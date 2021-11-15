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Новини Політика України
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Шабунін (457) Офіс Президента (1743)

ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін

Контрольована Офісом Президента частина комісії по відбору нового керівника Антикорупційної прокуратури знову зриває її засідання, щоб не оголошувати дату фінального етапу.

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора Україна отримала від США 80 тисяч кілограм боєприпасів. Це була четверта поставка в рамках додаткової допомоги США, яку президент Байден направив до України в серпні. Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів. Знаєте, як чинна влада подякувала за це президенту Байдену?  Поржала, що американські, на їх думку, лохи виконують своє слово, а няшки з Офісу Президента на зобов'язання Зеленського забили", - розповів він.

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"ОП продовжує блокувати обрання керівника САП. Від підпису Зеленського під зобов’язанням невідкладно це зробити пройшло 45 днів. 45 днів! Контрольована Офісом Зеленського частина комісії знову зриває її засідання (щоб не оголошувати дату фінального етапу)", - додав Шабунін.

"22-го листопада МВФ розгляне питання надання Україні чергових $700 млн. З отриманням цих грошей не мало би бути проблем, але ж хамство Офісу Президента ігнорувати стає складно навіть тим сюзникам, які ще намагаються. Президенту США слово давав особисто Зеленський. Слово зафіксовано публічним підписом. Схоже, що для Зеленського комфорт Татарова/Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане головному безпековому союзнику. Навіть коли Путін концентрує війська на наших кордонах. Ну, а що? Татаров і Єрмак допоможуть відбитися - не те, що ті американці, еге ж?…" - резюмував він.

ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін 01
ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін 02
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Топ коментарі
+19
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15.11.2021 11:22
+11
Вова-це закінчиться хріново...
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15.11.2021 11:11
+11
Насправді дуже правильна назва у «Слуги народу». Максимально.

Як веде себе типовий слуга у книжках? Дрібно обкрадає хазяїна, ліниться, тупить, випадково розбиває дорогі хазяйські речі, потім отримує порку розгами надворі і його викидують побитого на вулицю без нічого.

Зі «Слугами» буде абсолютно так само.

Ідеальна назва.

Ю. Гудименко.
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15.11.2021 11:12
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Забув Шабунін, як його команда попередників ганяла...
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15.11.2021 11:09 Відповісти
Так работа такая...(м/ф жил был пёс )🙂
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15.11.2021 11:11 Відповісти
Было за что, вообще-то.
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15.11.2021 12:20 Відповісти
Это его работа. Он получает не кислые на наш уровень жизни деньги. Да и вообще если смотреть, то его зарплата конкурентна не только в Европе, но и в США...вот только платят ее здесь.
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15.11.2021 12:50 Відповісти
Только не надо забывать, что за эту зп в Украине убивают и сжигают дома.
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15.11.2021 16:02 Відповісти
Ще один лоханутий 😏
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15.11.2021 11:10 Відповісти
Шабунин , кусай локти или расслабься и получай то ,за что боролся !
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15.11.2021 12:05 Відповісти
Що злєвці це зєсранці зрозуміло. Краще б Шабунів розповів про кандидата, якого він лоббує.
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15.11.2021 11:10 Відповісти
Вова-це закінчиться хріново...
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15.11.2021 11:11 Відповісти
Не шатайте лодку!!!
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15.11.2021 11:11 Відповісти
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15.11.2021 11:22 Відповісти
Насправді дуже правильна назва у «Слуги народу». Максимально.

Як веде себе типовий слуга у книжках? Дрібно обкрадає хазяїна, ліниться, тупить, випадково розбиває дорогі хазяйські речі, потім отримує порку розгами надворі і його викидують побитого на вулицю без нічого.

Зі «Слугами» буде абсолютно так само.

Ідеальна назва.

Ю. Гудименко.
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15.11.2021 11:12 Відповісти
Что сказал Беня и Ахметка, то Зеля и поет
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15.11.2021 11:13 Відповісти
- ще Коло.мийського не згадали ...
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15.11.2021 13:14 Відповісти
Суть кто сильнее Вова или Ермак, пока Ермак показивает свою силу больше
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15.11.2021 11:16 Відповісти
Шабуніна,форумчани Цензору завжди поливали брудом.
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15.11.2021 11:19 Відповісти
І даремно!
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15.11.2021 11:22 Відповісти
Тільки порохоботи
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15.11.2021 11:24 Відповісти
факт
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15.11.2021 12:08 Відповісти
Мы ещё и Го*ндона с Комаровским поливали, И шо? Эти двое хоть признались шо лохи
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15.11.2021 12:33 Відповісти
Хай подасть чергову апіляцію по справі ротердам+, може пощастить...
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15.11.2021 18:59 Відповісти
Що ви люди, наробили,
Як їх вибирали?
Вони москалів хвалили,
А нас обсирали.

Малороси ще й сепари
І "совка" фанати...
Їх давно чекають нари,
Й тюрем каземати.

Вимести кодло мітлою
З нашої країни,
Тут покрили все *****,
Та роблять руйну.
15.11.2021
Анатолій Березенський
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15.11.2021 11:21 Відповісти
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15.11.2021 11:24 Відповісти
Шабунін молодець - поки всі "патріоти" рилом торгують - він постійно не даж забувати про корупцію, при любій владі. Кошмарить всіх корупціонерів.
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15.11.2021 11:31 Відповісти
Шабунин ни разу не активист и не волонтер.
В этой выкрывальной деятельности есть заказчик и спонсор.
Он открыто получает гранты из США на деятельность...
-
Давайте говорить в открытую, нам уже так много помогли из за рубежа. Все рассказывают как жить. А потом оказывается, что у тех спонсоров множество интересов и пальчики липкие.
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15.11.2021 12:53 Відповісти
- таки так . Особливо пальці липкі у запоребрикових спонсорів війни ...
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15.11.2021 13:18 Відповісти
Ничего, Ермачку похоже недолго осталоСЯ кэрувать державую. Белингкат фильм не случайно отложили, предполагаю что цель фильма - надавить на криворожского кывыэнщика, чтоб он снял с ореративного руководства страной ставленика Москвы - Ермака
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15.11.2021 11:47 Відповісти
Лещенко спасет Украину вместе с другим идиотом,Бигусом, и будет вам счастье Всемионое... главное шоб все время было 73 % баранов...
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15.11.2021 11:49 Відповісти
главное что не Порошенко,як казала Крыса Мавзолейная *********....
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15.11.2021 11:54 Відповісти
Ну Шабунин это ещё тот борцун за правду представляете на какой бы он был глубине если бы действительно был тем за кого себя выдаёт .
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15.11.2021 12:00 Відповісти
Як казав колысь Пифагор,каждому дураку нужна отдельная палата для равития интеллекта...
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15.11.2021 12:13 Відповісти
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15.11.2021 12:14 Відповісти
Ериак и татаров обеспечивают комфорт, прежде всего, комуняки зе, который уже давно положил на Байдена, но расплата будет обязательно, а на Шабунина наезжают одни и теже тупые порохобрты.
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Боится наверное, Байден ему ничего не сделает плохово, а эти видать могут.
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15.11.2021 12:40 Відповісти
Як казав Горбачов...мистер Рейган,я развалю сраный Ссср,но шо вы мне дадите взамен? Рейган подумав и каже...,тушонку Рузвельта не обещаю,но премию Нобелевскую дам 1 миллион долларов...,я тогда помню Виктор Цой спел песню МЫ ЖДЕМ перемен...,я ж все таки дитя сраной ПЕРЕСТРОЙКИ...все помню...
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15.11.2021 12:50 Відповісти
21 ноября у меня типа юбилей,с женой прожили 30 лет...,седня утром хирург моего седца каже..каже нагло...и в морду моего лица...,слышь Сенатор,шо ты мине подаришь на юбилей свадьбы....?кажу Красуня моя...денег нет но ты держись...,все бабло забрали Кучма Коломойский Лазаренко Тимошенко и доктор не миллиардер Константин Живаго
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15.11.2021 13:00 Відповісти
РЕСПЕКТ ШАБУНІНУ ! Я думав , що він тільки на Пороха пер. Похоже , помилився.
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15.11.2021 21:01 Відповісти
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16.11.2021 00:32 Відповісти
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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16.11.2021 05:54 Відповісти
 
 