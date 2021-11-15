За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водоймах загинули 14, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 08.11 по 14.11) на пожежах загинуло 39 осіб, на водних об’єктах загинуло 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 832 надзвичайних події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 32 особи.

Ліквідовано 1 тис. 374 пожежі, врятовано на пожежах 30 осіб та не допущено знищення вогнем 495 будівель і 50 од. техніки. На пожежах загинуло 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн. 938 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 229 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 441 вибухонебезпечний предмет.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб.

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