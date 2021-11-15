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Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за №1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).

Зазначається, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів. У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Можна використовувати лише дозволені комбінації", - Кузін про змішування вакцин проти COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Чергове підтвердження: протипоказань до вакцинки нема, вколоті повинні бути всі. Як не однією бовтушкою, то іншою.
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15.11.2021 11:47
+3
А можно все Инструкции от вакцин в студию?
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15.11.2021 11:35
+2
Спросите у главы пфайзера, почему он не вакцинируется? Узнаете много нового.
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15.11.2021 11:39
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А можно все Инструкции от вакцин в студию?
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15.11.2021 11:35 Відповісти
Про що ви. Це таємниця не те що для Ляжка, а напевно й для ВООЗу.
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15.11.2021 11:54 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про лікарські засоби

Розділ II
СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Стаття 9. Державна реєстрація лікарських засобіВ

До Державного реєстру лікарських засобів України вносяться такі відомості про лікарський засіб: назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); виробник (назва, місцезнаходження юридичної особи та її виробничих потужностей)…

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ;
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15.11.2021 12:30 Відповісти
Где Инструкции? Хочу, имею право и должен ознакомиться с Инструкциями.
Или народ лечится не читая Инструкций?
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15.11.2021 12:45 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

поствакцинальні ускладнення - важкі та (або) стійкі розлади здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів

Т.е. всетаки существуют важкі поствакцинальні ускладнення, результатами которых являются стійкі розлади здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів?
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15.11.2021 12:48 Відповісти
Розділ III
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Стаття 12. Профілактичні щеплення

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСОБИ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

Какой медичний огляд осуществляется в пунктах щеплення на базарах, вокзалах и в магазинах?
Какую информацию дают там про можливі поствакцинальні ускладнення?
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15.11.2021 12:50 Відповісти
Ви спочатку розберіться при якій температурі має зберігатись та чи інша вакцина і при якій вона фактично зберігається. Багато людей які вакцинувались все рівно хворіють. Це скоріш за все через те що було використано протерміновану вакцину або ту яка зберігалась з порушенням температурного режиму.
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15.11.2021 11:39 Відповісти
Спросите у главы пфайзера, почему он не вакцинируется? Узнаете много нового.
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15.11.2021 11:39 Відповісти
А він тобі розказав? Персонально? І що ж ти взгав?
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15.11.2021 11:49 Відповісти
він єврей чи масон?
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15.11.2021 11:49 Відповісти
перейди за посиланням в статті "Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
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15.11.2021 11:40 Відповісти
Чергове підтвердження: протипоказань до вакцинки нема, вколоті повинні бути всі. Як не однією бовтушкою, то іншою.
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15.11.2021 11:47 Відповісти
Читаем

Перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень

И возникает вопрос -
А кто обстежував тех людей, которые колются в магазинах на базарах и вокзалах?

Как там без малейших анализов и медицинских карт, без консультации семейного врача, определяют для конкретного человека протипоказання и застереження?!
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15.11.2021 11:48 Відповісти
а шо вам медичну допомогу на вокзалі та ТРЦ не надавати?
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15.11.2021 11:51 Відповісти
Не треба плутати невідкладну медичну допомогу з плановою вакцинацією. Її, вакцинацію, повинні проводити виключно у медичних закладах, не на вокзалах, чи в трамваях.

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15.11.2021 12:11 Відповісти
В ТУЛЬСКОМ ЦИРКЕ ОТКРЫЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Пункт вакцинации находится в фойе цирка

https://bsmp-tula.ru/index.php/novosti/946-v-tulskom-tsirke-otkrylsya-vyezdnoj-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19?template=yoo_revista_cecutient
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15.11.2021 12:16 Відповісти
Наші із задоволенням копіюють тих кумедних істот.
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15.11.2021 12:31 Відповісти
Виключно у медичних закладах плюс рядом должен находится кабинет реанимации
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15.11.2021 12:18 Відповісти
Рядом должен находится кабинет реанимации, на случай не дай Бог анафилактического шока (одна из "классических побочек), когда время идет на минуты
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15.11.2021 12:58 Відповісти
там швидка чергує "на случай"
А якщо ви вважаєте, що вас врятують в районній поліклінікє, то я вас розчарую.
Бачив як "надавали допомогу" одній жіночці що втратила свідомість.
Стільки зайвої беготні, істерії та безпорадності я б не побачив би навіть на сльоті кулінарного технікуму.
Так що якщо вам здається що вам безпечніше в поліклінікє - робить там, але не чекайте дива від нашої медицини
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17.11.2021 21:21 Відповісти
торбто краще зробити чергу в поліклініке по-довше або розтягти це у часі ніж відкрити додаткові пункти там де зручно громадянам?
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17.11.2021 21:15 Відповісти
Прямо как в анекдоте. Сидит электрик на столбе. Пядом проходит школьник. Электрик окликает его и просит подать вот тот провод.
Мальчик слушается и подтягивает электрику провод. Электрик кабель и кричит другу-электрику, который сидит на соседнем столбе, - "Эй, Вася, а ты говорил фаза, фаза"
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15.11.2021 11:49 Відповісти
 
 