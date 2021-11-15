Можемо відправити мігрантів літаками до Мюнхена, дайте гуманітарний коридор, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес
Білорусь готова направити біженців, що застрягли на кордоні, прямим рейсом до Мюнхена.
Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "БЕЛТА".
"Молодці мюнхенці, проблема того не варта. Дві-три тисячі нещасних людей-втікачів вони (Європейський союз. - Ред.) не можуть прийняти. Можуть, звісно. Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що це за пропозиція: Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо. Так ми вивеземо їх своїми літаками і до Мюнхена направимо, якщо це потрібно", - повідомив білоруський диктатор.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мюнхен готовий прийняти мігрантів із білорусько-польського кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Їм добре розтлумачили де можна гарно жити «на халяву».
Ці люди мігрували в Білорусь. І вона їх люб'язно прийняла.
А оцей бєспрєдєл на кордоні це порушення законодавства.
Не хоч мігрувати у вільні від бандер країни - у раіську, наприклад ?
Германия, ты ли это? Што стало с этим великим народом?
допомагаєте х-лу влаштовувати з Європи зоопарк- ось будьласка вам "рідкісні" тваринки.
Германці, як натішаться, то дадуть їм раду.
Потому что разрешение на въезд нелегалам давала Беларусь, а не Германия.
це ж святе: БІЖЕНЦІ
От і біжать, куди хочуть.
що Таргана відправити )(уйлу у дупу
Вот Лука впустил и хай теперь их у себя в Беларуси устраивает.
Я б ото раз і назавжди обрубавби цю хрінь з мігрантами .. хай ото там мерзнуть в Біларусі поки не поймуть що в ЕС треба їхати офіційно а не підігрувакти уродам руссссского дебілізма
Три тисячи могилок і все пройде через рефлекси ну як соба дресують отак і мігрантів
Мария Захарова заявила, что Москва больше не в силах смотреть на издевательства Запада над беженцами находящимися на территории Беларуси, а потому принято решительное принять всех мигрантов в России!
Всем и каждому понятно, это выше человеческих сил и дальше наблюдать как Запад издевается над вынужденными мигрантами, которые находятся в Беларуси!
Вы даже просто представить не можете, как же это жестоко ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В БЕЛАРУСИ!
Это вам не райские условия Гуантанамо, и не отдых в Гулаге - это реальный зубодробящий треш - БЕЛАРУСЬ!
Но как это могут понять сытые и довольные бюргеры сидящие в теплых пивных и трескающие свои сосиски, никак.
Это могут понять только простые парни из народа, которые пускай и 20 лет сидят в Кремле, но остались все так же близки к народу и не способны терпеть его боль и страдания.
А потому, пока Запад ведет разговоры о гибридной угрозе со стороны России, через миграционный кризис в Беларуси, в Кремле приняли самое решительное из всех решительно возможных решительных решений!
Россия открывает границы и с распростертыми объятьями готова встретить всех жителей Ирака, Ирана, Турции, Сирии и других стран Ближнего Востока!
Россия гарантирует каждому мигранту пособие от 5 000 евро в месяц, акции Газпрома, трехкомнатную квартиру в центре Москвы, спорткар и водителя-охранника бесплатно!
Число заявок не ограничено!
Но и это еще не все!
Россия - щедрая душа!
Для того чтобы получить все описанные блага даже билет на самолет покупать не надо - просто надо прибыть в аэропорт своего ближневосточного города и на кассе Аэрофлота сказать: "Мне билет в Сказку"!
И все - добро пожаловать в Рай!
Николай Иванов