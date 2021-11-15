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Можемо відправити мігрантів літаками до Мюнхена, дайте гуманітарний коридор, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес

Можемо відправити мігрантів літаками до Мюнхена, дайте гуманітарний коридор, - Лукашенко

Білорусь готова направити біженців, що застрягли на кордоні, прямим рейсом до Мюнхена.

Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "БЕЛТА".

"Молодці мюнхенці, проблема того не варта. Дві-три тисячі нещасних людей-втікачів вони (Європейський союз. - Ред.) не можуть прийняти. Можуть, звісно. Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що це за пропозиція: Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо. Так ми вивеземо їх своїми літаками і до Мюнхена направимо, якщо це потрібно", - повідомив білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мюнхен готовий прийняти мігрантів із білорусько-польського кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про готовність Лукашенка та Меркель до діалогу щодо міграційної кризи на кордоні ЄС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Братские режимы
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15.11.2021 11:16
+23
Тьотя Меркель-зустрічай...
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15.11.2021 11:15
+20
Та того що в Білорусі і роісьці гірше жити ніж там звідки вони втікають.
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15.11.2021 11:19
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Тьотя Меркель-зустрічай...
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15.11.2021 11:15 Відповісти
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Мудрий Лука. Ох і пуйлоський маладєц.
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Оставь их себе,усатый путинский гавноед.
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15.11.2021 11:15 Відповісти
Он уже с белорусов деньги на этих мигрантов собирает - страдают в лесах , помочь нужно им в борьбе с бездуховной Европой
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15.11.2021 11:23 Відповісти
1.2 доллара с леца. "Добровольная помощ туристам". А кто откажется - ну сами знаете.
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15.11.2021 11:34 Відповісти
Братские режимы
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15.11.2021 11:16 Відповісти
А похожи...
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15.11.2021 13:10 Відповісти
кораблями з білорусії не пробували?
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15.11.2021 11:16 Відповісти
Німці будуть дурниками, якщо погодяться...
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15.11.2021 11:17 Відповісти
Глава Мюнхена уже
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15.11.2021 11:25 Відповісти
Это правильно. Всех их в Гирманию надо отправить
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15.11.2021 11:18 Відповісти
А чому б Білорусі не залишити цих тві-три тисячі несчасних людей втікачів у себе, дати їм роботу та житло?
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15.11.2021 11:18 Відповісти
Та того що в Білорусі і роісьці гірше жити ніж там звідки вони втікають.
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15.11.2021 11:19 Відповісти
На Мінський тракторний завод, в село в колгоспи, без паспортів, їх відправити, може сподобається "русский мир"
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15.11.2021 11:21 Відповісти
Ні, не можна забирати роботу у білорусів. Мігрантам потрібно надати пристойне безкоштовне житло та достатню щомісячну грошову допомогу. Бо вони дуже нещасні та витратились на мандри.
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15.11.2021 11:28 Відповісти
И построить мечети.
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15.11.2021 11:34 Відповісти
Це просто обов'язок Мінська.
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15.11.2021 11:54 Відповісти
Без этого никак и никуда
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15.11.2021 11:59 Відповісти
В Білорусі вони не отримуватимуть грошову допомогу. Як, до речі, і в Польщі.
Їм добре розтлумачили де можна гарно жити «на халяву».
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15.11.2021 11:31 Відповісти
краще пішки в Сибір
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15.11.2021 11:20 Відповісти
Вони працювати не хочуть. В німців можна на пособії сидіти...
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15.11.2021 11:20 Відповісти
Хорошая попытка, но у белавия скоро будет полный бан в Европе, так что нет.
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15.11.2021 11:20 Відповісти
Тримай коридор.
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15.11.2021 11:20 Відповісти
Лука красавчиг со всех сторон!!! Сам привез этих черножопых к себе, провезли их из аэропорта к границе, портят нервы полякам с латвийцами, а теперь придумал многоходовочку!!! А давайте мы их к вам отправим госпожа МЕРХИЛЬ!!! ВОПРОС - А КАК ОНИ К ВАМ ПОПАЛИ?? ВЫ ИХ САМИ ПРИВЕЗЛИ, ВОТ ГДЕ ВЗЯЛИ ТУДА И ОТПРАВЬТЕ!!
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15.11.2021 11:22 Відповісти
А хто тебе і твого фюрера просив їх туди звозити? Не просили мюнхенці? То пішов ти разом зі своїм ху@лом нах.
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15.11.2021 11:23 Відповісти
ЄС має чітко визначитись стосовно мігрантів. Або він їх приймає, або ні. Якщо приймає то мають бути оприлюднені чіткі вимоги і процедура. Тоді не буде ось таких ситуацій.
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15.11.2021 11:24 Відповісти
Так вже є чітка процедура і регламент.
Ці люди мігрували в Білорусь. І вона їх люб'язно прийняла.
А оцей бєспрєдєл на кордоні це порушення законодавства.
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15.11.2021 11:41 Відповісти
Чуєш, сміцкий, до тебе, як до кінченого українофоба є пропозиція.
Не хоч мігрувати у вільні від бандер країни - у раіську, наприклад ?
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15.11.2021 11:48 Відповісти
ЕС хочет и рыбку, и сесть. Транзит через Беларусь не хочется останавливать, поэтому и санкции начинают с мелочей - персоны, самолёты.
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15.11.2021 11:50 Відповісти
Зедебилович,труба давно принадлежит газ.прому! И остановить может только козлостан.
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15.11.2021 12:31 Відповісти
По губам проводят. А немцы аж причмокивают так им нравится. За трубу немцы и детей в рабство продадут.
Германия, ты ли это? Што стало с этим великим народом?
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15.11.2021 11:24 Відповісти
Это уже не немцы , а потомки тех миллионов чернявых раскосых детишек родившихся от победителей.
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15.11.2021 11:31 Відповісти
Оце красавчик - бонус для севернага патока-2.
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15.11.2021 11:26 Відповісти
Німкеням приготуватись, чекайте нову партію гвалтівників під радісне скавчання ваших можновладців.
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15.11.2021 11:30 Відповісти
Главное больше газа. За газ немцы готовы на многое. Подумаешь в белокурых фройлен потыкают представители знойных стран. Все ради великой идеи современной германии - ради бабла
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15.11.2021 11:35 Відповісти
Насчет знойной страны искренне посмеялсо. Особенно газоносная центральная Сибирь.
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15.11.2021 11:57 Відповісти
Ну вообще-то курды и сирийцы явно не с мокшестана
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15.11.2021 12:15 Відповісти
А что, немцы газ из Курдистана получают?
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15.11.2021 12:29 Відповісти
Но мигранты то это не газ.
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15.11.2021 12:31 Відповісти
Хоч він звісно і сволота, але в даному випадку правий:
допомагаєте х-лу влаштовувати з Європи зоопарк- ось будьласка вам "рідкісні" тваринки.
Германці, як натішаться, то дадуть їм раду.
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15.11.2021 11:32 Відповісти
Нет не прав.
Потому что разрешение на въезд нелегалам давала Беларусь, а не Германия.
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15.11.2021 12:20 Відповісти
які дозволи?
це ж святе: БІЖЕНЦІ
От і біжать, куди хочуть.
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15.11.2021 13:44 Відповісти
Данунах,я был этим летом в Мюнхене и надеюсь побывать в будущем.Не надо портить такой прекрасный город.
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15.11.2021 11:32 Відповісти
пиво у них вкусное)
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15.11.2021 11:36 Відповісти
Да уж...
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15.11.2021 11:44 Відповісти
Августинер, я-я.
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15.11.2021 12:01 Відповісти
Умный....аж страшно..)
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15.11.2021 11:33 Відповісти
Вот рано разрушили колониальную систему.Сейчас бы это очень пригодилось.
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15.11.2021 11:41 Відповісти
ти ба який хитрый тарган
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15.11.2021 11:44 Відповісти
Бацька у шоці від такої кількості носорогів. )(.йло перевиконало план постачання. )))
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15.11.2021 11:46 Відповісти
це можливо за умови
що Таргана відправити )(уйлу у дупу
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15.11.2021 11:58 Відповісти
Цей коридор -ПП2! В обхід Польщі та України.
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15.11.2021 12:12 Відповісти
Так в чому проблема? Привезли, то нехай у вас і живуть. Хіба Лука не гостинний?
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15.11.2021 12:16 Відповісти
Пытаюсь понять почему Германия должна впускать нелегалов, которых впустил к себе Лука.

Вот Лука впустил и хай теперь их у себя в Беларуси устраивает.
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15.11.2021 12:18 Відповісти
Цікаво яка буде відповідь... Я б порадивби білоруському іуді відправити їх літаками туди де брали і проблеми не буде
Я б ото раз і назавжди обрубавби цю хрінь з мігрантами .. хай ото там мерзнуть в Біларусі поки не поймуть що в ЕС треба їхати офіційно а не підігрувакти уродам руссссского дебілізма
Три тисячи могилок і все пройде через рефлекси ну як соба дресують отак і мігрантів
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15.11.2021 12:21 Відповісти
каждому мигранту по калашникову и по два кило динамита... встречай родина своих сыновей
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15.11.2021 12:22 Відповісти
Бульбофюрер понял ,что будет зимовать с этой завезенной шоблой,теперь уже готов на все,лишь бы их забрали.Да же за свой счет.Молодцы Поляки! Не давайте этому под-хулу шанса кого либо терроризировать в мире.Как там труба газовая? Х-ло видно бульбофюреру рассказал куда она будет ему вставлена.
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15.11.2021 12:27 Відповісти
Сами кращійваріант такк це дать їм більше ніж Лука грошей хай роввертаються і штурмують Білорусь.. Дайте їм по двіті баксів і хай мордують білоруських вояк штурмують їх пи..дять
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15.11.2021 12:30 Відповісти
Договариваться с шантажистом - давать повод для него опять заняться шантажом. Бульбофюрер должен вернуть этих бедолаг туда, откуда он их привез, в Ирак. А если немцам они так нужны, то пусть прям из Ирака их и забирают.
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15.11.2021 12:49 Відповісти
Россия примет всех беженцев! И застрявших в Беларуси тоже!


Мария Захарова заявила, что Москва больше не в силах смотреть на издевательства Запада над беженцами находящимися на территории Беларуси, а потому принято решительное принять всех мигрантов в России!

Всем и каждому понятно, это выше человеческих сил и дальше наблюдать как Запад издевается над вынужденными мигрантами, которые находятся в Беларуси!

Вы даже просто представить не можете, как же это жестоко ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В БЕЛАРУСИ!

Это вам не райские условия Гуантанамо, и не отдых в Гулаге - это реальный зубодробящий треш - БЕЛАРУСЬ!

Но как это могут понять сытые и довольные бюргеры сидящие в теплых пивных и трескающие свои сосиски, никак.

Это могут понять только простые парни из народа, которые пускай и 20 лет сидят в Кремле, но остались все так же близки к народу и не способны терпеть его боль и страдания.

А потому, пока Запад ведет разговоры о гибридной угрозе со стороны России, через миграционный кризис в Беларуси, в Кремле приняли самое решительное из всех решительно возможных решительных решений!

Россия открывает границы и с распростертыми объятьями готова встретить всех жителей Ирака, Ирана, Турции, Сирии и других стран Ближнего Востока!

Россия гарантирует каждому мигранту пособие от 5 000 евро в месяц, акции Газпрома, трехкомнатную квартиру в центре Москвы, спорткар и водителя-охранника бесплатно!

Число заявок не ограничено!

Но и это еще не все!

Россия - щедрая душа!

Для того чтобы получить все описанные блага даже билет на самолет покупать не надо - просто надо прибыть в аэропорт своего ближневосточного города и на кассе Аэрофлота сказать: "Мне билет в Сказку"!

И все - добро пожаловать в Рай!

Николай Иванов
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15.11.2021 13:20 Відповісти
На рачку коридор открыт, пускай летят туда - там лучше!
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15.11.2021 13:55 Відповісти
 
 