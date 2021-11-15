Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, - МОЗ
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Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за №1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).
Зазначається, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів. У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.
Будь ласка, зачекайте...
Про лікарські засоби
Розділ II
СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Стаття 9. Державна реєстрація лікарських засобіВ
До Державного реєстру лікарських засобів України вносяться такі відомості про лікарський засіб: назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); виробник (назва, місцезнаходження юридичної особи та її виробничих потужностей)…
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ;
Или народ лечится не читая Инструкций?
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
поствакцинальні ускладнення - важкі та (або) стійкі розлади здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів
Т.е. всетаки существуют важкі поствакцинальні ускладнення, результатами которых являются стійкі розлади здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів?
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Стаття 12. Профілактичні щеплення
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСОБИ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Какой медичний огляд осуществляется в пунктах щеплення на базарах, вокзалах и в магазинах?
Какую информацию дают там про можливі поствакцинальні ускладнення?
Перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень
И возникает вопрос -
А кто обстежував тех людей, которые колются в магазинах на базарах и вокзалах?
Как там без малейших анализов и медицинских карт, без консультации семейного врача, определяют для конкретного человека протипоказання и застереження?!
Пункт вакцинации находится в фойе цирка
https://bsmp-tula.ru/index.php/novosti/946-v-tulskom-tsirke-otkrylsya-vyezdnoj-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19?template=yoo_revista_cecutient
А якщо ви вважаєте, що вас врятують в районній поліклінікє, то я вас розчарую.
Бачив як "надавали допомогу" одній жіночці що втратила свідомість.
Стільки зайвої беготні, істерії та безпорадності я б не побачив би навіть на сльоті кулінарного технікуму.
Так що якщо вам здається що вам безпечніше в поліклінікє - робить там, але не чекайте дива від нашої медицини
Мальчик слушается и подтягивает электрику провод. Электрик кабель и кричит другу-электрику, который сидит на соседнем столбе, - "Эй, Вася, а ты говорил фаза, фаза"