зеленський. Слово зафіксовано публічним підписом. Схоже, що для Зеленського комфорт Татарова/Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане головному безпековому союзнику. Навіть коли Путін концентрує війська на наших кордонах. Ну, а що? Татаров і Єрмак допоможуть відбитися - не те, що ті американці, еге ж?…" - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Як веде себе типовий слуга у книжках? Дрібно обкрадає хазяїна, ліниться, тупить, випадково розбиває дорогі хазяйські речі, потім отримує порку розгами надворі і його викидують побитого на вулицю без нічого.
Зі «Слугами» буде абсолютно так само.
Ідеальна назва.
Ю. Гудименко.
Як їх вибирали?
Вони москалів хвалили,
А нас обсирали.
Малороси ще й сепари
І "совка" фанати...
Їх давно чекають нари,
Й тюрем каземати.
Вимести кодло мітлою
З нашої країни,
Тут покрили все *****,
Та роблять руйну.
15.11.2021
Анатолій Березенський
В этой выкрывальной деятельности есть заказчик и спонсор.
Он открыто получает гранты из США на деятельность...
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Давайте говорить в открытую, нам уже так много помогли из за рубежа. Все рассказывают как жить. А потом оказывается, что у тех спонсоров множество интересов и пальчики липкие.
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !