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Ситуація на польсько-білоруському кордоні - продовження гібридної війни РФ проти України та ЄС, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація на польсько-білоруському кордоні - продовження гібридної війни РФ проти України та ЄС, - Стефанчук

Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю є продовженням гібридної війни РФ проти України та ЄС.

 Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, була проведена зустріч із прем'єр-міністром та керівниками фракцій і груп ВР, де обговорювалося питання щодо недоторканності кордонів України.

"Прошу уряд, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, щоб у разі виникнення якихось питань чи ситуацій, щодо яких потрібно рішення ВР, оперативно нас інформувати стосовно цього. Я думаю, ми створимо усі необхідні передумови для цього", - наголосив голова ВР.

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Автор: Ірина Дашківська
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Стефанчук-геній...
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15.11.2021 11:27 Відповісти
Такий інтелектуал і тільки голова ВР-дивно...
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15.11.2021 11:46 Відповісти
Та невже?
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15.11.2021 11:31 Відповісти
Мы и не догадывались
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15.11.2021 11:32 Відповісти
Капитан-очевидность.
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15.11.2021 11:41 Відповісти
 
 