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Ситуація на польсько-білоруському кордоні - продовження гібридної війни РФ проти України та ЄС, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю є продовженням гібридної війни РФ проти України та ЄС.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав голова ВР Руслан Стефанчук.
За його словами, була проведена зустріч із прем'єр-міністром та керівниками фракцій і груп ВР, де обговорювалося питання щодо недоторканності кордонів України.
"Прошу уряд, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, щоб у разі виникнення якихось питань чи ситуацій, щодо яких потрібно рішення ВР, оперативно нас інформувати стосовно цього. Я думаю, ми створимо усі необхідні передумови для цього", - наголосив голова ВР.
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